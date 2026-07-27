Дълбоко под земята: една от големите загадки на Иран

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Това е една от най-големите загадки около ядрената програма на Иран: комплексът под Планината на кирката, известна и като Пикакс. Какво се знае за този обект?

Мистериозният подземен комплекс до ядреното съоръжение на Иран в Натанз привлече вниманието на света, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ може да го атакуват, защото по думите му там се намират центрофугите за обогатяване на уран. Иран вече заплаши, че ще "разшири" войната, ако САЩ отново атакуват ядрени съоръжения. Междувременно американският посланик в ООН обяви, че за втора поредна нощ атаките над Иран са били преустановени, за да се даде на дипломацията нужното време.

Техеран не разпространява почти никаква информация за комплекса, който се намира под близката планина, която на фарси се нарича "Кух-е Коланг Газ Ла" или в превод - Планината на кирката. Известна е и под името Пикакс. Инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) никога не са допускани до това място. Информация за него има само от сателитни снимки и разузнавателни данни. В последните години то се появява в доклади за ядрената програма на Иран, но не е ясно за какво точно се използва. Тези неясноти го правят една от най-строго наблюдаваните локации, свързани с иранската ядрена програма.

Какво се знае за тази планина?

Подземният комплекс се намира южно от Техеран - в провинция Исфахан. Той е издълбан в планината на около два километра от съоръжението за обогатяване на уран в Натанз - едно от най-важните за страната. Сателитните снимки показват, че от 2020 там се строи - входове за тунели, пътища, системи за сигурност и голямо количество камъни, изкарани при копаенето.

Изглежда, че след юли 2020 година (тогава мистериозна експлозия поврежда съоръжението в Натанз) Иран е засилил строителните дейности около Планината на кирката. Властите в Техеран го обявяват за саботаж. Няколко месеца по-късно Ислямската република обявява официално плановете си за изграждане на ново съоръжение под земята, което да е на по-безопасна локация. Властите обявяват, че то ще е по-голямо и по-добро.

Американският Институт за наука и международна сигурност оценява, че съоръжението най-вероятно се намира на 80 до 100 метра под планината. Ако това е вярно, то този комплекс се намира на най-дълбоката локация под земята от всички ядрени съоръжения на Иран и ще е много труден за достигане с въздушен удар. Директорът на МААЕ Рафаел Гроси многократно е заявявал, че инспекторите на организацията никога не са допускани там. Без инспекции МААЕ не може да потвърди каква техника се използва в Планината на кирката.

Има ли центрофуги за обогатяване на уран в Планината на кирката

През юни "Уол стрийт джърнъл" съобщава, че според израелското разузнаване "хиляди компоненти за центрофуги за обогатяване на уран" или други чувствителни системи може да са били пренесени в планината в месеците след 12-дневната война на САЩ и Израел срещу Иран преди година. Доналд Тръмп също коментира тази информация. Каза, че това е възможно, но "няма доказателства".

Някои анализатори също така смятат, че комплексът би могъл да послужи за производството или сглобяването на модерни центрофуги, ако Иран реши да възстанови или разшири тези възможности. Ислямската република твърди, че подземните комплекси са нужни за предпазването на ядрената инфраструктура от нападения и саботажи. Техеран многократно е подчертавал, че обогатяването на уран е за мирни цели и отрича да разработва ядрено оръжие.

Международни инспектори и разузнавателни данни сочат, че Иран притежава около 440 килограма уран, обогатен до 60%, което е много над нивото, нужно за цивилни цели, и близо до 90-те процента обогатяване, които са нужни за производството на ядрено оръжие.

Бункер, устойчив на бомбардировки?

Старши сътрудникът от американския Институт за Близкоизточна политика Фарзин Надими казва пред ДВ, че Планината на кирката е стратегически важна, защото е устойчива на бомби, които достигат и подземни комплекси, но и защото е близо до Натанз. Според Надими ударите по ядрените комплекси от юни 2025 са подсилили значението на тази планина още повече.

"Предвид опасенията на Иран за сигурността може да се очаква, че в бъдеще обогатяването на уран и дори действията, свързани с разработване на оръжие ще бъдат извършвани само на едно място, което да се защитава много стриктно", казва Надими. Според него точно тази планина е най-добрият кандидат за такава локация. Бомбите за разбиване на бункери, които американската армия използва при миналогодишните удари, са направени така, че пробиват терена преди да се взривят. Но дори най-мощните такива бомби могат да стигнат само до определена дълбочина. Дали могат да разрушат комплекс, вкопан толкова дълбоко в планинска верига? Отговорът на този въпрос все още е неясен, тъй като не е ясно точно как е изграден този ирански комплекс.

Има ли как това съоръжение да бъде изкарано от строя

За разлика от Натанз и Фордо, които бяха идентифицирани като ключови за ядрената програма на Иран още преди години, е много трудно да се прецени дали е нанесена сериозна щета на съоръжение, което се намира под планина.

Някои анализатори смятат, че ако планината някога стане мишена на нападение, целта може би няма да е да бъде унищожен целият комплекс. По-реалистична военна цел би било да бъдат срутени тунелите, които се използват за вход и да бъде прекъсната инфраструктурата, която подпомага функциите на съоръжението. Така работата му би се затруднила значително.

Дали в Планината на кирката в някакъв момент ще бъдат разположени центрофуги за обогатяване на уран, или това място просто ще остане обикновено ядрено съоръжение все още не е ясно. Секретният му статут и очевидният му мащаб обаче го превръщат в едно от най-внимателно наблюдаваните съоръжения от иранската ядрена програма, което навярно ще остане важно за международната общност още дълги години.