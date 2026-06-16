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Има сделка? Споразумението между Иран и САЩ ще бъде подписано в швейцарски планински курорт

Има сделка? Споразумението между Иран и САЩ ще бъде подписано в швейцарски планински курорт

16 Юни, 2026 20:41 696 10

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Швейцарското външно министерство каза в свое изявление, че поддържа тесен контакт със САЩ, Иран, Пакистан и Катар относно възможността за подписване на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран

Има сделка? Споразумението между Иран и САЩ ще бъде подписано в швейцарски планински курорт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Възможно е междинното споразумение между Иран и САЩ, целящо слагане на край на войната в Близкия изток, да бъде подписано в петък в планинския курорт Бюргенщок в Централна Швейцария, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на швейцарското правителство, пише БТА.

Швейцарското външно министерство каза в свое изявление, че поддържа тесен контакт със САЩ, Иран, Пакистан и Катар относно възможността за подписване на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран.

„На този етап подписването е насрочено за петък, 19 юни в Бюргенщок в кантона Нидвалден. Мястото бе предложено от пакистанските и катарските посредници, както и от САЩ и Иран“, се добавя в изявлението.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви по-рано през деня, че е уверен, че Израел в крайна сметка ще се присъедини към новото споразумение между Вашингтон и Техеран, докато двете страни се подготвят за нов кръг преговори по иранската ядрена програма, насрочени за петък в Швейцария, пише Times of Israel.

В серия телевизионни интервюта Ванс защити споразумението, обявено от президента Доналд Тръмп, като заяви: "Това, което знаем, е, че това споразумение ще направи Израел по-безопасен; то ще направи целия регион по-безопасен." Той добави, че около документа се разпространява "много дезинформация" и изрази увереност, че израелците ще го възприемат като "път към нов Близък изток, към мир и просперитет в този регион".

Тръмп съобщи в неделя, че САЩ и Иран са подписали дигитално меморандум за разбирателство, който предвижда удължаване на прекратяването на огъня с 60 дни, отваряне на Ормузкия проток и започване на преговори за трайно уреждане на спора около ядрената програма на Техеран. Официалното подписване е насрочено за петък.

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди началото на новите преговори и предупреди, че евентуални израелски действия в Ливан биха представлявали нарушение на временното споразумение. Според него "двете страни по този меморандум са САЩ и Израел, от едната страна, и Иран и Хизбула, от другата".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху подчерта, че Израел не е страна по меморандума и все още не е запознат с всички негови детайли. Той заяви, че израелските сили ще останат в буферната зона в Южен Ливан "толкова дълго, колкото е необходимо".

Споразумението предизвика критики както от опозицията, така и от представители на управляващата коалиция, които го определят като риск за сигурността на Израел.

Междувременно съдържанието на меморандума остава неясно. Според Ванс документът е "около страница и половина, така че е много общ документ", а детайлите ще бъдат уточнявани по време на техническите преговори.

Тръмп заяви в социалните мрежи, че "Иран се е съгласил никога да не притежава ядрено оръжие!". Ванс посочи, че ключов елемент от договореностите е унищожаването на запасите от високообогатен уран под наблюдението на САЩ и Международната агенция за атомна енергия.

Според медийни публикации част от американските служители, включително директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пит Хегсет, са изразили съмнения дали Иран е готов да изпълни исканите ядрени отстъпки. Белият дом обаче настоява, че споразумението гарантира, че Техеран няма да може да се сдобие с ядрено оръжие или да застрашава световните енергийни доставки.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор
    аятолаха(нов) прежали баща си-дет му фръкнаха чехлите на километър от брадата , Тръмпягата си направи кинтите , а обикновения копей си лала за ПУТАНИТА , колко велика била ,макар че утре ще зарежда с новите-САЩ цени ,аутомобилите си-НЕ РУСКИ!!!САКЪН

    20:48 16.06.2026

  • 2 Данко

    3 3 Отговор
    Копеи - нещо май пак не ви се сбъдна мечтата барел петрол 200 долара и литър нафта 5 евро???
    2022 бяхте по-скромни - литър нафта - 5 лева.
    Ама и това бяха само мокри сънища :):):)

    Коментиран от #7

    20:50 16.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Загубихме войната и ще плащаме 300 млрд долара репарации на Иран.

    Коментиран от #6

    20:50 16.06.2026

  • 4 Русофил

    2 3 Отговор
    Меня завут Сер Гей

    20:51 16.06.2026

  • 5 АЛЕЛУЯ СЛАВА НА

    2 0 Отговор
    ДОБРИЯТ РАЗУМ, А ДАНО СКОРО И СЪС РУСИЯ И ОКРАИНА СТАНЕ ТАКА. И ВЪВ МИР ЗАЖИВЕЕ СВЕТА. ЗАЩОТО УПРАВНИЦИТЕ ПРАВЯТ ВОЙНИ БОГАТЕЯТ ОТ ТЯХ А БЕДНИТЕ УМИРАТ В ОКОПИТЕ.

    20:55 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дане който е имал

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Данко":

    Пак ще си има. Русите и петрол и газ имат бол. Но ние пак ще си купуваме на цени големи. Едно нещо тръгне ли нагоре ръсте ли трудно пада или със много малко. Никога повече няма да видиш дизела на 1,15-20.евро.

    Коментиран от #9

    21:01 16.06.2026

  • 8 Честито

    1 1 Отговор
    Надянаъте се западнали твари

    21:04 16.06.2026

  • 9 Данко

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дане който е имал":

    Кво ме интересува дизела - той е за отопление.
    Аз си карам на бензин.

    21:05 16.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Токай-Ихто:
    "Те белите така правят. Като свършат патроните и искат примирие. А като дойде подкрепление- нападат вигвамите ни!"

    Нищо ново не са научили бледоликите❗

    21:05 16.06.2026

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