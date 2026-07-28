Тайван залага на чиповете и AI за защита на демокрацията

Министърът на външните работи Лин Чиа-лунг призова Тайван да използва силните си позиции в областта на полупроводниците и изкуствения интелект, за да защитава демокрацията и да гарантира сигурността на световните технологични вериги за доставки, съобщи външното министерство по-рано днес.

В интервю за италианския вестник „Il Sole 24 Ore“ Лин заяви, че тайванската полупроводникова индустрия се е отказала от мащабните инвестиции в Китай и се е насочила към по-тясно сътрудничество със САЩ, Япония и Европа. По думите му сега секторът играе важна роля за икономическата сигурност, достъпа до критично важни технологии и надеждността на веригите за доставки.

Бързото развитие на изкуствения интелект направи Тайван още по-важен за световната технологична индустрия, заяви Лин. Той добави, че страната ще остане основен център на надеждните технологични вериги за доставки между демократичните партньори.

Според Лин промените в тона при различните американски администрации не засягат дългосрочните стратегически интереси на Вашингтон. Тайван обаче не може да разчита изцяло на други държави за своята сигурност и трябва да продължи да укрепва собствената си отбрана, посочи той.

Военният натиск и експанзията на Китай представляват заплаха не само за Тайван, но и за целия Индийско-Тихоокеански регион, заяви Лин. Той призова държавите в региона да засилят сътрудничеството си чрез двустранни партньорства и партньорства в малки групи.

Лин заяви също, че Тайван желае по-тесни отношения с Европа в областта на технологиите, промишлеността, отбраната и икономическата сигурност. По думите му страната ще продължи да диверсифицира веригите си за доставки и да намалява инвестиционната си зависимост от Китай.

Тайван е изправен и пред китайска дезинформация, кибератаки, военни заплахи и злоупотреба с правни мерки, заяви Лин. По думите му Пекин се стреми да отслаби тайванската демокрация, без да започва война, но трите мирни предавания на властта в Тайван показват, че демократичната му система остава силна.