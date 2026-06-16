Проф. Чуков: Споразумението между САЩ и Иран е частична победа за Тръмп

Арабистът проф. Владимир Чуков заяви пред БНТ, че на всички се иска споразумението между САЩ и Иран да бъде устойчиво, но пътят до окончателното му приемане е дълъг и сложен. По думите му, финалният текст трябва да бъде одобрен и от Сената на САЩ, пише News.bg.
Проф. Чуков определи постигнатото като „частична победа“ за американския президент Доналд Тръмп, който според него е желаел договорката да бъде подписана за рождения му ден и по време на срещата на Г-7 във Франция. „Иран обаче не му направи този подарък“, коментира арабистът.
Като положителен резултат от споразумението той открои факта, че „пушките замлъкнаха“. По думите му, то създава нови баланси в региона, като една от възможните изненади би била наличието на клауза, забраняваща нападения както от страна на САЩ и техните съюзници срещу Иран, така и обратното.
Относно реакцията на Израел, проф. Чуков посочи, че тя е „доста ярка“ и определя споразумението като „крах и провал“. Той допълни, че отношенията между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху са силно обтегнати и вероятно ще останат такива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:13 16.06.2026
2 койдазнай
09:13 16.06.2026
3 Исторически парк
09:13 16.06.2026
4 Делю Хайдутин
09:13 16.06.2026
5 Каква победа
Коментиран от #16
09:16 16.06.2026
6 Пич
09:17 16.06.2026
7 Пилотът Гошу
09:17 16.06.2026
8 нннн
09:17 16.06.2026
9 Мишел
С тази война САЩ не постигнаха нито една от целите си в Иран.
09:18 16.06.2026
10 то все пак е формално и кратковременно
09:20 16.06.2026
11 Възрожденец 🇧🇬
Ето още един пример как ядрена държава губи.
09:23 16.06.2026
12 и какво
09:29 16.06.2026
13 Никой не е виждал текста,
Единствено рижавият бабуин почна да дрънка около рождения си ден, че потекли реки от мед, масло и петрол за американците.
Тези глупости ги чуваме редовно.
09:31 16.06.2026
14 Никой не споделя
Като се върнат цените на петрола на предвоенните нива, тогава нещо се е подобрило.
Досега само щедри декларации.
09:37 16.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Европеец
До коментар #5 от "Каква победа":Коментарът ти е верен и точен.... И Тръмп и Путин се провалят в специалните военни операции поне на тоя етап и губят това което бяха преди..... Единствения който частично печели е лудия и хитър евреин Нетсняхата.... А иначе Чука го намирам за много противен, въпреки че много го мислят за "експерт".....
09:38 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Натрапчивост
09:41 16.06.2026
19 Българин
09:50 16.06.2026
20 444444
Коментиран от #22
10:03 16.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Евгени
До коментар #20 от "444444":Ако американците бяха започнали да бомбардиран енергиините обекни като руснаците, вече всичко щеше да е приключило. Ама Тръм е лаком иска нефта на Иран да остане непокътнат, за да им го вземе.
10:26 16.06.2026
23 нека изчакаме търпеливо:
2. дали 60 дневният срок за договаряне на подробностите ще има успех. Понеже всички важни детайли предстоят да бъдат договаряни тепърва.
3. дали меморандумът ще бъде спазен.
Историята показва, че всеки път , когато в БИ се заговори за мир, палестниците изстрелват по няколко ракети по Израел от Сирия, Ливан или Газа и мирът се оттича!
Или някъде избухва бомба в автобус или на пазара.
В Израел знаят, че времената около мирни преговори са НАЙ- ОПАСНИ!
10:39 16.06.2026
24 арабиста е умен клоун
10:49 16.06.2026
25 както се вижда
Тръмп така отчаяно се нуждае от някакъв договор, че да се отърве от иранското блато, в което САМ се набута!
10:51 16.06.2026
26 Владимир Чуков е жалък натегач
10:58 16.06.2026