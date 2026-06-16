Инфлацията в Италия достигна най-високото си равнище от 32 месеца

Потребителската инфлация в Италия се е ускорила през май до най-високото си равнище от 32 месеца насам, потвърждават окончателните данни на италианската статистическа служба, предаде ДПА, съобщи БТА.

Годишният темп на инфлация е достигнал 3,2 на сто през май спрямо 2,7 на сто през април. Това е най-високото равнище от септември 2023 г., когато инфлацията беше 5,3 на сто. Показателят съответства на предварителната оценка, публикувана на 29 май.

Основен принос за ускоряването на инфлацията имат цените на енергийните продукти извън регулирания сегмент, които са се повишили с 12,5 на сто на годишна база.

Инфлацията при регулираните енергийни продукти се е ускорила до 5,6 на сто спрямо 5,3 на сто месец по-рано. Годишният ръст на цените в сектора на транспортните услуги също се е ускорил до 1,7 на сто от 0,6 на сто през април.

Базисната инфлация, която изключва енергията и непреработените храни, е нараснала до 1,7 на сто през май спрямо 1,6 на сто през предходния месец.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,4 на сто след увеличение от 1,1 на сто през април, което също съответства на предварителните оценки.

Хармонизираният индекс на потребителските цени, използван за сравнение между държавите от Европейския съюз, е отчел годишна инфлация от 3,2 на сто през май спрямо 2,8 на сто през април. Това е малко под предварителната оценка от 3,3 на сто.

На месечна база хармонизираният индекс се е повишил с 0,3 на сто, като показателят е ревизиран надолу спрямо първоначално обявените 0,4 на сто, допълва ДПА.