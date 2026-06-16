Проф. Чуков: Споразумението между САЩ и Иран е частична победа за Тръмп

Арабистът проф. Владимир Чуков заяви пред БНТ, че на всички се иска споразумението между САЩ и Иран да бъде устойчиво, но пътят до окончателното му приемане е дълъг и сложен. По думите му, финалният текст трябва да бъде одобрен и от Сената на САЩ, пише News.bg.

Проф. Чуков определи постигнатото като „частична победа“ за американския президент Доналд Тръмп, който според него е желаел договорката да бъде подписана за рождения му ден и по време на срещата на Г-7 във Франция. „Иран обаче не му направи този подарък“, коментира арабистът.

Като положителен резултат от споразумението той открои факта, че „пушките замлъкнаха“. По думите му, то създава нови баланси в региона, като една от възможните изненади би била наличието на клауза, забраняваща нападения както от страна на САЩ и техните съюзници срещу Иран, така и обратното.

Относно реакцията на Израел, проф. Чуков посочи, че тя е „доста ярка“ и определя споразумението като „крах и провал“. Той допълни, че отношенията между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху са силно обтегнати и вероятно ще останат такива.