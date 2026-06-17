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Тръмп призова Путин да сключи сделка за прекратяване на войната
  Тема: Украйна

Тръмп призова Путин да сключи сделка за прекратяване на войната

17 Юни, 2026 11:33 1 890 67

  • украйна-
  • иран-
  • сащ-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • г-7

Зеленски каза, че сред лидерите на Г-7 има съгласие, че Путин не печели войната срещу Украйна

Тръмп призова Путин да сключи сделка за прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран и срещата на Г-7 са водещи теми в западния печат, предаде БТА.

Великобритания

Още новини от Украйна

САЩ ще отменят всички санкции срещу Иран, става ясно от новопоявили се детайли от сделката между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток, пише в. "Таймс".

Британското издание обръща внимание и на появилите се информации за възможно възобновяване на американските санкции срещу руския петрол, след като бе съобщено, че американският президент Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски са провели конструктивни разговори.

Приближените на Тръмп повдигат въпроси във връзка с иранската сделка, пише в. "Дейли телеграф".

Високопоставени съюзници на американския лидер изразяват съмнения, че Техеран ще изпълни изискванията за ядрените оръжия и обогатения уран.

Иран ще може незабавно да възобнови продажбата на петрол по силата на сделката с Тръмп, пише още британското издание. Санкциите ще бъдат отменени, когато меморандумът за разбирателство бъде подписан в Швейцария в петък.

"Дейли телеграф" се спира и на изказването на Тръмп, че без него няма да има Израел. Тези думи на американския лидер, произнесени на срещата на Г-7 във Франция, засилват разрива с израелския премиер Бенямин Нетаняху, получил се след оповестяването на мирната сделка с Техеран.

Тръмп призова Путин да сключи сделка за прекратяване на войната при срещата си с Володимир Зеленски на Г-7, пише в. "Индипендънт".

Зеленски каза, че сред лидерите на Г-7 има съгласие, че Путин не печели войната срещу Украйна.

Лидерите от Г-7 бяха в приповдигнато настроение след вчерашните разговори, след като Доналд Тръмп каза, че срещата му с Володимир Зеленски е била "много добра" и след призива му към Русия да постигне мир с Украйна, посочва "Индипендънт".

САЩ

Иран се връща към ядрените преговори вече без да се страхува от Америка, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Техеран научи, че може да преживее най-лошото, което Вашингтон е способен да му причини. Въпреки това все още се нуждае от отмяна на санкциите, за да предотврати икономическа катастрофа.

След повече от три месеца на бомбардировки и блокади САЩ и Иран се връщат на изходно положение, като се готвят за очертаващите се трудни преговори за ограничаване на ядрените амбиции на Техеран. Този път иранците ще дойдат на масата въоръжени с ценно знание: че могат да преживеят най-лошото, което американците могат да стоварят върху тях.

След горчивите разделения от миналото европейските лидери са любезни с Тръмп, пише в. "Ню Йорк таймс". Мирната рамка за Иран и надеждата за сътрудничество с Украйна смекчиха тона на срещата на Г-7 във Франция, отбелязва американското издание.

Франция

На срещата на Г-7 Доналд Тръмп, вдъхновен от споразумението с Иран, даде индикации, че отново се интересува от Украйна, пише в. "Монд".

Европейците, които искат САЩ отново да се заемат с конфликта между Москва и Киев, подкрепиха ентусиазма на американския президент за споразумението му с Техеран, отбелязва френското издание.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    12 24 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #10, #32, #34, #37, #40, #43

    11:37 17.06.2026

  • 2 Хасковски каунь

    41 7 Отговор
    Абе назовете едно ама само едно село завзето от укрите.

    Коментиран от #3, #4, #14, #54

    11:39 17.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 👇👇👇👇

    5 18 Отговор

    До коментар #2 от "Хасковски каунь":

    Село Херсон например 😄😄😄

    Коментиран от #44

    11:41 17.06.2026

  • 5 Баце ЕООД

    35 5 Отговор
    Мен ми става ясно единствено, че Европа яко затъна в тинята и няма скоро да излезе

    11:42 17.06.2026

  • 6 слабичак и да нарежда

    31 1 Отговор
    Тръмп е никой .Да си прави пиара другаде.Иран го разби.

