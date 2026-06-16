Тръмп заяви, че "адът ще се стовари" върху Иран, ако придобие ядрено оръжие

Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна", отбелязва Тръмп. "Не инвестираме никакви пари в Иран."
Тръмп добави, че в споразумението с Иран ясно се посочва, че Техеран няма да притежава ядрено оръжие. "Единственото, което наистина има значение за мен, е Иран никога да не притежава ядрено оръжие, и това е казано съвсем ясно", заяви той пред репортери във Франция.
"Адът ще се стовари" върху Иран, ако правителство му има намерение да придобие ядрено оръжие, добави той.
Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария, за да постигнат окончателно споразумение, след като бе сключено временно споразумение, заяви днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.
Той предупреди, че всяка израелска атака срещу Ливан, както и постоянно военно израелско присъствие на ливанска територия оттук насетне, ще се приема от Техеран като нарушение на временното споразумение със САЩ.
"От наша гледна точка двете страни в този меморандум са, от една страна, САЩ и Израел, а от друга - Иран и "Хизбула", каза той в ефира на иранската държавна телевизия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаххахаха
16:07 16.06.2026
2 ТЕЗИ ЛАКЪРДИИ
16:07 16.06.2026
3 ким чен
16:08 16.06.2026
4 Тръмп тъпото
Кой ли му обръща внимание на такъв оранжев папагал!
16:08 16.06.2026
5 Ако се сдобият с ядрено оръжия
Дончо дончо годинките вече тежат
Коментиран от #14
16:09 16.06.2026
6 Лудия има още 10г живот макс
16:12 16.06.2026
7 Сталин
16:13 16.06.2026
8 ои8уйхътгрф
Помниш ли що е туй Северна Корея? И колко ви е противна тая държава? Там ИМАТ ядрено оръжие, нали помниш? Що тогава там не се "стоварва адът"? Може точно ЗАЩОТО ИМАТ ядрено оръжие, а?
16:16 16.06.2026
9 Българин
16:18 16.06.2026
10 Някой
16:22 16.06.2026
11 Иван
16:22 16.06.2026
12 Механик
В САЩ, а и останалата западна преса се цепи по шевовете от сатии в чиито заглавия присъства "САЩ изгубиха войната позорно".
Знам реакцията на тротинтките и за това ще кажа, че няма как СНН да станат КОПЕЙКИ.
16:30 16.06.2026
13 Знаещ
16:42 16.06.2026
14 Мишел
До коментар #5 от "Ако се сдобият с ядрено оръжия":Иран ще имат ЯО, след като създадат ракети носители с обсег до САЩ .
16:42 16.06.2026