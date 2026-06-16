Украински дронове подпалиха нефтена база в Краснодарския край на Русия

При украинска атака с дронове тази сутрин избухна пожар в нефтена база в станция Полтавская, намираща се в Красноармейски район на Краснодарския край на Русия.

Регионалният оперативен щаб на Кубан и местните служби за спешна помощ съобщават, че пожарът в обекта е възникнал вследствие на падане на отломки от прехванати украински безпилотни летателни апарати.

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Според официалната информация няма загинали или ранени при инцидента. За ликвидирането на пламъците на територията на нефтобазата веднага са изпратени 32-ма пожарникари и 7 единици специализирана техника.

Заради нападението и потенциалната опасност властите временно затвориха движението по автомобилния път, свързващ станица Полтавская с хутор Трудобеликовски.

През изминалата седмица в същия регион бяха поразени няколко други стратегически обекта, сред които нефтопреработвателният завод „Афипски“ и терминалът „Таманнефтегаз“.

Освен района на Полтавская, опасност от безпилотни апарати бе обявена по цялото Черноморско крайбрежие. Около 19:00 ч. вчера сирени се задействаха в Анапа, Геленджик и Новоросийск, а по-късно (около 20:45 ч.) – в Сочи и Сириус. Към 23:00 ч. украински безпилотни апарати бяха забелязани и в Славянския район. Наложи се международното летище в Сочи временно да спре работа.

В Белгородска област местните власти съобщиха за поредни нощни нападения с FPV-дронове срещу населени места в близост до границата, нанасящи щети по енергийната инфраструктура и жилищния сектор.

В окупираните от Русия територии на Донецка област, според данни от местните назначени власти, при нощни удари с дронове по ключови пътни артерии (включително трасето Донецк - Мариупол) има ранен цивилен гражданин и нанесени щети по автомобили и гражданска инфраструктура.

Съобщава се и за възникнал пожар в резервоар с гориво в Ярославска област, като разследващите проверяват вероятна намеса на дронове с голям обсег.

Пожарът там продължава вече втори ден, след като обектът бе успешно атакуван от украински дронове в нощта срещу неделя (14 юни). Нападението бе насочено срещу нефтобазата „Темп“ на Росрезерв, разположена в района на град Рибинск (на повече от 700 км от границата с Украйна).

Това е стратегическо предприятие от системата на държавния резерв на Руската федерация, което съхранява запаси от бензин и дизелово гориво за военни нужди. В парка му има над 60 резервоара за гориво. Според украински източници операцията е проведена от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Нощната атаката е част от продължаващата засилена кампания на украинските сили за нанасяне на удари по логистичната и енергийната инфраструктура на Русия, захранваща военната машина.