    11:42 17.06.2026

  • 7 Пич

    27 4 Отговор
    Ужас и кретения.....?! Зелю бил казал, че имало съгласие как Русия не печели войната...!!!??? А...?! Те войните ако се печелеха с пожелания...
    Тоо, мъжките паветници от ЕС имат единствено компетенции по цугтромбоните, а Урсула и Кая - и това нямат...!!!

    11:42 17.06.2026

  • 8 Алоооу, Зеленски

    30 6 Отговор
    Сред 2/3 от населението на Земята има съгласие, че Украйна губи войната срещу Русия.

    Коментиран от #39

    11:43 17.06.2026

  • 9 Асен-Асан Кънчев

    14 1 Отговор
    Нищо няма да направи Путин, той не се води от постове в туитър.

    11:44 17.06.2026

  • 10 Със сигурност

    20 10 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    В някакъв момент ЛЕВЪТ ще се върне, дали ще е по времето на "чорапа" или не е вече друг въпрос. Като гледам как вървят нещата скоро скапания ЕС няма да го има, а с него ще си замине и еврото.

    Коментиран от #26, #29

    11:45 17.06.2026

  • 11 Георги

    14 1 Отговор
    докато за този човек войната и мирът са просто сделки нищо добро не ни чака

    11:46 17.06.2026

  • 12 Не чухме

    15 1 Отговор
    А Зеленски призова ли го

    11:46 17.06.2026

  • 13 Гориил

    26 2 Отговор
    Първо освобождението на Донбас, след това денацификацията на Бандера.

    11:47 17.06.2026

  • 14 койдазнай

    5 17 Отговор

    До коментар #2 от "Хасковски каунь":

    Херсон.
    Когато войската на Залужни ги подгони, руските нацисти избягаха от Херсон, въпреки че е три пъти записан в руската конституция като територия на Русия.

    Коментиран от #21

    11:47 17.06.2026

  • 15 не може да бъде

    19 4 Отговор
    В Холандия /Нидерландия строят лагер за 2000 руски военнопленници -но не от войната в Украйна а в евентуална бъдеща война ....в същото време американският генерал Бен Ходжис казва че Крим трябва да се превърне в неподходящо място за живот!?Първата реакция на подобни действия разбира се е -това включва ли се в пакета от мирни усилия на колектива на желаещите!?Но при по-внимателно обмисляне според мен би трябвало да се попитаме -тия със всичкия си ли са ...доста деления трябва да са превъртяли!?

    11:47 17.06.2026

  • 16 щом Путин

    17 6 Отговор
    не печели войната, защо му предлагат мирна сделка. Просто да го победят и да си поделят Русия. Или се правят на много добри. Големи хитреци.

    Коментиран от #22, #53

    11:48 17.06.2026

  • 17 Цвете

    7 3 Отговор
    ТОЙ ГО " ПРИЗОВАВА " ВЕЧЕ 4 ГОДИНИ, А ДИКТАТОРА СИ ЗНАЕ, ЧЕ Е ПРОВАЛЕН И ЗАТОВА АТАКУВА, ЗА ДА СЕ ИЗМЪКНЕ ОТ СРАМА. КУЧЕТО СИ ЛАЕ, КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ.

    11:48 17.06.2026

  • 18 миче пак дъвчеш

    10 0 Отговор
    едни стари претоплени манджи

    нищо ново
    но пълнежи да има

    11:51 17.06.2026

  • 19 Без име

    12 2 Отговор
    Бай Дончо се чуди как да блесне, след като Си и Путин го спатарясаха.

    11:53 17.06.2026

  • 20 Бай Араб

    6 13 Отговор
    Русия загуби достъпа до газта в Сибир,но пък може да помпа метан от блатата около Москва, поне да покрие нуждите на Кремъл за готвене.

    Коментиран от #27

    11:53 17.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 защо му предлагат мирна сделка

    16 2 Отговор

    До коментар #16 от "щом Путин":

    мишоците комарджии отдавна изтрезняха че залагат на куц кон
    и надявайки се все пак тоз куц кон да надиграе Мечока
    затъват всички поголовно в нови дългове
    а и тоз куц кон е и як кърлеж смучи яко

    11:54 17.06.2026

  • 23 Путин от де изкара тея нерви не знам

    9 2 Отговор
    Аз война с охрайна нямаше да започна но да удара с атом първопричината за конфликта да щях да го направя масирано и цела европа щеше да е изпарена

    11:54 17.06.2026

  • 24 Боа

    10 1 Отговор
    Никакви призиви за "сделка" към Путин нямаше.Това е фантазия на Зе,G7 и факти.бг!

