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Диетолог посочи 5 начина да се храним здравословно, без да готвим с часове в кухнята

Диетолог посочи 5 начина да се храним здравословно, без да готвим с часове в кухнята

26 Юли, 2026 19:59 906 5

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Често, ако искаме да се храним здравословно, трябва да обърнем специално внимание на храната, която приготвяме, но според диетолозите има лесен начин да правим това

Диетолог посочи 5 начина да се храним здравословно, без да готвим с часове в кухнята - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Натовареното ежедневие често превръща здравословното хранене в предизвикателство. Когато работата, семейството и личните ангажименти се натрупат, готовата храна и поръчките за вкъщи изглеждат като най-лесното решение.

Британската нутриционистка и автор на кулинарни книги Емили Инглиш предлага пет практични начина да се храним балансирано, без да прекарваме часове в кухнята. Основният ѝ принцип е, че доброто хранене трябва да бъде удобно, реалистично и съобразено с ежедневния график, а не сложно и ограничаващо.

  1. Гответе веднъж, яжте два пъти. Приготвяйте поне една допълнителна порция за следващия ден. Ястия с леща, боб, нахут, пилешко месо или други източници на протеин могат лесно да се превърнат в обяд за работа или бърза вечеря.
  2. Подобрете храната, която вече обичате. Не е необходимо да променяте изцяло менюто си. Към обичайните ястия добавете повече зеленчуци, протеин, фибри и полезни мазнини. Например сандвичът може да бъде допълнен с яйце, риба тон, пълнозърнест хляб и свежа салата.
  3. Предвидете най-натоварените моменти. Прегледайте седмицата и отбележете дните, в които най-често пропускате хранене или посягате към случайна храна. Именно за тях пригответе порции предварително или осигурете лесни продукти за бързо комбиниране.
  4. Използвайте удобните храни разумно. Замразените зеленчуци, консервираните бобови растения и риба, предварително сварените зърнени храни и готовото печено пилешко могат да бъдат част от балансирано меню. Важно е да се проверява етикетът за съдържанието на сол, захар и наситени мазнини. Удобната храна не е задължително нездравословна, когато е подбрана внимателно.
  5. Поддържайте списък с няколко сигурни ястия. В напрегнатите дни не е нужно да измисляте нова рецепта. Омлет със зеленчуци, пълнозърнеста тортила с пилешко и салата, ориз със замразени зеленчуци или кисело мляко с овесени ядки, плодове и ядки могат да бъдат приготвени за минути.

За по-добър баланс специалистите препоръчват приблизително половината от чинията да бъде заета от зеленчуци и плодове, една четвърт от източник на протеин, а останалата част от пълнозърнести или други богати на фибри въглехидрати. Подходящи източници на протеин са рибата, яйцата, пилешкото месо, бобът, лещата, ядките и тофуто.

Полезно е в дома винаги да има яйца, кисело мляко, консервирана риба, бобови храни, пълнозърнест хляб, замразени зеленчуци и плодове. Така здравословното хранене зависи по-малко от свободното време и повече от добрата предварителна организация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Не знам за вазе, ма ние тука ги едеме доматите със се колците. По некой път и със се калта. Грам не стъпваме у кухня, тва е за некви, помислили се за аристокрация.

    20:04 26.07.2026

  • 2 Анита от почивка

    5 1 Отговор
    Супа от курешки глави е най диетичното

    20:04 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    2 0 Отговор
    Нутициониска не значи диетолог.Диетологае завършил медицина а другото е с три месечен курс.Някъде.

    20:40 26.07.2026

  • 5 Мюмюн

    0 0 Отговор
    пърДжоли и кИфтета

    21:14 26.07.2026