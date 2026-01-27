Новини
Турция: Там гневът на мъжа срещу жената се смята за оправдан

27 Януари, 2026 09:01

Насилието срещу жени често е безнаказано в Турция, защото съдилищата рядко им признават право на самоотбрана

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Седем години продължил бракът на Серап Авджъ с Ясин, през които жената е била подложена на постоянно физическо и психическо насилие. Затова тя неведнъж искала да се разведе, но всяко споменаване на това намерение неизменно предизвиквало нови закани и ново насилие, пише германският "Тагесцайтунг".

Една нощ през април 2024 г. мъжът се прибирал видимо пиян и дрогиран и нападнал Серап, докато спяла: удрял я яростно и заплашвал, че ще я хвърли през балкона на жилището им от дванайсетия етаж. Множество синини, следи от парапета на балкона и други наранявания по тялото и около очите на жената свидетелстват за насилието. За да се защити, Серап грабнала нож и му нанесла удари, а Ясин по-късно починал от раните си. Още същата нощ тя била арестувана, а прокурорът я обвинил в предумишлено убийство.

Как турското правосъдие се отнася към насилието срещу жени

Съдебният процес срещу нея бе наблюдаван от представители на движението „Феминистки за Серап“, които пред съдебната палата издигнаха плакат с надпис: „Серап е в ареста, защото е оцеляла“. „Има много жени, които следят този процес – защото става въпрос и за тяхната собствена безопасност“, каза адвокатката Гюлетер Актепе в заключителната си пледоария. И наистина: за мнозина от присъстващите в съдебната зала истинският въпрос не е каква присъда ще получи обвиняемата, а как турската съдебна система се отнася към насилието срещу жени, посочва "Тагесцайтунг"..

В началото на декември бе произнесена и самата присъда: съдът не оправда Серап Авджъ. Според него тя е превишила допустимата самозащита. Съдът обаче взема предвид факта, че тя е действала в състояние на силна възбуда, страх и паника и в крайна сметка не ѝ наложи наказание.

От правна гледна точка обаче това решение се различава значително от една оправдателна присъда: деянието остава да се счита за незаконно, но поради особените обстоятелства остава ненаказано. Все пак Авджъ бе освободена от следствения арест, пише изданието.

Пропаст между закона и реалността

За защитата случаят представлява христоматиен пример за пропастта, която зее между закона и реалността. Самозащитата е ясно регламентирана в турското наказателно право. „Проблемът не е в закона, а в това, че той почти никога не е валиден за жените“, казва адвокатката Актепе. В случаите на домашно насилие често се разглежда само конкретното деяние, а дългогодишната предистория на насилието се игнорира, добавя юристката.

„Насилието не възниква внезапно. То се натрупва с течение на времето“, казва психоложката Лейла Сойдинч от женската правозащитна организация Mor Çatı. За нея случаят Серап Авджъ е типичен пример за домашно насилие, при което контролът, заплахите и посегателствата са се трупали години наред. Особено опасно е, когато стане дума за възможна раздяла. „Най-голямата опасност не е по време на самата връзка, а когато жената реши да си тръгне“, казва Сойдинч. Това често се възприема от насилника като загуба на контрол, добавя тя.

Към това се добавя фактът, че жалбите на жертвите и ограничителните заповеди на държавата не предлагат никаква реална защита на жените. Сойдинч казва още, че в ситуации на насилие страхът не е прекомерна реакция, а напълно реалистична оценка. И решенията, като това на Серап Авджъ, могат да бъдат разбрани само в контекста на насилието, заплахите и усещането, че не си надеждно защитена, добавя психоложката.

Турция напусна Истанбулската конвенция

Турция стана първата и засега единствена държава от Съвета на Европа, която се оттегли от Истанбулската конвенция за защита на жените. „Когато една държава напусне международно споразумение за закрила, възприятието за отговорност се променя - жертвите губят доверие в държавата, че може да ги защити, а извършителите се чувстват окуражени“, казва Сойдинч, цитирана от „Тагесцайтунг“.

Турската журналистка Еврим Кепенек казва, че не е важно какви закони съществуват, а дали насилието действително се преследва. Коментарът ѝ е във връзка с уверенията на властите и лично на президента Реджеп Ердоган, че държавата продължава да следва политика на нулева толерантност към насилието срещу жени, предвидена от турския закон.