    11:54 17.06.2026

  • 25 Всеки европеиски град трябва да

    12 3 Отговор
    Бъде ударен със 100 мегатона незабавно

    Коментиран от #65

    11:55 17.06.2026

  • 26 Бай Араб

    3 14 Отговор

    До коментар #10 от "Със сигурност":

    Скоро Путин няма да го има и с него ще си замине РФ и чорапа и всички останали копейки .

    Коментиран от #28

    11:55 17.06.2026

  • 27 Ха ХаХа

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Араб":

    Загубила Русия Сибир.
    Кога го загуби този достъп бе укротъпако?

    Коментиран от #30, #33

    11:55 17.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бай Араб

    4 10 Отговор

    До коментар #10 от "Със сигурност":

    Левът няма да се върне, ще се разпадне това, което вече се е разпаднало веднъж,а с него и чорапа и всички останали копейки.

    Коментиран от #31

    11:59 17.06.2026

  • 30 Я сие би май

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ХаХа":

    ката цииганска.😃😂

    12:00 17.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бай Араб

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ХаХа":

    Ами преди три години, когато загуби и езерото Байкал. Може да се провери лесно. Ако ти е неприятно да научиш такова нещо,по- добре не проверявай, мисли си,че някъде има,,руска газ,,

    Коментиран от #52

    12:03 17.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Удри копейката с лопатЕто!

    3 10 Отговор
    До нассиране!

    12:04 17.06.2026

  • 36 МИЧЕ СКЪПА

    3 2 Отговор
    ПРАВЯ САМО МЪЖКИ БЕБЕТА ТЕЗ ГЛУПОСТИ ДЕТО ГИ ДРАСКАШ ВЯТЪР И ОБЛАЦИ ЧАКАМТЕ.

    12:06 17.06.2026

  • 37 нищо не се променя платени тролове от

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    факти

    12:07 17.06.2026

  • 38 Дани Макгахан

    6 0 Отговор
    Нищо не направи Доналд, само се пенеше.

    12:07 17.06.2026

  • 39 лидерите на Г-7 като съдийки

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Алоооу, Зеленски":

    по художествена гимнастика. Вдигат оценки и преценяват субективно кой губи , кой печели-))

    12:08 17.06.2026

  • 40 Кво не ти харесва чорапа?

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Някой с чорапогащник ли си избираш?

    12:09 17.06.2026

  • 41 Дървен философ

    4 3 Отговор
    Условията на Русия са ясни. Тези пак натовци взеха да си вярват, побеждавали. Украйна всеки ден убива цивилни в Русия. Русия на 5-6 дена убива по един уж цивилен. Руснаците до кого ще търпят Путин, той свърши своята работа когато нямаше война. Но сега е страхлив и предпазлив. Медведев също не става, той за нищо не става дори лакардиите му са вятър работа. В момента на Русия и трябва ръководител тип Сталин . Без оглед на жертвите и на Русия и на Украйна и на НАТО бърза и безкомпромисна победа. В момента Русия е по силна и от НАТО и от Китай, а след година, пет. Тогава никой няма да се церемони с нея.

    12:10 17.06.2026

  • 42 Анонимен

    6 1 Отговор
    Тръмп призовал Пътин войната да се прекрати/не спиране на огъня/ войната .Пунин каза, че войната ще приключи с постигане целите на СВО. Зеленски и поддръжниците му да мислят как да стане.

    12:10 17.06.2026

  • 43 Пепи Волгата

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    За левъ ша се беся!

    12:10 17.06.2026

  • 44 А село Харков..

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "👇👇👇👇":

    Там как върви?

    12:11 17.06.2026

  • 45 Евроатлантик

    6 0 Отговор
    Има ли розови овце тук я кажете чии е Крим сега.Бееее

    12:12 17.06.2026

  • 46 Европейските

    3 1 Отговор
    пъзели отново заскимтяха радостно. Колко малко им трябва ...

    12:12 17.06.2026

  • 47 Гориил

    5 1 Отговор
    Така че никой не обясни защо на ЕС му трябват 25 милиона руснаци.

    Коментиран от #49

    12:14 17.06.2026

  • 48 Гресирана ватенка

    1 2 Отговор
    В Крим бензинът струва 0,00😁😁😁

    12:14 17.06.2026

  • 49 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Гориил":

    Движението на яхти е ограничено в Ламанша.

    12:16 17.06.2026

  • 50 ИВО

    1 4 Отговор
    Русия е свършена.

    12:16 17.06.2026

  • 51 Смешник

    3 1 Отговор
    Ами какво има да го призовава нали се разбраха в Анкоридж Зеления не ще да изпълнява То и Тръмп не му обърна особено внимание

    12:17 17.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "щом Путин":

    Въпросът е основателен!?И следва да се запитаме това за натиска срещу Путин да не означава че от ЕС му се натискат ..но ако му се натискат кои са тези не виждам шанс нито за Урсула нито за Кая а още по-малко за Макрон и т.н!?Виждам само някакъв шанс за тази г-жа Панталони пардон Мелони ...как да не сбъркам като тя не облича нищо друго освен панталони !?

    Коментиран от #61

    12:21 17.06.2026

  • 54 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хасковски каунь":

    Какво село за назоват като ядат здрав пердах в Донбас Константиновка вече е отписана Следват Дружковка и Краматорск

    Коментиран от #58

    12:22 17.06.2026

  • 55 Симо

    4 1 Отговор
    Смях, смях, смях! САЩ капитулираха пред Иран, а този наркоман още си мечтае за победа над руснаците. То ако ставаше с заявления и усещания, .... ама не става. Те ( евроге...йовете) се били обединили в усещането, че Русия не печелела войната!!! А в усещането, че е твърде голям за по-нататъшни действия, не са ли се обединили?

    12:23 17.06.2026

  • 56 Зеленски

    1 1 Отговор
    Убеди ли Тръмп да се откаже от Руско.. Американският тунел под Беринговия проток за Аляска

    12:23 17.06.2026

  • 57 Ивайло

    1 0 Отговор
    Тръмп -сделка -недоделка

    12:23 17.06.2026

  • 58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Смешник":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #62, #63, #64

    12:24 17.06.2026

  • 59 Яяяяяя

    2 0 Отговор
    За Тръмп може да е сделка, руснаците имат други ценности и идеологии
    Тръмп да гледа повече приход за себе си да изкара, докато още може

    12:25 17.06.2026

  • 60 Жълтопаветник

    1 2 Отговор
    Пyтя нече сделка заради лошите преговорни позиции! Руската армия стои лошо на фронта! Трябва да утрепе още половин мильон руснака, докато му уври главъта!

    12:27 17.06.2026

  • 61 Ценител на женска красота

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "не може да бъде":

    Абе Пич ,не съм точно ценител на типичната славянска красота-в нашето село казват всеки си е башка луд ,но може ли в една 150 милионна Русия да няма читави гърли ,айде по сериозно ?! Та си дал за пример тази жаба Мелони с изпъкналите очи ,вярно има хора перверзници ,ама чак пък толкова ?

    12:33 17.06.2026

  • 62 Кво не ти харесва?

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    20 години СВО

    12:33 17.06.2026

  • 63 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    СВО е срещу фашиския режим в Киев В момента Русия воюва срещу тъй наречения колективен запад А три дневната операция е провали Джонсън като както винаги излъгаха Путин че са готови да сключат мир

    12:35 17.06.2026

  • 64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ся последно ,успяха ли около "гаражите "да открият главата 🎃на Сирски или все още бездомни кучета я разнасят като топка за боулинг ?

    12:35 17.06.2026

  • 65 Русуфил хардлайнaр

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Всеки европеиски град трябва да":

    "Всеки европеиски град трябва да бъде ударен със 100 мегатона незабавно" ..........И българските ли? Браво бе прeпикан русофил! Получаваш 10 поощрителни отметки от други прeпикани русофили! Мразиш България, колкото и Европа!

    Коментиран от #66

    12:40 17.06.2026

  • 66 оня с кола

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Русуфил хардлайнaр":

    Не знам колко си хард , ноо тии отперем един як кол в Гаza и след това само Стоперан мой те заприй !

    12:50 17.06.2026

  • 67 Анонимен

    1 0 Отговор
    Ууу , колко пъти се събираха вече. Имаше една по голяма в Швейцария преди време и тя приключи с някаква декларация, като тази. Но дума дупка не прави.

    12:51 17.06.2026

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