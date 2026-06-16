Русия: Путин не е получил покана за срещата на Г-7, Зеленски да дойде в Москва

Руският президент Владимир Путин не е получил официална покана от украинския президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на Г-7 , заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„В момента няма официални канали за комуникация между Киев и Москва“, каза Песков и повтори изказването на Путин, че Зеленски би могъл да дойде в Москва за преговори.
В изявлението на Кремъл се допълва, че все още не са определени дати за посещението в Москва на пратеника на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър за мирни преговори по въпроса за Украйна.
Песков намекна пред репортери, че двамата биха могли да отлетят за Москва след подписването на меморандума за прекратяване на военните действия между САЩ и Иран.
По-рано Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, но Путин е отказал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Пунди Говнокомандващия
Коментиран от #17, #35, #37
15:37 16.06.2026
2 Ами
15:38 16.06.2026
3 Путин старшината многоходова
15:38 16.06.2026
4 Пич
Демек - Макрон виновен, Зелю е смел!!!
А в Москва направо ще ходи с опиканигащи от страх!!!
15:40 16.06.2026
5 Копаят газ за развитите страни
15:40 16.06.2026
6 Най-великият Президент на 21 век
Разговорите могат да се проведат в неутрална държава. Това може да бъде Швейцария, Турция или държава в Близкия изток.
Преговорите с Путин трябва да се проведат преди началото на зимата, иначе Русия я очаква „тежка зима“, каза Зеленски.
"Това беше ужасна зима за нас... Разбира се, ние не искаме да преживяваме още една такава зима... и Русия трябва да знае… че тази година те също няма да имат лесна зима."
Коментиран от #31
15:41 16.06.2026
7 Да попитам копеите
15:42 16.06.2026
8 Град София
15:42 16.06.2026
9 Примати
Коментиран от #13
15:42 16.06.2026
10 володя
Коментиран от #16
15:45 16.06.2026
11 Тва е най...
Хихихихихи
Сметай па кви са тия дека му ядат..дермата
Хихихихихи
15:45 16.06.2026
12 провинциалист
15:45 16.06.2026
13 Оня
До коментар #9 от "Примати":Я си погледни гащичките че май кафевичко има а!?!?
Коментиран от #19, #32
15:46 16.06.2026
14 Джуджето Хаяско
15:47 16.06.2026
15 Да нахраним мypZилките 😉
Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
Родион Малиновски – украинец
Семьон Тимошенко – украинец
Андрей Ерьоменко – украинец
Иван Черняховски – украинец
Кирил Москаленко – украинец
Яков Черевиченко – украинец
Фьодор Костенко – украинец
Филип Голиков – украинец
Константин Рокосовски – поляк
Иван Баграмян – арменец
Ока Городовиков – калмик
Иван Петров – грък
Да завършим с
Йосиф Сталин – грузинец
Кои са руснаците, ве?
Поняли?
Коментиран от #24, #25
15:48 16.06.2026
16 Па он деца нема бре
До коментар #10 от "володя":Они са от..друг. Онаа гимнастичката е само за..Легенда! В
У моменто я Ман дръса некаков 28 г. Украински бизнесмен! А ху.. йло Цалива КУ РАна рамАзан
15:48 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Блатна действителност
Такива са, те все някого освобождават, все някъде с война и жестокости се борят за мир. С мира и свободата оправдават всичките си престъпления повече от 100 години! Художникът Илия Бешков пише: "Няма нищо по-изумително и по-зловещо от това да чуете от устата на комунист думата мир! Те поставят тази дума в устата на децата, майките и бащите, както поставят куршума в дулото на пистолета. При всяко произнасяне на тази дума виждам мъртви – всички човеци мъртви и цялото Слово повалено и оглозгано от вълча глутница. Не, те не лъжат, не хитруват, както правят човеците – те дояждат вселената, както ненаситният мрак поглъща видимостта."
Коментиран от #27
15:51 16.06.2026
19 Примати
До коментар #13 от "Оня":Това което си написал показва че знаеш на къде отиват нещата за Русия. Направих си голям аквариум за моята спалня в който има два големи корена , африкански цихлиди , разтения и макет на кораба Москва … направих му пробойни както е в действителност
15:51 16.06.2026
20 И правилно
15:52 16.06.2026
21 Гюнтер
15:52 16.06.2026
22 СУПЕР ЕКСКЛУЗИВНА НОВИНА!!! ВНИМАНИЕ!!!
