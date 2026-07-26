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Руски дрон уби дете и възрастен в супермаркет в Чернигов
  Тема: Украйна

Руски дрон уби дете и възрастен в супермаркет в Чернигов

26 Юли, 2026 18:29, обновена 26 Юли, 2026 19:12 752 46

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Нови удари по пристанището в Черноморск и Одеса

Руски дрон уби дете и възрастен в супермаркет в Чернигов - 1
Снимка: ГВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили проведоха серия от координирани атаки срещу цивилна инфраструктура и ключови логистични хъбове в Украйна.

Към 19:00 часа българско време официалните власти потвърждават смъртта на цивилни граждани, сред които и дете, както и тежки материални щети по черноморската пристанищна мрежа.

Кървава драма в Чернигов: Удар срещу пълен супермаркет

В следобедните часове на неделния ден руски безпилотен летателен апарат (БЛА) атакува препълнен супермаркет от веригата „АТБ“ в жилищния район „ЗАЗ“ на град Чернигов. По информация на ръководителя на Черниговската градска военна администрация Дмитрий Брижински, цитиран от информационната агенция UNN, в резултат на взрива са загинали двама души, включително 10-годишно дете.

Броят на ранените достигна 20 души, сред които четирима мъже и девет жени. Един от пострадалите е приет в болница в критично състояние. На мястото на инцидента продължават да работят спасителни екипи и медицински работници. Президентът на Украйна Володимир Зеленски осъди остро нападението над търговския обект и призова международната общност за незабавно затягане на санкциите срещу Руската федерация заради умишленото таргетиране на цивилни обекти, пише kyivpost.com.

Блокада по море: Поразени са терминали в Черноморск и кораб край Одеса

Паралелно с ударите в Северна Украйна, руската армия засили натиска си върху икономическото сърце на страната – пристанищата в Одеска област. Според официални изявления на Министерството на отбраната на Руската федерация, разпространени от световните агенции, руски ракети и дронове са нанесли масиран удар по контейнерния терминал в пристанището на Черноморск. Нападението е причинило разрушения по товарната инфраструктура и складовете за гориво-смазочни материали.

В същия времеви прозорец, южно от Одесае поразен кораб за насипни товари, извършващ маневри в близост до пристанището. Според руската страна плавателният съд е превозвал товари с военно предназначение, но украинските власти определят инцидента като пореден опит за разрушаване на глобалната продоволствена сигурност и саботиране на зърнения експорт, съобщава mezha.net.

Заради ескалиращите атаки срещу търговския флот в Черно море, датският корабен гигант Maersk вече обяви временно преустановяване на своите линии до Черноморск, пренасочвайки товарите към румънското пристанище Констанца.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Така

    7 11 Отговор
    Утре парцала Захарова ще реве.

    18:43 26.07.2026

  • 9 Хм...

    10 4 Отговор
    От около два месеца руски експерти предупреждават за подготвяни от киевската хунта провокации срещу цивилни, включително и в у крайна.
    Така че тоя случай е или част от въпросните провокации или пво-то на 4о4 пак е пуцало сватбарската. Ако въобще има такъв случай де. Щото вече видяхме доста подобни фейкове.

    Коментиран от #16

    18:44 26.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 То и жилището ти може да не е

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    супермаркет, но ти пожелавам нещо да го тресне. Много пъти.
    И ще стане. Господ помни кирливите приказки.

    18:46 26.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Орк на тротинетка 🧌🛴

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    18:48 26.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дай, Боже, и на теб

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    такава руска провокация. И на родата ти!

    Коментиран от #17

    18:50 26.07.2026

  • 17 Баце,

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дай, Боже, и на теб":

    Кръвното, кръвното пази! Че лошите новини тепърва предстоят.

    Коментиран от #24

    18:53 26.07.2026

  • 18 Хаха!

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    Не съм чел нищо по-смешно в живота си.
    Копей, къде ги учите тия тАпни. Рашките ли ви ги спускат.
    Излагате се ве. Четете книги да сте по-оригинални.
    Къпете се бе!

    18:53 26.07.2026

  • 19 ХОЮВЕЙ

    4 2 Отговор
    Защо пропуснахте ,родилките ,брадатите бебета ,монахините и повредената църковна утвар ?

