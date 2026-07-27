Андрей Гюров напуска Американския университет

Бившият служебен министър-председател на България Андрей Гюров приключва дългогодишната си преподавателска кариера в Американския университет в Благоевград от септември, съобщават от "24 часа". Решението за напускане на академичната сфера идва на фона на засилени спекулации за евентуалното му включване в предстоящата надпревара за президентския пост през есента.

Андрей Гюров, който преподава различни финансови дисциплини в учебното заведение от 2009 година, няма да бъде част от преподавателския състав за новата академична година. От университета потвърждават официално информацията за неговото окончателно оттегляне. Прекъсването на преподавателската му дейност започна още в началото на годината, когато той пое временно поста на служебен премиер на България.

По време на церемонията по дипломиране на студентите през май, Гюров е присъствал единствено в качеството си на гост. При напускането на премиерския пост тогава той е споделил очакванията си да възобнови своите курсове през септември, но името му вече не фигурира в програмата.

Окончателното оттегляне на Гюров от университета засилва слуховете за негова евентуална кандидатура за държавен глава. Очаква се името му да бъде обсъждано като една от възможните номинации, подкрепени от коалицията "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Самият той все още не е обявил категоричното си решение за участие във вота.

Към момента единствената официално издигната кандидатура за предстоящите президентски избори е тази на настоящия държавен глава Илияна Йотова. Тя встъпи в длъжност през януари 2026 година, довършвайки мандата на Румен Радев след неговата оставка, с което стана първата жена президент в историята на страната.