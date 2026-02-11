Новини
Талибаните делят хората на "правоверни" и "грешници"

Новият наказателен закон на талибаните разделя хората в Афганистан на класи и въвежда понятия като "грешници", "еретици" и "роби", а насилието над жени е легитимирано

Талибаните делят хората на "правоверни" и "грешници" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Откакто талибаните взеха властта в Афганистан хората там живеят в порочен кръг от насилие, репресии и масови нарушения на човешките права. Последната стъпка в тази посока беше въвеждането на нова наказателна процедура, основана на екстремистките им интерпретации на религиозните норми и очаквания за абсолютно смирение пред властта. Правозащитната организация “Толерантност” съобщава, че до афганистанските съдилища е изпратен документ, според който обществото в страната вече ще се дели на четири класи – учени и духовници, висока класа, към която спадат племенни лидери и търговци, средна и ниска класа. А съдебните присъди ще се съобразяват с това разделение.

“Искат да разделят обществото и умишлено използват унизителни понятия”, казва Забидулах Ебрахими пред ДВ. Преди идването на власт на талибаните Ебрахими е бил съдия в провинция Кандахар в Афганистан. От опита си с юридическите и религиозните въпроси в страната той смята, че този нов закон е в очевидно противоречие с ислямската концепция за човешкото достойнство. Ебрахими изказва критики и срещу факта, че представителите на правителството са представени за “учени” в новото класово разделение на Афганистан, както и срещу това, че заможните търговци са поставени над останалите хора, а властта и богатството са издигнати на пиедестал и явно са символ на морално превъзходство.

Очакваните нови съдебни присъди и наказания също са проблемни. Очаква се привилегированите групи да бъдат наказвани само с устни или писмени предупреждения, докато по-бедните хора ще могат да очакват дори смъртни наказания. В документа са използвани и термини като “голам” (роб), а насилието срещу жените е напълно легитимирано. Жените в Афганистан имат нужда от позволението на съпрузите си за почти всяко нещо, включително за посещение при родителите си. Без него ги очакват наказания.

Правата на практика не съществуват вече

В същото време новият закон цели и систематично да репресира религиозните малцинства и всеки, който опита да се противопостави на властта. Само последователите на ханафитското учение ще се считат за правоверни мюсюлмани; докато всички останали се класифицират като отстъпници или еретици. Ханафитското учение е една от най-важните школи по право в сунитския ислям и част от ислямското право (Фикх). Талибаните обаче използват тази традиция като инструмент за изключване и репресия.

“Много от талибаните дори не могат да четат Корана, камо ли да го разбират”, коментира адвокатът и бивш съдия Абдул Момин Зиа Бадахш. “Религиозните предписания трябва да се адаптират към обстоятелствата на своето време и не могат да останат непроменени завинаги. Талибаните не разбират нито духа на религията, нито този на обществото, иначе не биха говорили за робство”, заяви Бадахш.

В основата на техния план е да се сложи край на достъпа до честен съдебен процес. Презумпцията за невиновност, правото на достъп до адвокат, правото на обвиняемия да мълчи и защитата от мъчения и тормоз на практика вече не съществуват в Афганистан. Този закон позволява не само на съдебната система, но и на обикновени граждани да предприемат действия срещу “грешниците”. Неясни и неопределени термини като “разврат”, “бунт” или “неморални събрания” дават на властите практически неограничена власт да арестуват и наказват опоненти, активисти или обикновени граждани.

Ескалация на репресиите и задълбочаваща се бедност

Всяка критика към този закон ще се приема като критика към шериата и ще бъде преследвана, обявиха от министерството на правосъдието на талибаните. Критиците и правозащитните организации казват, че новият закон дава на талибаните огромни правомощия за намеса в личния живот и служи за трайно потискане на индивидуалните свободи и задушаване на всяка форма на политическа опозиция в зародиш, с цел да се гарантира тяхната власт.

В същото време талибаните инвестират в силите за сигурност. Световната банка съобщава, че са вложили около 1,49 млрд. щатски долара за първите девет месеца на 2025 г. Това са близо 48% от общия бюджет на държавата. Тези огромни суми се инвестират в съдебния апарат, докато афганистанското общество продължава да обеднява прогресивно, а икономическата криза се е влошила още повече. В момента над 17 млн. души са заплашени от тежък глад, а близо 95% от населението не разполагат с осигурена прехрана.

Автор: Шабнам фон Хайн


Афганистан
  • 1 кой му дреме

    6 0 Отговор
    мевере дели будистите на "мирни будисти" и "екстремистски будисти"

    09:08 11.02.2026

  • 2 1488

    12 0 Отговор
    демокрацията дели хората на "богати" и "бедни"

    Коментиран от #7

    09:08 11.02.2026

  • 3 брейй

    3 0 Отговор
    някой откри топлата вода…

    09:09 11.02.2026

  • 4 на гиляку

    0 4 Отговор
    в Украйна, на москали и правоверни

    09:10 11.02.2026

  • 5 Червените Хълмове

    1 1 Отговор
    Това означава че съм Грешница и ще се къпя чисто гола в врящата вана напълнена с топла вода дълбоко в дълбините на Ада

    09:11 11.02.2026

  • 6 БАЦЕ ЕООД

    5 2 Отговор
    Еми те са готови и те за Европейскиа Съюз значи

    09:11 11.02.2026

  • 7 мне

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    тва е Капитализъма.. Демокрацията дели на бели и черни

    09:12 11.02.2026

  • 8 Евреите са от най равните

    5 2 Отговор
    А нима Евреите не делят хората на правоверни и "гои"? Пише го в "правоверната" им книга, Талмуда. Най-големите расисти на света са Евреите. В Израел плюят по християните.

    09:14 11.02.2026

  • 9 Търновец

    1 2 Отговор
    В България заможните хора са също над закона, а в Израел как е: "....не юдеите обичат кравите на юдеите повече отколкото обичат жените си..." Юдейска верска книга, кастово деление има в Индия, а Папуа Ива Гвинея са много по зобри

    09:19 11.02.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ОСНОВНИЯ ПРОБЛЕМ НА ТАЛИБАНИТЕ
    Е ЧЕ В КОРАНА Е ОБЕЩАНО ЧЕ НЯКОЙ ДЕН
    ИСА ИБН МАРИАМ - ИСУС СИНА НА МАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ЕМИР НА ВСИЧКИ ХОРА :)
    .......
    И ТОГАВА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАКЪВ СИ :)

    09:32 11.02.2026

  • 11 Гост

    2 0 Отговор
    Талибаните практикуват БАЧА БАЗИ исляма го разрешава и поущрява.

    09:32 11.02.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Същевременно никой афганистанец не иска поредното "освобождаване". Вече години ужким са пред гладомор, а не само, че няма умрели, ами няма и гладни... Как така повече хора се биха срещу стария режим?

    09:43 11.02.2026