    Коментиран от #30

    18:54 26.07.2026

  • 20 Може ли дата, издание и страница

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "на колко години им растат бради на децат":

    на фейка ти? Кой преден път?

    18:55 26.07.2026

  • 21 Клати Курти

    3 1 Отговор
    Кръвосмешените англета ще гледам морска база и инвестиции в порт Одеса през най кривия макарон 😂😂😂.

    Коментиран от #25

    18:56 26.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Полюцай

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Е те такова самоубийство":

    Ние ви пазим от бандитите, заплатите си даряваме за покрайнината, а вие кълнете. Бива ли такава черна неблагодарност?

    Коментиран от #27

    18:58 26.07.2026

  • 24 За теб

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Баце,":

    със сигурност.
    Лошите за теб са добри за мен.
    И не ми пука, панимайш, от нищожни копейчици без значение.
    Фукат се с Путин, с тоя-оня, а самите те няма с какво да се похвалят. С чужда пита помен.

    18:59 26.07.2026

  • 25 На теб са се метнали

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Клати Курти":

    Всичко го виждаш през крив макарон и в криво огледало.
    Никва връзка с реалността.

    19:00 26.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ъъъ

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Полюцай":

    Минал си ти покрай полицаите.
    Там вземат образовани, а не маргинали.

    19:03 26.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нормално

    2 2 Отговор
    Нацистите на Зеленски защо убиха хората в къмпинга на Азовско ? А? ...

    Коментиран от #43, #46

    19:03 26.07.2026

  • 30 Да бе, какво стана с иранските

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "ХОЮВЕЙ":

    руски монахини от оня фейк?
    Още ли са умрели?

    19:05 26.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 южно от Одесае

    2 1 Отговор
    някъде около Одесае... у лево на Одесае "поразен кораб" за насипни товари , нещо като царевица

    Коментиран от #34

    19:07 26.07.2026

  • 33 Изчезни, старшинка,

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Чума":

    сега е 21 век. Соцът го няма, тютюююю! Рашките те фалираха тогава със СИВ Оплачи се на тях.

    19:07 26.07.2026

  • 34 А где

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "южно от Одесае":

    кораблик Мацква?

    Коментиран от #42

    19:08 26.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "венсерамос":

    Препил си с бояришник, както обикновено.
    Сестра Олеся ще ти направи клизма.

    19:11 26.07.2026

  • 38 калина/алена

    2 2 Отговор
    ТАНАТОС на наркомана! Танатос на Бандерите! ТАНАТОС на сащ и англия.Танатос на Кая Калас и Урсула.За Русия и за Путин!!!

    Коментиран от #40

    19:13 26.07.2026

  • 39 Курназ Костя

    2 2 Отговор
    Организирам екскурзия до Мавзолея през септември да нюхаме кълките на Путин.

    Коментиран от #41

    19:13 26.07.2026

  • 40 Ехооо, гръцките богове не

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "калина/алена":

    се занимават с копейски молитви. Нали си православен ве, джендов? Сега Сатаната ли ще викаш?

    19:15 26.07.2026

  • 41 Вашето мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Курназ Костя":

    Брао, Левент, ама не смея След кончината му ще има общонародни тържества и прайдове там.
    Страх ме е да не ми сменят пола в суматохата

    19:18 26.07.2026

  • 42 А ГДЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "А где":

    Линдзито Греъма ,успяха ли накрая да му репатрират главата 🎃 за Сащ ?

    Коментиран от #45

    19:21 26.07.2026

  • 43 По същата причина, по която

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Нормално":

    Путин нападна страната им и прави поголовен геноцид там.
    Денацификация на путинизма и Путиния, това е.

    19:22 26.07.2026

  • 44 Мусорчик

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Точно така. Освен това детето беше натовски генерал, но тежко маскиран.

    19:23 26.07.2026

  • 45 А где остатки

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "А ГДЕ":

    полмилионов русских солдат?
    Груз200? Не. Рашките ги зарязват и не ги прибират от полето.
    Напълно православно от тяхна страна.

    19:24 26.07.2026

  • 46 Мими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Нормално":

    Пребивавали са незаконно без визи на окупиран плаж

    19:28 26.07.2026

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