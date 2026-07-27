Иран обвини Франция в намеса във вътрешните работи на страната

Френският посланик в Техеран Пиер Кошар беше извикан в иранското външно министерство заради намеса, както то заяви, на френското правителство във вътрешните работи на Ислямската република, съобщи министерството, цитирано от Франс прес, след като миналата седмица двама френски дипломати, работещи в иранската столица, бяха задържани от иранските власти, предаде БТА.

"Посланикът на Франция в Иран беше извикан в министерството на външните работи, където му бе заявено, че френското правителство трябва да преустанови всякакви свои действия и намеси във вътрешните работи на Иран, извършвани под лъжливия претекст, че са в подкрепа на гражданското общество", заяви на седмична пресконференция говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

Говорителят определи дейностите, извършвани от двамата френски дипломати, като "абсолютно недопустими".

Задачата на двамата дипломатически служители в Техеран е била "да разработват програми в подкрепа на иранското гражданско общество, на студенти, на хора на изкуството, за да им се даде възможност да участват в програми за мобилност в университети или в резиденции за хора на изкуството, обясни в четвъртък миналата седмица френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро.

Той осъди "изключително сериозната проява на сплашване от страна на иранските служби за сигурност спрямо двамата дипломати, единият от които е бил подложен на тормоз".

По думите на Баро дипломатите са били задържани неоснователно в продължение на няколко часа и са били подложени на разпит заради мисиите в подкрепа на иранското гражданско общество, които са изпълнявали.

Във връзка със случая с двамата дипломатически служители иранският шарже д'афер бе извикан миналия вторник във френското външно министерство.

Иранските власти отрекоха агресията, като изтъкнаха, че двамата дипломати са били "разпитани за кратко от службите за сигурност, след което са участвали в среща заедно с други лица, издирвани от властите".