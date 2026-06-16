Критикуващ Путин руски художник бе застрелян в Полша

Руски художник и изявен критик на президента Владимир Путин е бил застрелян в Източна Полша, съобщиха вчера от полицията, а властите определиха случая като вероятно планирано убийство, предаде ДПА, съобщи БТА.
Четиресет и четири годишният мъж е бил прострелян няколко пъти в град Бяла Подляска, на около 35 километра от границата с Беларус, съобщи пред полската новинарска агенция ПАП говорител на полицията в Люблинското воеводство.
Въз основа на обстоятелствата изглежда, че става дума за планирано убийство, каза говорителят, добавяйки, че разследващите все още не са установили мотив. Нападателят все още е на свобода.
Макар полската полиция да не разкри самоличността на жертвата, руски и беларуски опозиционни медии го идентифицираха като художник и карикатурист, известен със сатиричните си изображения на Путин, беларуския лидер Александър Лукашенко и съветския диктатор Йосиф Сталин.
Художникът живееше в изгнание в Полша от 2021 г., отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин
Коментиран от #11
09:06 16.06.2026
3 демокрация
Коментиран от #19
09:06 16.06.2026
4 Кривоверен алкаш
Коментиран от #42
09:07 16.06.2026
5 курумпел
Коментиран от #72
09:08 16.06.2026
6 Не ме очудва
Колкото по-пропаднал е режимът, толкова по-брутален е в насилието и пропагандата.
Коментиран от #13, #18, #71, #73, #81
09:10 16.06.2026
7 АГАТ а Кристи
Това не е нормална работа за всички, ОСВЕН за КОМУНИСТИТЕ
Коментиран от #24, #58, #88
09:10 16.06.2026
8 честен ционист
09:10 16.06.2026
9 жоро
09:12 16.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ген.Гномов!
Коментиран от #22
09:14 16.06.2026
13 честен ционист
До коментар #6 от "Не ме очудва":Карикатуризма е остроумен способ да осмееш някой със законни средства. Обикновено ако аудиторията е голяма, то и отзвукът е голям, а това на диктаторите не се харесва. Но разбира се затова трябва да имаш културно общество, което е в състояние да прави разлика между гротеска и горчица, а средностатистически Ганчо не прави.
Коментиран от #80
09:14 16.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 нещата следват логиката . от 2014 г
09:15 16.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Едва ли
До коментар #1 от "Путин":Това, че е рисувал карикатури нищо не означава. Може да, е бил руски агент.
Коментиран от #23
09:16 16.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 руска демокрация
До коментар #3 от "демокрация":в Полша ли?
Коментиран от #86
09:17 16.06.2026
20 Георги Марков
Стара практика на англичаните.
Георги Марков е офицер от ДС в разузнаването
Коментиран от #30
09:17 16.06.2026
21 ма ДУРО
09:18 16.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 честен ционист
До коментар #17 от "Едва ли":А може и да е бил и британски, или пък двоен. По принцип, ако беше някой важен, нямаше и да чуем как е бил ликвидиран. Почерк на руснаците са отравянията, не публичните разстрели, но може и да са търсили полазност. Да беше избягал в Израел като Дмитрий Глуховский, а не при ляхите.
09:20 16.06.2026
24 не знам
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":Нещо не им вярвам на англичанките..
При потушаване на бунтове в колонизирана Индия са привързвали осъдени към дулата на оръдия.
Коментиран от #29, #52
09:21 16.06.2026
25 Готованец
09:23 16.06.2026
26 Пропаднал руснак
Определено талантлив човек за разлика от вм ирисаните дърти мехове с лaхйн a в Кремъл.
09:23 16.06.2026
27 Никой не е
09:23 16.06.2026
28 Звездоброец
09:23 16.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЦК на БКП
До коментар #20 от "Георги Марков":Не щастен българино, предан на ЦК и на кпсс ОСЪЗНАЙ СЕ !!!
Сме шен си !!! 😭😭😭
Коментиран от #56
09:24 16.06.2026
31 Очуден
До коментар #18 от "И мен не ме...,,Очудва"...!":Ти учителка по български язъйк ли си? Ако не си затвари си лапацалото.
Коментиран от #48, #83
09:26 16.06.2026
32 БаГо
09:26 16.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Шарли Ебдо
09:28 16.06.2026
35 Едва ли
До коментар #1 от "Путин":Това е цялата истината. Новината прилича на хибриден медиен терор.
09:28 16.06.2026
36 Рускиня
Руският художник и карикатурист Семьон Скрепецки (истинско име Роберт Кузоков) беше застрелян при стрелба, подобна на екзекуция, в Бяла Подляска, Източна Полша.
09:29 16.06.2026
37 Факт
09:29 16.06.2026
38 Килограмотен
До коментар #33 от "Опять очуден":Ти пък да не си доктор по филология?
09:30 16.06.2026
39 Абсурдистан
09:30 16.06.2026
40 Документи нещо..
До коментар #29 от "Ърц":Да не си гледал някой комунистически филм?
