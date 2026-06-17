Иран и срещата на Г-7 са водещи теми в западния печат, предаде БТА.
Великобритания
САЩ ще отменят всички санкции срещу Иран, става ясно от новопоявили се детайли от сделката между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток, пише в. "Таймс".
Британското издание обръща внимание и на появилите се информации за възможно възобновяване на американските санкции срещу руския петрол, след като бе съобщено, че американският президент Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски са провели конструктивни разговори.
Приближените на Тръмп повдигат въпроси във връзка с иранската сделка, пише в. "Дейли телеграф".
Високопоставени съюзници на американския лидер изразяват съмнения, че Техеран ще изпълни изискванията за ядрените оръжия и обогатения уран.
Иран ще може незабавно да възобнови продажбата на петрол по силата на сделката с Тръмп, пише още британското издание. Санкциите ще бъдат отменени, когато меморандумът за разбирателство бъде подписан в Швейцария в петък.
"Дейли телеграф" се спира и на изказването на Тръмп, че без него няма да има Израел. Тези думи на американския лидер, произнесени на срещата на Г-7 във Франция, засилват разрива с израелския премиер Бенямин Нетаняху, получил се след оповестяването на мирната сделка с Техеран.
Тръмп призова Путин да сключи сделка за прекратяване на войната при срещата си с Володимир Зеленски на Г-7, пише в. "Индипендънт".
Зеленски каза, че сред лидерите на Г-7 има съгласие, че Путин не печели войната срещу Украйна.
Лидерите от Г-7 бяха в приповдигнато настроение след вчерашните разговори, след като Доналд Тръмп каза, че срещата му с Володимир Зеленски е била "много добра" и след призива му към Русия да постигне мир с Украйна, посочва "Индипендънт".
САЩ
Иран се връща към ядрените преговори вече без да се страхува от Америка, пише в. "Уолстрийт джърнъл".
Техеран научи, че може да преживее най-лошото, което Вашингтон е способен да му причини. Въпреки това все още се нуждае от отмяна на санкциите, за да предотврати икономическа катастрофа.
След повече от три месеца на бомбардировки и блокади САЩ и Иран се връщат на изходно положение, като се готвят за очертаващите се трудни преговори за ограничаване на ядрените амбиции на Техеран. Този път иранците ще дойдат на масата въоръжени с ценно знание: че могат да преживеят най-лошото, което американците могат да стоварят върху тях.
След горчивите разделения от миналото европейските лидери са любезни с Тръмп, пише в. "Ню Йорк таймс". Мирната рамка за Иран и надеждата за сътрудничество с Украйна смекчиха тона на срещата на Г-7 във Франция, отбелязва американското издание.
Франция
На срещата на Г-7 Доналд Тръмп, вдъхновен от споразумението с Иран, даде индикации, че отново се интересува от Украйна, пише в. "Монд".
Европейците, които искат САЩ отново да се заемат с конфликта между Москва и Киев, подкрепиха ентусиазма на американския президент за споразумението му с Техеран, отбелязва френското издание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #10, #32, #34, #37, #40, #43
11:37 17.06.2026
2 Хасковски каунь
Коментиран от #3, #4, #14, #54
11:39 17.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 👇👇👇👇
До коментар #2 от "Хасковски каунь":Село Херсон например 😄😄😄
Коментиран от #44
11:41 17.06.2026
5 Баце ЕООД
11:42 17.06.2026
6 слабичак и да нарежда
11:42 17.06.2026
7 Пич
Тоо, мъжките паветници от ЕС имат единствено компетенции по цугтромбоните, а Урсула и Кая - и това нямат...!!!
11:42 17.06.2026
8 Алоооу, Зеленски
Коментиран от #39
11:43 17.06.2026
9 Асен-Асан Кънчев
11:44 17.06.2026
10 Със сигурност
До коментар #1 от "Атина Палада":В някакъв момент ЛЕВЪТ ще се върне, дали ще е по времето на "чорапа" или не е вече друг въпрос. Като гледам как вървят нещата скоро скапания ЕС няма да го има, а с него ще си замине и еврото.
Коментиран от #26, #29
11:45 17.06.2026
11 Георги
11:46 17.06.2026
12 Не чухме
11:46 17.06.2026
13 Гориил
11:47 17.06.2026
14 койдазнай
До коментар #2 от "Хасковски каунь":Херсон.
Когато войската на Залужни ги подгони, руските нацисти избягаха от Херсон, въпреки че е три пъти записан в руската конституция като територия на Русия.
Коментиран от #21
11:47 17.06.2026
15 не може да бъде
11:47 17.06.2026
16 щом Путин
Коментиран от #22, #53
11:48 17.06.2026
17 Цвете
11:48 17.06.2026
18 миче пак дъвчеш
нищо ново
но пълнежи да има
11:51 17.06.2026
19 Без име
11:53 17.06.2026
20 Бай Араб
Коментиран от #27
11:53 17.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 защо му предлагат мирна сделка
До коментар #16 от "щом Путин":мишоците комарджии отдавна изтрезняха че залагат на куц кон
и надявайки се все пак тоз куц кон да надиграе Мечока
затъват всички поголовно в нови дългове
а и тоз куц кон е и як кърлеж смучи яко
11:54 17.06.2026
23 Путин от де изкара тея нерви не знам
11:54 17.06.2026
24 Боа
11:54 17.06.2026
25 Всеки европеиски град трябва да
Коментиран от #65
11:55 17.06.2026
26 Бай Араб
До коментар #10 от "Със сигурност":Скоро Путин няма да го има и с него ще си замине РФ и чорапа и всички останали копейки .