Предвидените в него мерки за защита, като например ограничителните заповеди и принудителното изгонване от съвместното жилище, често изобщо не се налагат или не се контролират. Според Лейла Сойдинч резултатът от това е постоянно състояние на несигурност за засегнатите.

Съветът на Европа от години критикува липсата на адекватна защита и грижи за жертвите на насилие. В някои градове общинските приюти за жени бяха затворени, посочва германското издание. А инициативи за правата на жените, като „Mor Çatı“, говорят за липса на достатъчно финансиране, което ефективно отслабва закрилата.

Насилието се възпроизвежда

„Ако няма ясни последици след употреба на насилие, то се възпроизвежда“ – тези думи на журналистката Еврим Кепенек може би най-добре описват как Турция се отнася към насилието срещу жени, посочва "Тагесцайтунг".. Дългите съдебни процеси, изключването на контекста и смекчаващите вината обстоятелства за извършителите релативизират насилието и прехвърлят отговорността. По този начин безнаказаността става системна, казва тя. „Мъжкият гняв често се смята за оправдан, а женският страх – за преувеличен“, казва тя пред „Тагесцайтунг“.

Случаят на Серап Авджъ не е изолиран. Все по-често напоследък стават известни случаи на жени, убили партньорите си след дългогодишно насилие, които след това са принудени да отговарят за деянията си пред съда. Имената на Неджибе Йолджу, Чилем Доган и Ясемин Чакал са се превърнали в символи на една правосъдна система, която често поставя под въпрос правото на жените за самозащита, а същевременно игнорира предхождащото насилие срещу тях. Ако за такива случаи изобщо се научава, то е благодарение на оказвания обществен и медиен натиск. Но много турски жени, жертви на насилие, изобщо не могат да разчитат на обществено внимание, се казва в публикацията на "Тагесцайтунг".


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
  • 1 Евроатлантик

    6 6 Отговор
    Че то ние либералите сме мазохисти . Щом турските ни братя по оръжие от Алианса искат да ни бият , с удоволствие .

    Коментиран от #3

    09:05 27.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    6 11 Отговор
    Това е нищо.
    В Русия 14 годишни деца подлежат на съдебно преследване. Няколко стотин деца вече са осъдени и лежат някъде в Сибир. Не знам къде точно пък и няма значение. Пиши ги бегали......от Строго естествени причини !!! 😁

    Коментиран от #6, #31

    09:07 27.01.2026

  • 3 Реалист 1

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Евроатлантик":

    Турция е главен участник в стожера на демокрацията - натото . Пък и Мохамед така ги е научил .

    09:08 27.01.2026

  • 4 Пак цивилизовано

    9 7 Отговор
    Са постъпили комшиите. Ако беше в Иран или Авганистан - присъдата щеше да е “ с камъни”

    09:09 27.01.2026

  • 5 Пич

    13 7 Отговор
    Поредното малоумие от ДВ! Мъжът убит, но той виновен !!! Е затова германските мъже не могат да защитят жените си , а ходят на протести за да скандират, че и те са жени!!!

    09:13 27.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хъхъ

    7 2 Отговор
    В повечето случаи е оправдан...

    09:16 27.01.2026

  • 8 Тити на Кака

    6 5 Отговор
    Зеленчуковата супа пак бърка гняв и насилие.
    Супа, какво да я правиш....

    09:16 27.01.2026

  • 9 интересно

    8 7 Отговор
    ДВ вместо да се занимава с турците,по добре да види какво става в ЕС. Примерно в България, още в детската градина почват да те налагат и като се повдигне въпроса и всички вкупом служители почват да се защитават. Нека си оправим къщичката и тогава да тръгнем на Изток да ги поучаваме . Затова нека не си хабим зелените храчки за чужди , след като има много които заслужават у нас

    09:16 27.01.2026

  • 10 Пена

    7 3 Отговор
    Момент, да сложа турския сериал на пауза. Та какво станало в Турция?

    09:19 27.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Гледам снимката горе, гледам и снимките от Русия и си мислА - за 2.5млн года човек не е дръпнал много от мамуната 😁

    Коментиран от #20

    09:21 27.01.2026

  • 13 ?????

    13 0 Отговор
    Ха ха.
    Дойче Велле да се огледат кво става в арабските гета във Франция, пакистанските в Англия, турските в Германия.
    Па тогава да ни облъчват с високи морални ценности

    09:22 27.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ама разбира се!

