НАТО: Нито един съюзник в Алианса не е сам

Нито един съюзник в НАТО не е сам, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте на съвместна пресконференция с премиера на Латвия Андрис Кулбергс в централата на пакта в Брюксел, пише БТА.
Рюте посочи Латвия като добър пример заради това, че страната вече влага близо 5 на сто от БВП в отбрана.
Плановете на страните от НАТО в областта на отбраната изискват разходи от 5 на сто от БВП, това би изравнило инвестициите на Европа и САЩ, поясни той. Очакването е Европа да харчи наравно със САЩ и така би било честно, добави Рюте.
Инцидентите с дронове по източните граници на НАТО са пример за руското опасно и безотговорно поведение, както и за решимостта на алианса да сдържа и да отбранява, коментира генералният секретар. Той отбеляза, че през септември миналата година НАТО предприе операцията "Източен страж" след инцидентите с дронове в Полша и Естония, за да защити съюзниците - от тези с излаз на Черно море - Турция, България и Румъния - до Финландия. По неговите думи трябва да се намерят евтини технологии за борба с дроновете и да се ползва опитът на Украйна.
Европейските съюзници в НАТО са увеличили броя на силите и способностите, които могат да предоставят на Алианса при криза, след като Съединените щати са намалили своя принос, заяви още генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
По думите му европейските държави са предприели стъпки за компенсиране на част от американските способности, след като Вашингтон е уведомил съюзниците миналия месец за решение да свие набора от военни ресурси, които са на разположение на НАТО в случай на криза.
Американското решение породи въпроси сред съюзниците относно това как и в какви срокове европейските страни ще успеят да запълнят възникналите празнини в отбранителните способности на Алианса.
Изявлението на Рюте идва на фона на засилените усилия на европейските членки на НАТО да увеличат разходите си за отбрана и да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента. През последните месеци редица държави обявиха нови инвестиции във въоръжените си сили, включително в противовъздушна отбрана, боеприпаси, логистика и способности за бързо разгръщане.
Генералният секретар на НАТО не уточни кои точно американски способности ще бъдат намалени и кои европейски държави са поели допълнителни ангажименти, но подчерта, че съюзниците са реагирали активно на промяната.
Темата се разглежда като част от по-широкия процес на адаптиране на НАТО към новата стратегическа среда и стремежа на европейските съюзници да намалят зависимостта си от военните ресурси на САЩ, без това да отслабва способността на Алианса да реагира при кризи и заплахи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нату са терористи
Коментиран от #8, #36
18:44 17.06.2026
2 Бегай
18:44 17.06.2026
3 Тодор Тагарев, военен министър
18:44 17.06.2026
4 Сталин
18:44 17.06.2026
5 Сталин
Коментиран от #37
18:46 17.06.2026
6 НАТО сайз милитъри
Коментиран от #12
18:46 17.06.2026
7 Анти политик
18:47 17.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да бе , да
18:49 17.06.2026
10 Нито един съюзник в Алианса не е сам
за нато макар и с цената на нови заеми
18:49 17.06.2026
11 1111
18:50 17.06.2026
12 бой по канчето на
До коментар #6 от "НАТО сайз милитъри":пРостия мишок русофободебил тук дето се обажда от коневръза
Коментиран от #15
18:52 17.06.2026
13 САМО ЕДИН МНОГО ТЪП ЧОВЕК
Коментиран от #19
18:54 17.06.2026
14 Читател
18:54 17.06.2026
15 Е оно...
До коментар #12 от "бой по канчето на":Говедото си е говедо...
18:55 17.06.2026
16 хъ хъ хъ
18:55 17.06.2026
17 име
18:55 17.06.2026
18 Да знаеш бРюте
18:56 17.06.2026
19 Руснак без крак...
До коментар #13 от "САМО ЕДИН МНОГО ТЪП ЧОВЕК":Всите копей-русофили на фронте, да пазят България от напаст руска и болести руски полови 😁
Коментиран от #27, #33
18:57 17.06.2026
20 Колективни гробове
18:57 17.06.2026
21 РЮТЕ Е ТЪРГОВСКИ АГЕНТ ГЬОЙ
18:58 17.06.2026
22 Може
Коментиран от #35
18:58 17.06.2026
23 Лекса Фльорц
18:58 17.06.2026
24 Атлан тик с тек кат тик
Коментиран от #29
19:00 17.06.2026
25 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ
19:00 17.06.2026
26 Дзак
19:02 17.06.2026
27 САМО ЕДИН МНОГО ТЪП ЧОВЕК
До коментар #19 от "Руснак без крак...":Не разбира, че нато защитава единствено американските интереси и отхранва предатели като рюте и тагаренко.
Коментиран от #30
19:04 17.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Домина
До коментар #24 от "Атлан тик с тек кат тик":С клиент паветник, и тапа за кАнал:
- Внимание, секса започва сега...
19:04 17.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Зайче
Коментиран от #38
19:07 17.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Шрек
19:11 17.06.2026
35 604
До коментар #22 от "Може":То нато зъ туй ушким да не се бият..амъ...надъли
19:11 17.06.2026
36 Европеец
До коментар #1 от "нату са терористи":Прав си, ама ми е под достойнството да коментирам либераста Рюте, който е добре да си затваря устата, защо говори само глупости, на които се кефят само нашите жълти павета...
19:11 17.06.2026
37 Путин
До коментар #5 от "Сталин":Турция няма да нападне България но Румъния иска да вземе добруджа чрез подкупи на мулати.
Коментиран от #40
19:11 17.06.2026
38 Багдатис
До коментар #31 от "Зайче":Кипър не е в НАТО !
19:12 17.06.2026
39 Механик
Яко "не си сам", повярвай!
Коментиран от #47
19:20 17.06.2026
40 ежко
До коментар #37 от "Путин":Ти откъде знаеш,че Турция няма да нападне България?Точно Турция има възможност да нападне България без абсолютно никакви последствия за себе си!
19:25 17.06.2026
41 Име
19:26 17.06.2026
42 корона
19:27 17.06.2026
43 Никой
19:29 17.06.2026
44 Хи хи
19:31 17.06.2026
45 Мишел
Коментиран от #50
19:32 17.06.2026
46 Рюте
19:32 17.06.2026
47 Последния софиянец
До коментар #39 от "Механик":Тоя Рюте дали е бягал по прашки от ... ГОТВАЧ?!?
Виждал ли е как..23 ядрени Републики Геройски щурмуват едно Село вече 13 год...и ..още Селото е...НЕпревзето?
Целувал ли е повече от 1000 момченца по..коремите?
И тоя тръгнал срещу...наша вовка
19:33 17.06.2026
48 Лопата Орешник
19:33 17.06.2026
49 Боньо Донев
Коментиран от #52
19:35 17.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Не се разбира само
Да се допусне Русия да не е повече враг и настъпи мир, е фатално!
19:36 17.06.2026
52 Цъ.....
До коментар #49 от "Боньо Донев":Ху.. йло не е хомо а истински Колхозен пе ДАЛ
Хихихи
19:39 17.06.2026
53 Мишел
19:40 17.06.2026
54 Хо-ха-ха
19:40 17.06.2026