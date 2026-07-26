Диетолог посочи 5 начина да се храним здравословно, без да готвим с часове в кухнята

Натовареното ежедневие често превръща здравословното хранене в предизвикателство. Когато работата, семейството и личните ангажименти се натрупат, готовата храна и поръчките за вкъщи изглеждат като най-лесното решение.
Британската нутриционистка и автор на кулинарни книги Емили Инглиш предлага пет практични начина да се храним балансирано, без да прекарваме часове в кухнята. Основният ѝ принцип е, че доброто хранене трябва да бъде удобно, реалистично и съобразено с ежедневния график, а не сложно и ограничаващо.
- Гответе веднъж, яжте два пъти. Приготвяйте поне една допълнителна порция за следващия ден. Ястия с леща, боб, нахут, пилешко месо или други източници на протеин могат лесно да се превърнат в обяд за работа или бърза вечеря.
- Подобрете храната, която вече обичате. Не е необходимо да променяте изцяло менюто си. Към обичайните ястия добавете повече зеленчуци, протеин, фибри и полезни мазнини. Например сандвичът може да бъде допълнен с яйце, риба тон, пълнозърнест хляб и свежа салата.
- Предвидете най-натоварените моменти. Прегледайте седмицата и отбележете дните, в които най-често пропускате хранене или посягате към случайна храна. Именно за тях пригответе порции предварително или осигурете лесни продукти за бързо комбиниране.
- Използвайте удобните храни разумно. Замразените зеленчуци, консервираните бобови растения и риба, предварително сварените зърнени храни и готовото печено пилешко могат да бъдат част от балансирано меню. Важно е да се проверява етикетът за съдържанието на сол, захар и наситени мазнини. Удобната храна не е задължително нездравословна, когато е подбрана внимателно.
- Поддържайте списък с няколко сигурни ястия. В напрегнатите дни не е нужно да измисляте нова рецепта. Омлет със зеленчуци, пълнозърнеста тортила с пилешко и салата, ориз със замразени зеленчуци или кисело мляко с овесени ядки, плодове и ядки могат да бъдат приготвени за минути.
За по-добър баланс специалистите препоръчват приблизително половината от чинията да бъде заета от зеленчуци и плодове, една четвърт от източник на протеин, а останалата част от пълнозърнести или други богати на фибри въглехидрати. Подходящи източници на протеин са рибата, яйцата, пилешкото месо, бобът, лещата, ядките и тофуто.
Полезно е в дома винаги да има яйца, кисело мляко, консервирана риба, бобови храни, пълнозърнест хляб, замразени зеленчуци и плодове. Така здравословното хранене зависи по-малко от свободното време и повече от добрата предварителна организация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
20:04 26.07.2026
2 Анита от почивка
20:04 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
20:40 26.07.2026
5 Мюмюн
21:14 26.07.2026