ООН осъди остро призива на Бен-Гвир за убийството на десетки палестинци всяка нощ

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди остро изказването на израелския крайнодесен министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, че Израел трябва да убива по 30 или 40 души всяка нощ в палестинската територия Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Тези изказвания са ужасяващи. Те са жестоки. Те са дехуманизиращи и опасни. И ние категорично ги осъждаме“, заяви говорителят на Гутериш - Стефан Дюжарик.
Бен-Гвир изрази позицията си преди няколко дни в подкаста на Ром Браславски, бивш заложник в Газа. Израелският министър заяви, че според него в анклава трябва да се извършват целенасочени убийства на по 30–40 души всяка нощ, като посочи, че не става дума единствено за хора, представляващи непосредствена заплаха.
Изказването предизвика международна реакция и беше осъдено и от германския канцлер Фридрих Мерц и френския външен министър Жан-Ноел Баро.
Мерц „осъжда най-категорично нехуманните и противоречащи на международното право призиви“, отправени от Бен-Гвир, заяви говорителят на германското правителство Себастиан Хиле по време на редовен брифинг в Берлин.
По думите му подобни изказвания са „неприемливи“.
Френският външен министър Жан-Ноел Баро също определи думите на Бен-Гвир като неприемливи и нехуманни. В интервю за вестник „Монтан“ той припомни, че Франция вече е наложила санкции срещу израелския министър.
Изказванията идват на фона на продължаващото международно напрежение около войната в Газа и нарастващите призиви към Израел и палестинските въоръжени групировки да спазват международното хуманитарно право.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ЛОШИЯ ЕВРЕИН БИБИ
......
А ВСЪЩНОСТ ВСИЧКИТЕ СА ЛОШИ И НЕ ИМ ПУКА ЗА ЕС :)
Коментиран от #6
22:25 19.08.2026
2 Тия от ООН
22:28 19.08.2026
3 И Киев е Руски
22:29 19.08.2026
4 Мхм
22:29 19.08.2026
5 И Киев е Руски
22:33 19.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И тоя Итамар Бен-Гвир
22:40 19.08.2026
8 Евреите
22:40 19.08.2026
9 Хм...
Ама надали!
И после да не се чудите що от време на време се случва прасетата да ядат хора! Едни такива мили и добри "хора", които питат "а нас заШто?" с насълзени от огорчение очички! "Хора" като ей тоя cюpгюн, циониста!
22:41 19.08.2026
10 Май, май
22:42 19.08.2026
11 Бай Курти
Коментиран от #13
22:42 19.08.2026
12 Рано
22:48 19.08.2026
13 И Киев е Руски
До коментар #11 от "Бай Курти":Не държавата а любовника Му го изпрати
22:51 19.08.2026
14 За грант продавам майка си
А тук нашит грантаджии ни проглушиха ушите, че това идвало от Рашистан.
За колко гранда падате толкова ниско?
22:51 19.08.2026
15 Kaлпазанин
22:53 19.08.2026
16 Иван
23:09 19.08.2026
17 Пошиков
23:14 19.08.2026
18 Вербално или реално
Виж , омразата наречена русофобия е друга работа.
Превърната е в конвертируема стока за която се отделят и дават много пари. И драскачи колкото искаш.
23:14 19.08.2026