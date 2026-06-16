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Проф. Чуков: Споразумението между САЩ и Иран е частична победа за Тръмп

Проф. Чуков: Споразумението между САЩ и Иран е частична победа за Тръмп

16 Юни, 2026 09:10 1 228 26

  • иран-
  • сащ-
  • владимир чуков-
  • тръмп-
  • споразумение

Арабистът подчертава, че „пушките замлъкнаха“, но окончателният текст трябва да мине през Сената

Проф. Чуков: Споразумението между САЩ и Иран е частична победа за Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Арабистът проф. Владимир Чуков заяви пред БНТ, че на всички се иска споразумението между САЩ и Иран да бъде устойчиво, но пътят до окончателното му приемане е дълъг и сложен. По думите му, финалният текст трябва да бъде одобрен и от Сената на САЩ, пише News.bg.

Проф. Чуков определи постигнатото като „частична победа“ за американския президент Доналд Тръмп, който според него е желаел договорката да бъде подписана за рождения му ден и по време на срещата на Г-7 във Франция. „Иран обаче не му направи този подарък“, коментира арабистът.

Като положителен резултат от споразумението той открои факта, че „пушките замлъкнаха“. По думите му, то създава нови баланси в региона, като една от възможните изненади би била наличието на клауза, забраняваща нападения както от страна на САЩ и техните съюзници срещу Иран, така и обратното.

Относно реакцията на Израел, проф. Чуков посочи, че тя е „доста ярка“ и определя споразумението като „крах и провал“. Той допълни, че отношенията между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху са силно обтегнати и вероятно ще останат такива.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 4 Отговор
    Загубихме войната и ще плащаме 300 млрд долара репарации на Иран.

    09:13 16.06.2026

  • 2 койдазнай

    20 4 Отговор
    Победителят се задължава да плаща по 300 млрд долара годишно на победения!

    09:13 16.06.2026

  • 3 Исторически парк

    21 6 Отговор
    Откога победителите плащат репарации на победените 😆😅🤣😂😂

    09:13 16.06.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    13 2 Отговор
    Бий за да те уважават.

    09:13 16.06.2026

  • 5 Каква победа

    23 2 Отговор
    Сащ излизат много по зле сега , колкото от преди войната!

    Коментиран от #16

    09:16 16.06.2026

  • 6 Пич

    21 2 Отговор
    Това е страховит крах на Тръмп, САЩ, и Израел!!! Знаете ли какво са си направили като извод в Иран?! Извод - отбранителните им способности макар и да са свършили работа сега, може да се окажат недостатъчни за в бъдеще!!! И ще трябва да развия ядрени оръжия!!!

    09:17 16.06.2026

  • 7 Пилотът Гошу

    21 3 Отговор
    Няма никакво значение какво пише в тоя договор. Историята показва, че САЩ ще се отметнат на момента, ако така им изнася. Нито те, а още по-малко пък Израел, спазват каквото и да било…

    09:17 16.06.2026

  • 8 нннн

    22 2 Отговор
    Толкова частична е победата че може да се нарече поражение. Не постигна нито една от целите си. Вместо Америка, направи Иран отново велик.

    09:17 16.06.2026

  • 9 Мишел

    17 1 Отговор
    Толкова частична, че чак не е победа.
    С тази война САЩ не постигнаха нито една от целите си в Иран.

    09:18 16.06.2026

  • 10 то все пак е формално и кратковременно

    12 1 Отговор
    нобел за мир премина близо до тръмпи и го подмина . а най важното е че бегето обеднява . нищо не печели . вдигат нафтата .

    09:20 16.06.2026

  • 11 Възрожденец 🇧🇬

    18 1 Отговор
    Аз на това му викам тотална загуба на войната. Много по добри бяха условията преди да започне войната и без да плаща 300 млрд. $.
    Ето още един пример как ядрена държава губи.

    09:23 16.06.2026

  • 12 и какво

    10 1 Отговор
    му е частично победителното, че не ми е ясно??

    09:29 16.06.2026

  • 13 Никой не е виждал текста,

    13 1 Отговор
    кво споразумение, кви пет кинта?
    Единствено рижавият бабуин почна да дрънка около рождения си ден, че потекли реки от мед, масло и петрол за американците.
    Тези глупости ги чуваме редовно.

    09:31 16.06.2026

  • 14 Никой не споделя

    11 1 Отговор
    американската радост от тази “победа”.
    Като се върнат цените на петрола на предвоенните нива, тогава нещо се е подобрило.
    Досега само щедри декларации.

    09:37 16.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Каква победа":

    Коментарът ти е верен и точен.... И Тръмп и Путин се провалят в специалните военни операции поне на тоя етап и губят това което бяха преди..... Единствения който частично печели е лудия и хитър евреин Нетсняхата.... А иначе Чука го намирам за много противен, въпреки че много го мислят за "експерт".....

    09:38 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Натрапчивост

    6 1 Отговор
    тоя човек много си е повервал...? Нерде Ямбул, нерде Станбул. Малко мярка все пак.

    09:41 16.06.2026

  • 19 Българин

    2 5 Отговор
    И Русия я чака подобна "победа", само че там няма да бъдат по триста милиарда, а трилиони годишно!

    09:50 16.06.2026

  • 20 444444

    5 1 Отговор
    След този коментар на Чуков как да приемаш като истина изказванията му.След кото може да нарече капитулацията на САЩ дори частична победа.Иран разбомби всички бази на САЩ в региона, съюзниците на САЩ видяха, че не могат да разчитат на защита, Ормузкия проток остава под властта на Иран. Урана ще остане в Иран. САЩ и лично Тръмп станаха за смях пред целия свят. Ако това може да се нарече частична победа вероятно пълната победа ще е когато САЩ станат мюсулманска държава.

    Коментиран от #22

    10:03 16.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Евгени

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "444444":

    Ако американците бяха започнали да бомбардиран енергиините обекни като руснаците, вече всичко щеше да е приключило. Ама Тръм е лаком иска нефта на Иран да остане непокътнат, за да им го вземе.

    10:26 16.06.2026

  • 23 нека изчакаме търпеливо:

    1 2 Отговор
    1. дали Иран ще подпише споазумението- меморандум.
    2. дали 60 дневният срок за договаряне на подробностите ще има успех. Понеже всички важни детайли предстоят да бъдат договаряни тепърва.
    3. дали меморандумът ще бъде спазен.
    Историята показва, че всеки път , когато в БИ се заговори за мир, палестниците изстрелват по няколко ракети по Израел от Сирия, Ливан или Газа и мирът се оттича!
    Или някъде избухва бомба в автобус или на пазара.

    В Израел знаят, че времената около мирни преговори са НАЙ- ОПАСНИ!

    10:39 16.06.2026

  • 24 арабиста е умен клоун

    0 1 Отговор
    ;0 клоун

    10:49 16.06.2026

  • 25 както се вижда

    3 0 Отговор
    оптимистичните и бомбастични твърдения на Тръмп не са точно верни! Хахаха! Както обикновено.

    Тръмп така отчаяно се нуждае от някакъв договор, че да се отърве от иранското блато, в което САМ се набута!

    10:51 16.06.2026

  • 26 Владимир Чуков е жалък натегач

    2 0 Отговор
    Владимир Чуков не може да диша, ако не се натяга на ционистите. Благодарен им е, че го направиха “професор”. Много жалък натегач е. Подмазва се на всяка власт, но сега угодничеството му е безпределно.

    10:58 16.06.2026