САЩ върнаха на Мексико над 300 издирвани престъпници

Съединените щати са предали на мексиканските власти 313 издирвани престъпници, които ще бъдат изправени пред правосъдието в родината си. Това съобщи американският посланик в Мексико Роналд Джонсън, цитиран от Франс прес, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Джонсън посочи, че трансферът е осъществен по време на управлението на президента Доналд Тръмп и представлява пореден пример за тясното сътрудничество между Вашингтон и Мексико в областта на сигурността и правораздаването.

„При администрацията на президента Тръмп САЩ трансферираха 313 престъпници, които са издирвани в Мексико, за да бъдат изправени пред тамошното правосъдие“, заяви американският дипломат.

Съобщението идва на фона на нараснало напрежение в отношенията между двете страни, свързано с обвинения в наркотрафик срещу мексикански губернатор, който е обект на разследване и е издирван от американските власти.

Въпреки разногласията по отделни казуси, двете държави продължават да поддържат активно сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност и наркотрафика.