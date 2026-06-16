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Нов удар по Иран на Мондиала

Нов удар по Иран на Мондиала

16 Юни, 2026 13:30 1 474 10

  • иран-
  • сащ-
  • мондиал 2026-
  • футбол

Галеноей не уточни от къде е дошла заповедта, която е проминила плана на иранците да прекарат нощта в Калифорния

Нов удар по Иран на Мондиала - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Иран е получил нареждане да напусне САЩ часове след края на мача срещу Нова Зеландия. Това призна националният селекционер Амир Галеноей.

Галеноей не уточни от къде е дошла заповедта, която е проминила плана на иранците да прекарат нощта в Калифорния.

"Нямахме време за възстановяване. След мача ни казаха, че трябва моментално да напуснем. За футболистите почивката е много важна, но ни принудиха да се качим на самолета и да се завърнем в базата в Тихуана.

Не знам защо ни върнаха. По план трябваше да пристигнем два дни преди двубоя, да прекараме нощта в Калифорния и да се върнем на обяд. Смятам, че нашият отбор е най-потисканият на Световното първенство.

Дори не получихме време да се приспособим след пътуването ни до Мексико. Много от футболистите получиха схващания и трябваше да ги заменяме.

Причината не е тактическа, а защото се контузиха и получиха схващания. Ние сме поставени в трудна ситуация", заяви треньорът, цитиран от агенция АП.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виждащ

    17 0 Отговор
    "Вълкът козината си мени, но нрава си не."
    Българска поговорка.

    13:32 16.06.2026

  • 2 Ма наф

    15 0 Отговор
    "Ако някой много те ласкае и ти обещава всичко, значи иска да ти свали гащите"
    Поговорка

    13:34 16.06.2026

  • 3 дано да има мач

    18 2 Отговор
    перси-кравари.......в мексико.голем бой ша падне по хамериканските кратуни

    13:42 16.06.2026

  • 4 А уж в спорта нямало политика

    14 0 Отговор
    Инфантино е станал много инфантилен
    И тия почивки за хидратация
    Тъпо е макарончо
    Знам че те е яд че италянците не се класираха ама не съсипвай всичко

    Коментиран от #8

    13:45 16.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    И тава ако не е репресия, а домакинство🤔
    Абе направо трябваше да обявят финал
    САШтисани срещу У...й...ци ❗

    13:52 16.06.2026

  • 6 НЯМА МУ НИЩО

    5 1 Отговор
    АМЕРИКАНЦИТЕ ИМАТ КАСМЕТ
    ЧЕ Т.НАР.ИГРАЧИ НА иран
    СА НА ТЕРЕНА И ПОНЕ
    ДЕВЕТДЕСЕТ МИНУТИ
    ВСИЧКИ ВИЖДАТ КЪДЕ СА И КО ПРАВЯТ

    13:58 16.06.2026

  • 7 Първенството на Тръмп

    2 1 Отговор
    Не, че с някой друг щеше да е по-различно. Интересно, ако Израел като европейски отбор се беше класирал, с какви почести щяха да го посрещнат.

    14:35 16.06.2026

  • 8 Наблюдател

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "А уж в спорта нямало политика":

    Не е Инфантилно, а поамериканчване. Прекъсванията за реклами са само началото. После ще разделят мачовете на четири, ще има кратки прекъсвания по искане на треньора, а на голямата почивка ще има концерт. И рекламите ще са по-интересни от мачовете. Като на Супербоул.

    14:40 16.06.2026

  • 9 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    ПромИнили са плана на Иран, но вие мисирковци няма да се промИнити никога! Ганев редактор ли си, къв си, чети ги тия статии

    14:41 16.06.2026

  • 10 факуса

    0 0 Отговор
    леле страх

    14:47 16.06.2026

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