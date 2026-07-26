Руски дрон уби дете и възрастен в супермаркет в Чернигов

Руските въоръжени сили проведоха серия от координирани атаки срещу цивилна инфраструктура и ключови логистични хъбове в Украйна.
Към 19:00 часа българско време официалните власти потвърждават смъртта на цивилни граждани, сред които и дете, както и тежки материални щети по черноморската пристанищна мрежа.
Кървава драма в Чернигов: Удар срещу пълен супермаркет
В следобедните часове на неделния ден руски безпилотен летателен апарат (БЛА) атакува препълнен супермаркет от веригата „АТБ“ в жилищния район „ЗАЗ“ на град Чернигов. По информация на ръководителя на Черниговската градска военна администрация Дмитрий Брижински, цитиран от информационната агенция UNN, в резултат на взрива са загинали двама души, включително 10-годишно дете.
Броят на ранените достигна 20 души, сред които четирима мъже и девет жени. Един от пострадалите е приет в болница в критично състояние. На мястото на инцидента продължават да работят спасителни екипи и медицински работници. Президентът на Украйна Володимир Зеленски осъди остро нападението над търговския обект и призова международната общност за незабавно затягане на санкциите срещу Руската федерация заради умишленото таргетиране на цивилни обекти, пише kyivpost.com.
Блокада по море: Поразени са терминали в Черноморск и кораб край Одеса
Паралелно с ударите в Северна Украйна, руската армия засили натиска си върху икономическото сърце на страната – пристанищата в Одеска област. Според официални изявления на Министерството на отбраната на Руската федерация, разпространени от световните агенции, руски ракети и дронове са нанесли масиран удар по контейнерния терминал в пристанището на Черноморск. Нападението е причинило разрушения по товарната инфраструктура и складовете за гориво-смазочни материали.
В същия времеви прозорец, южно от Одесае поразен кораб за насипни товари, извършващ маневри в близост до пристанището. Според руската страна плавателният съд е превозвал товари с военно предназначение, но украинските власти определят инцидента като пореден опит за разрушаване на глобалната продоволствена сигурност и саботиране на зърнения експорт, съобщава mezha.net.
Заради ескалиращите атаки срещу търговския флот в Черно море, датският корабен гигант Maersk вече обяви временно преустановяване на своите линии до Черноморск, пренасочвайки товарите към румънското пристанище Констанца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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8 Така
18:43 26.07.2026
9 Хм...
Така че тоя случай е или част от въпросните провокации или пво-то на 4о4 пак е пуцало сватбарската. Ако въобще има такъв случай де. Щото вече видяхме доста подобни фейкове.
Коментиран от #16
18:44 26.07.2026
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12 То и жилището ти може да не е
До коментар #2 от "Без име":супермаркет, но ти пожелавам нещо да го тресне. Много пъти.
И ще стане. Господ помни кирливите приказки.
18:46 26.07.2026
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14 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #2 от "Без име":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
18:48 26.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дай, Боже, и на теб
До коментар #9 от "Хм...":такава руска провокация. И на родата ти!
Коментиран от #17
18:50 26.07.2026
17 Баце,
До коментар #16 от "Дай, Боже, и на теб":Кръвното, кръвното пази! Че лошите новини тепърва предстоят.
Коментиран от #24
18:53 26.07.2026
18 Хаха!
До коментар #3 от "само питам":Не съм чел нищо по-смешно в живота си.
Копей, къде ги учите тия тАпни. Рашките ли ви ги спускат.
Излагате се ве. Четете книги да сте по-оригинални.
Къпете се бе!
18:53 26.07.2026
19 ХОЮВЕЙ
Коментиран от #30
18:54 26.07.2026
20 Може ли дата, издание и страница
До коментар #7 от "на колко години им растат бради на децат":на фейка ти? Кой преден път?
18:55 26.07.2026
21 Клати Курти
Коментиран от #25
18:56 26.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Полюцай
До коментар #13 от "Е те такова самоубийство":Ние ви пазим от бандитите, заплатите си даряваме за покрайнината, а вие кълнете. Бива ли такава черна неблагодарност?
Коментиран от #27
18:58 26.07.2026
24 За теб
До коментар #17 от "Баце,":със сигурност.
Лошите за теб са добри за мен.
И не ми пука, панимайш, от нищожни копейчици без значение.
Фукат се с Путин, с тоя-оня, а самите те няма с какво да се похвалят. С чужда пита помен.
18:59 26.07.2026
25 На теб са се метнали
До коментар #21 от "Клати Курти":Всичко го виждаш през крив макарон и в криво огледало.
Никва връзка с реалността.
19:00 26.07.2026
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27 Ъъъ
До коментар #23 от "Полюцай":Минал си ти покрай полицаите.
Там вземат образовани, а не маргинали.
19:03 26.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нормално
Коментиран от #43, #46
19:03 26.07.2026
30 Да бе, какво стана с иранските
До коментар #19 от "ХОЮВЕЙ":руски монахини от оня фейк?
Още ли са умрели?
19:05 26.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 южно от Одесае
Коментиран от #34
19:07 26.07.2026
33 Изчезни, старшинка,
До коментар #26 от "Чума":сега е 21 век. Соцът го няма, тютюююю! Рашките те фалираха тогава със СИВ Оплачи се на тях.
19:07 26.07.2026
34 А где
До коментар #32 от "южно от Одесае":кораблик Мацква?
Коментиран от #42
19:08 26.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Пич
До коментар #35 от "венсерамос":Препил си с бояришник, както обикновено.
Сестра Олеся ще ти направи клизма.
19:11 26.07.2026
38 калина/алена
Коментиран от #40
19:13 26.07.2026
39 Курназ Костя
Коментиран от #41
19:13 26.07.2026
40 Ехооо, гръцките богове не
До коментар #38 от "калина/алена":се занимават с копейски молитви. Нали си православен ве, джендов? Сега Сатаната ли ще викаш?
19:15 26.07.2026
41 Вашето мнение
До коментар #39 от "Курназ Костя":Брао, Левент, ама не смея След кончината му ще има общонародни тържества и прайдове там.
Страх ме е да не ми сменят пола в суматохата
19:18 26.07.2026
42 А ГДЕ
До коментар #34 от "А где":Линдзито Греъма ,успяха ли накрая да му репатрират главата 🎃 за Сащ ?
Коментиран от #45
19:21 26.07.2026
43 По същата причина, по която
До коментар #29 от "Нормално":Путин нападна страната им и прави поголовен геноцид там.
Денацификация на путинизма и Путиния, това е.
19:22 26.07.2026
44 Мусорчик
До коментар #2 от "Без име":Точно така. Освен това детето беше натовски генерал, но тежко маскиран.
19:23 26.07.2026
45 А где остатки
До коментар #42 от "А ГДЕ":полмилионов русских солдат?
Груз200? Не. Рашките ги зарязват и не ги прибират от полето.
Напълно православно от тяхна страна.
19:24 26.07.2026
46 Мими Кучева🐕🦺
До коментар #29 от "Нормално":Пребивавали са незаконно без визи на окупиран плаж
19:28 26.07.2026