09:30 16.06.2026
41 Истината
пред дискотека, от четирима Украинци, единият от които е непълнолетен.
Укрите харесали приятелката му!
Коментиран от #46
09:33 16.06.2026
42 име
До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":Мишок, руснаците идват, и теб ще дойдат да те тероризират.
09:33 16.06.2026
43 Гориил
09:36 16.06.2026
44 големия комплекс на малкия човек
И това е 21-ви век. Не са тъмните векове на средновековието.
Човек с такова черно сърце за кого работи?
09:37 16.06.2026
45 всички фашисти критикуващи антифашисти
09:37 16.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 @@@
Как ще обидят богопомазаните Украинци като ги нарекат @трепки все пак.
А те са @трепки! Какъв изрод трябва да си да пребиеш друг човек до вкарване в интензивното и то докато си в държавата му, която те дундурка междувременно.
Това е поредният случаи на пребит българин от @трепка Украинец.
09:39 16.06.2026
48 И аз се очудих
До коментар #31 от "Очуден":Колтурен човек си, знаеш, че се пише очуден, но какво е това язъйк?
09:40 16.06.2026
49 Сила
Уникален пич с чувство за хумор и самоирония !!!
Рисуваше Кадиров и другите идиоти ...
Вероятно са дивите чеченски козелюбци ....
Коментиран от #55
09:40 16.06.2026
50 Смърфиета
09:42 16.06.2026
51 Очевидно
09:44 16.06.2026
52 АГАТ а Кристи
До коментар #24 от "не знам":А на руснаците "вярвате" ли им за Гулак, за преселението на народите от Сталин.... Високи пееше една песен с един адрес на една улица...
Или комунизма с терора си под най-различни и безкруполни форми е съвършенството на човешкото развитие ?
Животните го правят заради прехраната, а ние "ХОРАТА" - вие отговорете...
Защо го правим ???
Коментиран от #64
09:45 16.06.2026
53 Българин
09:47 16.06.2026
54 Гориил
Коментиран от #59
09:48 16.06.2026
55 Смърфиета
До коментар #49 от "Сила":Ти защо просто не се прибереш в Украйна и да се зачислиш в чуждестранния доброволчески корпус? Ще ти зачислят калашник и може да те пратят на фронта да пазиш някоя бивша стопанска постройка. На какви се правите украинците в България? Пмияри по сравнение с останалите руснаци, средни техници и техническа интелигенция, по линия на ДС и военните също, евтин сурогат, вносни. Тука е България на Балканския полуостров и след като свърши соца, нямаме нужда от хора от Украйна. Нас не Украйна ни освободи.
Коментиран от #67, #87
09:48 16.06.2026
56 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "ЦК на БКП":Няма нито едно доказателство, че българските служби са замесени в смъртта на Георги Марков. Англичаните след промените дойдоха и ровиха по архивите и нищо не откриха. Самият Георги Марков е бил разочарован от Запада. Подлъгали са го, че ще пише сценарии за големи филми, а единственото , което е правил е да плюе България по пропагандни станции. Започнал контакти с България, да му простят и да се върне у нас. Не щеш ли точно тогава умира . Е та , кои са обичайните запосозряни?
Коментиран от #82
09:49 16.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Бай Араб
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":Питаш ли го Бойко Рашков какво е правил ?
Коментиран от #68
09:50 16.06.2026
59 Смърфиета
До коментар #54 от "Гориил":Вече е знаел, че в полското село, където се е установил със спестяванията си, има друга групичка сфοдници, и дилъρи на кикайн.
09:51 16.06.2026
60 анализатор на положението
09:51 16.06.2026
61 Софиянец
09:52 16.06.2026
62 Бай Араб
До коментар #18 от "И мен не ме...,,Очудва"...!":Пиши се - ,,УЧУДВА ,, марш в първи клас !
09:53 16.06.2026
63 Механик
Де бей, деее! Де, дряновица неокастрена!
09:53 16.06.2026
64 Смърфиета
До коментар #52 от "АГАТ а Кристи":Е то ако е за на въпрос за терора от кумонизма, тогава ли беше по-лош или сега? Я ми намери една разлика.
09:54 16.06.2026
65 Мдааа
09:56 16.06.2026
66 Хихихи
09:56 16.06.2026
67 Сила
До коментар #55 от "Смърфиета":Куку РУКУ вафла чудна ....🧞🧚🥳
Коментиран от #69
09:57 16.06.2026
68 Смърфиета
До коментар #58 от "Бай Араб":Хем крал, хем продавал мурафети, хем вербувал за да тормози хората.
Това само хора с честни сини очи, специализирали в школи на КГБ не по-далеч от Киев и Харков, т.е. от пределите на уседналост, и зовящи себе си юристи, го могат и то стига да са достатъчно експансивни и нарцистични в смисъла на разстройствата на личността, но не до степен да се възприема като да са си навредили, а да се възприема като да са направили кариера, със заслужените имотни придобивки. След соца, те са 8 на брой, от които три са къщи. От заплати ли са?
