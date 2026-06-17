Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Белгия »
НАТО: Нито един съюзник в Алианса не е сам
  Тема: Украйна

НАТО: Нито един съюзник в Алианса не е сам

17 Юни, 2026 18:43 701 54

  • нато-
  • русия-
  • марк рюте-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • балтийско море-
  • ракети-
  • дронове

Инцидентите с дронове по източните граници на НАТО са пример за руското опасно и безотговорно поведение, както и за решимостта на Алианса да сдържа и да отбранява, коментира още генералният секретар

НАТО: Нито един съюзник в Алианса не е сам - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Нито един съюзник в НАТО не е сам, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте на съвместна пресконференция с премиера на Латвия Андрис Кулбергс в централата на пакта в Брюксел, пише БТА.

Рюте посочи Латвия като добър пример заради това, че страната вече влага близо 5 на сто от БВП в отбрана.

Още новини от Украйна

Плановете на страните от НАТО в областта на отбраната изискват разходи от 5 на сто от БВП, това би изравнило инвестициите на Европа и САЩ, поясни той. Очакването е Европа да харчи наравно със САЩ и така би било честно, добави Рюте.

Инцидентите с дронове по източните граници на НАТО са пример за руското опасно и безотговорно поведение, както и за решимостта на алианса да сдържа и да отбранява, коментира генералният секретар. Той отбеляза, че през септември миналата година НАТО предприе операцията "Източен страж" след инцидентите с дронове в Полша и Естония, за да защити съюзниците - от тези с излаз на Черно море - Турция, България и Румъния - до Финландия. По неговите думи трябва да се намерят евтини технологии за борба с дроновете и да се ползва опитът на Украйна.

Европейските съюзници в НАТО са увеличили броя на силите и способностите, които могат да предоставят на Алианса при криза, след като Съединените щати са намалили своя принос, заяви още генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

По думите му европейските държави са предприели стъпки за компенсиране на част от американските способности, след като Вашингтон е уведомил съюзниците миналия месец за решение да свие набора от военни ресурси, които са на разположение на НАТО в случай на криза.

Американското решение породи въпроси сред съюзниците относно това как и в какви срокове европейските страни ще успеят да запълнят възникналите празнини в отбранителните способности на Алианса.

Изявлението на Рюте идва на фона на засилените усилия на европейските членки на НАТО да увеличат разходите си за отбрана и да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента. През последните месеци редица държави обявиха нови инвестиции във въоръжените си сили, включително в противовъздушна отбрана, боеприпаси, логистика и способности за бързо разгръщане.

Генералният секретар на НАТО не уточни кои точно американски способности ще бъдат намалени и кои европейски държави са поели допълнителни ангажименти, но подчерта, че съюзниците са реагирали активно на промяната.

Темата се разглежда като част от по-широкия процес на адаптиране на НАТО към новата стратегическа среда и стремежа на европейските съюзници да намалят зависимостта си от военните ресурси на САЩ, без това да отслабва способността на Алианса да реагира при кризи и заплахи.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нату са терористи

    21 6 Отговор
    за такива знам само едно наказание

    Коментиран от #8, #36

    18:44 17.06.2026

  • 2 Бегай

    15 11 Отговор
    Бе, кретен! Оставихте САЩ сами да се бъхтят с Иран!

    18:44 17.06.2026

  • 3 Тодор Тагарев, военен министър

    6 23 Отговор
    Но пък Русия е сам-самичка и сега е момента да я свършим навсегда ☝️😁

    18:44 17.06.2026

  • 4 Сталин

    18 2 Отговор
    Аха,питайте Гърция дави обясни

    18:44 17.06.2026

  • 5 Сталин

    29 4 Отговор
    Ако утре Турция нападне България,тия п€дерунгели от НАТО няма да си мръднат пръста за България

    Коментиран от #37

    18:46 17.06.2026

  • 6 НАТО сайз милитъри

    7 20 Отговор
    Смърт на пРосия!

