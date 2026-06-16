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Критикуващ Путин руски художник бе застрелян в Полша
  Тема: Украйна

Критикуващ Путин руски художник бе застрелян в Полша

16 Юни, 2026 09:04 2 155 88

  • владимир путин-
  • бяла подляска-
  • русия-
  • полша-
  • художник-
  • убийство

Художникът живееше в изгнание в Полша от 2021 г., отбелязва ДПА

Критикуващ Путин руски художник бе застрелян в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски художник и изявен критик на президента Владимир Путин е бил застрелян в Източна Полша, съобщиха вчера от полицията, а властите определиха случая като вероятно планирано убийство, предаде ДПА, съобщи БТА.

Четиресет и четири годишният мъж е бил прострелян няколко пъти в град Бяла Подляска, на около 35 километра от границата с Беларус, съобщи пред полската новинарска агенция ПАП говорител на полицията в Люблинското воеводство.

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Въз основа на обстоятелствата изглежда, че става дума за планирано убийство, каза говорителят, добавяйки, че разследващите все още не са установили мотив. Нападателят все още е на свобода.

Макар полската полиция да не разкри самоличността на жертвата, руски и беларуски опозиционни медии го идентифицираха като художник и карикатурист, известен със сатиричните си изображения на Путин, беларуския лидер Александър Лукашенко и съветския диктатор Йосиф Сталин.

Художникът живееше в изгнание в Полша от 2021 г., отбелязва ДПА.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин

    27 33 Отговор
    не се шегува с шегобийците 😆

    Коментиран от #11

    09:06 16.06.2026

  • 3 демокрация

    40 33 Отговор
    по руски

    Коментиран от #19

    09:06 16.06.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    35 49 Отговор
    Русия...терористична държава...

    Коментиран от #42

    09:07 16.06.2026

  • 5 курумпел

    26 11 Отговор
    примитивно

    Коментиран от #72

    09:08 16.06.2026

  • 6 Не ме очудва

    36 40 Отговор
    Напълно нормални действия за един пропаднал режим. Да убива художници.

    Колкото по-пропаднал е режимът, толкова по-брутален е в насилието и пропагандата.

    Коментиран от #13, #18, #71, #73, #81

    09:10 16.06.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    35 38 Отговор
    СЪЩО като ГЕОРГИ МАРКОВ...
    Това не е нормална работа за всички, ОСВЕН за КОМУНИСТИТЕ

    Коментиран от #24, #58, #88

    09:10 16.06.2026

  • 8 честен ционист

    17 6 Отговор
    Руското общество като едно културно такова, много повече се влияе от илюстративна пропаганда, в която влиза и творчеството на карикатуристите, отколкото един Ганчо, за който ако имаше някаква опасност за диктатора отдавна нямаше да сме чули за Комарницки и подобни.

    09:10 16.06.2026

  • 9 жоро

    30 20 Отговор
    за враговете на Русия няма и няма да има сигурно място!

    09:12 16.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ген.Гномов!

    18 28 Отговор
    Това е 100% поръчка на Путин и поредна руска хибридна атака...!

    Коментиран от #22

    09:14 16.06.2026

  • 13 честен ционист

    15 4 Отговор

    До коментар #6 от "Не ме очудва":

    Карикатуризма е остроумен способ да осмееш някой със законни средства. Обикновено ако аудиторията е голяма, то и отзвукът е голям, а това на диктаторите не се харесва. Но разбира се затова трябва да имаш културно общество, което е в състояние да прави разлика между гротеска и горчица, а средностатистически Ганчо не прави.

    Коментиран от #80

    09:14 16.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нещата следват логиката . от 2014 г

    6 7 Отговор
    срещу него бяха истериите на бадън, пищенето и врещенето на лайен и меркел , поро мрънкаше и скимтеше. тръмпи се мръщи и грачи . тук месните про нетаняофци гракнаха . всеки ден бълвоч . та за някакъв карикатурис полски остава да не драска мръсотии . то има кой да ги чете . но има и радикали . националисти . от футболните агитки наркозависими . сатанисти . убийци и рецидивисти на свобода излежали присъди . щом 7-8 пъти са го ударили . как няма да пукне . пише как превземал софия, как изгорела страната , а то е лъжа

    09:15 16.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Едва ли

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Това, че е рисувал карикатури нищо не означава. Може да, е бил руски агент.

