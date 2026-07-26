Руски дрон уби дете и възрастен в супермаркет в Чернигов

Руските въоръжени сили проведоха серия от координирани атаки срещу цивилна инфраструктура и ключови логистични хъбове в Украйна.

Към 19:00 часа българско време официалните власти потвърждават смъртта на цивилни граждани, сред които и дете, както и тежки материални щети по черноморската пристанищна мрежа.

Кървава драма в Чернигов: Удар срещу пълен супермаркет

В следобедните часове на неделния ден руски безпилотен летателен апарат (БЛА) атакува препълнен супермаркет от веригата „АТБ“ в жилищния район „ЗАЗ“ на град Чернигов. По информация на ръководителя на Черниговската градска военна администрация Дмитрий Брижински, цитиран от информационната агенция UNN, в резултат на взрива са загинали двама души, включително 10-годишно дете.

Броят на ранените достигна 20 души, сред които четирима мъже и девет жени. Един от пострадалите е приет в болница в критично състояние. На мястото на инцидента продължават да работят спасителни екипи и медицински работници. Президентът на Украйна Володимир Зеленски осъди остро нападението над търговския обект и призова международната общност за незабавно затягане на санкциите срещу Руската федерация заради умишленото таргетиране на цивилни обекти, пише kyivpost.com.

Блокада по море: Поразени са терминали в Черноморск и кораб край Одеса

Паралелно с ударите в Северна Украйна, руската армия засили натиска си върху икономическото сърце на страната – пристанищата в Одеска област. Според официални изявления на Министерството на отбраната на Руската федерация, разпространени от световните агенции, руски ракети и дронове са нанесли масиран удар по контейнерния терминал в пристанището на Черноморск. Нападението е причинило разрушения по товарната инфраструктура и складовете за гориво-смазочни материали.

В същия времеви прозорец, южно от Одесае поразен кораб за насипни товари, извършващ маневри в близост до пристанището. Според руската страна плавателният съд е превозвал товари с военно предназначение, но украинските власти определят инцидента като пореден опит за разрушаване на глобалната продоволствена сигурност и саботиране на зърнения експорт, съобщава mezha.net.

Заради ескалиращите атаки срещу търговския флот в Черно море, датският корабен гигант Maersk вече обяви временно преустановяване на своите линии до Черноморск, пренасочвайки товарите към румънското пристанище Констанца.