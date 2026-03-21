Гръцката централна банка понижи прогнозата си за растежа на гръцката икономика

21 Март, 2026 13:19 524 2

Инфлацията през 2026 година се очаква да остане висока – 3,1 процента

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната банка на Гърция понижи прогнозата си за растежа на гръцката икономика през тази и следващата година предимно заради шока от рязкото поскъпване на петрола в резултат от войната в Близкия изток, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

По-конкретно за 2026 г. банката прогнозира растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1,9 процента вместо първоначално планираните 2,1 процента, а за 2027 г. прогнозата е понижена от 2,1 на 2 процента.

За 2028 г. предвижданията за растежа на икономиката остават непроменени – 2 процента.

В последния доклад на централната банка на гръцката икономика се казва, че тя ще продължи да расте с по-висок темп от средното за еврозоната главно заради частното потребление и инвестициите, докато въздействието на нетния износ ще бъде леко отрицателно.

Инфлацията през 2026 г. се очаква да остане висока – 3,1 процента, като отразява по-високите цени на енергията и на непреработените хранителни продукти, както и устойчивостта на инфлацията при услугите. В периода на доклада се очаква инфлацията постепенно да намалее, защото се оценява, че енергийните цени ще спаднат от настоящите високи равнища.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гръцките автомобили пък

    0 1 Отговор
    са по - хубави от руските !

    13:40 21.03.2026

  • 2 мда

    0 0 Отговор
    Гръцките маHгали все чакат някой да им даде пари. Ако не е туризма тая държава ще изчезне.

    14:00 21.03.2026

