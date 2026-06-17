"Президентът на САЩ Доналд Тръмп промени позицията си относно войната в Украйна"

Съединените щати и президентът на САЩ Доналд Тръмп промениха позицията си относно войната в Украйна, като заеха позиция, която други лидери на Г-7 считат за по-реалистична. Канадският премиер Марк Карни обяви това в сряда, докато говореше пред репортери на втория ден от срещата на върха на Г-7, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.
Карни отбеляза, че през последните 36 часа е провел седем или осем разговора с президента на САЩ Доналд Тръмп, обсъждайки широк кръг от теми, включително Иран, Ливан и Украйна.
''В нашите дискусии за Украйна наблюдаваме промяна в позицията на САЩ, която според нас е по-реалистична, предвид ситуацията на бойното поле, възможния изход от войната и поражението на Русия'', заяви Карни.
''Все още има много рискове, но бих искал да подчертая промяната в тона, промяната във възможностите в Ливан и Украйна. И това са фактори, които променят играта'', добави канадският премиер.
Германският канцлер Фридрих Мерц изрази оптимизъм, че според него европейските лидери и президентът на САЩ Доналд Тръмп са постигнали обща позиция относно войната в Украйна.
Лидерите на Г-7 изразиха също готовност да обмислят лицензирането на производството на ракети-прехващачи директно в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТЪПИ ЕВРОНАЦИСТИ
Коментиран от #27, #37
16:15 17.06.2026
2 000
Коментиран от #21
16:16 17.06.2026
3 Пич
Вярното :
- Мерц смени доста позиции, докато се нагоди на Тръмп...
Коментиран от #11
16:16 17.06.2026
4 Читател
16:16 17.06.2026
5 Да се
16:17 17.06.2026
6 Гориил
Коментиран от #13
16:17 17.06.2026
7 ?????
Да се надяваме че Путин ще се събуди най-накрая от тоя дух на Анкоридж.
Коментиран от #26
16:18 17.06.2026
8 Кравария убер алес
Коментиран от #15
16:18 17.06.2026
9 Дядо от село
16:19 17.06.2026
10 Гориил
Коментиран от #36
16:20 17.06.2026
11 Гълъбова
До коментар #3 от "Пич":Сменени апчетата.
Коментиран от #41
16:21 17.06.2026
12 Е, ще видим
16:21 17.06.2026
13 Пора
До коментар #6 от "Гориил":Путинова русия умира.
16:21 17.06.2026
14 Тити на Кака
😂😂😂
16:22 17.06.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Кравария убер алес":аре запрете се малко..кравария-прави квот си иска...за рашландия разкажи-удари ли 1 църква още
16:22 17.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хахахаха
16:26 17.06.2026
21 Хахахаха
До коментар #2 от "000":Не се притеснявай, САЩ ще унищожат и икономиката на раша!
Коментиран от #74
16:26 17.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
16:26 17.06.2026
24 Бай онзи
Коментиран от #31
16:27 17.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахахаха
До коментар #7 от "?????":Духа от Анкоридж беше последното спасение за тупин. Без тоя дух, незнам какво ще прави.
Коментиран от #38, #43
16:27 17.06.2026
27 Антирашист 401
До коментар #1 от "ТЪПИ ЕВРОНАЦИСТИ":Фашизма е в просия ,тя отговаряна почни всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистка държава !
16:27 17.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 АБЕ МАНИ...
Украинците млатят монгольята та ги скинаа!
Ееееедехееее
А сектата на ху ЙЛО освен че им спреа Интернето, бензино са им спреа и новините от КЕН ефо!
И дума не обелват за откинатия Крим, за НПЗ та гърмящи и цела пе деРассия,..за ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на напикаващия се педофил и границите от СССР
Ееееедехееее
16:28 17.06.2026
30 САМО МНОГО ТЪП ЧОВЕК
16:29 17.06.2026
31 Хахахаха
До коментар #24 от "Бай онзи":Доньо ви показа копейки, че ядрена държава може да загуби война. Сега тупин трябва да го последва.