Коментиран от #79
10:02 16.06.2026
69 Смърфиета
До коментар #67 от "Сила":И какво се опитваш да кажеш?
Коментиран от #76
10:03 16.06.2026
70 чистач на кенефи
Коментиран от #77
10:04 16.06.2026
71 Букварче
До коментар #6 от "Не ме очудва":Само Очудващо неграмотни хора храчат по братска Русия и не съзират как бяха здраво прецакани от задокеанските си господари, които са истинските подпалвачи на войната
10:06 16.06.2026
72 така ще е
До коментар #5 от "курумпел":като го е страх от високото.
10:15 16.06.2026
73 Цък
До коментар #6 от "Не ме очудва":По принцип художниците са пройдохи, пияници и женкари . Кой ли Елен го е гръмнал. Нарочно не се казва убиеца и причините, да се създаде малко политическа шумотевица против Русия. След няколко дни на никой няма да му пука нито за убития, нито за убиеца, нито за причините.
Коментиран от #75
10:19 16.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ганев
До коментар #73 от "Цък":..МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР....
10:22 16.06.2026
76 Сила
До коментар #69 от "Смърфиета":Плувай , плувай ....не е риба !!!? 🏊🐟😲
10:23 16.06.2026
77 Моряка
До коментар #70 от "чистач на кенефи":Може и да си прав.С Лукашенко лабаво нема.Молодец!Едва ли скоро ще му рисуват карикатури.
10:24 16.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Моряка
До коментар #68 от "Смърфиета":Това за честните сини очи го знаем малко хора,по интелигентните.Но да беше написал не толкова объркано,какво точно искаш да кажеш,в изводна форма,о не с тези серпентини.
10:33 16.06.2026
80 ежко
До коментар #13 от "честен ционист":Ако Путин убиваше всеки карикатурист, дето го рисува, досега не не е останал кьорав художник.Проверете да не би жертвата преди да избягала в Полша да е измамила с пари някой бандюга,....
10:36 16.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Умников
До коментар #56 от "РЕАЛИСТ":В първите години, на така наречената демокрация, тогава СДС-активистите развяваха името на Георги Марков, като символ срещу БКП.
Малко след като същите тези платени предатели, позволиха на всякакви агенти на чужди служби, да ровят в архивите на Държавна сигурност, кресливите идиоти спряха да споменават М арков.
На всички беше ясно, защо МИ-6 го убиха, а преди това натопиха за стрелбата по Папапта.
Една разработка на англичаните, с цел дискридитиране на властта в България!
как то винаги , всъшност.
Никога няма да ни простят за Дойран!
10:56 16.06.2026
83 Е ти явно имаш нужда
До коментар #31 от "Очуден":от учителка по български. Тук говорим и пишем точно на български и така е от 1300 години . Така , че вземи го научи , не ползвай думи от производни на българския езици .
11:04 16.06.2026
84 Тоя
11:07 16.06.2026
85 Нека му
11:13 16.06.2026
86 м да
До коментар #19 от "руска демокрация":от Путин няма къде да се скриеш
11:15 16.06.2026
87 котис
До коментар #55 от "Смърфиета":Всъщност има доста украинци в руската армия 77/78 . Само да те светна - казаците са украинци . Хубаво е човек да не говори наизуст
11:19 16.06.2026
88 БАРС
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":КЕНЕДИ И ИСХАК РАБИН ДА НЕ БИ ДА СА ГИ УБИЛИ КОМУНИСТИТЕ.МЛАДАТА ЖУРНАЛИСТКА ДАРИЯ ДУГИНА Я ВЗРИВИХА УКРИТЕ ПРЕД ОЧИТЕ 6А БАЩАИ ГЕНЕРАЛ КИРИЛ ИВАНОВ КОЙ ПЪРВИ ИЗЛЕЗЕ И РАЗКАЗА ЗА ЛАБОЛАТОРИИТЕ НА САЩ В УКРАИНА А СЕГА САМИТЕ ЦРУ ПРИЗНАХА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА 40 ЛАБОЛАТОРИИ..АЛЕЯ НА АНГЕЛИТЕ И НАСКОРО УБИТИТЕ 22 ДЕЦА В ИНТЕРНАТА В РОСИЯ РУСКИТЕ КОМУНИСТИ ЛИ ГИ УБИХА?АРАБИНА В ЕГИПЕТ ЖУРНАЛИСТ КОЙТО РАЗКРИ ,СЕ ЗЕЛЕНЧУК СИ 5 КУПИЛ ГОЛЯМА АИЛА ДО Анджелина ДЖОЛИ НА ЧЕРВЕНО МОРЕ И Я ПРЕПТСАЛ НА ТЬЩАТА ПОКАЗАХА ОРИГИНАЛЕ ТЕ ДОКУМЕНТИ ТА СЛЕД 3 СЕДМИЦИ ГО НАМЕРИХА УБИТ КАК МИСЛИШ КОЙ ГО УБИ.ТА ТОЯ В ПОЛША СИ Е ПОЛУЧИЛ ЗАСЛУЖЕНОТО.
11:20 16.06.2026