Вече нищо не може да спре устрема към Берлин и Вашингтон, защото днес след невиждана наша атака и позорен самосаботаж на противника беше превзета... краварската кочина и трите изоставени двора в покрайнините на село Мала Токмачка!
Шегувам се, разбира се.
15:53 16.06.2026
23 русия е васал на Китай
Русия изпадна в шокиращ колапс, който заплашва страната с невиждан глад!
Най-големите агрохолдинги в Сибир официално обявиха, че спират сеитбата и се подготвят за „ПЪЛНО ЗАТВАРЯНЕ НА ЦЯЛОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО“ поради тотален дефицит на дизелово гориво! Кризата вече е обхванала рекордните 25 региона на Русия.
Депутатът от Иркутск Степан Франтенко официално призна на заседание на Комисията по земеделие, че доставчиците им вдигат вдигнали ръце: „Или просто нямаме дизел, или задачата ни е спешно да снабдяваме Западна Русия (демек – фронта)“. Франтенко добавя с тиха паника: „Ако не ни дадат лимити, няма да има фураж, няма да има зърно. Подготвяме се за пълно спиране“.
„Ще просим от Си Дзинпин“
Коментиран от #52
15:53 16.06.2026
24 СПОР НЕМА
До коментар #15 от "Да нахраним мypZилките 😉":И .. русня,... НЕМА! Таквоз нЯщо никогиш не е имало!
58% от Цръвената Армия са УКРАИНЦИ, 18% ... Белоруси и останалите са от монголо-Мюсюлманските Републики!
Факт
15:53 16.06.2026
25 провинциалист
До коментар #15 от "Да нахраним мypZилките 😉":Радойралиновата ванка с танка също е украинец (просто укроимената се римуват по-тегаво).
15:54 16.06.2026
26 Архимандрисандрит Бибиян
15:57 16.06.2026
27 А представяте ли си...
До коментар #18 от "Блатна действителност":АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат пазят ги) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, във Виетнам, Ирак. Либия, Сърбия, Сирия и т.н. където употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!
Коментиран от #33, #34
15:57 16.06.2026
28 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Язък за тия 2 Милиона човекоподобни монголья ЧЕРНОЗЕМ !
Поне и КИЕВ да беха влезнали тия 22 ядрени Републики и ядрената С Корея,..ама.. са безпомощни и импотентни!
15:58 16.06.2026
29 Кажи честно ... 🤣
15:58 16.06.2026
30 Бялджип
Коментиран от #51
15:59 16.06.2026
31 Соломон
До коментар #6 от "Най-великият Президент на 21 век":Че зимата ще е тежка е ясно.Но и лятото се очертава да е доста горещо и пожароопасно
16:01 16.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Вие сте жертва на руска пропаганда !
До коментар #27 от "А представяте ли си...":Прочетете 3 пъти какво сте написали и ако ви се смятате, че няма нещо, което да ви притеснява и съмнява, спешно потърсете специализирана помощ ! Възможно е да има някакъв шанс да се оправите.
В никакъв случай не показвайте на роднините си какво сте писали, защото рискувате да ви "настанят" в едни специализирани здравни заведения до края на дните ви.
16:03 16.06.2026
34 Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит
До коментар #27 от "А представяте ли си...":АааааааХахахаха
У.. йло е импотентен,..иска му се Киев ама...Не Може!!
Ееееедехееее
78% от мунициите, БМПТАТА, ГАУБИЦИ, РАКЕТИ, дронове, миномети са С.Корейски и Ирански!
Нема оръжие което фашагата педофил не е използвал в Украйна и... Пи.. ЗДА,..13 год у ДОНБАС
Ееееедехееее
Коментиран от #38
16:04 16.06.2026
35 Ха ХаХа
До коментар #1 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Толуп ? % от Русия превзе Свинският Райх?
Зеленски в Москва няма да ходи.Кой преговаря с норкоман и Непрезидент.
