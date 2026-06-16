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Русия: Путин не е получил покана за срещата на Г-7, Зеленски да дойде в Москва
  Тема: Украйна

Русия: Путин не е получил покана за срещата на Г-7, Зеленски да дойде в Москва

16 Юни, 2026 15:36 1 288 59

  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • дмитрий песков-
  • г-7-
  • русия-
  • украйна

Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент по време на срещата на върха на Г-7 във Франция

Русия: Путин не е получил покана за срещата на Г-7, Зеленски да дойде в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин не е получил официална покана от украинския президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на Г-7 , заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„В момента няма официални канали за комуникация между Киев и Москва“, каза Песков и повтори изказването на Путин, че Зеленски би могъл да дойде в Москва за преговори.

Още новини от Украйна

В изявлението на Кремъл се допълва, че все още не са определени дати за посещението в Москва на пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър за мирни преговори по въпроса за Украйна.

Песков намекна пред репортери, че двамата биха могли да отлетят за Москва след подписването на меморандума за прекратяване на военните действия между САЩ и Иран.

По-рано Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, но Путин е отказал.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Пунди Говнокомандващия

    16 40 Отговор
    Зеленски няма как да отиде в Москва, защото загубилите ходят на крака при победителя, а не обратното.

    Коментиран от #17, #35, #37

    15:37 16.06.2026

  • 2 Ами

    41 11 Отговор
    наркомана не е добре с главата. Тъй си ги плещи като е на две бели линии.

    15:38 16.06.2026

  • 3 Путин старшината многоходова

    11 25 Отговор
    Те го търсят да го арестуват единственият бавн 0 ра3 виващ милиардернна планетата.

    15:38 16.06.2026

  • 4 Пич

    22 7 Отговор
    Много оптимистично от страна на Русия!!! Зелю така трепери от страх, че в Украйна не смее да отиде, та чак и Макрон го насърчавал да не се връща!!!
    Демек - Макрон виновен, Зелю е смел!!!
    А в Москва направо ще ходи с опиканигащи от страх!!!

    15:40 16.06.2026

  • 5 Копаят газ за развитите страни

    11 27 Отговор
    Недоразумението Путлер е най-големия срам за кална Русия

    15:40 16.06.2026

  • 6 Най-великият Президент на 21 век

    7 22 Отговор
    Украйна „не играе тези игри“: Зеленски отхвърли предложението на Кремъл да се срещне с Путин в Москва
    Разговорите могат да се проведат в неутрална държава. Това може да бъде Швейцария, Турция или държава в Близкия изток.
    Преговорите с Путин трябва да се проведат преди началото на зимата, иначе Русия я очаква „тежка зима“, каза Зеленски.
    "Това беше ужасна зима за нас... Разбира се, ние не искаме да преживяваме още една такава зима... и Русия трябва да знае… че тази година те също няма да имат лесна зима."

    Коментиран от #31

    15:41 16.06.2026

  • 7 Да попитам копеите

    6 20 Отговор
    Старшинката с психически отклонения още ли е виснал за погрома който направи на руския народ?

    15:42 16.06.2026

  • 8 Град София

    19 5 Отговор
    Да го докарат в Москва и да го об€сят на Червеният площад!

    15:42 16.06.2026

  • 9 Примати

    8 26 Отговор
    След среднощния удар по рафинерията в Московска област , която захранва Москва с 40 процента от необходимия бензин и с 60 процента от дизела , едва ли има човек в света който още вярва в руското пво. Сега познайте : задава се сериозен проблем за Русия , който ще сложи края на Путин и евентуално края на Русия в сегашния и вид. Какво е това според вас…

    Коментиран от #13

    15:42 16.06.2026

  • 10 володя

    4 19 Отговор
    Путин трябва да даде в Киев за заложници поне половината от децата си за гаранция за сигурността на Зеленски и преговорите могат да започват!

    Коментиран от #16

    15:45 16.06.2026

  • 11 Тва е най...

    4 2 Отговор
    Жалкио, труслив и де билен... Фюрер у човешката история!
    Хихихихихи
    Сметай па кви са тия дека му ядат..дермата
    Хихихихихи

    15:45 16.06.2026

  • 12 провинциалист

    17 3 Отговор
    Другата седмица Зелю може да обяви, че е поискал среща в макдоналдс, но е липсвало желание за мир.

    15:45 16.06.2026

  • 13 Оня

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Примати":

    Я си погледни гащичките че май кафевичко има а!?!?

