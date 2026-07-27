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Андрей Гюров напуска Американския университет

Андрей Гюров напуска Американския университет

27 Юли, 2026 16:43 1 878 61

  • андрей гюров-
  • американски университет-
  • благоевград-
  • преподаване-
  • финанси-
  • българия

Прекъсването на преподавателската му дейност започна още в началото на годината, когато той пое временно поста на служебен премиер на България

Андрей Гюров напуска Американския университет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен министър-председател на България Андрей Гюров приключва дългогодишната си преподавателска кариера в Американския университет в Благоевград от септември, съобщават от "24 часа". Решението за напускане на академичната сфера идва на фона на засилени спекулации за евентуалното му включване в предстоящата надпревара за президентския пост през есента.

Андрей Гюров, който преподава различни финансови дисциплини в учебното заведение от 2009 година, няма да бъде част от преподавателския състав за новата академична година. От университета потвърждават официално информацията за неговото окончателно оттегляне. Прекъсването на преподавателската му дейност започна още в началото на годината, когато той пое временно поста на служебен премиер на България.

По време на церемонията по дипломиране на студентите през май, Гюров е присъствал единствено в качеството си на гост. При напускането на премиерския пост тогава той е споделил очакванията си да възобнови своите курсове през септември, но името му вече не фигурира в програмата.

Окончателното оттегляне на Гюров от университета засилва слуховете за негова евентуална кандидатура за държавен глава. Очаква се името му да бъде обсъждано като една от възможните номинации, подкрепени от коалицията "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Самият той все още не е обявил категоричното си решение за участие във вота.

Към момента единствената официално издигната кандидатура за предстоящите президентски избори е тази на настоящия държавен глава Илияна Йотова. Тя встъпи в длъжност през януари 2026 година, довършвайки мандата на Румен Радев след неговата оставка, с което стана първата жена президент в историята на страната.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ауууууууу

    46 9 Отговор
    каква непрежалима загуба за промитите соросоидчета

    Коментиран от #22

    16:46 27.07.2026

  • 2 обективен

    46 10 Отговор
    Само луд може да си помисли ,че този ще стане президент !!След изборите ще се записва в бюрото по труда

    16:47 27.07.2026

  • 3 Без име

    30 10 Отговор
    От ЦРУ и Ми6 нагласиха ли вече машинките?

    16:47 27.07.2026

  • 4 Анoнимен

    33 7 Отговор
    НЕНАЯДЕН НАРОДЕН ИЗЕДНИК. ДРУГИЯ Е КМЕТА НА ВАРНА.

    16:47 27.07.2026

  • 5 жоро

    25 7 Отговор
    отива да бръсне дупарката за президент!
    Очертава се да има още един юмухляр след Плевнята

    16:49 27.07.2026

  • 6 към демократичната общност

    21 6 Отговор
    Моля освестете се! Тази фигура не е подходяща за общ кандидат!
    Тончо Токмакчиев ще събере много повече гласове
    "десет пъти мери един път режи" - народна

    16:49 27.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 5 Отговор
    ГОЛФ ИГРИЩАТА СЪС СЪМНИТЕЛНИ. ЛИЦА
    СА ПРОБЛЕМА ПРИ ЮНАК ГЮРО
    ......
    И ФИРМАТА БАЛКАН СТРОЙ - ЛЮБИМКА НА БАТ БОЙКО ОТ СИК :)

    16:50 27.07.2026

  • 8 Кен и Кендимен

    18 6 Отговор
    Цветната мечта на пдблгбт.

    16:51 27.07.2026

  • 9 тоя продажен паразит

    23 6 Отговор
    да заминава в канада с гейлорда и острото

    16:51 27.07.2026

  • 10 Стенли

    13 14 Отговор
    И тая биволица дето сега се представя за президент не става , ама Гюро съвсем не става , аз лично ще гласувам за Костадинов или друг кандидат излъчен от ВЪЗРАЖДАНЕ

    Коментиран от #48

    16:51 27.07.2026

  • 11 Даа

    14 3 Отговор
    Айдеее с Кондев, кандидат президентска двойка! Какви са шансовете им да стигнат до балотаж срещу ПБ, времето ще покаже... Към момента най- вероятно няма да има балотаж....

    16:52 27.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    22 1 Отговор
    И още по-разочаровани от Радев да бяхме, Гюров пак няма никакъв шанс.

