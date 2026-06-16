Азиатските отбори без загуба, южноамериканските още без победа на Мондиал 2026

Първите мачове от груповата фаза на Световното първенство 2026 очертаха любопитна тенденция: тимовете от Азия стартираха впечатляващо, докато представителите на Южна Америка все още търсят първия си успех.

Азиатските отбори записаха 6 мача без поражение, като взеха две победи и четири равенства. Тази нощ Саудитска Арабия завърши 1:1 с Уругвай, а Иран направи 2:2 с Нова Зеландия. По-рано Южна Корея победи Чехия с 2:1, Катар направи 1:1 със Швейцария, Япония завърши 2:2 с Нидерландия, а Австралия надделя над Турция с 2:0.

В същото време южноамериканските тимове все още нямат победа в общо четири изиграни срещи. Освен равенството на Уругвай, Бразилия също стигна само до 1:1 срещу Мароко, а Парагвай и Еквадор загубиха съответно от САЩ (1:4) и Кот д’Ивоар (0:1).

Европейските отбори също не блестят – те имат едва 3 победи в 10 мача, което прави старта на турнира един от най-необичайните в последните издания.