Коментиран от #40
16:29 17.06.2026
32 Луис Курвалан
нов пакeт cанкции cтpого вещaят.
Но подлоги руски веднага дежуpят
и чужд интерeс бpанят до кpaя!
Когaто в Моcква зaплaче Гундяев,
или пък зaкъса флотът им сeнчeст,
изскaча веднага от нaща седянка
един фъpчащ "нaтовски" кестен
„О, не–казва той–има вълнeниe!
Не пипaйте Крeмъл, чe идвa беда!
Енeргиен сeктор, цъpковно спaсениe-
на вcичко налaгамe вето тук и сега!“
В Унгария Оpбан Русия обслужва,
а ниe имaме Рaдев – троянския кон
Евpосубcидии лaпaме незаслужено,
да се дyпим на Кpемъл ни е зaкон.
Хартиен ястpеб с душa на гълъбчe,
когaто Моcква му свирне за знaк,
набият му кaнчeто тyк, в Бългaрийка,
козирувa им чинно набивайки крак
Така се обcлужват на путин мeраците
уж сме в НAТО, но дефакто в Сибиp.
С бeзплатни за Руcия нaши паpици
пазим на братушките сладкия миp!
16:30 17.06.2026
33 Обикновен човек
Коментиран от #88
16:30 17.06.2026
34 Олабил е
До коментар #25 от "Дон Корлеоне":Гевреко и го пуни кат..самосвал
16:30 17.06.2026
35 Марк
Коментиран от #47, #82
16:31 17.06.2026
36 Антирашшст 502
До коментар #10 от "Гориил":Такова мнение има и хитлер през 1938г.
16:31 17.06.2026
37 Еще не вечер
До коментар #1 от "ТЪПИ ЕВРОНАЦИСТИ":Не се знае, дядката обикновенно говори едно, а прави съвсем друго.
16:33 17.06.2026
38 Освен Путлето
До коментар #26 от "Хахахаха":Да изкопае бункер към ядрото на Земята.
16:33 17.06.2026
39 604
16:33 17.06.2026
40 Тити на Кака
До коментар #31 от "Хахахаха":Накарай Путин или Си да сключат договор за стратегическо военно партньорство с Мексико и после гледай как след това САЩ ще загубят войната с мексиканците, гений!
/ Сега се погледни в огледалото и направи страшната муцунка, за да се убедиш, че си натурален гений😂😂/.
16:34 17.06.2026
41 Пич
До коментар #11 от "Гълъбова":Тези са ми добри! Виждам всичко в позитивен нюанс...
16:34 17.06.2026
42 Макробиолог
Коментиран от #55, #81
16:35 17.06.2026
43 Ха ха
До коментар #26 от "Хахахаха":Духа на анкоридж е последно спасение за сащ.
16:36 17.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Атина Палада
Коментиран от #58
16:37 17.06.2026
46 Ицо нафтата
Както и пожарникари към НПЗ тата!
Не е необходим предишен опит!
Справки в офиса на коце!
16:37 17.06.2026
47 Антирашист 411
До коментар #35 от "Марк":Това е стара техника на кгб ( крадеца вика дръще крадеца)
16:38 17.06.2026
48 Оди у Русиа
До коментар #44 от "Марк":Там можеш да пишеш каквото си искаш.
16:39 17.06.2026
49 оти да се лажеме?
А дано, ама надали! Още е твърде рано да се правят генерални заключения, че този е най известен с това, че брадвата му не сече два пъти на едно място.
16:39 17.06.2026
50 Марк
16:39 17.06.2026
51 Няма край руският позор
16:40 17.06.2026
52 Павъетно Лике
16:40 17.06.2026
53 Марк
16:40 17.06.2026
54 Никаква позиция Тръмп не е променил
Коментиран от #56
16:43 17.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Тцъ...
