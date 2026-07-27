Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран обвини Франция в намеса във вътрешните работи на страната

Иран обвини Франция в намеса във вътрешните работи на страната

27 Юли, 2026 14:24 936 4

  • иран-
  • франция-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • пиер кошар

Във връзка със случая с двамата дипломатически служители иранският шарже д'афер бе извикан миналия вторник във френското външно министерство

Иран обвини Франция в намеса във вътрешните работи на страната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският посланик в Техеран Пиер Кошар беше извикан в иранското външно министерство заради намеса, както то заяви, на френското правителство във вътрешните работи на Ислямската република, съобщи министерството, цитирано от Франс прес, след като миналата седмица двама френски дипломати, работещи в иранската столица, бяха задържани от иранските власти, предаде БТА.

"Посланикът на Франция в Иран беше извикан в министерството на външните работи, където му бе заявено, че френското правителство трябва да преустанови всякакви свои действия и намеси във вътрешните работи на Иран, извършвани под лъжливия претекст, че са в подкрепа на гражданското общество", заяви на седмична пресконференция говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

Говорителят определи дейностите, извършвани от двамата френски дипломати, като "абсолютно недопустими".

Задачата на двамата дипломатически служители в Техеран е била "да разработват програми в подкрепа на иранското гражданско общество, на студенти, на хора на изкуството, за да им се даде възможност да участват в програми за мобилност в университети или в резиденции за хора на изкуството, обясни в четвъртък миналата седмица френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро.

Той осъди "изключително сериозната проява на сплашване от страна на иранските служби за сигурност спрямо двамата дипломати, единият от които е бил подложен на тормоз".

По думите на Баро дипломатите са били задържани неоснователно в продължение на няколко часа и са били подложени на разпит заради мисиите в подкрепа на иранското гражданско общество, които са изпълнявали.

Във връзка със случая с двамата дипломатически служители иранският шарже д'афер бе извикан миналия вторник във френското външно министерство.

Иранските власти отрекоха агресията, като изтъкнаха, че двамата дипломати са били "разпитани за кратко от службите за сигурност, след което са участвали в среща заедно с други лица, издирвани от властите".


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми то за това сега

    7 1 Отговор
    Франция гори вероятно. Братята алжирци загряват

    14:32 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Просто е абсурдно

    9 1 Отговор
    Служители на чуждо посолство да се обявяват и извършват действия уж в "подкрепа на гражданското общество" Съвсем се оляха западните малоумници

    14:43 27.07.2026

  • 4 Следващият

    5 1 Отговор
    път да ги разпитват във военна база, случайно избомбена от САЩ

    14:46 27.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания