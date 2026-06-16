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Иран ще свърже електропреносната си мрежа с тази на Катар

Иран ще свърже електропреносната си мрежа с тази на Катар

16 Юни, 2026 13:06 1 079 4

  • иран-
  • електричество-
  • катар-
  • абас алиабади

Предпроектните дейности са почти завършени и скоро ще започне реализацията на проекта

Иран ще свърже електропреносната си мрежа с тази на Катар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран възнамерява скоро да започне свързването на националната си електроенергийна мрежа с тази на Катар, след като подготвителните проучвания навлизат в заключителната си фаза, а проектът преминава към началния етап на изпълнение, съобщи Ройтерс, позовавайки се на иранския министър на енергетиката Абас Алиабади, цитиран от местната информационна агенция Тасним, предаде БТА.

По думите му техническите и предпроектните дейности са почти завършени и скоро ще започне реализацията на проекта.

Алиабади допълни, че Иран проучва и възможностите за свързване на своята електропреносна система с мрежите на други държави от Персийския залив.

Според него подобни проекти са част от усилията за разширяване на регионалното енергийно сътрудничество и за повишаване на сигурността на електроснабдяването в региона. Не бяха предоставени подробности за графика на изпълнение или за останалите държави, с които Техеран води разговори по въпроса.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цар Дарий

    11 4 Отговор
    След края на войната Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Катар ще бъдат персийски провинции.

    13:09 16.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 10 Отговор
    на СССРАто се свърза с Африка ,Куба ..и пак се насс ра! РФ ...си е по принцип насс///с рана , и никой не иска с тва Г///////ОВ////НО

    13:12 16.06.2026

  • 4 Еха

    0 0 Отговор
    Иран първо избомби съседите си с ракети и сега те покорно ще се свържат към електромрежата му.

    15:01 16.06.2026

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