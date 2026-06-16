Израел уби още 15 души в Ливан. Споразумението между САЩ и Иран не включвало изтеглянето на израелските войски от страната

Най-малко 15 души, включително две жени, бяха убити при израелски въздушни удари по населени места в Ливан през последните 24 часа, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването.

Други 82-ма бяха ранени и откарани в болници, според министерството.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 3 798, а 11 781 бяха ранени“, се казва в изявление на министерството, разпространено до X.

Министерството на здравеопазването отбеляза, че интензивността на израелските атаки в понеделник значително е намаляло след постигнатото споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на военната ескалация на всички регионални фронтове. Хиляди бежанци от Бейрут се възползвали от това, връщайки се в южните райони, от които преди това бяха избягали.

Командването на ливанската армия от своя страна предупреди населението да се въздържа от връщане на юг, докато не бъдат разчистени развалините и пътищата не бъдат разминирани.

Американски представители твърдят, че рамковите споразумения, постигнати между Съединените щати и Иран, не включват изтеглянето на израелските войски от Ливан.

„Изтеглянето им не беше условие на сделката“, заяви висш американски служител по време на специален телефонен брифинг за журналисти на 15 юни. Той отговаряше на въпрос дали изтеглянето на израелските войски от Ливан е едно от условията за подписване на меморандум за разбирателство между Техеран и Вашингтон.

„Сделката е прекратяване на огъня. И няма да бъде едностранно прекратяване на огъня. Тоест, ако Иран не е в състояние да контролира Хизбула, ако те атакуват израелски градове, тогава Израел ще има право да се защити и да отговори“, каза американският служител.

Съединените щати са били много недоволни от посредничеството на Оман в преговорите с Иран и спрели да използват услугите на Маскат, заяви висш американски служител, коментирайки електронното подписване на меморандума за разбирателство между Техеран и Вашингтон, насочен към прекратяване на военните действия.

„Бяхме много недоволни от оманците. Смятахме, че действат много двулично, почти като наемници на иранците, в маневрирането си. Така че на практика ги изключихме от процеса“, каза американският служител по време на специален телефонен брифинг за журналисти.