    Коментиран от #19, #32

    15:46 16.06.2026

  • 14 Джуджето Хаяско

    8 15 Отговор
    Покана за г-7 не е получил, но получил повиквателна от армията за отбиване на военна служба. Установили, че поради неясни причини не е ходил в казармата и трябвало да изпълня военния си дълг. Подготвили му камуфлаж на горски пазач 🤣

    15:47 16.06.2026

  • 15 Да нахраним мypZилките 😉

    6 15 Отговор
    РаZия до такава степен не е в състояние да приеме, че е побеждавана и унижавана пред целия свят от украинците, че вече изпитва носталгия по нациcтите. 🤣
    Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
    ​Родион Малиновски – украинец
    ​Семьон Тимошенко – украинец
    ​Андрей Ерьоменко – украинец
    ​Иван Черняховски – украинец
    ​Кирил Москаленко – украинец
    ​Яков Черевиченко – украинец
    ​Фьодор Костенко – украинец
    ​Филип Голиков – украинец
    ​Константин Рокосовски – поляк
    ​Иван Баграмян – арменец
    ​Ока Городовиков – калмик
    ​Иван Петров – грък
    Да завършим с
    ​Йосиф Сталин – грузинец
    Кои са руснаците, ве?
    Поняли?

    Коментиран от #24, #25

    15:48 16.06.2026

  • 16 Па он деца нема бре

    5 12 Отговор

    До коментар #10 от "володя":

    Они са от..друг. Онаа гимнастичката е само за..Легенда! В
    У моменто я Ман дръса некаков 28 г. Украински бизнесмен! А ху.. йло Цалива КУ РАна рамАзан

    15:48 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Блатна действителност

    5 13 Отговор
    Руснаците избиват мирни хора, разрушават домове, църкви, болници и културното наследство на Украйна с жестокост, за която Максим Горки казва: „Аз мисля, че на руския народ е присъщо чувството на особена жестокост, хладнокръвна и сякаш изпитваща границите на човешкото търпение и болка, изучаваща издръжливостта на живота… В руската жестокост се чувства дяволска рафинираност, в нея има нещо фино, изискано.“
    Такива са, те все някого освобождават, все някъде с война и жестокости се борят за мир. С мира и свободата оправдават всичките си престъпления повече от 100 години! Художникът Илия Бешков пише: "Няма нищо по-изумително и по-зловещо от това да чуете от устата на комунист думата мир! Те поставят тази дума в устата на децата, майките и бащите, както поставят куршума в дулото на пистолета. При всяко произнасяне на тази дума виждам мъртви – всички човеци мъртви и цялото Слово повалено и оглозгано от вълча глутница. Не, те не лъжат, не хитруват, както правят човеците – те дояждат вселената, както ненаситният мрак поглъща видимостта."

    Коментиран от #27

    15:51 16.06.2026

  • 19 Примати

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "Оня":

    Това което си написал показва че знаеш на къде отиват нещата за Русия. Направих си голям аквариум за моята спалня в който има два големи корена , африкански цихлиди , разтения и макет на кораба Москва … направих му пробойни както е в действителност

    15:51 16.06.2026

  • 20 И правилно

    11 5 Отговор
    Зелю да отива в Москва да подпише капитулацията и да мирне света....

    15:52 16.06.2026

  • 21 Гюнтер

    5 6 Отговор
    М@йната им на московските минди.или!

    15:52 16.06.2026

  • 22 СУПЕР ЕКСКЛУЗИВНА НОВИНА!!! ВНИМАНИЕ!!!

    4 7 Отговор
    БРАТЯ, ПОБЕДАТА Е БЛИЗО! Руската армия извърши невиждан в историята стратегически пробив! След 3 години тежки позиционни боеве, денонощни артилерийски дуели, прегрупирания по фланговете и геройски щурмове с лопати, нашите момчета най-накрая разкъсаха вражеската отбрана! Авиацията изсипа тонове безаналогови бомби, танковете Т-90 прегазиха всичко по пътя си, а космическите сили координираха този епичен триумф, който ще се изучава в академиите на НАТО като най-великия военен маньовър на века!
    Вече нищо не може да спре устрема към Берлин и Вашингтон, защото днес след невиждана наша атака и позорен самосаботаж на противника беше превзета... краварската кочина и трите изоставени двора в покрайнините на село Мала Токмачка!
    Шегувам се, разбира се.

    15:53 16.06.2026

  • 23 русия е васал на Китай

    6 7 Отговор
    ТИХА ПАНИКА В СИБИР: Руското земеделие фалира пред очите на Си Дзинпин, защото горивото свърши!

