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Протести край стадиона белязаха дебюта на Иран на Мондиал 2026

Протести край стадиона белязаха дебюта на Иран на Мондиал 2026

16 Юни, 2026 08:00 1 023 10

  • иран-
  • световното първенство-
  • нова зеландия-
  • футбол-
  • мондиал 2026

Футболният отбор на терористичната Ислямска република не представлява народа на Иран

Протести край стадиона белязаха дебюта на Иран на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първият мач на Иран на Световното първенство 2026 срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис премина под сянката на протести в района около стадиона. Малко преди началото на срещата репортер на ДПА забеляза групи от хора със знамена и транспаранти, насочени срещу режима в Техеран.

Един от най-видимите плакати гласеше: „Футболният отбор на терористичната Ислямска република не представлява народа на Иран“. Много от присъстващите развяваха старото иранско знаме от периода преди Ислямската революция през 1979 г. Въпреки политическия заряд, атмосферата остана мирна.

Протести край стадиона белязаха дебюта на Иран на Мондиал 2026

„Радвам се да подкрепя народа на Иран тук, но не подкрепям режима“, сподели един от феновете, дошъл да изрази позицията си.

Напрежението се усети и вътре на стадиона – иранският химн беше посрещнат с освирквания от част от публиката.

Участието на Иран на Мондиал 2026 дълго време беше под въпрос заради въоръжения конфликт със съдомакините САЩ и с Израел. Националният отбор дори премести лагера си от Аризона в Мексико, за да избегне визови проблеми. Въпреки това 11 официални лица не получиха американски визи и не успяха да преминат границата, за да присъстват на мачовете.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Точен

    16 4 Отговор
    Израел е враг на целия свят...

    08:07 16.06.2026

  • 3 И там ли Майдан

    9 0 Отговор
    Тези изтъркани номера на ЦРУ, МОСАД и тем подобни вече не минават. Защо е нямало протести против САЩ и Израел е въпросът? Единият извършва геноцид в момента, а другият му дава пари и оръжие и даже разпали война и сега ще следва криза в целия свят.

    08:31 16.06.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Павка, а нещо за самия мач няма ли да пишеш, бе? Нали политика не трябва да има в спорта.

    Коментиран от #5

    08:31 16.06.2026

  • 5 За да каже

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    трябва да разбира от футбол, а ние знаем, че той не разбира.

    08:34 16.06.2026

  • 6 ТАКА Е

    10 0 Отговор
    НЕЩАСТНИЦИТЕ УМИРАТ ОТ ЯД ,ЧЕ ЯДОХА БОЙ ОТ ИРАН.

    08:35 16.06.2026

  • 7 Василеску

    1 0 Отговор
    Кюрдите протестират от 50 и повече години. ние протестираме непрекъснато и вечно - е, и?

    08:36 16.06.2026

  • 8 Ватманяк

    4 0 Отговор
    А подзаглавието е пълна провокация енохска

    08:39 16.06.2026

  • 9 ЧИЧКОТО С МУСТАЧКИТЕ

    3 0 Отговор
    до като не се изтрепи и последния чи-f-ут мир на тази планета няма да има

    08:51 16.06.2026

  • 10 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    4 0 Отговор
    Цитат: "Футболният отбор на терористичната Ислямска република не представлява народа на Иран"
    -- -- --
    И в новините за футбол ли вкарахте просташката си пропаганда?
    Терористи в тази война са САЩ и Израел:
    1. Атакуваха Иран по време на преговорния процес
    2. Убиха над 180 деца в училище защото се надяваха това да предизвика недоволство в народа
    3. Избиха цялото ръководство на Иран
    4. Всички военни стъпки на Иран бяха като отговор срещу нападенията на САЩ и Израел
    5. Точно Израел е най-терористичната държава в света защото най-умишлено избиват деца, жени, журналисти и хуманитарни работници на ООН

    08:54 16.06.2026

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