    16:55 27.07.2026

  • 14 Преминава

    5 2 Отговор
    в руския?

    16:55 27.07.2026

  • 15 Възраждане

    10 7 Отговор
    Коцето ще ги прегази ,като Камаз!

    Коментиран от #18

    16:56 27.07.2026

  • 16 Егати парашутиста

    12 3 Отговор
    Копчето му се нататиска вашингтонски

    16:59 27.07.2026

  • 17 Форумни драckaчи 🥳

    3 5 Отговор
    Пишем си тука каквото ни спуснат ...

    16:59 27.07.2026

  • 18 Кажи честно ... 🤣

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Възраждане":

    Сега е момента някой да изкряска "време е за вrъZraждани" 🤣🤣🤣

    17:00 27.07.2026

  • 19 Билет,

    9 4 Отговор
    Терминал 2 и в Британия или САЩ... Не е българин и на никого не е запотрябвал тука.

    17:01 27.07.2026

  • 20 3.14К

    12 1 Отговор
    Това нещо в момента по неговите думи, изпълнявал функцията на бивш служебен премиер!!!

    17:04 27.07.2026

  • 21 да питам само

    13 1 Отговор
    кой беше тоя кюмюp и защо ни занимавате с него?

    Коментиран от #24

    17:05 27.07.2026

  • 22 Йотова.....целувам ръка

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ауууууууу":

    Само на Гундяев.
    Гюров ша ма опне на изборите

    17:08 27.07.2026

  • 23 урко

    7 1 Отговор
    намерил си е нова хранилка - от политиката.

    Коментиран от #25

    17:08 27.07.2026

  • 24 Я пъ тоа

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "да питам само":

    Коя беше тая Йотова
    Пришита към Радев.

    17:08 27.07.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "урко":

    Йотова от 40 години са храни от....политиката

    17:09 27.07.2026

  • 26 азз

    9 3 Отговор
    дреме ми за умник гюро.....

    17:10 27.07.2026

  • 27 Да те назначат

    6 0 Отговор
    не,като да те изберат!

    17:13 27.07.2026

  • 28 Предпочитам

    2 4 Отговор
    Даниел Вълчев за президент на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

    17:15 27.07.2026

  • 29 Андрешко

    5 1 Отговор
    Гюромихайлов!

    17:20 27.07.2026

  • 30 ХиХи

    8 1 Отговор
    Хем Лама хем Гюро хем шорошоид

    17:23 27.07.2026

  • 31 хехех

    7 1 Отговор
    Накрая от да стола ще седне на земята, но така му се пада на тоя.

    17:24 27.07.2026

  • 32 Хорхе

    8 3 Отговор
    Този преподавател, какво ли може да преподава на студентите в американския?
    Различни финансови дисциплини в помощ на фашистка Украйна! Боже, Боже, помагай!

    Коментиран от #55, #58

    17:24 27.07.2026

  • 33 Продължаваме Промяната

    4 9 Отговор
    Бъдещият президент на България

    Коментиран от #34, #36, #37

    17:25 27.07.2026

  • 34 това виц ли е

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Продължаваме Промяната":

    Мечтите са безплатни!

    17:27 27.07.2026

  • 35 Драгомир

    3 1 Отговор
    Стани да седна!

    17:29 27.07.2026

  • 36 Радио Елто

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Продължаваме Промяната":

    Новият Президент на България ще бъде Господин Бойко Методиев Борисов
    Отгледан с филии свинска Мас

    17:31 27.07.2026

  • 37 Дон балон

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Продължаваме Промяната":

    вица на деня

    17:33 27.07.2026

  • 38 Всичките ни

    2 1 Отговор
    президенти са от Московски политехнически!

    17:34 27.07.2026

  • 39 Фори

    2 3 Отговор
    Времето когато Бабата, Бойко Борисов каза, че и магаре да беше посочил, щяха да
    го изберат, ще продължава да носи изгоди за властта! Няма да се учудя, ако в Гоце Делчев издигнат инициативен комитет по неговото безсмислено избиране!
    Едно е да те предложи Йотова,дето основната и дейност се свеждаше да помилва затворници, друго е народът да те избере! Гюров си повярва, че е нещо за България! Като Желязков-кукла на конци!

