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Израел уби още 15 души в Ливан. Споразумението между САЩ и Иран не включвало изтеглянето на израелските войски от страната

Израел уби още 15 души в Ливан. Споразумението между САЩ и Иран не включвало изтеглянето на израелските войски от страната

16 Юни, 2026 06:01, обновена 16 Юни, 2026 06:11 749 4

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Съединените щати били много недоволни от посредничеството на Оман в преговорите с Иран и спрели да използват услугите на Маскат

Израел уби още 15 души в Ливан. Споразумението между САЩ и Иран не включвало изтеглянето на израелските войски от страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 15 души, включително две жени, бяха убити при израелски въздушни удари по населени места в Ливан през последните 24 часа, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването.

Други 82-ма бяха ранени и откарани в болници, според министерството.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 3 798, а 11 781 бяха ранени“, се казва в изявление на министерството, разпространено до X.

Министерството на здравеопазването отбеляза, че интензивността на израелските атаки в понеделник значително е намаляло след постигнатото споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на военната ескалация на всички регионални фронтове. Хиляди бежанци от Бейрут се възползвали от това, връщайки се в южните райони, от които преди това бяха избягали.

Командването на ливанската армия от своя страна предупреди населението да се въздържа от връщане на юг, докато не бъдат разчистени развалините и пътищата не бъдат разминирани.

Американски представители твърдят, че рамковите споразумения, постигнати между Съединените щати и Иран, не включват изтеглянето на израелските войски от Ливан.

„Изтеглянето им не беше условие на сделката“, заяви висш американски служител по време на специален телефонен брифинг за журналисти на 15 юни. Той отговаряше на въпрос дали изтеглянето на израелските войски от Ливан е едно от условията за подписване на меморандум за разбирателство между Техеран и Вашингтон.

„Сделката е прекратяване на огъня. И няма да бъде едностранно прекратяване на огъня. Тоест, ако Иран не е в състояние да контролира Хизбула, ако те атакуват израелски градове, тогава Израел ще има право да се защити и да отговори“, каза американският служител.

Съединените щати са били много недоволни от посредничеството на Оман в преговорите с Иран и спрели да използват услугите на Маскат, заяви висш американски служител, коментирайки електронното подписване на меморандума за разбирателство между Техеран и Вашингтон, насочен към прекратяване на военните действия.

„Бяхме много недоволни от оманците. Смятахме, че действат много двулично, почти като наемници на иранците, в маневрирането си. Така че на практика ги изключихме от процеса“, каза американският служител по време на специален телефонен брифинг за журналисти.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Разбирам защо не иска да го ползва. Мускатово орехче употребяват главно в затворите в третия свят, за да се одръвчат и да теглят патката на някой австралиец или американец, хванат на летището. Но на хижа Ком в Иран живее един много свят шейх, който ще помогне на Тръмп, и ще му излекува мъжките проблеми, характерни за тази възраст. Има едно жълто прахче, но Тръмп не може да го вземе сам, както му предадоха Мандуро, за да го лекуват и да лежи хубав пандиз, а не да го пазят вечно да не му направят преврат. Жълтото прахче обаче е при този скрит шейх, който се появява където реши да се покаже на хората, и това жълто прахче е което иска да вземе Тръмп за вечна младост. За да може да види как ще го напишат в българските учебници по история и да ги редактира ако трябва в trout social.

    06:29 16.06.2026

  • 2 Алекс

    10 0 Отговор
    Евреите казват че с примирието между САЩ и Иран нарушава еврейския интерес....
    Знаете вече какъв интерес имат...

    06:31 16.06.2026

  • 3 Кан Кубрат

    10 0 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    Коментиран от #4

    06:32 16.06.2026

  • 4 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кан Кубрат":

    Taka е. И за това на всеки 80-100 години ги мачкат хората.
    Тоя път май няма само с мачкане да минат. Май пак ще бродят из пустинята за търсят "обетованата земя". Ма тоя път няма да са 40 години. Повечко ще са.

    07:03 16.06.2026