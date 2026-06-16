Тръмп: Демократите умишлено разпространяват лъжата, че ще плащаме на Иран!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече съобщенията за планирани плащания към Иран от страна на Съединените щати "умишлено лъжливи".

„Иран се е съгласил никога да не притежава ядрени оръжия“, написа американският президент в Truth Social. Президентът отбеляза, че „съобщенията, че Съединените щати ще платят на Иран 300 милиона долара, е умишлено изопачаване на фактите“.

Тръмп обвини демократите в разпространение на тази информация.

Тръмп писа за плащане от 300 милиона долара, но някои медии преди това съобщиха, че Иран може да получи достъп до фонд от 300 милиарда долара за възстановяване.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също отрече за предстоящи плащания от Вашингтон към Техеран.

„В споразумението се казва, че Иран няма да получи нито стотинка американски пари. Ако иранците го спазват, ако санкциите бъдат облекчени, ако те се интегрират в световната икономика, ще поканим други държави – не Съединените щати – да инвестират в страната им. Но това е възможно само ако споразумението бъде спазено“, каза той.

Очаква се окончателното споразумение между воюващите страни да бъде подписано в петък, 19 юни, в Швейцария.