    4 9 Отговор
    " Все по-често напоследък стават известни случаи на жени, убили партньорите си след дългогодишно насилие, които след това са принудени да отговарят за деянията си пред съда."
    Нека се борим за свят, в който жените могат спокойно да убиват партньорите си, без след това да са принудени да отговарят за деянията си пред съда!

    09:23 27.01.2026

  • 16 ......

    1 6 Отговор
    Важното е копейките да са в чувал.

    09:24 27.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А какво става в държави,

    7 0 Отговор
    приели т.н. Истанбулска конвенция?Там насилието над жени намаля ли???!

    09:26 27.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Съвет

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Мюмюне , за по-лесно гледай огледалото !

    09:29 27.01.2026

  • 21 Баш Българин

    5 2 Отговор
    А гневът на баш мъжът -токсичният мачо срещу небнарни гйо.. ттт верренни оправдан ли е ,за една организация питам ?

    09:30 27.01.2026

  • 22 ще кажа

    4 7 Отговор
    жената не е като човека и не трябва да и се дават равни права само и само защото човека спи с нея !

    09:30 27.01.2026

  • 23 Клати Курти

    5 1 Отговор
    Нещо закодирани намеци под сурдинка за Истанбулската конвенция ?

    Коментиран от #26

    09:31 27.01.2026

  • 24 Трол

    2 5 Отговор
    България: там гневът на глупавите срещу умните се смята за оправдан.

    09:31 27.01.2026

  • 25 Димитър Георгиев

    3 0 Отговор
    Мъка ,мъка ред сълзи ,ред сополи ,две кърпички смених ,третата вече я изцеждам .

    09:37 27.01.2026

  • 26 Съвет

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Клати Курти":

    "Мъжете" в мюсюлманския свят да имат по-човешко отношение към жените ! Тогава и откачалките за Инстанбилска конвенция няма да имат на какво да се опрат .

    Коментиран от #27

    09:42 27.01.2026

  • 27 Клати Курти

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Съвет":

    Не си вникнал дълбоко в написаното ,има платени групи за натиск които по един или друг начин от 9 кладенеца вода ще ти донесат само и само да прокарат Истанбулската Конвенция .

    09:50 27.01.2026

  • 28 и у нас про турци пак не дават на жената

    3 0 Отговор
    заради религиозни вярвания . помаци , кардараши , чардараши . те се женят помежду си . влияят се от турски , арабски и други влияния . предимно религиозни . видно е и в партиите . няма жена водеща такава партия . гаранциите за спечелването на избора се поемат от мъже . редят варианти . кой да става кмет , кой депутат . запазват и езика си родния . противостоят на официално приетия език . и пускат корени по света където има такива говорящи . с такава религия . по филмите са с прякори . турчина . бешлика . барона . царя . мъже големци . жени с прякори няма .

    09:51 27.01.2026

  • 29 Механик

    5 0 Отговор
    Ах този непуслушен Ердоганчо бе! Как така се допусна такъв??
    Най-много там не се толерират сороските НПО-та и дойчевеле ревеее!
    Сам сороспитеченцата ги пращат в Диарбекир на почивка.

    10:02 27.01.2026

  • 30 Хи хи

    2 1 Отговор
    Долу ръцете от нашия натовски съюзник Турция ! Ще я защитаваме по член 5 !

    Коментиран от #32

    10:03 27.01.2026

  • 31 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    За това пък в САЩ, Дания, Скандинавието, 14-годишни водят кокаинови войни и убиват хора. Полицията даже и не ги търси. Мотивът е, че са деца и ще се оправят като порастнат.
    От тая гледна точка, усещаш ли се колко яко издишаш?

    10:05 27.01.2026

  • 32 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хи хи":

    Всичко се случва, когато тик-ток групичката е по-силна от закона!

    10:15 27.01.2026

  • 33 БеГемот

    0 0 Отговор
    Тоя бой на жените не е случаен ....иначе мъжа става жертва......някой действат превантивно други като самозащита....време е да се престане с това нещо жената като невинна жертва...с редки изключения когато става дума за психопатия това са случаите...

    10:18 27.01.2026

  • 34 Турция скоро ще бъде 100 милиона

    1 0 Отговор
    България е с отрицателен прираст, а скоро Турция ще си вземе южна България и части от варненска, шуменска области и лудогорието. Вие се подигравайте но скоро ще осъзнаете истината. Русия няма да си мръдне пръста за хора, които масово я псуват по сайтовете.

    10:26 27.01.2026

