Иран ще свърже електропреносната си мрежа с тази на Катар

Иран възнамерява скоро да започне свързването на националната си електроенергийна мрежа с тази на Катар, след като подготвителните проучвания навлизат в заключителната си фаза, а проектът преминава към началния етап на изпълнение, съобщи Ройтерс, позовавайки се на иранския министър на енергетиката Абас Алиабади, цитиран от местната информационна агенция Тасним, предаде БТА.

По думите му техническите и предпроектните дейности са почти завършени и скоро ще започне реализацията на проекта.

Алиабади допълни, че Иран проучва и възможностите за свързване на своята електропреносна система с мрежите на други държави от Персийския залив.

Според него подобни проекти са част от усилията за разширяване на регионалното енергийно сътрудничество и за повишаване на сигурността на електроснабдяването в региона. Не бяха предоставени подробности за графика на изпълнение или за останалите държави, с които Техеран води разговори по въпроса.