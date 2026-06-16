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Украински дронове подпалиха нефтена база в Краснодарския край на Русия
  Тема: Украйна

Украински дронове подпалиха нефтена база в Краснодарския край на Русия

16 Юни, 2026 04:34, обновена 16 Юни, 2026 04:50 376 10

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  • краснодар-
  • украйна

Съобщава се за атаки на ВСУ срещу Белгородска и Ярославска област, както и по окупирани от Русия територии в Донецка област

Украински дронове подпалиха нефтена база в Краснодарския край на Русия - 1
Снимка: NGS.RU
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При украинска атака с дронове тази сутрин избухна пожар в нефтена база в станция Полтавская, намираща се в Красноармейски район на Краснодарския край на Русия.

Регионалният оперативен щаб на Кубан и местните служби за спешна помощ съобщават, че пожарът в обекта е възникнал вследствие на падане на отломки от прехванати украински безпилотни летателни апарати.

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Според официалната информация няма загинали или ранени при инцидента. За ликвидирането на пламъците на територията на нефтобазата веднага са изпратени 32-ма пожарникари и 7 единици специализирана техника.

Заради нападението и потенциалната опасност властите временно затвориха движението по автомобилния път, свързващ станица Полтавская с хутор Трудобеликовски.

През изминалата седмица в същия регион бяха поразени няколко други стратегически обекта, сред които нефтопреработвателният завод „Афипски“ и терминалът „Таманнефтегаз“.

Освен района на Полтавская, опасност от безпилотни апарати бе обявена по цялото Черноморско крайбрежие. Около 19:00 ч. вчера сирени се задействаха в Анапа, Геленджик и Новоросийск, а по-късно (около 20:45 ч.) – в Сочи и Сириус. Към 23:00 ч. украински безпилотни апарати бяха забелязани и в Славянския район. Наложи се международното летище в Сочи временно да спре работа.

В Белгородска област местните власти съобщиха за поредни нощни нападения с FPV-дронове срещу населени места в близост до границата, нанасящи щети по енергийната инфраструктура и жилищния сектор.

В окупираните от Русия територии на Донецка област, според данни от местните назначени власти, при нощни удари с дронове по ключови пътни артерии (включително трасето Донецк - Мариупол) има ранен цивилен гражданин и нанесени щети по автомобили и гражданска инфраструктура.

Съобщава се и за възникнал пожар в резервоар с гориво в Ярославска област, като разследващите проверяват вероятна намеса на дронове с голям обсег.

Пожарът там продължава вече втори ден, след като обектът бе успешно атакуван от украински дронове в нощта срещу неделя (14 юни). Нападението бе насочено срещу нефтобазата „Темп“ на Росрезерв, разположена в района на град Рибинск (на повече от 700 км от границата с Украйна).

Това е стратегическо предприятие от системата на държавния резерв на Руската федерация, което съхранява запаси от бензин и дизелово гориво за военни нужди. В парка му има над 60 резервоара за гориво. Според украински източници операцията е проведена от Центъра за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Нощната атаката е част от продължаващата засилена кампания на украинските сили за нанасяне на удари по логистичната и енергийната инфраструктура на Русия, захранваща военната машина.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    2 3 Отговор
    укрите ще ядат дървото !

    Коментиран от #2, #3

    04:42 16.06.2026

  • 2 Копейка оптимист

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пак":

    Коги Четвърта година стана Май ватенките ядът зеленчука

    04:47 16.06.2026

  • 3 Това го слушаме...

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пак":

    Вече 5-та година хохохохо😂🤣😅😅😁

    04:48 16.06.2026

  • 4 Удриии световен лидер Зеленски

    2 2 Отговор
    Вече 5 години се гавриш с мизерните блатни рашисти които 5 години още се бият за 15 села в Донбас на 50 -на километра от границата си

    Коментиран от #6, #7

    04:50 16.06.2026

  • 5 оня с коня

    2 2 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    04:52 16.06.2026

  • 6 Какъв

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Удриии световен лидер Зеленски":

    световен лидер е Зеления престъпник ?

    04:52 16.06.2026

  • 7 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Удриии световен лидер Зеленски":

    Като мразиш руснаците - иди в мазата и извади на деда си потурите и феса и си смени името на Мюмюн.

    04:54 16.06.2026

  • 8 вигоТУРЯфгъзъ

    2 2 Отговор
    Напразно хиляди герои умряха за България през годините ,за да могат сега евроатлантическите и демократични цървули да продадат България за една торба банани на западните мародери

    Коментиран от #9

    04:55 16.06.2026

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "вигоТУРЯфгъзъ":

    там им го турни приятел в аспуха, разпори им аспуха това заслужават предателите

    04:56 16.06.2026

  • 10 фГЪЗЪТщe ВИ ЛAШКААМ, бpюкслескиБОКЛУЦИ

    0 0 Отговор
    Хора!Не мога да го понеса!Ще скоча в Дунава! Сбогом!

    05:04 16.06.2026

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