    Коментиран от #12

    18:46 17.06.2026

  • 7 Анти политик

    20 2 Отговор
    НАТО са колективно сами!

    18:47 17.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да бе , да

    16 2 Отговор
    Много сте ербап. Все ми е на ум , че някой ще тръгне да мре за нас, ако се наложи.

    18:49 17.06.2026

  • 10 Нито един съюзник в Алианса не е сам

    17 1 Отговор
    оставен да плаща под 5% от бвп
    за нато макар и с цената на нови заеми

    18:49 17.06.2026

  • 11 1111

    13 1 Отговор
    Аве, то и язе кат пийна, не съм сам.

    18:50 17.06.2026

  • 12 бой по канчето на

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "НАТО сайз милитъри":

    пРостия мишок русофободебил тук дето се обажда от коневръза

    Коментиран от #15

    18:52 17.06.2026

  • 13 САМО ЕДИН МНОГО ТЪП ЧОВЕК

    13 2 Отговор
    Може да си мисли, че нато ще защити България.

    Коментиран от #19

    18:54 17.06.2026

  • 14 Читател

    12 1 Отговор
    Тоя по и тоя барабар Петко с мъжете.

    18:54 17.06.2026

  • 15 Е оно...

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "бой по канчето на":

    Говедото си е говедо...

    18:55 17.06.2026

  • 16 хъ хъ хъ

    9 1 Отговор
    То и ти не си сам, ама....

    18:55 17.06.2026

  • 17 име

    15 1 Отговор
    Колко евроатлантически мишки се камиха на двете надуваеми НАТОвски лодки да ходят да отварят или затварят Ормузкия проток?

    18:55 17.06.2026

  • 18 Да знаеш бРюте

    10 1 Отговор
    Много героичен този ляв лебед, но дали сам ще изгориш в радиационен пожар или с компания, е все тази.

    18:56 17.06.2026

  • 19 Руснак без крак...

    3 13 Отговор

    До коментар #13 от "САМО ЕДИН МНОГО ТЪП ЧОВЕК":

    Всите копей-русофили на фронте, да пазят България от напаст руска и болести руски полови 😁

    Коментиран от #27, #33

    18:57 17.06.2026

  • 20 Колективни гробове

    7 0 Отговор
    Никой не се сам. Убитите във войни и те не са сами.

    18:57 17.06.2026

  • 21 РЮТЕ Е ТЪРГОВСКИ АГЕНТ ГЬОЙ

    14 1 Отговор
    Утре ще поиска 10% от БВП. Търговски представител на американските производители на оръжие.

    18:58 17.06.2026

  • 22 Може

    9 0 Отговор
    ли да има съюз между четиридесетина държави? Все някой от тях ще се сбият. И тогава?

    Коментиран от #35

    18:58 17.06.2026

  • 23 Лекса Фльорц

    11 0 Отговор
    Че ний сме готови за НАТО! Я как хубаво марширувахме на прайда, всеки хванал пищова на другарчето...

    18:58 17.06.2026

  • 24 Атлан тик с тек кат тик

    8 1 Отговор
    Не сме самички в Натю... Всички сме по двойки... И тройки... Всякакви - шведски, би, хо мо, герон то, пе до... Все сме "фили" накрая.

    Коментиран от #29

    19:00 17.06.2026

  • 25 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ

    14 0 Отговор
    Накрая ни нахранени, ни опазени.

    19:00 17.06.2026

  • 26 Дзак

    9 1 Отговор
    Че кой ще ги напада, бе?

    19:02 17.06.2026

  • 27 САМО ЕДИН МНОГО ТЪП ЧОВЕК

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Руснак без крак...":

    Не разбира, че нато защитава единствено американските интереси и отхранва предатели като рюте и тагаренко.

    Коментиран от #30

    19:04 17.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Домина

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Атлан тик с тек кат тик":

    С клиент паветник, и тапа за кАнал:
    - Внимание, секса започва сега...

