Протести край стадиона белязаха дебюта на Иран на Мондиал 2026

Първият мач на Иран на Световното първенство 2026 срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис премина под сянката на протести в района около стадиона. Малко преди началото на срещата репортер на ДПА забеляза групи от хора със знамена и транспаранти, насочени срещу режима в Техеран.

Един от най-видимите плакати гласеше: „Футболният отбор на терористичната Ислямска република не представлява народа на Иран“. Много от присъстващите развяваха старото иранско знаме от периода преди Ислямската революция през 1979 г. Въпреки политическия заряд, атмосферата остана мирна.

„Радвам се да подкрепя народа на Иран тук, но не подкрепям режима“, сподели един от феновете, дошъл да изрази позицията си.

Напрежението се усети и вътре на стадиона – иранският химн беше посрещнат с освирквания от част от публиката.

Участието на Иран на Мондиал 2026 дълго време беше под въпрос заради въоръжения конфликт със съдомакините САЩ и с Израел. Националният отбор дори премести лагера си от Аризона в Мексико, за да избегне визови проблеми. Въпреки това 11 официални лица не получиха американски визи и не успяха да преминат границата, за да присъстват на мачовете.