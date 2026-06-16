Катар изрази "умерен оптимизъм" относно споразумението между САЩ и Иран

Катар, играещ важна роля в преговорите за прекратяване на войната между САЩ и Иран, изрази умерен оптимизъм, че споразумението между Вашингтон и Техеран ще допринесе за укрепване на сигурността в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ние сме умерени оптимисти, че подписването на меморандума за разбирателство ще открие нов етап за регионалната сигурност чрез дискусиите, които предстоят по ядрената програма и други въпроси", заяви говорителят на катарското Външно министерство Маджед ал Ансари на пресконференция в Доха.

Първоначално Катар отказа да участва в преговорите, след като стана мишена на удари от Иран. През последните седмици обаче Доха се включи в дипломатическите усилия заедно с Пакистан, който изпълнява посредническа роля, отбелязва АФП.

Маджед ал Ансари потвърди, че представители на Катар и Пакистан ще присъстват на подписването на меморандума за разбирателство, насрочено за петък, 19 юни.

Той отказа да коментира съдържанието на документа, но подчерта необходимостта от по-широк регионален диалог за възстановяване на доверието в отношенията с Иран. "Не мога да кажа, че сме се върнали към нормални отношения с нашите съседи в региона. Има голяма нужда от диалог и от постигане на съгласие за начините за гарантиране на регионалната сигурност", заяви той.