    Коментиран от #23

    09:16 16.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 руска демокрация

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "демокрация":

    в Полша ли?

    Коментиран от #86

    09:17 16.06.2026

  • 20 Георги Марков

    18 11 Отговор
    Не се съгласи на сътрудничество с Ми 6 и го очистиха с чадър.
    Стара практика на англичаните.
    Георги Марков е офицер от ДС в разузнаването

    Коментиран от #30

    09:17 16.06.2026

  • 21 ма ДУРО

    8 11 Отговор
    Реализация на безсилието на комунягите

    09:18 16.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 честен ционист

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Едва ли":

    А може и да е бил и британски, или пък двоен. По принцип, ако беше някой важен, нямаше и да чуем как е бил ликвидиран. Почерк на руснаците са отравянията, не публичните разстрели, но може и да са търсили полазност. Да беше избягал в Израел като Дмитрий Глуховский, а не при ляхите.

    09:20 16.06.2026

  • 24 не знам

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    Нещо не им вярвам на англичанките..
    При потушаване на бунтове в колонизирана Индия са привързвали осъдени към дулата на оръдия.

    Коментиран от #29, #52

    09:21 16.06.2026

  • 25 Готованец

    0 1 Отговор
    И кое точно да му загаля?

    09:23 16.06.2026

  • 26 Пропаднал руснак

    5 10 Отговор
    Май нарочно не му пишат името. Наскоро попаднах случайно на един отговарящ на описанието. Прави цялото ръководство на П eд epaц ията на бъ з и на коприва.

    Определено талантлив човек за разлика от вм ирисаните дърти мехове с лaхйн a в Кремъл.

    09:23 16.06.2026

  • 27 Никой не е

    9 15 Отговор
    Унищожил повече руснаци от путин

    09:23 16.06.2026

  • 28 Звездоброец

    9 10 Отговор
    Щом до творците "опряха" - "прогнила е тяхната стряха" !

    09:23 16.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЦК на БКП

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "Георги Марков":

    Не щастен българино, предан на ЦК и на кпсс ОСЪЗНАЙ СЕ !!!
    Сме шен си !!! 😭😭😭

    Коментиран от #56

    09:24 16.06.2026

  • 31 Очуден

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "И мен не ме...,,Очудва"...!":

    Ти учителка по български язъйк ли си? Ако не си затвари си лапацалото.

    Коментиран от #48, #83

    09:26 16.06.2026

  • 32 БаГо

    12 7 Отговор
    Уникална новина! Критикуващ Путин художник бе застрелян. Име, възраст и самоличност не са известни. Наблизо вероятно са намерени напушени две розови понита. Със сигурност Путин е виновен и за тях!

    09:26 16.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Шарли Ебдо

    12 1 Отговор
    Карикатуристите не са точно художници, но все пак, за да си позволиш такива карикатури, трябва да си доста по-далеч от границата Полша - Беларус.

    09:28 16.06.2026

  • 35 Едва ли

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Това е цялата истината. Новината прилича на хибриден медиен терор.

    09:28 16.06.2026

  • 36 Рускиня

    12 1 Отговор
    Полската полиция не разкрива самоличността, НО Рускиня разкри😀
    Руският художник и карикатурист Семьон Скрепецки (истинско име Роберт Кузоков) беше застрелян при стрелба, подобна на екзекуция, в Бяла Подляска, Източна Полша.

    09:29 16.06.2026

  • 37 Факт

    8 7 Отговор
    Пуслер е единствения бавн0 раз3 виващ милиардер на света

    09:29 16.06.2026

  • 38 Килограмотен

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Опять очуден":

    Ти пък да не си доктор по филология?

    09:30 16.06.2026

  • 39 Абсурдистан

    8 4 Отговор
    Диктаторите не понасят осмиването!

    09:30 16.06.2026

  • 40 Документи нещо..

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ърц":

    Да не си гледал някой комунистически филм?

    09:30 16.06.2026

  • 41 Истината

    15 8 Отговор
    36-годишен варненец е пребит зверски с 5 избити зъба
    пред дискотека, от четирима Украинци, единият от които е непълнолетен.
    Укрите харесали приятелката му!