    Русия изпадна в шокиращ колапс, който заплашва страната с невиждан глад!
    Най-големите агрохолдинги в Сибир официално обявиха, че спират сеитбата и се подготвят за „ПЪЛНО ЗАТВАРЯНЕ НА ЦЯЛОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ поради тотален дефицит на дизелово гориво! Кризата вече е обхванала рекордните 25 региона на Русия.
    Депутатът от Иркутск Степан Франтенко официално призна на заседание на Комисията по земеделие, че доставчиците им вдигат вдигнали ръце: „Или просто нямаме дизел, или задачата ни е спешно да снабдяваме Западна Русия (демек – фронта)“. Франтенко добавя с тиха паника: „Ако не ни дадат лимити, няма да има фураж, няма да има зърно. Подготвяме се за пълно спиране“.
    „Ще просим от Си Дзинпин“

    Коментиран от #52

    15:53 16.06.2026

  • 24 СПОР НЕМА

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    И .. русня,... НЕМА! Таквоз нЯщо никогиш не е имало!
    58% от Цръвената Армия са УКРАИНЦИ, 18% ... Белоруси и останалите са от монголо-Мюсюлманските Републики!
    Факт

    15:53 16.06.2026

  • 25 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    Радойралиновата ванка с танка също е украинец (просто укроимената се римуват по-тегаво).

    15:54 16.06.2026

  • 26 Архимандрисандрит Бибиян

    2 5 Отговор
    Сакат го Путйо ма с готово подписана капитулациа а на фронта има живи татароменгяни още.

    15:57 16.06.2026

  • 27 А представяте ли си...

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Блатна действителност":

    АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат пазят ги) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, във Виетнам, Ирак. Либия, Сърбия, Сирия и т.н. където употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
    На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!

    Коментиран от #33, #34

    15:57 16.06.2026

  • 28 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    3 5 Отговор
    Пиздоглазия,напикаващ се Главкомандващ педофил загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА !
    Язък за тия 2 Милиона човекоподобни монголья ЧЕРНОЗЕМ !
    Поне и КИЕВ да беха влезнали тия 22 ядрени Републики и ядрената С Корея,..ама.. са безпомощни и импотентни!

    15:58 16.06.2026

  • 29 Кажи честно ... 🤣

    2 6 Отговор
    А бе, как си мислите да отиде някъде Путин като няма гориво даже в бункера да се движи.

    15:58 16.06.2026

  • 30 Бялджип

    7 2 Отговор
    На срещата на Г 7 Тръмп подмина Зеленски и не го удостои с никакво внимание. Това видяха всички, а тук надъхани примати могат да си измислят "истина". Очевидно на Тръмп му е по-комфортно да общува с Путин.

    Коментиран от #51

    15:59 16.06.2026

  • 31 Соломон

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Че зимата ще е тежка е ясно.Но и лятото се очертава да е доста горещо и пожароопасно

    16:01 16.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вие сте жертва на руска пропаганда !

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "А представяте ли си...":

    Прочетете 3 пъти какво сте написали и ако ви се смятате, че няма нещо, което да ви притеснява и съмнява, спешно потърсете специализирана помощ ! Възможно е да има някакъв шанс да се оправите.
    В никакъв случай не показвайте на роднините си какво сте писали, защото рискувате да ви "настанят" в едни специализирани здравни заведения до края на дните ви.

    16:03 16.06.2026

  • 34 Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "А представяте ли си...":

    АааааааХахахаха
    У.. йло е импотентен,..иска му се Киев ама...Не Може!!
    Ееееедехееее
    78% от мунициите, БМПТАТА, ГАУБИЦИ, РАКЕТИ, дронове, миномети са С.Корейски и Ирански!
    Нема оръжие което фашагата педофил не е използвал в Украйна и... Пи.. ЗДА,..13 год у ДОНБАС
    Ееееедехееее

    Коментиран от #38

    16:04 16.06.2026

  • 35 Ха ХаХа

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Толуп ? % от Русия превзе Свинският Райх?
    Зеленски в Москва няма да ходи.Кой преговаря с норкоман и Непрезидент.
    Ще го закарам в Сибир при тунгусите да го обслужат

    16:04 16.06.2026

  • 36 А путята

    2 4 Отговор
    защо не отиде в Киив?

    Коментиран от #40

    16:05 16.06.2026

  • 37 Зелето…

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    …е разсипано от бой бе сбърка як психясал!! Виж си само броят тирове с утилизирани 404-ки. ПС: Путин има ресурс за СВО още 1000 години, лопати и чипове за перални исках да кажа де ;) .

    16:05 16.06.2026

  • 38 Ъхъ ъхъ

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит":

    Кой те гръмна в укрофилската тъпа тиква бе гьотверен?

    Коментиран от #41

    16:06 16.06.2026

  • 39 Възpожденец 🇧🇬

    2 5 Отговор
    На Пусин yйло му се допи крадено мляко от украинска крава и влезе да я издои, но попадна на бик и сега пие каквото му се пуска.

    16:06 16.06.2026

  • 40 В Киев е пратил

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "А путята":

    Орешници

    16:07 16.06.2026

  • 41 Оди лопай ку...РЕВЕ..

