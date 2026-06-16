Нов удар по Иран на Мондиала

Иран е получил нареждане да напусне САЩ часове след края на мача срещу Нова Зеландия. Това призна националният селекционер Амир Галеноей.
Галеноей не уточни от къде е дошла заповедта, която е проминила плана на иранците да прекарат нощта в Калифорния.
"Нямахме време за възстановяване. След мача ни казаха, че трябва моментално да напуснем. За футболистите почивката е много важна, но ни принудиха да се качим на самолета и да се завърнем в базата в Тихуана.
Не знам защо ни върнаха. По план трябваше да пристигнем два дни преди двубоя, да прекараме нощта в Калифорния и да се върнем на обяд. Смятам, че нашият отбор е най-потисканият на Световното първенство.
Дори не получихме време да се приспособим след пътуването ни до Мексико. Много от футболистите получиха схващания и трябваше да ги заменяме.
Причината не е тактическа, а защото се контузиха и получиха схващания. Ние сме поставени в трудна ситуация", заяви треньорът, цитиран от агенция АП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Виждащ
Българска поговорка.
13:32 16.06.2026
2 Ма наф
Поговорка
13:34 16.06.2026
3 дано да има мач
13:42 16.06.2026
4 А уж в спорта нямало политика
И тия почивки за хидратация
Тъпо е макарончо
Знам че те е яд че италянците не се класираха ама не съсипвай всичко
Коментиран от #8
13:45 16.06.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Абе направо трябваше да обявят финал
САШтисани срещу У...й...ци ❗
13:52 16.06.2026
6 НЯМА МУ НИЩО
ЧЕ Т.НАР.ИГРАЧИ НА иран
СА НА ТЕРЕНА И ПОНЕ
ДЕВЕТДЕСЕТ МИНУТИ
ВСИЧКИ ВИЖДАТ КЪДЕ СА И КО ПРАВЯТ
13:58 16.06.2026
7 Първенството на Тръмп
14:35 16.06.2026
8 Наблюдател
До коментар #4 от "А уж в спорта нямало политика":Не е Инфантилно, а поамериканчване. Прекъсванията за реклами са само началото. После ще разделят мачовете на четири, ще има кратки прекъсвания по искане на треньора, а на голямата почивка ще има концерт. И рекламите ще са по-интересни от мачовете. Като на Супербоул.
14:40 16.06.2026
9 Лопата Орешник
14:41 16.06.2026
10 факуса
14:47 16.06.2026