Има сделка? Споразумението между Иран и САЩ ще бъде подписано в швейцарски планински курорт

Възможно е междинното споразумение между Иран и САЩ, целящо слагане на край на войната в Близкия изток, да бъде подписано в петък в планинския курорт Бюргенщок в Централна Швейцария, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на швейцарското правителство, пише БТА.

Швейцарското външно министерство каза в свое изявление, че поддържа тесен контакт със САЩ, Иран, Пакистан и Катар относно възможността за подписване на меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран.

„На този етап подписването е насрочено за петък, 19 юни в Бюргенщок в кантона Нидвалден. Мястото бе предложено от пакистанските и катарските посредници, както и от САЩ и Иран“, се добавя в изявлението.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви по-рано през деня, че е уверен, че Израел в крайна сметка ще се присъедини към новото споразумение между Вашингтон и Техеран, докато двете страни се подготвят за нов кръг преговори по иранската ядрена програма, насрочени за петък в Швейцария, пише Times of Israel.

В серия телевизионни интервюта Ванс защити споразумението, обявено от президента Доналд Тръмп, като заяви: "Това, което знаем, е, че това споразумение ще направи Израел по-безопасен; то ще направи целия регион по-безопасен." Той добави, че около документа се разпространява "много дезинформация" и изрази увереност, че израелците ще го възприемат като "път към нов Близък изток, към мир и просперитет в този регион".

Тръмп съобщи в неделя, че САЩ и Иран са подписали дигитално меморандум за разбирателство, който предвижда удължаване на прекратяването на огъня с 60 дни, отваряне на Ормузкия проток и започване на преговори за трайно уреждане на спора около ядрената програма на Техеран. Официалното подписване е насрочено за петък.

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди началото на новите преговори и предупреди, че евентуални израелски действия в Ливан биха представлявали нарушение на временното споразумение. Според него "двете страни по този меморандум са САЩ и Израел, от едната страна, и Иран и Хизбула, от другата".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху подчерта, че Израел не е страна по меморандума и все още не е запознат с всички негови детайли. Той заяви, че израелските сили ще останат в буферната зона в Южен Ливан "толкова дълго, колкото е необходимо".

Споразумението предизвика критики както от опозицията, така и от представители на управляващата коалиция, които го определят като риск за сигурността на Израел.

Междувременно съдържанието на меморандума остава неясно. Според Ванс документът е "около страница и половина, така че е много общ документ", а детайлите ще бъдат уточнявани по време на техническите преговори.

Тръмп заяви в социалните мрежи, че "Иран се е съгласил никога да не притежава ядрено оръжие!". Ванс посочи, че ключов елемент от договореностите е унищожаването на запасите от високообогатен уран под наблюдението на САЩ и Международната агенция за атомна енергия.

Според медийни публикации част от американските служители, включително директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пит Хегсет, са изразили съмнения дали Иран е готов да изпълни исканите ядрени отстъпки. Белият дом обаче настоява, че споразумението гарантира, че Техеран няма да може да се сдобие с ядрено оръжие или да застрашава световните енергийни доставки.