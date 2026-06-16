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Тръмп заяви, че "адът ще се стовари" върху Иран, ако придобие ядрено оръжие

Тръмп заяви, че "адът ще се стовари" върху Иран, ако придобие ядрено оръжие

16 Юни, 2026 16:06 701 14

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ

Тръмп добави, че в споразумението с Иран ясно се посочва, че Техеран няма да притежава ядрено оръжие

Тръмп заяви, че "адът ще се стовари" върху Иран, ако придобие ядрено оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна", отбелязва Тръмп. "Не инвестираме никакви пари в Иран."

Тръмп добави, че в споразумението с Иран ясно се посочва, че Техеран няма да притежава ядрено оръжие. "Единственото, което наистина има значение за мен, е Иран никога да не притежава ядрено оръжие, и това е казано съвсем ясно", заяви той пред репортери във Франция.

"Адът ще се стовари" върху Иран, ако правителство му има намерение да придобие ядрено оръжие, добави той.

Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария, за да постигнат окончателно споразумение, след като бе сключено временно споразумение, заяви днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.

Той предупреди, че всяка израелска атака срещу Ливан, както и постоянно военно израелско присъствие на ливанска територия оттук насетне, ще се приема от Техеран като нарушение на временното споразумение със САЩ.

"От наша гледна точка двете страни в този меморандум са, от една страна, САЩ и Израел, а от друга - Иран и "Хизбула", каза той в ефира на иранската държавна телевизия.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаххахаха

    12 0 Отговор
    Голям смях стана с тоя оранжев мът. Квото и да е, ама Байдън беше много скучен освен на когато го пускаха да се ръкува с невидимия

    16:07 16.06.2026

  • 2 ТЕЗИ ЛАКЪРДИИ

    15 0 Отговор
    СМЕ ГИ СЛУШАЛИ.

    16:07 16.06.2026

  • 3 ким чен

    10 2 Отговор
    ти гледай да не се стовари върху фашингтон

    16:08 16.06.2026

  • 4 Тръмп тъпото

    13 0 Отговор
    Тоз сенилен клоун по-добре да вземе да млъкне, че направи за смях Анерика...
    Кой ли му обръща внимание на такъв оранжев папагал!

    16:08 16.06.2026

  • 5 Ако се сдобият с ядрено оръжия

    14 0 Отговор
    Други трябва да се притесняват за ада

    Дончо дончо годинките вече тежат

    Коментиран от #14

    16:09 16.06.2026

  • 6 Лудия има още 10г живот макс

    10 1 Отговор
    След 2 години идва друг президен с неговата си лудост и иран ше бъде забравен

    16:12 16.06.2026

  • 7 Сталин

    14 1 Отговор
    Само вижте единствено персите в целия свят защитават християните в Ливан,а сатанистите от Европа и САЩ помагат на исраhell да разрушава църкви в Ливан

    16:13 16.06.2026

  • 8 ои8уйхътгрф

    10 0 Отговор
    Рижко, да питам нещо може ли?

    Помниш ли що е туй Северна Корея? И колко ви е противна тая държава? Там ИМАТ ядрено оръжие, нали помниш? Що тогава там не се "стоварва адът"? Може точно ЗАЩОТО ИМАТ ядрено оръжие, а?

    16:16 16.06.2026

  • 9 Българин

    6 0 Отговор
    Търпи,че то адът не беше ли един,та ти вече за 100 път все в ад ги вкарваш

    16:18 16.06.2026

  • 10 Някой

    5 0 Отговор
    И ако Иран се сдобие с ядрено оръжие как точно адът ще се стовари върху него. Защо не се стоварва върху Северна Корея.

    16:22 16.06.2026

  • 11 Иван

    2 0 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия

    16:22 16.06.2026

  • 12 Механик

    1 0 Отговор
    Тръмп о ден на ден сава все по-смешен. Не знам дали играе някаква игра или действително се е чалнал, но очевадно е че тия бисери дето ги ръси не са никак логичи и приемливи за становище изказвани от държавен глава.
    В САЩ, а и останалата западна преса се цепи по шевовете от сатии в чиито заглавия присъства "САЩ изгубиха войната позорно".
    Знам реакцията на тротинтките и за това ще кажа, че няма как СНН да станат КОПЕЙКИ.

    16:30 16.06.2026

  • 13 Знаещ

    0 0 Отговор
    Аятоласите,тричат бай Дончо,по пълна програма.

    16:42 16.06.2026

  • 14 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако се сдобият с ядрено оръжия":

    Иран ще имат ЯО, след като създадат ракети носители с обсег до САЩ .

    16:42 16.06.2026

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