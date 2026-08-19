ООН осъди остро призива на Бен-Гвир за убийството на десетки палестинци всяка нощ

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди остро изказването на израелския крайнодесен министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, че Израел трябва да убива по 30 или 40 души всяка нощ в палестинската територия Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Тези изказвания са ужасяващи. Те са жестоки. Те са дехуманизиращи и опасни. И ние категорично ги осъждаме“, заяви говорителят на Гутериш - Стефан Дюжарик.

Бен-Гвир изрази позицията си преди няколко дни в подкаста на Ром Браславски, бивш заложник в Газа. Израелският министър заяви, че според него в анклава трябва да се извършват целенасочени убийства на по 30–40 души всяка нощ, като посочи, че не става дума единствено за хора, представляващи непосредствена заплаха.

Изказването предизвика международна реакция и беше осъдено и от германския канцлер Фридрих Мерц и френския външен министър Жан-Ноел Баро.

Мерц „осъжда най-категорично нехуманните и противоречащи на международното право призиви“, отправени от Бен-Гвир, заяви говорителят на германското правителство Себастиан Хиле по време на редовен брифинг в Берлин.

По думите му подобни изказвания са „неприемливи“.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро също определи думите на Бен-Гвир като неприемливи и нехуманни. В интервю за вестник „Монтан“ той припомни, че Франция вече е наложила санкции срещу израелския министър.

Изказванията идват на фона на продължаващото международно напрежение около войната в Газа и нарастващите призиви към Израел и палестинските въоръжени групировки да спазват международното хуманитарно право.