    Коментиран от #46

    09:33 16.06.2026

  • 42 име

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":

    Мишок, руснаците идват, и теб ще дойдат да те тероризират.

    09:33 16.06.2026

  • 43 Гориил

    7 4 Отговор
    Благодарение на Путин, че полският президент не беше откраднат.

    09:36 16.06.2026

  • 44 големия комплекс на малкия човек

    6 10 Отговор
    Смееш ли да се подиграеш на малкия комплексиран диктатор с кървавите ръчички от Кремъл получаваш убийство. Така се решават проблемите - който каже нещо против божеството трябва да умре!
    И това е 21-ви век. Не са тъмните векове на средновековието.
    Човек с такова черно сърце за кого работи?

    09:37 16.06.2026

  • 45 всички фашисти критикуващи антифашисти

    5 5 Отговор
    ще получат същото !

    09:37 16.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 @@@

    10 3 Отговор
    Медиите Прикриват случая като определят Украинците като "рускоговорящи".
    Как ще обидят богопомазаните Украинци като ги нарекат @трепки все пак.
    А те са @трепки! Какъв изрод трябва да си да пребиеш друг човек до вкарване в интензивното и то докато си в държавата му, която те дундурка междувременно.
    Това е поредният случаи на пребит българин от @трепка Украинец.

    09:39 16.06.2026

  • 48 И аз се очудих

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Очуден":

    Колтурен човек си, знаеш, че се пише очуден, но какво е това язъйк?

    09:40 16.06.2026

  • 49 Сила

    5 7 Отговор
    Семьон Скрипецкий ....
    Уникален пич с чувство за хумор и самоирония !!!
    Рисуваше Кадиров и другите идиоти ...
    Вероятно са дивите чеченски козелюбци ....

    Коментиран от #55

    09:40 16.06.2026

  • 50 Смърфиета

    6 2 Отговор
    Абе то и един хърватски художник на комикси и наемен убиец изчезна безследно в България, и то не защото е художник на комикси. Набъркал се е с кикайн и са го думнали поляците за да се правят на големи. Щото там особена престъпност няма по сравнение с други страни, и затова обичат да се правят на големи, все едно че имат голяма престъпност, и съответно, че самите те са някои.

    09:42 16.06.2026

  • 51 Очевидно

    5 1 Отговор
    Тежка е криминогенната обстановка в Полша. кризата се задълбочава.

    09:44 16.06.2026

  • 52 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "не знам":

    А на руснаците "вярвате" ли им за Гулак, за преселението на народите от Сталин.... Високи пееше една песен с един адрес на една улица...
    Или комунизма с терора си под най-различни и безкруполни форми е съвършенството на човешкото развитие ?
    Животните го правят заради прехраната, а ние "ХОРАТА" - вие отговорете...
    Защо го правим ???

    Коментиран от #64

    09:45 16.06.2026

  • 53 Българин

    5 7 Отговор
    Има хиляди украинци в България. Зеленски трябва да ги изплозва, за да накаже недоброжелатилите си у нас.

    09:47 16.06.2026

  • 54 Гориил

    9 3 Отговор
    Руският опозиционен художник Семьон Скрепецки беше застрелян в Полша три дни след протест пред руското посолство в Берлин. На протеста художникът проряза дупка в панталоните си, разкривайки руско знаме, което се влачеше по земята.Според последната информация, стрелецът е руски патриот, който не е споделял възгледите на Скрепецки и многократно го е предупреждавал за недопустимостта на подигравките с руското знаме.

    Коментиран от #59

    09:48 16.06.2026

  • 55 Смърфиета

    8 4 Отговор

    До коментар #49 от "Сила":

    Ти защо просто не се прибереш в Украйна и да се зачислиш в чуждестранния доброволчески корпус? Ще ти зачислят калашник и може да те пратят на фронта да пазиш някоя бивша стопанска постройка. На какви се правите украинците в България? Пмияри по сравнение с останалите руснаци, средни техници и техническа интелигенция, по линия на ДС и военните също, евтин сурогат, вносни. Тука е България на Балканския полуостров и след като свърши соца, нямаме нужда от хора от Украйна. Нас не Украйна ни освободи.

