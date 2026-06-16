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САЩ върнаха на Мексико над 300 издирвани престъпници

САЩ върнаха на Мексико над 300 издирвани престъпници

16 Юни, 2026 10:52 297 0

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Американският посланик в Мексико определи трансфера като доказателство за засиленото сътрудничество между двете държави в борбата с престъпността

САЩ върнаха на Мексико над 300 издирвани престъпници - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати са предали на мексиканските власти 313 издирвани престъпници, които ще бъдат изправени пред правосъдието в родината си. Това съобщи американският посланик в Мексико Роналд Джонсън, цитиран от Франс прес, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Джонсън посочи, че трансферът е осъществен по време на управлението на президента Доналд Тръмп и представлява пореден пример за тясното сътрудничество между Вашингтон и Мексико в областта на сигурността и правораздаването.

„При администрацията на президента Тръмп САЩ трансферираха 313 престъпници, които са издирвани в Мексико, за да бъдат изправени пред тамошното правосъдие“, заяви американският дипломат.

Съобщението идва на фона на нараснало напрежение в отношенията между двете страни, свързано с обвинения в наркотрафик срещу мексикански губернатор, който е обект на разследване и е издирван от американските власти.

Въпреки разногласията по отделни казуси, двете държави продължават да поддържат активно сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност и наркотрафика.


Мексико
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