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Тръмп: Демократите умишлено разпространяват лъжата, че ще плащаме на Иран!

Тръмп: Демократите умишлено разпространяват лъжата, че ще плащаме на Иран!

16 Юни, 2026 05:50, обновена 16 Юни, 2026 05:57 818 8

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Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също отрече за предстоящи плащания от Вашингтон към Техеран

Тръмп: Демократите умишлено разпространяват лъжата, че ще плащаме на Иран! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече съобщенията за планирани плащания към Иран от страна на Съединените щати "умишлено лъжливи".

„Иран се е съгласил никога да не притежава ядрени оръжия“, написа американският президент в Truth Social. Президентът отбеляза, че „съобщенията, че Съединените щати ще платят на Иран 300 милиона долара, е умишлено изопачаване на фактите“.

Тръмп обвини демократите в разпространение на тази информация.

Тръмп писа за плащане от 300 милиона долара, но някои медии преди това съобщиха, че Иран може да получи достъп до фонд от 300 милиарда долара за възстановяване.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също отрече за предстоящи плащания от Вашингтон към Техеран.

„В споразумението се казва, че Иран няма да получи нито стотинка американски пари. Ако иранците го спазват, ако санкциите бъдат облекчени, ако те се интегрират в световната икономика, ще поканим други държави – не Съединените щати – да инвестират в страната им. Но това е възможно само ако споразумението бъде спазено“, каза той.

Очаква се окончателното споразумение между воюващите страни да бъде подписано в петък, 19 юни, в Швейцария.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Картел БГ асоциация

    5 1 Отговор
    КЗК, КЗП и Радев да следят дали цените на горивата и другите стоки и услуги ще паднат.

    Коментиран от #3

    05:59 16.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Публикувайте договора и персите да направят същото да видим колко разлики ще открием ,ако сте мъже а не п@@@@ и по модерно джендъри

    06:04 16.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    САЩ , България и Румъния ще плащат 300 млрд репарации на Иран.

    06:34 16.06.2026

  • 5 така, така

    1 2 Отговор
    То е ясно, САЩ ще плащат, иначе няма споразумение.
    Дончо се опитва да продаде капитулацията си като победа, нещо което всички очакват, еле пък, че персите няма да тръгнат да разтръбяват всички детайли по сделката.

    Не били 300 милиарда, а 300 милиона! Абе и 300 долара да са - на кой му пука какво ще обявят, факт е, че САЩ ще снасят или Ормуз отнов ще е затворен. Успяха иранците да ги бият американците и то, с техните номера

    06:48 16.06.2026

  • 6 Забаен факт

    0 5 Отговор
    Пуслер е единственият бавн 0 ра3 виващ милиардвр на света.

    06:51 16.06.2026

  • 7 ФАКТ

    2 2 Отговор
    Трумп никога не лъже пр 0 стия матрял - казва че е лъжа чв сащ ще плащат 300 млн долара. Защото ще плащат 300 млрд долара

    06:52 16.06.2026

  • 8 био био

    1 1 Отговор
    Припомняме, че Службата на директора на Националното разузнаване преди това публикува доказателства за финансиране от САЩ на биолаборатории в повече от 30 страни, включително Украйна. Оказва се, че една от основните цели на специалистите от лай НОТО и Украйна е била да създадат оръжия, насочени към определена етническа група – руснаците. Според данни на руските спецслужби дейността на биологичните лаборатории, под наблюдението на военни специалисти от САЩ и лай НОТО, е започнала още през 2005 година.

    06:56 16.06.2026