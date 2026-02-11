Талибаните делят хората на "правоверни" и "грешници"

Откакто талибаните взеха властта в Афганистан хората там живеят в порочен кръг от насилие, репресии и масови нарушения на човешките права. Последната стъпка в тази посока беше въвеждането на нова наказателна процедура, основана на екстремистките им интерпретации на религиозните норми и очаквания за абсолютно смирение пред властта. Правозащитната организация “Толерантност” съобщава, че до афганистанските съдилища е изпратен документ, според който обществото в страната вече ще се дели на четири класи – учени и духовници, висока класа, към която спадат племенни лидери и търговци, средна и ниска класа. А съдебните присъди ще се съобразяват с това разделение.

“Искат да разделят обществото и умишлено използват унизителни понятия”, казва Забидулах Ебрахими пред ДВ. Преди идването на власт на талибаните Ебрахими е бил съдия в провинция Кандахар в Афганистан. От опита си с юридическите и религиозните въпроси в страната той смята, че този нов закон е в очевидно противоречие с ислямската концепция за човешкото достойнство. Ебрахими изказва критики и срещу факта, че представителите на правителството са представени за “учени” в новото класово разделение на Афганистан, както и срещу това, че заможните търговци са поставени над останалите хора, а властта и богатството са издигнати на пиедестал и явно са символ на морално превъзходство.

Очакваните нови съдебни присъди и наказания също са проблемни. Очаква се привилегированите групи да бъдат наказвани само с устни или писмени предупреждения, докато по-бедните хора ще могат да очакват дори смъртни наказания. В документа са използвани и термини като “голам” (роб), а насилието срещу жените е напълно легитимирано. Жените в Афганистан имат нужда от позволението на съпрузите си за почти всяко нещо, включително за посещение при родителите си. Без него ги очакват наказания.

Правата на практика не съществуват вече

В същото време новият закон цели и систематично да репресира религиозните малцинства и всеки, който опита да се противопостави на властта. Само последователите на ханафитското учение ще се считат за правоверни мюсюлмани; докато всички останали се класифицират като отстъпници или еретици. Ханафитското учение е една от най-важните школи по право в сунитския ислям и част от ислямското право (Фикх). Талибаните обаче използват тази традиция като инструмент за изключване и репресия.

“Много от талибаните дори не могат да четат Корана, камо ли да го разбират”, коментира адвокатът и бивш съдия Абдул Момин Зиа Бадахш. “Религиозните предписания трябва да се адаптират към обстоятелствата на своето време и не могат да останат непроменени завинаги. Талибаните не разбират нито духа на религията, нито този на обществото, иначе не биха говорили за робство”, заяви Бадахш.

В основата на техния план е да се сложи край на достъпа до честен съдебен процес. Презумпцията за невиновност, правото на достъп до адвокат, правото на обвиняемия да мълчи и защитата от мъчения и тормоз на практика вече не съществуват в Афганистан. Този закон позволява не само на съдебната система, но и на обикновени граждани да предприемат действия срещу “грешниците”. Неясни и неопределени термини като “разврат”, “бунт” или “неморални събрания” дават на властите практически неограничена власт да арестуват и наказват опоненти, активисти или обикновени граждани.

Ескалация на репресиите и задълбочаваща се бедност

Всяка критика към този закон ще се приема като критика към шериата и ще бъде преследвана, обявиха от министерството на правосъдието на талибаните. Критиците и правозащитните организации казват, че новият закон дава на талибаните огромни правомощия за намеса в личния живот и служи за трайно потискане на индивидуалните свободи и задушаване на всяка форма на политическа опозиция в зародиш, с цел да се гарантира тяхната власт.

В същото време талибаните инвестират в силите за сигурност. Световната банка съобщава, че са вложили около 1,49 млрд. щатски долара за първите девет месеца на 2025 г. Това са близо 48% от общия бюджет на държавата. Тези огромни суми се инвестират в съдебния апарат, докато афганистанското общество продължава да обеднява прогресивно, а икономическата криза се е влошила още повече. В момента над 17 млн. души са заплашени от тежък глад, а близо 95% от населението не разполагат с осигурена прехрана.

Автор: Шабнам фон Хайн