    Коментиран от #67, #87

    09:48 16.06.2026

  • 56 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "ЦК на БКП":

    Няма нито едно доказателство, че българските служби са замесени в смъртта на Георги Марков. Англичаните след промените дойдоха и ровиха по архивите и нищо не откриха. Самият Георги Марков е бил разочарован от Запада. Подлъгали са го, че ще пише сценарии за големи филми, а единственото , което е правил е да плюе България по пропагандни станции. Започнал контакти с България, да му простят и да се върне у нас. Не щеш ли точно тогава умира . Е та , кои са обичайните запосозряни?

    Коментиран от #82

    09:49 16.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    Питаш ли го Бойко Рашков какво е правил ?

    Коментиран от #68

    09:50 16.06.2026

  • 59 Смърфиета

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гориил":

    Вече е знаел, че в полското село, където се е установил със спестяванията си, има друга групичка сфοдници, и дилъρи на кикайн.

    09:51 16.06.2026

  • 60 анализатор на положението

    0 2 Отговор
    Путин лично е заповядал да го освиткат.

    09:51 16.06.2026

  • 61 Софиянец

    5 2 Отговор
    Прекрасна новина! Ако може и родните евроатлантически подлоги някой да ги приключи, ще имаме светло бъдеще!

    09:52 16.06.2026

  • 62 Бай Араб

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "И мен не ме...,,Очудва"...!":

    Пиши се - ,,УЧУДВА ,, марш в първи клас !

    09:53 16.06.2026

  • 63 Механик

    4 3 Отговор
    Тоест, полицията не е дала информация за самоличността на жертвата, но "едни" определени медии вече знаят за кого иде реч и че е убит от "дългата ръка на Кермъл"?? М?
    Де бей, деее! Де, дряновица неокастрена!

    09:53 16.06.2026

  • 64 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "АГАТ а Кристи":

    Е то ако е за на въпрос за терора от кумонизма, тогава ли беше по-лош или сега? Я ми намери една разлика.

    09:54 16.06.2026

  • 65 Мдааа

    10 2 Отговор
    Този боклук беше правил някакъв укро перформънс и хвърли Руското знаме в кофа за боклук, така че не е само критик на Путин, а и продажна гнида и позорник!

    09:56 16.06.2026

  • 66 Хихихи

    6 3 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини! Вземиииии! Тагаренко и сие да се готвят!

    09:56 16.06.2026

  • 67 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Смърфиета":

    Куку РУКУ вафла чудна ....🧞🧚🥳

    Коментиран от #69

    09:57 16.06.2026

  • 68 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Бай Араб":

    Хем крал, хем продавал мурафети, хем вербувал за да тормози хората.
    Това само хора с честни сини очи, специализирали в школи на КГБ не по-далеч от Киев и Харков, т.е. от пределите на уседналост, и зовящи себе си юристи, го могат и то стига да са достатъчно експансивни и нарцистични в смисъла на разстройствата на личността, но не до степен да се възприема като да са си навредили, а да се възприема като да са направили кариера, със заслужените имотни придобивки. След соца, те са 8 на брой, от които три са къщи. От заплати ли са?

    Коментиран от #79

    10:02 16.06.2026

  • 69 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Сила":

    И какво се опитваш да кажеш?

    Коментиран от #76

    10:03 16.06.2026

  • 70 чистач на кенефи

    2 2 Отговор
    Лукашенко го е поръчал като подарък за Путин.

    Коментиран от #77

    10:04 16.06.2026

  • 71 Букварче

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не ме очудва":

    Само Очудващо неграмотни хора храчат по братска Русия и не съзират как бяха здраво прецакани от задокеанските си господари, които са истинските подпалвачи на войната

    10:06 16.06.2026

  • 72 така ще е

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "курумпел":

    като го е страх от високото.

    10:15 16.06.2026

  • 73 Цък

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не ме очудва":

    По принцип художниците са пройдохи, пияници и женкари . Кой ли Елен го е гръмнал. Нарочно не се казва убиеца и причините, да се създаде малко политическа шумотевица против Русия. След няколко дни на никой няма да му пука нито за убития, нито за убиеца, нито за причините.