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ъхъ ъхъ":

    Педрила

    16:08 16.06.2026

  • 42 Някой си

    2 1 Отговор
    Розовите понита пак изпълзяли ,чудя се кви ли ще ги плещят като им дойдат русите на гости!? Инфаркт, инсулт или нещо такова може би.

    Коментиран от #46, #47

    16:08 16.06.2026

  • 43 И като

    3 3 Отговор
    какво иска да отиде на г-7?На г-7 канят хора,а не изроди.

    16:09 16.06.2026

  • 44 Сро чно

    5 3 Отговор
    Взривове и пожари и Московското НПЗ ( 15 км) от центъра на Москалбад !
    Монголското ПВО е абсолютно безпомощно.
    Всички летища в московия са затворени.

    16:11 16.06.2026

  • 45 Зеленски

    2 2 Отговор
    Идва с ракети и дронове

    16:13 16.06.2026

  • 46 Къде туй?

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Някой си":

    У .. Купянск, Малая Токмачка и Покровск?!?.Че то монголите и жълтурете на Ким вече 13 год..."идват"..ма пе ДАЛ
    Хехехехехехе

    16:14 16.06.2026

  • 47 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Някой си":

    Кой кани Военнопрестъпници

    Коментиран от #49

    16:14 16.06.2026

  • 48 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 2 Отговор
    Канят го в Хага.

    16:15 16.06.2026

  • 49 То и зелето тоже…

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    …барабар с бустермастърката, още дока бе военна министърка на ГДР, ама нейсе, ахахахахах… Останалите сбърканяци в ЕС са просто дрогери !!

    16:17 16.06.2026

  • 50 ПРИГОЖИН

    2 2 Отговор
    КУЙЛО
    МОЖЕ ДА ХОДИ
    ДА СИ Е...
    МАККАТА ТА.

    16:17 16.06.2026

  • 51 ВЕЕРНО ЛИ БРЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Бялджип":

    РУБЛО ИДИОТ?

    А ЧЕ ТРЪМП РУБИО
    ЗЕЛЕНСКИ И УМЕРОВ
    ГОВОРИХА САМО
    ПОМЕЖДУ СИ ?

    ЗА ТОВА КАЖИ НЕШО

    ПУТЕРАСТ ИЗДУХАН.

    Коментиран от #53

    16:19 16.06.2026

  • 52 СИ ДЗИН ПИН

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "русия е васал на Китай":

    Превърна Сибир
    В Китайска Дърворезница.

    16:21 16.06.2026

  • 53 Оръжие на ТРЪМП

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "ВЕЕРНО ЛИ БРЕ":

    Бомби Путин.
    Кой с кого говори е без значение

    16:23 16.06.2026

  • 54 А какво стана

    2 2 Отговор
    Със Парада На Флота
    В Санкт Петербург?

    Защо го отмениха?

    От Дронове ли ги е страх
    Или Руските Тенекета
    Просто потъват?

    16:24 16.06.2026

  • 55 Урсула

    0 0 Отговор
    Еии еуро убавците ,копайте си землянки че голяма мъка се е задала за вас! Малииии и консервички и консервички повечко!

    16:27 16.06.2026

  • 56 Съда в Хага изрита Зеленски

    2 1 Отговор
    Русия спечели 10-годишната съдебна битка с Укрия за Крим и Азовско море!
    Делото завърши с убедителна победа за Русия.
    Отхвърлено е искането на Киев да се признае за нарушение на международното право провъзгласяването от Русия на суверенитет над цялото Азовско море.
    Провали се и опитът на Украйна, подкрепена от западните страни,
    да обяви Керченския пролив за „международен“,
    с право на преминаване на кораби на всякакви държави, включително военни.
    Арбитражът в Хага отхвърли абсурдното и цинично искане
    на Украйна за демонтиране на Кримския мост.

    16:31 16.06.2026

  • 57 Фори

    1 1 Отговор
    "Руският президент Владимир Путин не е получил официална покана от украинския президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на Г-7 , заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков"

    Значи от Зеленскии зависи дали ще канят Путин или не.

    16:31 16.06.2026

  • 58 От Елисейския дворец

    1 2 Отговор
    Преди 4 години и 4 месеца президента Зеленски, по всички оценки на "експертите", включително и на "военния стратег" Радев, трябваше да избяга от Киев.

    Днес той е на масата с големите, украинските дронове кръстосват руската държава, бомбардират Москва. Зеленски вече има карти!

    Какво ли ще е след още 4 години и 4 месеца!?

    А Путин не е на масата, в менюто е!

    16:36 16.06.2026

  • 59 аха

    0 0 Отговор
    той иска поканата да е написана със златни букви в/у розов лист за да се смята за официална? Скапано джудже кирливо.

    16:48 16.06.2026

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