    19:04 17.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Зайче

    4 0 Отговор
    Сериозно, а горките кипърци как ги оставихте на Турция. Самичка ги оставихте

    Коментиран от #38

    19:07 17.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Шрек

    3 0 Отговор
    И Путин не е сам....

    19:11 17.06.2026

  • 35 604

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Може":

    То нато зъ туй ушким да не се бият..амъ...надъли

    19:11 17.06.2026

  • 36 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "нату са терористи":

    Прав си, ама ми е под достойнството да коментирам либераста Рюте, който е добре да си затваря устата, защо говори само глупости, на които се кефят само нашите жълти павета...

    19:11 17.06.2026

  • 37 Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Турция няма да нападне България но Румъния иска да вземе добруджа чрез подкупи на мулати.

    Коментиран от #40

    19:11 17.06.2026

  • 38 Багдатис

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Зайче":

    Кипър не е в НАТО !

    19:12 17.06.2026

  • 39 Механик

    2 2 Отговор
    Рюте, и ти не си сам моето момченце (от другия пол).
    Яко "не си сам", повярвай!

    Коментиран от #47

    19:20 17.06.2026

  • 40 ежко

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Путин":

    Ти откъде знаеш,че Турция няма да нападне България?Точно Турция има възможност да нападне България без абсолютно никакви последствия за себе си!

    19:25 17.06.2026

  • 41 Име

    0 1 Отговор
    Рютко, Рютко, майка ти вероятно се срамува от теб!

    19:26 17.06.2026

  • 42 корона

    0 1 Отговор
    И нереципрочните ни визи със САЩ доказват обратното.

    19:27 17.06.2026

  • 43 Никой

    1 0 Отговор
    Никой не иска война.

    19:29 17.06.2026

  • 44 Хи хи

    1 2 Отговор
    Нещастните копейки нямат почивен ден от амбразурата

    19:31 17.06.2026

  • 45 Мишел

    0 1 Отговор
    Ловец- натовец разказва: Ловната ни дружина излезе на лов. Влязохме навътре в гората и изведнъж срещу нас мечка, голяма и страшна. А ние-сами. Захвърлихме пушките и побягнахме

    Коментиран от #50

    19:32 17.06.2026

  • 46 Рюте

    0 0 Отговор
    Кажи името на негъра, под когото те намериха на пейка в Ротердам

    19:32 17.06.2026

  • 47 Последния софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    Тоя Рюте дали е бягал по прашки от ... ГОТВАЧ?!?
    Виждал ли е как..23 ядрени Републики Геройски щурмуват едно Село вече 13 год...и ..още Селото е...НЕпревзето?
    Целувал ли е повече от 1000 момченца по..коремите?
    И тоя тръгнал срещу...наша вовка

    19:33 17.06.2026

  • 48 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Секретарката пак изпита нужда да е важна и се изходи! Ми нали е алианс ма Рютке! То това му е смисълът! Ей тъй като усети напън и изхожда по едно очевидно твърдение за да не забравим каква важна секретарка е!

    19:33 17.06.2026

  • 49 Боньо Донев

    0 1 Отговор
    Рюте ми прилича на хомосексуалист.

    Коментиран от #52

    19:35 17.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Не се разбира само

    0 1 Отговор
    дали алианса се готви за война с Русия която смята да предизвика след приключване с "проекта Украйна"? За да продължи да върви бизнеса, обирайки народите си!
    Да се допусне Русия да не е повече враг и настъпи мир, е фатално!

    19:36 17.06.2026

  • 52 Цъ.....

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Боньо Донев":

    Ху.. йло не е хомо а истински Колхозен пе ДАЛ
    Хихихи

    19:39 17.06.2026

  • 53 Мишел

    0 0 Отговор
    Срещу единствената глобална световна сила съюзът Китай, Русия и Северна Корея НатО са съвсем сами.

    19:40 17.06.2026

  • 54 Хо-ха-ха

    0 0 Отговор
    Дроновете украински пък Русия била виновна. Аз пък си мисля че украинците действат безодговорно и заплашват сигурността на своите партньори.

    19:40 17.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания