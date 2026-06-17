Иран и срещата на Г-7 са водещи теми в западния печат, предаде БТА.

Великобритания

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САЩ ще отменят всички санкции срещу Иран, става ясно от новопоявили се детайли от сделката между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток, пише в. "Таймс".

Британското издание обръща внимание и на появилите се информации за възможно възобновяване на американските санкции срещу руския петрол, след като бе съобщено, че американският президент Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски са провели конструктивни разговори.

Приближените на Тръмп повдигат въпроси във връзка с иранската сделка, пише в. "Дейли телеграф".

Високопоставени съюзници на американския лидер изразяват съмнения, че Техеран ще изпълни изискванията за ядрените оръжия и обогатения уран.

Иран ще може незабавно да възобнови продажбата на петрол по силата на сделката с Тръмп, пише още британското издание. Санкциите ще бъдат отменени, когато меморандумът за разбирателство бъде подписан в Швейцария в петък.

"Дейли телеграф" се спира и на изказването на Тръмп, че без него няма да има Израел. Тези думи на американския лидер, произнесени на срещата на Г-7 във Франция, засилват разрива с израелския премиер Бенямин Нетаняху, получил се след оповестяването на мирната сделка с Техеран.

Тръмп призова Путин да сключи сделка за прекратяване на войната при срещата си с Володимир Зеленски на Г-7, пише в. "Индипендънт".

Зеленски каза, че сред лидерите на Г-7 има съгласие, че Путин не печели войната срещу Украйна.

Лидерите от Г-7 бяха в приповдигнато настроение след вчерашните разговори, след като Доналд Тръмп каза, че срещата му с Володимир Зеленски е била "много добра" и след призива му към Русия да постигне мир с Украйна, посочва "Индипендънт".

САЩ

Иран се връща към ядрените преговори вече без да се страхува от Америка, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Техеран научи, че може да преживее най-лошото, което Вашингтон е способен да му причини. Въпреки това все още се нуждае от отмяна на санкциите, за да предотврати икономическа катастрофа.

След повече от три месеца на бомбардировки и блокади САЩ и Иран се връщат на изходно положение, като се готвят за очертаващите се трудни преговори за ограничаване на ядрените амбиции на Техеран. Този път иранците ще дойдат на масата въоръжени с ценно знание: че могат да преживеят най-лошото, което американците могат да стоварят върху тях.

След горчивите разделения от миналото европейските лидери са любезни с Тръмп, пише в. "Ню Йорк таймс". Мирната рамка за Иран и надеждата за сътрудничество с Украйна смекчиха тона на срещата на Г-7 във Франция, отбелязва американското издание.

Франция

На срещата на Г-7 Доналд Тръмп, вдъхновен от споразумението с Иран, даде индикации, че отново се интересува от Украйна, пише в. "Монд".

Европейците, които искат САЩ отново да се заемат с конфликта между Москва и Киев, подкрепиха ентусиазма на американския президент за споразумението му с Техеран, отбелязва френското издание.