До коментар #45 от "Атина Палада":Той каквото е взел нищо не връща. Там е "черна дупка" и каквото се погълне нищо не се връща. И комисионната от Боташ не иска да изпусне за нищо на света. Затова договора обсъждан между него и Ердоган е така изпипан, че да няма възможност за никаква промяна на условия без предварително изплащане на цялата дължима сума до края на договора. Което автоматично означава, че ще получи цялата комисионна, за всичките 13 години на договора. Нали затова се чудят с какви мотиви да оправдаят новия заем от 3,8 милиарда, колкото дължим на Боташ и да остане малко за почерпка на печелившите.
Коментиран от #61
16:47 17.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 блажени са
До коментар #16 от "Ганчев":невежите..и такива като теб..нищите духом..
16:49 17.06.2026
61 Тъпак
До коментар #58 от "Тцъ...":119%
16:49 17.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Не си познал
До коментар #16 от "Ганчев":Никой никъде няма да бяга, каквито и ракети и дронове да падат. Русия няма да отстъпи и сантиметър от освободената от територия. Няма да остави на русофобите и соросоидите и педя от възвърнатата своята историческа земя.Няма да се откаже да защити руското население на изток и юг от Украйна от Киевския нациски режим, който го подтиска и унищожава. Путин каза, че за Русия конфликтът е екзестинциален- затова те трябва да се преборят и победят. Кремъл няма да приеме условия, различни от договорените в Аляска. Това бе многократно повтаряно от Песков, лавров, Захариева и други генерали и политици на РФ.
Коментиран от #76, #85
16:53 17.06.2026
64 нпо агент
16:54 17.06.2026
65 Хайо
16:56 17.06.2026
66 Тръмпанар
16:57 17.06.2026
67 Анонимен
Коментиран от #73
16:58 17.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Колко може
Утре ще му се обади приятелят Владимир и пак ще иде в тръстиката.
17:06 17.06.2026
70 123
17:07 17.06.2026
71 Д.Тръмп
17:08 17.06.2026
72 Дон Корлеоне
17:11 17.06.2026
73 Сметки
До коментар #67 от "Анонимен":Путлер да си прибере войските в русия и войната спира. Спира унищожаването на Донбас, спира избиването на православни, спират милиардите за Киев, спира изолацията на Кремъл... ама де акъл?
17:12 17.06.2026
74 Да се притеснява ЕС
До коментар #21 от "Хахахаха":Доналд Тръмп е бизнесмен, който обича да сключва печеливши сделки. Какво ще спечели Тръмп или Америка, ако унищожи икономиката на Русия, както мечтаят соросите? Америка ще се отърве ли от заемите в трилионите$ ? Или ще спечелят икономическата надпревара с Китай за AI и Космоса? Какво ще спечели Тръмп ако разруши руската икономика и превърне Русия в свой заклет враг? Мислете малко, русофоби, въпреки, че злобата не ви го позволява. Тръмп има интерес да сътрудничи с Путин- защото иска да привлече Русия на своя страна в икономическата битка с Китай/ и не само/ и от друга страна -защото иска американските милиардери, заедно с руските да разработват богатствата на Арктика. Тръмп е добър в сделките и знае, че Украйна и ЕС не могат да предложат това, което може Русия. Китай, Русия и САЩ вече са се разбрали за Иран, Ормуз, Украйна, Куба и даже за ЕС! Може да остава да се доуточнят, и след това постепенно ще научаваме това какво са решили Големите сили в Голямата игра. Всичко друго е постановка.
Коментиран от #83
17:15 17.06.2026
75 С наближаването на изборите
Изодзадзе с...200
Хихихи
17:15 17.06.2026
76 Сбъркана работа
До коментар #63 от "Не си познал":За да спре избиването на 14 000 в Украйна до СВО, Путлер започна "освобождение" и изби милион.
За разкош остави жилищата на освободените в руини, нямат ток, бензин, пътища... обаче вече са свободни да избират Путлер за 188 мандат.
17:20 17.06.2026
77 корона
17:21 17.06.2026
78 Без казармен г...ЕЙ ,да?
