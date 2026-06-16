Нов удар по Иран на Мондиала

Иран е получил нареждане да напусне САЩ часове след края на мача срещу Нова Зеландия. Това призна националният селекционер Амир Галеноей.

Галеноей не уточни от къде е дошла заповедта, която е проминила плана на иранците да прекарат нощта в Калифорния.

"Нямахме време за възстановяване. След мача ни казаха, че трябва моментално да напуснем. За футболистите почивката е много важна, но ни принудиха да се качим на самолета и да се завърнем в базата в Тихуана.

Не знам защо ни върнаха. По план трябваше да пристигнем два дни преди двубоя, да прекараме нощта в Калифорния и да се върнем на обяд. Смятам, че нашият отбор е най-потисканият на Световното първенство.

Дори не получихме време да се приспособим след пътуването ни до Мексико. Много от футболистите получиха схващания и трябваше да ги заменяме.

Причината не е тактическа, а защото се контузиха и получиха схващания. Ние сме поставени в трудна ситуация", заяви треньорът, цитиран от агенция АП.