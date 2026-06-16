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Инфлацията в Италия достигна най-високото си равнище от 32 месеца

Инфлацията в Италия достигна най-високото си равнище от 32 месеца

16 Юни, 2026 14:06 785 14

  • инфлация-
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  • икономика

Това е най-високото равнище от септември 2023 г., когато инфлацията беше 5,3 на сто

Инфлацията в Италия достигна най-високото си равнище от 32 месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потребителската инфлация в Италия се е ускорила през май до най-високото си равнище от 32 месеца насам, потвърждават окончателните данни на италианската статистическа служба, предаде ДПА, съобщи БТА.

Годишният темп на инфлация е достигнал 3,2 на сто през май спрямо 2,7 на сто през април. Това е най-високото равнище от септември 2023 г., когато инфлацията беше 5,3 на сто. Показателят съответства на предварителната оценка, публикувана на 29 май.

Основен принос за ускоряването на инфлацията имат цените на енергийните продукти извън регулирания сегмент, които са се повишили с 12,5 на сто на годишна база.

Инфлацията при регулираните енергийни продукти се е ускорила до 5,6 на сто спрямо 5,3 на сто месец по-рано. Годишният ръст на цените в сектора на транспортните услуги също се е ускорил до 1,7 на сто от 0,6 на сто през април.

Базисната инфлация, която изключва енергията и непреработените храни, е нараснала до 1,7 на сто през май спрямо 1,6 на сто през предходния месец.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,4 на сто след увеличение от 1,1 на сто през април, което също съответства на предварителните оценки.

Хармонизираният индекс на потребителските цени, използван за сравнение между държавите от Европейския съюз, е отчел годишна инфлация от 3,2 на сто през май спрямо 2,8 на сто през април. Това е малко под предварителната оценка от 3,3 на сто.

На месечна база хармонизираният индекс се е повишил с 0,3 на сто, като показателят е ревизиран надолу спрямо първоначално обявените 0,4 на сто, допълва ДПА.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калас

    23 1 Отговор
    Казах ли ви ....Санкциите действат.:)) :))

    Коментиран от #3

    14:07 16.06.2026

  • 2 Механик

    18 2 Отговор
    Можем и без газ, но искаме без вас. Нали така беше, тротинеткииии?
    Удри яко на санкциЙтеееее! От студ Омри- гАзар бъди!!!!

    14:09 16.06.2026

  • 3 Механик

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Калас":

    Яко санкциЙ!! Удрииииииии! Мое да пъкладясаме от студ и глад, ама искаме на Путин да му е зле (ако може де). Ако не може, все пак ще пцекясаме за европейските ценности!
    Бангаранга, бацееее! Прайдове до скъсванье!

    Коментиран от #4

    14:12 16.06.2026

  • 4 Калас

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Подготвяме 99- ти пакет санкции.
    Ийууууй й!!!!

    14:13 16.06.2026

  • 5 Фон Далаерий Банкяски

    13 0 Отговор
    Казах ли ви?! Ние се най-добре ЕС. При нас реално е над 10. Кое е по-голямо 5 или 10? Ние сме най-добре..... отсече ББ

    14:14 16.06.2026

  • 6 000

    18 2 Отговор
    Еврозоната се разпада от кризата с гърция. Ецб не е създадена да бори кризи, защото това е невъзможно в 20 държави с различни икономики. Ние сме вечните идиоти и отново ще ни оберат до шушка.

    Коментиран от #8

    14:15 16.06.2026

  • 7 Нас ни бОли Фара,

    15 1 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел и нас ни пази еврото и НАТО.

    14:15 16.06.2026

  • 8 Затова -

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "000":

    никакви пари в банките - всичко в злато и швейцарски франкове кеш!

    14:17 16.06.2026

  • 9 Приликата между Еврозоната

    14 2 Отговор
    и груповото порно е че не знаеш, кой кого трака....., но ние се се от надупената страна....

    14:19 16.06.2026

  • 10 Като

    5 0 Отговор
    у нас.

    14:28 16.06.2026

  • 11 анонимен

    1 3 Отговор
    Италия ще се оправи но ние с дълг с до 3,8 млрд. евро без предоставени разчети от Министерството на финансите, които да покажат колко нов дълг реално е необходим. няма нито едно число, написано от Министерството на финансите като разчет. Ще се краде яката, без прозрачност за нашите(Радеви) олигарси и продажните политици. Членството в ЕС помага на Кремъл и продажните ни политици да изпразват европейските инвестиции които по принцип са предназначени да повишат просперитета на народа , а не да се крадат от Кремъл с българска помощ.

    14:32 16.06.2026

  • 12 анонимен

    1 7 Отговор
    Г0ляма злоба ги тресе някой русофили, като постоянно повтарят че ЕС се разпада. Сигурно за да го запомнят и се убедят и те самите. Ще им кажа да са спокойни, ЕС няма да се разпадне колкото и да го желаете, а ще просперира. Ако не можете да го понасяте куфарите към Москва

    14:37 16.06.2026

  • 13 Читател

    0 0 Отговор
    Ако някой знае точно цифри да напише моля колко им е дълга на Италия, Франция, Германия спрямо БВП

    14:55 16.06.2026

  • 14 гост

    1 0 Отговор
    Причина - санкции и мигранти.

    15:02 16.06.2026

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