    17:34 27.07.2026

  • 40 Йотова

    0 1 Отговор
    Тоа ша та опрай на изборите

    17:35 27.07.2026

  • 41 Андрей

    0 0 Отговор
    Първозваний...

    17:39 27.07.2026

  • 42 факт

    1 3 Отговор
    Радев ме изгуби, Йотова ме изгуби, Гюров отдавна ме изгуби, Борисов ме е изгубил още преди години, след аферата Петрохан и ППДБ ме изгубиха. Ще чакам да видя какво ще предложи Костадинов. Гюров, ако мисли, че ще стане президент, то значи, че не ходи по земята, а хвърчи из облаците. Кой го излъга така жестоко, че има шансове за президент.

    Коментиран от #45, #60

    17:39 27.07.2026

  • 43 Тити на Кака

    2 2 Отговор
    Лелеееее, а сега кой ще преподава мързел и тъпота на студентите в АУ?

    17:39 27.07.2026

  • 44 Локо Сф1956

    3 2 Отговор
    Преди 2000 г., като студент в България, Гюров оти и не ва в САЩ на студенска бригада. По това време в България все още имаше задължителна служба за младежите. Но, г-на Гюров не се върна в България да си довърши висшето образование и да отиде войник. Остана в САЩ. Защо. Върна се в България през 2009 г. Спести си донаборната военна служба. Сега ще кандидатства за президент. Досега всички български президенти мъже са ходили войници. Знаем, че президента е и Глвнокомандващ въоръжените сили на Република България. Гюрчо вижда ли се като Главнокомандващ .....

    Коментиран от #51, #52

    17:41 27.07.2026

  • 45 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "факт":

    Баце, е на такива като тебе им викат "загубеняци"....
    😉😊

    17:41 27.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да, да

    2 1 Отговор
    Може да преподава в ЮЗУ право. Ще бъде асистент на Шиши.

    17:47 27.07.2026

  • 48 фен на сидеров

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    ТОЧНО попадение !

    17:47 27.07.2026

  • 49 Ко ко

    3 2 Отговор
    Тоя маангаллл бил даскал в Американския университет-кръжок в Благоевград

    17:47 27.07.2026

  • 50 Аз се чудя защо са слаби учениците в

    2 0 Отговор
    Българските училища и ходят на частни уроци
    а то платеното си е платено индивидуална подготовка от добри уроцители

    17:47 27.07.2026

  • 51 Това не е така

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Локо Сф1956":

    ако си приет да следваш, не отиваш в казармата. Така много младежи се освободиха. А после бе премахната.

    17:48 27.07.2026

  • 52 Ти виждаш

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Локо Сф1956":

    ли Йотова като главнокомандващ?

    Коментиран от #59

    17:50 27.07.2026

  • 53 С тая муцуна не мога да разбера

    2 1 Отговор
    ром ли е тоя или чфут ? Някакъв странен помашкомангалски фенотип е. Вероятно помак ще да е от карабендаците там някакъв

    17:50 27.07.2026

  • 54 гошо

    0 1 Отговор
    "Мулето и катърът са хибридни животни, получени при кръстосване на кон и магаре, но с различен произход на родителите: мулето е от мъжко магаре и кобила, докато катърът е от кон (жребец) и женско магаре." Соросоидните ЦРУмулета отиват да пасат другаде.

    17:52 27.07.2026

  • 55 Ганю- простия

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хорхе":

    Баце , виждам че ги чаткаш много нещата , защо не се кандидатираш ти на място на Гюров за преподавател.Сигурно ще те вземат веднага на двоен надник поне, няма как да те изтъкват

    17:52 27.07.2026

  • 56 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Нека остане защото студентите ще плачат за него.

    17:52 27.07.2026

  • 57 Не се излагайте бре

    0 0 Отговор
    Къв университет е тоя в Благоевград.... то и за основно не става

    17:52 27.07.2026

  • 58 Фашистка

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хорхе":

    е Русия и Путин. Образовай се!

    17:52 27.07.2026

  • 59 Виждам

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ти виждаш":

    стрелба по нисколетящ самолет!

    17:52 27.07.2026

  • 60 Ти си се

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "факт":

    изгубил откакто си роден! Не се мъчи да мислиш!

    17:53 27.07.2026

  • 61 Американците не плащат за военни бази

    1 0 Отговор
    Както искаше волен сидеров
    Ама в американския универстет и колеж е платено

    17:53 27.07.2026

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