Тръмп заяви, че "адът ще се стовари" върху Иран, ако придобие ядрено оръжие

Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна", отбелязва Тръмп. "Не инвестираме никакви пари в Иран."

Тръмп добави, че в споразумението с Иран ясно се посочва, че Техеран няма да притежава ядрено оръжие. "Единственото, което наистина има значение за мен, е Иран никога да не притежава ядрено оръжие, и това е казано съвсем ясно", заяви той пред репортери във Франция.

"Адът ще се стовари" върху Иран, ако правителство му има намерение да придобие ядрено оръжие, добави той.

Иран и САЩ ще започнат нов кръг от преговори в петък в Швейцария, за да постигнат окончателно споразумение, след като бе сключено временно споразумение, заяви днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.

Той предупреди, че всяка израелска атака срещу Ливан, както и постоянно военно израелско присъствие на ливанска територия оттук насетне, ще се приема от Техеран като нарушение на временното споразумение със САЩ.

"От наша гледна точка двете страни в този меморандум са, от една страна, САЩ и Израел, а от друга - Иран и "Хизбула", каза той в ефира на иранската държавна телевизия.