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Президентът на САЩ Доналд Тръмп промени позицията си относно войната в Украйна
  Тема: Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп промени позицията си относно войната в Украйна

17 Юни, 2026 16:13 4 045 94

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • дронове-
  • ракети

Германският канцлер Фридрих Мерц вече изрази оптимизъм, че според него европейските лидери и президентът на САЩ Доналд Тръмп са постигнали обща позиция относно войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп промени позицията си относно войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати и президентът на САЩ Доналд Тръмп промениха позицията си относно войната в Украйна, като заеха позиция, която други лидери на Г-7 считат за по-реалистична. Канадският премиер Марк Карни обяви това в сряда, докато говореше пред репортери на втория ден от срещата на върха на Г-7, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.

Карни отбеляза, че през последните 36 часа е провел седем или осем разговора с президента на САЩ Доналд Тръмп, обсъждайки широк кръг от теми, включително Иран, Ливан и Украйна.

''В нашите дискусии за Украйна наблюдаваме промяна в позицията на САЩ, която според нас е по-реалистична, предвид ситуацията на бойното поле, възможния изход от войната и поражението на Русия'', заяви Карни.

''Все още има много рискове, но бих искал да подчертая промяната в тона, промяната във възможностите в Ливан и Украйна. И това са фактори, които променят играта'', добави канадският премиер.

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази оптимизъм, че според него европейските лидери и президентът на САЩ Доналд Тръмп са постигнали обща позиция относно войната в Украйна.

Лидерите на Г-7 изразиха също готовност да обмислят лицензирането на производството на ракети-прехващачи директно в Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТЪПИ ЕВРОНАЦИСТИ

    91 8 Отговор
    Дони си променя мнението по пет пъти на ден.

    Коментиран от #27, #37

    16:15 17.06.2026

  • 2 000

    68 11 Отговор
    Сащ унищожават икономиката на европа, за да оцелеят още няколко години. Ролята на путин и зеленски в този процес е ключова.

    Коментиран от #21

    16:16 17.06.2026

  • 3 Пич

    73 12 Отговор
    Грешка на превода!
    Вярното :
    - Мерц смени доста позиции, докато се нагоди на Тръмп...

    Коментиран от #11

    16:16 17.06.2026

  • 4 Читател

    71 8 Отговор
    Ще обявят победа и ще се оттеглят както с Иран

    16:16 17.06.2026

  • 5 Да се

    45 6 Отговор
    разбира точно обратното.

    16:17 17.06.2026

  • 6 Гориил

    52 14 Отговор
    Но Русия не променя позицията си. Атаките срещу Европа и НАТО няма да бъдат спрени.

    Коментиран от #13

    16:17 17.06.2026

  • 7 ?????

    42 9 Отговор
    Това всъщност не е лошо.
    Да се надяваме че Путин ще се събуди най-накрая от тоя дух на Анкоридж.

    Коментиран от #26

    16:18 17.06.2026

  • 8 Кравария убер алес

    49 9 Отговор
    Чичо Дони, нищо не е казвал..... Тоя Карни , не помня да са го назначили за говорител.... Пожелателното мислене е ярка черта на розовите понита немирни. ПП Де Би ли.

    Коментиран от #15

    16:18 17.06.2026

  • 9 Дядо от село

    37 7 Отговор
    До утре ще си промени позицията още няколко пъти..

    16:19 17.06.2026

  • 10 Гориил

    49 8 Отговор
    Русия не възнамерява да взема предвид никого в Европа или Съединените щати.

    Коментиран от #36

    16:20 17.06.2026

  • 11 Гълъбова

    14 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Сменени апчетата.

    Коментиран от #41

    16:21 17.06.2026

  • 12 Е, ще видим

    46 9 Отговор
    Ситуацията на бойното поле може бързо да се промени в желаната от Русия посока с използване на по-мощни оръжия. Руснаците се офлянкват и си играят на дронове, но времето не работи в тяхна полза.

    16:21 17.06.2026

  • 13 Пора

    17 41 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Путинова русия умира.

    16:21 17.06.2026

  • 14 Тити на Кака

    53 8 Отговор
    Толкова старателно повтарят слогана за "Поражението на Русия", че са напът сами да повярват в това!

    😂😂😂

    16:22 17.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 26 Отговор

    До коментар #8 от "Кравария убер алес":

    аре запрете се малко..кравария-прави квот си иска...за рашландия разкажи-удари ли 1 църква още

    16:22 17.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахахаха

    12 30 Отговор
    Зеленски изкара картите и остави тупин без карти! Хахахаха.