До коментар #62 от "Ха ХаХа":Тъдява нема Монголо- Татарски роби -- москалья, ма пен ДЕЛ!
АааааааХахахаха
Древно Българският календар е на 7 500 г,..а великите Българи носят Тракийски Гени!
А монгольята от блатата винаги са били за нас...до битък! Факт
17:22 17.06.2026
79 Немеца
17:34 17.06.2026
80 Григор
Коментиран от #84
17:36 17.06.2026
81 Факти
До коментар #42 от "Макробиолог":Путин отдавна си промени позицията. Ако помниш той започна войната като обяви в обръщението към нацията две цели - демилитаризация и денацификация на Украйна. Това означава да я принуди да капитулира и да инсталира марионетно правителство, тоест да я направи като Беларус. Тези цели бяха тотално изоставени. Последният път Путин каза, че иска само Донбас. Уж тръгна да превзема цяла Украйна, а сега му стигат само 24%, като иска последните 4% от тях да му ги подарят, защото не може да ги вземе сам. Това разбира се няма да се случи. Путин няма да получи повече от тези 20%, които е окупирали в момента. Ако не сключи сделка сега, ще започне да губи и от тях. Знаейки колко алчен и инат е той, аз се съмнявам, че ще сключи сделка. Той иска последните 4% и те ще му изядат главата.
17:37 17.06.2026
82 Оруел 1984
До коментар #35 от "Марк":Хубава книга - прочети я.
17:40 17.06.2026
83 Хм Хм
До коментар #74 от "Да се притеснява ЕС":А сега слез малко на земята и помисли дали на САЩ им пука, ако унищожи или не унищожи икономиката на Русия. Ми то икономика няма! И какво значи САЩ, Китай и Русия са се разбрали? Къде вкарваш Русия, която има 10 ПЪТИ по-малък БВП от ЕС? Русия е просто едно плашило. И те много добре го знаят - "Ще ви убием, ограбим, унищожим, заличим, защото друго не можем".
17:46 17.06.2026
84 оня с коня
До коментар #80 от "Григор":След като в Бълг. Медии няма такава новина,зночи си я взел от Руските,което значи че е Лъжа.Ти РУСКИ ЛЪЖИ ли ще пробутваш в Европ. България?
17:48 17.06.2026
85 Факти
До коментар #63 от "Не си познал":Русия няма да отстъпи? Защо тогава отстъпи от Херсон? Единственият областен град, който успя да превземе, го загуби след 8 месеца. Във върха на окупацията беше стигнала 27%, а в момента са 20%. Русия ще отстъпи и още как. Колко пъти е отстъпвала в историята. През последните 170 години Русия губи всяка втора война - кримската, японската, ПСВ, афганистанската, студената, първата чеченска. Защо си решил, че Русия е някаква непобедима сила? То ако не беше американската помощ във ВСВ в момента Русия дори нямаше да съществува. Тази война ще я решат САЩ. Каквото кажат те - това ще е. Те ще преценят колко от Украйна да дадат на Русия защото не искат ЕС да взима всичките тези ресурси за трилиони. Все пак ЕС им е конкуренция. Но не могат и да дадат цялата Украйна на Русия, защото последната е придатък на Китай, а той е още по-голяма конкуренция. За САЩ изглежда ситуацията в момента е най изгодна - тия 20% да останат за Русия, тоест Китай, а другите 80% за ЕС.
17:51 17.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Разбира се защо благодариш
До коментар #33 от "Обикновен човек":Няма как да си руснак, защото си роб първо на Вашингтон, след това на Брюксел и накрая на олигархично-мутренската шайка в Бг. А Русия е свободна и суверенна държава, на никого не трябва да се отчита и на никого не е длъжна да се подмазва и да благодари .. Сама решава всичко за себе си и народа си! Затова руснаците се гордеят , че са руснаци!
17:55 17.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 бай Даньо
17:58 17.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Бруми
18:01 17.06.2026
94 бай Даньо
Защо рашките вървят след тоя Путин още не разбирам ....
18:02 17.06.2026