Ще го закарам в Сибир при тунгусите да го обслужат
16:04 16.06.2026
36 А путята
Коментиран от #40
16:05 16.06.2026
37 Зелето…
До коментар #1 от "Бай Пунди Говнокомандващия":…е разсипано от бой бе сбърка як психясал!! Виж си само броят тирове с утилизирани 404-ки. ПС: Путин има ресурс за СВО още 1000 години, лопати и чипове за перални исках да кажа де ;) .
16:05 16.06.2026
38 Ъхъ ъхъ
До коментар #34 от "Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит":Кой те гръмна в укрофилската тъпа тиква бе гьотверен?
Коментиран от #41
16:06 16.06.2026
39 Възpожденец 🇧🇬
16:06 16.06.2026
40 В Киев е пратил
До коментар #36 от "А путята":Орешници
16:07 16.06.2026
41 Оди лопай ку...РЕВЕ..
До коментар #38 от "Ъхъ ъхъ":Педрила
16:08 16.06.2026
42 Някой си
Коментиран от #46, #47
16:08 16.06.2026
43 И като
16:09 16.06.2026
44 Сро чно
Монголското ПВО е абсолютно безпомощно.
Всички летища в московия са затворени.
16:11 16.06.2026
45 Зеленски
16:13 16.06.2026
46 Къде туй?
До коментар #42 от "Някой си":У .. Купянск, Малая Токмачка и Покровск?!?.Че то монголите и жълтурете на Ким вече 13 год..."идват"..ма пе ДАЛ
Хехехехехехе
16:14 16.06.2026
47 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
До коментар #42 от "Някой си":Кой кани Военнопрестъпници
Коментиран от #49
16:14 16.06.2026
48 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
16:15 16.06.2026
49 То и зелето тоже…
До коментар #47 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":…барабар с бустермастърката, още дока бе военна министърка на ГДР, ама нейсе, ахахахахах… Останалите сбърканяци в ЕС са просто дрогери !!
16:17 16.06.2026
50 ПРИГОЖИН
МОЖЕ ДА ХОДИ
ДА СИ Е...
МАККАТА ТА.
16:17 16.06.2026
51 ВЕЕРНО ЛИ БРЕ
До коментар #30 от "Бялджип":РУБЛО ИДИОТ?
А ЧЕ ТРЪМП РУБИО
ЗЕЛЕНСКИ И УМЕРОВ
ГОВОРИХА САМО
ПОМЕЖДУ СИ ?
ЗА ТОВА КАЖИ НЕШО
ПУТЕРАСТ ИЗДУХАН.
Коментиран от #53
16:19 16.06.2026
52 СИ ДЗИН ПИН
До коментар #23 от "русия е васал на Китай":Превърна Сибир
В Китайска Дърворезница.
16:21 16.06.2026
53 Оръжие на ТРЪМП
До коментар #51 от "ВЕЕРНО ЛИ БРЕ":Бомби Путин.
Кой с кого говори е без значение
16:23 16.06.2026
54 А какво стана
В Санкт Петербург?
Защо го отмениха?
От Дронове ли ги е страх
Или Руските Тенекета
Просто потъват?
16:24 16.06.2026
55 Урсула
16:27 16.06.2026
56 Съда в Хага изрита Зеленски
Делото завърши с убедителна победа за Русия.
Отхвърлено е искането на Киев да се признае за нарушение на международното право провъзгласяването от Русия на суверенитет над цялото Азовско море.
Провали се и опитът на Украйна, подкрепена от западните страни,
да обяви Керченския пролив за „международен“,
с право на преминаване на кораби на всякакви държави, включително военни.
Арбитражът в Хага отхвърли абсурдното и цинично искане
на Украйна за демонтиране на Кримския мост.
16:31 16.06.2026
57 Фори
Значи от Зеленскии зависи дали ще канят Путин или не.
16:31 16.06.2026
58 От Елисейския дворец
Днес той е на масата с големите, украинските дронове кръстосват руската държава, бомбардират Москва. Зеленски вече има карти!
Какво ли ще е след още 4 години и 4 месеца!?
А Путин не е на масата, в менюто е!
16:36 16.06.2026
59 аха
16:48 16.06.2026