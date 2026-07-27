Андрей Гюров напуска Американския университет

Бившият служебен министър-председател на България Андрей Гюров приключва дългогодишната си преподавателска кариера в Американския университет в Благоевград от септември, съобщават от "24 часа". Решението за напускане на академичната сфера идва на фона на засилени спекулации за евентуалното му включване в предстоящата надпревара за президентския пост през есента.
Андрей Гюров, който преподава различни финансови дисциплини в учебното заведение от 2009 година, няма да бъде част от преподавателския състав за новата академична година. От университета потвърждават официално информацията за неговото окончателно оттегляне. Прекъсването на преподавателската му дейност започна още в началото на годината, когато той пое временно поста на служебен премиер на България.
По време на церемонията по дипломиране на студентите през май, Гюров е присъствал единствено в качеството си на гост. При напускането на премиерския пост тогава той е споделил очакванията си да възобнови своите курсове през септември, но името му вече не фигурира в програмата.
Окончателното оттегляне на Гюров от университета засилва слуховете за негова евентуална кандидатура за държавен глава. Очаква се името му да бъде обсъждано като една от възможните номинации, подкрепени от коалицията "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Самият той все още не е обявил категоричното си решение за участие във вота.
Към момента единствената официално издигната кандидатура за предстоящите президентски избори е тази на настоящия държавен глава Илияна Йотова. Тя встъпи в длъжност през януари 2026 година, довършвайки мандата на Румен Радев след неговата оставка, с което стана първата жена президент в историята на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ауууууууу
Коментиран от #22
16:46 27.07.2026
2 обективен
16:47 27.07.2026
3 Без име
16:47 27.07.2026
4 Анoнимен
16:47 27.07.2026
5 жоро
Очертава се да има още един юмухляр след Плевнята
16:49 27.07.2026
6 към демократичната общност
Тончо Токмакчиев ще събере много повече гласове
"десет пъти мери един път режи" - народна
16:49 27.07.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА ПРОБЛЕМА ПРИ ЮНАК ГЮРО
......
И ФИРМАТА БАЛКАН СТРОЙ - ЛЮБИМКА НА БАТ БОЙКО ОТ СИК :)
16:50 27.07.2026
8 Кен и Кендимен
16:51 27.07.2026
9 тоя продажен паразит
16:51 27.07.2026
10 Стенли
Коментиран от #48
16:51 27.07.2026
11 Даа
16:52 27.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Някой
16:55 27.07.2026
14 Преминава
16:55 27.07.2026
15 Възраждане
Коментиран от #18
16:56 27.07.2026
16 Егати парашутиста
16:59 27.07.2026
17 Форумни драckaчи 🥳
16:59 27.07.2026
18 Кажи честно ... 🤣
До коментар #15 от "Възраждане":Сега е момента някой да изкряска "време е за вrъZraждани" 🤣🤣🤣
17:00 27.07.2026
19 Билет,
17:01 27.07.2026
20 3.14К
17:04 27.07.2026
21 да питам само
Коментиран от #24
17:05 27.07.2026
22 Йотова.....целувам ръка
До коментар #1 от "Ауууууууу":Само на Гундяев.
Гюров ша ма опне на изборите
17:08 27.07.2026
23 урко
Коментиран от #25
17:08 27.07.2026
24 Я пъ тоа
До коментар #21 от "да питам само":Коя беше тая Йотова
Пришита към Радев.
17:08 27.07.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "урко":Йотова от 40 години са храни от....политиката
17:09 27.07.2026
26 азз
17:10 27.07.2026
27 Да те назначат
17:13 27.07.2026
28 Предпочитам
17:15 27.07.2026
29 Андрешко
17:20 27.07.2026
30 ХиХи
17:23 27.07.2026
31 хехех
17:24 27.07.2026
32 Хорхе
Различни финансови дисциплини в помощ на фашистка Украйна! Боже, Боже, помагай!
Коментиран от #55, #58
17:24 27.07.2026
33 Продължаваме Промяната
Коментиран от #34, #36, #37
17:25 27.07.2026
34 това виц ли е
До коментар #33 от "Продължаваме Промяната":Мечтите са безплатни!
17:27 27.07.2026
35 Драгомир
17:29 27.07.2026
36 Радио Елто
До коментар #33 от "Продължаваме Промяната":Новият Президент на България ще бъде Господин Бойко Методиев Борисов
Отгледан с филии свинска Мас
17:31 27.07.2026
37 Дон балон
До коментар #33 от "Продължаваме Промяната":вица на деня
17:33 27.07.2026
38 Всичките ни
17:34 27.07.2026
39 Фори
го изберат, ще продължава да носи изгоди за властта! Няма да се учудя, ако в Гоце Делчев издигнат инициативен комитет по неговото безсмислено избиране!
Едно е да те предложи Йотова,дето основната и дейност се свеждаше да помилва затворници, друго е народът да те избере! Гюров си повярва, че е нещо за България! Като Желязков-кукла на конци!
17:34 27.07.2026
40 Йотова
17:35 27.07.2026
41 Андрей
17:39 27.07.2026
42 факт
Коментиран от #45, #60
17:39 27.07.2026
43 Тити на Кака
17:39 27.07.2026
44 Локо Сф1956
Коментиран от #51, #52
17:41 27.07.2026
45 Тити на Кака
До коментар #42 от "факт":Баце, е на такива като тебе им викат "загубеняци"....
😉😊
17:41 27.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Да, да
17:47 27.07.2026
48 фен на сидеров
До коментар #10 от "Стенли":ТОЧНО попадение !
17:47 27.07.2026
49 Ко ко
17:47 27.07.2026
50 Аз се чудя защо са слаби учениците в
а то платеното си е платено индивидуална подготовка от добри уроцители
17:47 27.07.2026
51 Това не е така
До коментар #44 от "Локо Сф1956":ако си приет да следваш, не отиваш в казармата. Така много младежи се освободиха. А после бе премахната.
17:48 27.07.2026
52 Ти виждаш
До коментар #44 от "Локо Сф1956":ли Йотова като главнокомандващ?
Коментиран от #59
17:50 27.07.2026
53 С тая муцуна не мога да разбера
17:50 27.07.2026
54 гошо
17:52 27.07.2026
55 Ганю- простия
До коментар #32 от "Хорхе":Баце , виждам че ги чаткаш много нещата , защо не се кандидатираш ти на място на Гюров за преподавател.Сигурно ще те вземат веднага на двоен надник поне, няма как да те изтъкват
17:52 27.07.2026
56 Павел Пенев
17:52 27.07.2026
57 Не се излагайте бре
17:52 27.07.2026
58 Фашистка
До коментар #32 от "Хорхе":е Русия и Путин. Образовай се!
17:52 27.07.2026
59 Виждам
До коментар #52 от "Ти виждаш":стрелба по нисколетящ самолет!
17:52 27.07.2026
60 Ти си се
До коментар #42 от "факт":изгубил откакто си роден! Не се мъчи да мислиш!
17:53 27.07.2026
61 Американците не плащат за военни бази
Ама в американския универстет и колеж е платено
17:53 27.07.2026