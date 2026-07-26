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Калфин: България трябва ясно да определи границите на съюзническата подкрепа

Калфин: България трябва ясно да определи границите на съюзническата подкрепа

26 Юли, 2026 20:15 707 21

  • ивайло калфин-
  • българия-
  • граници-
  • съюзническа подкрепа

"България трябва да бъде уведомявана за целите на използването на тези войски или техника. Страната може да изрази резерви по отношение на използването им във военни действия“, каза още Калфин

Калфин: България трябва ясно да определи границите на съюзническата подкрепа - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

20 години след подписването на Споразумението за съвместно използване на български военни съоръжения от България и САЩ, бившият външен министър Ивайло Калфин заяви, че страната ни запазва контрола върху военните бази и има право да възрази срещу начина, по който те се използват.

В интервю за bTV Калфин, който през 2006 г. подписва документа заедно с тогавашния държавен секретар на САЩ Кондолиза Райс, припомни, че споразумението предвижда съвместно използване на няколко български военни обекта, които остават под българско командване и на българска територия.

„Няма никаква екстериториалност. Това са български поделения с български командири“, подчерта той.

По думите му първоначалната цел на споразумението е била провеждането на съвместни учения и повишаване на отбранителните способности на страните от източния фланг на НАТО.

Калфин заяви, че докато е бил във външното министерство, няма информация българските бази да са били използвани за бойни операции по време на войните в Ирак и Афганистан.

Повод за разговора е разрешението, което даде българският парламента на САЩ американски военни и самолети-цистерни да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“ в подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

"България трябва да бъде уведомявана за целите на използването на тези войски или техника. Страната може да изрази резерви по отношение на използването им във военни действия“, каза Калфин.

Според него обаче ситуацията днес е коренно различна от тази преди две десетилетия.

„Сега Съединените щати вече не казват, че самолетите се използват за тренировъчни полети, а за подпомагане на военни действия в Близкия изток. България не участва във войната, но предоставя територия за тази дейност“, коментира Калфин.

Той отбеляза, че част от европейските държави, сред които Италия и Испания, са отказали подобни искания, докато държавите от източния фланг на НАТО настояват за по-силно американско военно присъствие.
По думите му България трябва ясно да определи границите на съюзническата подкрепа.

„Има червена линия и предполагам, че правителството я знае. Хубаво е да я заяви“, препоръча бившият външен министър.

Той разкритикува липсата на категорична позиция на кабинета по отношение на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

„За мен тази война е безсмислена. Не е ясно как се очаква да завърши, а за нея плащаме всички – и в България, и в Европа“, заяви той.

Според Калфин България трябва да има ясна политическа позиция и по войната в Украйна. По думите му не е достатъчно да се заявява, че страната подкрепя мирни преговори, а трябва да бъдат предложени конкретни инициативи за постигането им.
Ивайло Калфин коментира и предстоящите президентски избори. Той определи настоящия държавен глава Илияна Йотова като „един от силните кандидати“ за президент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно

    14 1 Отговор
    ти ли, празнодумецо?

    20:18 26.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Вкараха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години в Близкият изток.Децата ви ще растат по мазетата като тези в Израел и Газа.

    20:18 26.07.2026

  • 3 Още

    15 1 Отговор
    един манипулатор , внук на убиец в лагерите на смъртта и винаги лежкунещ на народен гръб , сега при омразните им капиталисти пълни гуша ! Отврат !

    20:19 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пустиня(к)

    13 0 Отговор
    Цел живот, бате, на държавна хранилка! Евалла!

    20:20 26.07.2026

  • 6 ДоДо

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Подписването на споразумението за използване на съвместни военни бази в България (включително авиобаза „Безмер“) между тогавашния външен министър Ивайло Калфин и държавния секретар на САЩ Кондолиза Райс се състоя през април 2006 г.

    20:22 26.07.2026

  • 7 Така

    16 1 Отговор
    си изкара живота с бляботене и нищоправене. Хрантуник

    20:22 26.07.2026

  • 8 Тимбукту

    9 1 Отговор
    Този за коя страна говори?

    20:23 26.07.2026

  • 9 Баце

    15 1 Отговор
    На времето именно тандемът Първанов - Калфин излъга българският народ, че няма да допуснат бази на НАТО в България, но именно по тяхно време те бяха официализирани и то не на НАТО, а американски, така че без коментар.
    И все пак този по националност не беше ли от онова племе?

    20:28 26.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Митко

    7 8 Отговор
    Толкова народ се е изказал , но не е прочел статията . Калфин НЕ казва , че ние непременно трябва да доставяме базите в случай на война . Това , че дадохме базата на американците е работа на Мунчо и на никой друг . Същият се чуди как да угоди на руснаци и американци и се върти като пумпал . Падането на земята ще е болезнено .

    Коментиран от #13

    20:35 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А бе

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Митко":

    Митенце мамино. Мунчо е бил пионерче когато този е станал предател. Не че мунчо е по-различен от него.

    20:46 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 реалността е друга

    6 0 Отговор
    Този бивш член на ДКМС /димитровския комсомолски младежки съюз/ днес демократ, ,говори глупости и нагло лъже или не знае какво е подписвал или не разбира свойството и зачението на това което са извършили ,когато са подписали това споразумение.Никакви червени линии няма. Това споразумение е акт на държавна измяна. Това е. Той не споменава и за приагането на споразумението с нато ,което се прилага успоредно с това споразумение. И да обясни , защо са освободени от абсолютно всички възможни данъци и такси,че даже Българските власти са длъжни да им д.съдействат за достъп до частни земи ако им потрябва и всичко останало в България. Абдолютно безплатно. Никакви граждански искове срещу тях. Да каже от какви права изрично България се е отказала. Този се срамуваше и от българския лев. И няма милиграм срам или от това което е подписал.Редно е българите да знаят истината,горчивата истина и как са подедени от другарчетата тогава които са на власт. Те добре се знаят. А споразумението с нато е отделна тема още по лоша и то се прилага заедно с това споразумение. Такива споразумени могат да се подпишат само от хора, които не носят България и народа и в сърцето си.

    20:58 26.07.2026

  • 17 ?????

    6 0 Отговор
    Уф.
    Калфин е такава въртиопашка че не ми се коментира.
    Но Господ му прати зет за чудо и приказ.
    Надявам се е доволен.

    20:58 26.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кал си е кал

    2 0 Отговор
    Фин на френски е край демек
    Кал на края

    21:21 26.07.2026

  • 20 И пак се спестява основното

    0 0 Отговор
    В Споразумението за съвместно използване на български военни съоръжения от България и САЩ никъде не е написано агресия спрямо суверенна държава нито пък съучастие в подобно. И не България трябва ясно да определи границите на съюзническата подкрепа а просто да се откаже категорично подкрепа на военни престъпления каквито в случая извършва САЩ

    21:32 26.07.2026

  • 21 И пак се спестява основното

    0 0 Отговор
    В Споразумението за съвместно използване на български военни съоръжения от България и САЩ целта е единствено и само провеждането на съвместни учения и повишаване на отбранителните способности на страните от източния фланг на НАТО. В случая подобно нещо няма

    21:35 26.07.2026

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