Коментиран от #28
11:55 17.06.2026
27 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Бай Араб":Загубила Русия Сибир.
Кога го загуби този достъп бе укротъпако?
Коментиран от #30, #33
11:55 17.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Бай Араб
До коментар #10 от "Със сигурност":Левът няма да се върне, ще се разпадне това, което вече се е разпаднало веднъж,а с него и чорапа и всички останали копейки.
Коментиран от #31
11:59 17.06.2026
30 Я сие би май
До коментар #27 от "Ха ХаХа":ката цииганска.😃😂
12:00 17.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бай Араб
До коментар #27 от "Ха ХаХа":Ами преди три години, когато загуби и езерото Байкал. Може да се провери лесно. Ако ти е неприятно да научиш такова нещо,по- добре не проверявай, мисли си,че някъде има,,руска газ,,
Коментиран от #52
12:03 17.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Удри копейката с лопатЕто!
12:04 17.06.2026
36 МИЧЕ СКЪПА
12:06 17.06.2026
37 нищо не се променя платени тролове от
До коментар #1 от "Атина Палада":факти
12:07 17.06.2026
38 Дани Макгахан
12:07 17.06.2026
39 лидерите на Г-7 като съдийки
До коментар #8 от "Алоооу, Зеленски":по художествена гимнастика. Вдигат оценки и преценяват субективно кой губи , кой печели-))
12:08 17.06.2026
40 Кво не ти харесва чорапа?
До коментар #1 от "Атина Палада":Някой с чорапогащник ли си избираш?
12:09 17.06.2026
41 Дървен философ
12:10 17.06.2026
42 Анонимен
12:10 17.06.2026
43 Пепи Волгата
До коментар #1 от "Атина Палада":За левъ ша се беся!
12:10 17.06.2026
44 А село Харков..
До коментар #4 от "👇👇👇👇":Там как върви?
12:11 17.06.2026
45 Евроатлантик
12:12 17.06.2026
46 Европейските
12:12 17.06.2026
47 Гориил
Коментиран от #49
12:14 17.06.2026
48 Гресирана ватенка
12:14 17.06.2026
49 Гориил
До коментар #47 от "Гориил":Движението на яхти е ограничено в Ламанша.
12:16 17.06.2026
50 ИВО
12:16 17.06.2026
51 Смешник
12:17 17.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 не може да бъде
До коментар #16 от "щом Путин":Въпросът е основателен!?И следва да се запитаме това за натиска срещу Путин да не означава че от ЕС му се натискат ..но ако му се натискат кои са тези не виждам шанс нито за Урсула нито за Кая а още по-малко за Макрон и т.н!?Виждам само някакъв шанс за тази г-жа Панталони пардон Мелони ...как да не сбъркам като тя не облича нищо друго освен панталони !?
Коментиран от #61
12:21 17.06.2026
54 Смешник
До коментар #2 от "Хасковски каунь":Какво село за назоват като ядат здрав пердах в Донбас Константиновка вече е отписана Следват Дружковка и Краматорск
Коментиран от #58
12:22 17.06.2026
55 Симо
12:23 17.06.2026
56 Зеленски
12:23 17.06.2026
57 Ивайло
12:23 17.06.2026
58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #54 от "Смешник":Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #62, #63, #64
12:24 17.06.2026
59 Яяяяяя
Тръмп да гледа повече приход за себе си да изкара, докато още може
12:25 17.06.2026
60 Жълтопаветник
12:27 17.06.2026
61 Ценител на женска красота
До коментар #53 от "не може да бъде":Абе Пич ,не съм точно ценител на типичната славянска красота-в нашето село казват всеки си е башка луд ,но може ли в една 150 милионна Русия да няма читави гърли ,айде по сериозно ?! Та си дал за пример тази жаба Мелони с изпъкналите очи ,вярно има хора перверзници ,ама чак пък толкова ?
12:33 17.06.2026
62 Кво не ти харесва?
До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":20 години СВО
12:33 17.06.2026
63 Смешник
До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":СВО е срещу фашиския режим в Киев В момента Русия воюва срещу тъй наречения колективен запад А три дневната операция е провали Джонсън като както винаги излъгаха Путин че са готови да сключат мир
12:35 17.06.2026
64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ся последно ,успяха ли около "гаражите "да открият главата 🎃на Сирски или все още бездомни кучета я разнасят като топка за боулинг ?
12:35 17.06.2026
65 Русуфил хардлайнaр
До коментар #25 от "Всеки европеиски град трябва да":"Всеки европеиски град трябва да бъде ударен със 100 мегатона незабавно" ..........И българските ли? Браво бе прeпикан русофил! Получаваш 10 поощрителни отметки от други прeпикани русофили! Мразиш България, колкото и Европа!
Коментиран от #66
12:40 17.06.2026
66 оня с кола
До коментар #65 от "Русуфил хардлайнaр":Не знам колко си хард , ноо тии отперем един як кол в Гаza и след това само Стоперан мой те заприй !
12:50 17.06.2026
67 Анонимен
12:51 17.06.2026