    Коментиран от #75

    10:19 16.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Цък":

    ..МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР....

    10:22 16.06.2026

  • 76 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Смърфиета":

    Плувай , плувай ....не е риба !!!? 🏊🐟😲

    10:23 16.06.2026

  • 77 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "чистач на кенефи":

    Може и да си прав.С Лукашенко лабаво нема.Молодец!Едва ли скоро ще му рисуват карикатури.

    10:24 16.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Смърфиета":

    Това за честните сини очи го знаем малко хора,по интелигентните.Но да беше написал не толкова объркано,какво точно искаш да кажеш,в изводна форма,о не с тези серпентини.

    10:33 16.06.2026

  • 80 ежко

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Ако Путин убиваше всеки карикатурист, дето го рисува, досега не не е останал кьорав художник.Проверете да не би жертвата преди да избягала в Полша да е измамила с пари някой бандюга,....

    10:36 16.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Умников

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "РЕАЛИСТ":

    В първите години, на така наречената демокрация, тогава СДС-активистите развяваха името на Георги Марков, като символ срещу БКП.
    Малко след като същите тези платени предатели, позволиха на всякакви агенти на чужди служби, да ровят в архивите на Държавна сигурност, кресливите идиоти спряха да споменават М арков.
    На всички беше ясно, защо МИ-6 го убиха, а преди това натопиха за стрелбата по Папапта.
    Една разработка на англичаните, с цел дискридитиране на властта в България!
    как то винаги , всъшност.
    Никога няма да ни простят за Дойран!

    10:56 16.06.2026

  • 83 Е ти явно имаш нужда

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Очуден":

    от учителка по български. Тук говорим и пишем точно на български и така е от 1300 години . Така , че вземи го научи , не ползвай думи от производни на българския езици .

    11:04 16.06.2026

  • 84 Тоя

    0 1 Отговор
    Боклук е намерил , каквото е търсил .

    11:07 16.06.2026

  • 85 Нека му

    0 1 Отговор
    Това очаква всеки който е против Путин ❗

    11:13 16.06.2026

  • 86 м да

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "руска демокрация":

    от Путин няма къде да се скриеш

    11:15 16.06.2026

  • 87 котис

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Смърфиета":

    Всъщност има доста украинци в руската армия 77/78 . Само да те светна - казаците са украинци . Хубаво е човек да не говори наизуст

    11:19 16.06.2026

  • 88 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    КЕНЕДИ И ИСХАК РАБИН ДА НЕ БИ ДА СА ГИ УБИЛИ КОМУНИСТИТЕ.МЛАДАТА ЖУРНАЛИСТКА ДАРИЯ ДУГИНА Я ВЗРИВИХА УКРИТЕ ПРЕД ОЧИТЕ 6А БАЩАИ ГЕНЕРАЛ КИРИЛ ИВАНОВ КОЙ ПЪРВИ ИЗЛЕЗЕ И РАЗКАЗА ЗА ЛАБОЛАТОРИИТЕ НА САЩ В УКРАИНА А СЕГА САМИТЕ ЦРУ ПРИЗНАХА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА 40 ЛАБОЛАТОРИИ..АЛЕЯ НА АНГЕЛИТЕ И НАСКОРО УБИТИТЕ 22 ДЕЦА В ИНТЕРНАТА В РОСИЯ РУСКИТЕ КОМУНИСТИ ЛИ ГИ УБИХА?АРАБИНА В ЕГИПЕТ ЖУРНАЛИСТ КОЙТО РАЗКРИ ,СЕ ЗЕЛЕНЧУК СИ 5 КУПИЛ ГОЛЯМА АИЛА ДО Анджелина ДЖОЛИ НА ЧЕРВЕНО МОРЕ И Я ПРЕПТСАЛ НА ТЬЩАТА ПОКАЗАХА ОРИГИНАЛЕ ТЕ ДОКУМЕНТИ ТА СЛЕД 3 СЕДМИЦИ ГО НАМЕРИХА УБИТ КАК МИСЛИШ КОЙ ГО УБИ.ТА ТОЯ В ПОЛША СИ Е ПОЛУЧИЛ ЗАСЛУЖЕНОТО.

    11:20 16.06.2026

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