Инфлацията в Италия достигна най-високото си равнище от 32 месеца

Потребителската инфлация в Италия се е ускорила през май до най-високото си равнище от 32 месеца насам, потвърждават окончателните данни на италианската статистическа служба, предаде ДПА, съобщи БТА.
Годишният темп на инфлация е достигнал 3,2 на сто през май спрямо 2,7 на сто през април. Това е най-високото равнище от септември 2023 г., когато инфлацията беше 5,3 на сто. Показателят съответства на предварителната оценка, публикувана на 29 май.
Основен принос за ускоряването на инфлацията имат цените на енергийните продукти извън регулирания сегмент, които са се повишили с 12,5 на сто на годишна база.
Инфлацията при регулираните енергийни продукти се е ускорила до 5,6 на сто спрямо 5,3 на сто месец по-рано. Годишният ръст на цените в сектора на транспортните услуги също се е ускорил до 1,7 на сто от 0,6 на сто през април.
Базисната инфлация, която изключва енергията и непреработените храни, е нараснала до 1,7 на сто през май спрямо 1,6 на сто през предходния месец.
На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,4 на сто след увеличение от 1,1 на сто през април, което също съответства на предварителните оценки.
Хармонизираният индекс на потребителските цени, използван за сравнение между държавите от Европейския съюз, е отчел годишна инфлация от 3,2 на сто през май спрямо 2,8 на сто през април. Това е малко под предварителната оценка от 3,3 на сто.
На месечна база хармонизираният индекс се е повишил с 0,3 на сто, като показателят е ревизиран надолу спрямо първоначално обявените 0,4 на сто, допълва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калас
Коментиран от #3
14:07 16.06.2026
2 Механик
Удри яко на санкциЙтеееее! От студ Омри- гАзар бъди!!!!
14:09 16.06.2026
3 Механик
До коментар #1 от "Калас":Яко санкциЙ!! Удрииииииии! Мое да пъкладясаме от студ и глад, ама искаме на Путин да му е зле (ако може де). Ако не може, все пак ще пцекясаме за европейските ценности!
Бангаранга, бацееее! Прайдове до скъсванье!
Коментиран от #4
14:12 16.06.2026
4 Калас
До коментар #3 от "Механик":Подготвяме 99- ти пакет санкции.
Ийууууй й!!!!
14:13 16.06.2026
5 Фон Далаерий Банкяски
14:14 16.06.2026
6 000
Коментиран от #8
14:15 16.06.2026
7 Нас ни бОли Фара,
14:15 16.06.2026
8 Затова -
До коментар #6 от "000":никакви пари в банките - всичко в злато и швейцарски франкове кеш!
14:17 16.06.2026
9 Приликата между Еврозоната
14:19 16.06.2026
10 Като
14:28 16.06.2026
11 анонимен
14:32 16.06.2026
12 анонимен
14:37 16.06.2026
13 Читател
14:55 16.06.2026
14 гост
15:02 16.06.2026