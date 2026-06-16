Критикуващ Путин руски художник бе застрелян в Полша

Руски художник и изявен критик на президента Владимир Путин е бил застрелян в Източна Полша, съобщиха вчера от полицията, а властите определиха случая като вероятно планирано убийство, предаде ДПА, съобщи БТА.

Четиресет и четири годишният мъж е бил прострелян няколко пъти в град Бяла Подляска, на около 35 километра от границата с Беларус, съобщи пред полската новинарска агенция ПАП говорител на полицията в Люблинското воеводство.

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Въз основа на обстоятелствата изглежда, че става дума за планирано убийство, каза говорителят, добавяйки, че разследващите все още не са установили мотив. Нападателят все още е на свобода.

Макар полската полиция да не разкри самоличността на жертвата, руски и беларуски опозиционни медии го идентифицираха като художник и карикатурист, известен със сатиричните си изображения на Путин, беларуския лидер Александър Лукашенко и съветския диктатор Йосиф Сталин.

Художникът живееше в изгнание в Полша от 2021 г., отбелязва ДПА.