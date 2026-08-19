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ООН осъди остро призива на Бен-Гвир за убийството на десетки палестинци всяка нощ

ООН осъди остро призива на Бен-Гвир за убийството на десетки палестинци всяка нощ

19 Август, 2026 22:26, обновена 19 Август, 2026 22:21 847 18

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  • убийство-
  • палестинци

Гутериш определи думите на израелския крайнодесен министър като „ужасяващи“, „жестоки“ и „дехуманизиращи“

ООН осъди остро призива на Бен-Гвир за убийството на десетки палестинци всяка нощ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди остро изказването на израелския крайнодесен министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, че Израел трябва да убива по 30 или 40 души всяка нощ в палестинската територия Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Тези изказвания са ужасяващи. Те са жестоки. Те са дехуманизиращи и опасни. И ние категорично ги осъждаме“, заяви говорителят на Гутериш - Стефан Дюжарик.

Бен-Гвир изрази позицията си преди няколко дни в подкаста на Ром Браславски, бивш заложник в Газа. Израелският министър заяви, че според него в анклава трябва да се извършват целенасочени убийства на по 30–40 души всяка нощ, като посочи, че не става дума единствено за хора, представляващи непосредствена заплаха.

Изказването предизвика международна реакция и беше осъдено и от германския канцлер Фридрих Мерц и френския външен министър Жан-Ноел Баро.

Мерц „осъжда най-категорично нехуманните и противоречащи на международното право призиви“, отправени от Бен-Гвир, заяви говорителят на германското правителство Себастиан Хиле по време на редовен брифинг в Берлин.

По думите му подобни изказвания са „неприемливи“.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро също определи думите на Бен-Гвир като неприемливи и нехуманни. В интервю за вестник „Монтан“ той припомни, че Франция вече е наложила санкции срещу израелския министър.

Изказванията идват на фона на продължаващото международно напрежение около войната в Газа и нарастващите призиви към Израел и палестинските въоръжени групировки да спазват международното хуманитарно право.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    ДОБРИЯ ЕВРЕИН ЗЕЛЕНКО
    И ЛОШИЯ ЕВРЕИН БИБИ
    ......
    А ВСЪЩНОСТ ВСИЧКИТЕ СА ЛОШИ И НЕ ИМ ПУКА ЗА ЕС :)

    Коментиран от #6

    22:25 19.08.2026

  • 2 Тия от ООН

    2 2 Отговор
    Още ли не са ликвидирани от Дончо

    22:28 19.08.2026

  • 3 И Киев е Руски

    11 2 Отговор
    Бен-Гвир:И кВо от това.На кой му пука кАкво е осъдило ООН ето.Клуони корумпирани които продават семействата си за центове

    22:29 19.08.2026

  • 4 Мхм

    10 0 Отговор
    Бля, бля. ООН "осъди". Нищо няма да се случи, както винаги. Това ООН е отдавна у ряката...

    22:29 19.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Ирански шахеди: В София да не се радват отклонението е голямо шА Гърчат жълти павета Двадесет и седемгодишната Цветелина Марева, която ръководи детски център в София, каза, че е разочарована от проруската позиция – „Там образованието се управлява от доказани, истински демократи и европейци, докато тук имаме елит и русофобска интелигенция

    22:33 19.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И тоя Итамар Бен-Гвир

    11 0 Отговор
    Директно към МНС ! Да го пускат за издирване и награда за главата му

    22:40 19.08.2026

  • 8 Евреите

    9 0 Отговор
    считат само себе си за хора. Това е положението. Расовата теория на средноевропейците съвсем не им е чужда.

    22:40 19.08.2026

  • 9 Хм...

    11 0 Отговор
    Сега остава оон да осъди остро убийството от доналд тръмп на 186 (СТО ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТ) малки ирански момиченца!
    Ама надали!

    И после да не се чудите що от време на време се случва прасетата да ядат хора! Едни такива мили и добри "хора", които питат "а нас заШто?" с насълзени от огорчение очички! "Хора" като ей тоя cюpгюн, циониста!

    22:41 19.08.2026

  • 10 Май, май

    4 0 Отговор
    дядо е бил много прав

    22:42 19.08.2026

  • 11 Бай Курти

    11 0 Отговор
    Какво ли си мисли еврейчето Младенов, който държавата ни изпрати в ООН?

    Коментиран от #13

    22:42 19.08.2026

  • 12 Рано

    8 0 Отговор
    или късно и тези расисти ще си намерят майстора. Както германците през 1945г. Възмездието се забавя, но неизменно идва. Напълно са се побъркали.

    22:48 19.08.2026

  • 13 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Курти":

    Не държавата а любовника Му го изпрати

    22:51 19.08.2026

  • 14 За грант продавам майка си

    11 0 Отговор
    Значи от Германия и Израел искат да унищожават цели раси! Това не е ли нацизъм?!
    А тук нашит грантаджии ни проглушиха ушите, че това идвало от Рашистан.

    За колко гранда падате толкова ниско?

    22:51 19.08.2026

  • 15 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    И аз ги осъждам ,и,,,,,,, нещо промени ли се ?????? Напротив ,ЕС с малки изключения им помагаме за убийствата ,няма ли справедливост няма да има и мир ,докато има исрахел няма да има мир никъде по света

    22:53 19.08.2026

  • 16 Иван

    10 0 Отговор
    И като ги "осъди остро" кво?! Евреите продължават да си трепят, да извършват геноцид и да завладяват територии... То няма какво повече от това да направят, че да спрат да осъждат остро и да действат

    23:09 19.08.2026

  • 17 Пошиков

    8 0 Отговор
    Става доста ясно че евреите извършват ген.оцид и са чисти на.цисти.

    23:14 19.08.2026

  • 18 Вербално или реално

    5 0 Отговор
    Престъплението е престъпление. Отношението на светът към Израел е специално и няма кой да го осъди, защото това ще бъде припознато като антисемитизъм .
    Виж , омразата наречена русофобия е друга работа.
    Превърната е в конвертируема стока за която се отделят и дават много пари. И драскачи колкото искаш.

    23:14 19.08.2026