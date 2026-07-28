Поркрепата на САЩ за Тайван остава силна

Представителят на Тайван във Великобритания Винсент Яо заяви, че подкрепата на САЩ за Тайван остава силна въпреки по-умерената реторика спрямо Китай.

В интервю за „Телеграф“ Яо заяви, че действията на Вашингтон са по-важни от категоричните публични изявления. Въпреки че администрацията на Тръмп намали публичните си критики към Пекин, тя продължи да укрепва военната мощ на САЩ и регионалните партньорства, посочи той.

Яо посочи съюзите на САЩ с Япония и Южна Корея, партньорството за сигурност между Австралия, Великобритания и САЩ, както и формата Quad, включващ САЩ, Япония, Австралия и Индия, като доказателства, че Вашингтон не е отслабил отговора си на амбициите на Китай.

Според Яо администрацията на Тръмп до голяма степен е продължила политиката спрямо Китай на предишната администрация на Байдън. Основната разлика е, че представителите на администрацията на Тръмп говорят по-малко публично за своята стратегия и поставят по-силен акцент върху практическите мерки, посочи той.

Вашингтон се стреми също да намали риска от конфликт и погрешни преценки в отношенията между САЩ и Китай, като същевременно укрепва военното си присъствие в Индийско-Тихоокеанския регион, заяви Яо.

Той посочи натиска на САЩ върху съюзниците им да увеличат разходите си за отбрана, както и одобрението на Вашингтон за продажбата на оръжия на Тайван на стойност 11 млрд. щатски долара през 2025 г. По думите му подобни мерки увеличават цената и риска, пред които Пекин би се изправил, ако използва сила срещу Тайван.

По отношение на преценките на Пекин Яо заяви, че от войната на Русия в Украйна и конфликта между Израел и Иран Китай е научил, че започването на война е по-лесно от нейното прекратяване. Според него този урок може да обясни неотдавнашния публичен акцент на Пекин върху мира и стабилността.

Яо обаче призна, че по-умереният език на Пекин не означава, че натискът върху Тайван е отслабнал. Дейността на китайските въоръжени сили и бреговата охрана около Тайван става все по-агресивна, а други операции биха могли да помогнат на Пекин да се подготви за бъдеща блокада, заяви той.

Яо предупреди, че международен ред, основан на разделянето на света на сфери на влияние от могъщите държави, може да има катастрофални последици. Тайван подкрепя стабилните отношения между САЩ и Китай, но се противопоставя на това Вашингтон и Пекин да вземат решения, засягащи други държави, без да се консултират с тях, посочи той.

Яо заяви, че остава уверен в запазването на цялостната посока на американската политика спрямо Тайван и Китай. По думите му наблюдателите трябва да оценяват Вашингтон по действията, а не по публичните му изявления.