    16:26 17.06.2026

  • 21 Хахахаха

    9 27 Отговор

    До коментар #2 от "000":

    Не се притеснявай, САЩ ще унищожат и икономиката на раша!

    Коментиран от #74

    16:26 17.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    30 7 Отговор
    Очакват чудо и не разбират реалната ситуация. Затова англосаксите ги ползват за разходен материал.

    16:26 17.06.2026

  • 24 Бай онзи

    30 6 Отговор
    Доньо победи Иран 38 пъти за три месеца.За Русия ще му трябва повечко време,ако му помагат тримата смъркачи на бели линии от влака.Канадеца ще е главнокомандуващ,а есесовския внук оръженосец!

    Коментиран от #31

    16:27 17.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хахахаха

    6 22 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Духа от Анкоридж беше последното спасение за тупин. Без тоя дух, незнам какво ще прави.

    Коментиран от #38, #43

    16:27 17.06.2026

  • 27 Антирашист 401

    7 27 Отговор

    До коментар #1 от "ТЪПИ ЕВРОНАЦИСТИ":

    Фашизма е в просия ,тя отговаряна почни всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистка държава !

    16:27 17.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АБЕ МАНИ...

    8 23 Отговор
    Ни ..Ким, ни СИ, ни бай ДОНЧО моат а спасат монгольята!!
    Украинците млатят монгольята та ги скинаа!
    Ееееедехееее
    А сектата на ху ЙЛО освен че им спреа Интернето, бензино са им спреа и новините от КЕН ефо!
    И дума не обелват за откинатия Крим, за НПЗ та гърмящи и цела пе деРассия,..за ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на напикаващия се педофил и границите от СССР
    Ееееедехееее

    16:28 17.06.2026

  • 30 САМО МНОГО ТЪП ЧОВЕК

    26 5 Отговор
    Вярва на еврофашистката пропаганда.

    16:29 17.06.2026

  • 31 Хахахаха

    6 19 Отговор

    До коментар #24 от "Бай онзи":

    Доньо ви показа копейки, че ядрена държава може да загуби война. Сега тупин трябва да го последва.

    Коментиран от #40

    16:29 17.06.2026

  • 32 Луис Курвалан

    4 21 Отговор
    В Бpюксел умувaт, pешавaт, глaсувaт,
    нов пакeт cанкции cтpого вещaят.
    Но подлоги руски веднага дежуpят
    и чужд интерeс бpанят до кpaя!

    Когaто в Моcква зaплaче Гундяев,
    или пък зaкъса флотът им сeнчeст,
    изскaча веднага от нaща седянка
    един фъpчащ "нaтовски" кестен

    „О, не–казва той–има вълнeниe!
    Не пипaйте Крeмъл, чe идвa беда!
    Енeргиен сeктор, цъpковно спaсениe-
    на вcичко налaгамe вето тук и сега!“

    В Унгария Оpбан Русия обслужва,
    а ниe имaме Рaдев – троянския кон
    Евpосубcидии лaпaме незаслужено,
    да се дyпим на Кpемъл ни е зaкон.

    Хартиен ястpеб с душa на гълъбчe,
    когaто Моcква му свирне за знaк,
    набият му кaнчeто тyк, в Бългaрийка,
    козирувa им чинно набивайки крак

    Така се обcлужват на путин мeраците
    уж сме в НAТО, но дефакто в Сибиp.
    С бeзплатни за Руcия нaши паpици
    пазим на братушките сладкия миp!

    16:30 17.06.2026

  • 33 Обикновен човек

    7 18 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #88

    16:30 17.06.2026

  • 34 Олабил е

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Дон Корлеоне":

    Гевреко и го пуни кат..самосвал

    16:30 17.06.2026

  • 35 Марк

    27 2 Отговор
    Живеем в свят в който истината е обявена за лъжа , а очевидната лъжа господарите на света ни сочат , че е истина.

    Коментиран от #47, #82

    16:31 17.06.2026

  • 36 Антирашшст 502

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Такова мнение има и хитлер през 1938г.

    16:31 17.06.2026

  • 37 Еще не вечер

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТЪПИ ЕВРОНАЦИСТИ":

    Не се знае, дядката обикновенно говори едно, а прави съвсем друго.

    16:33 17.06.2026

  • 38 Освен Путлето

    5 10 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Да изкопае бункер към ядрото на Земята.

    16:33 17.06.2026

  • 39 604

    3 2 Отговор
    Не виждаме нещо да се е променило от 2012 насам!

    16:33 17.06.2026

  • 40 Тити на Кака

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Накарай Путин или Си да сключат договор за стратегическо военно партньорство с Мексико и после гледай как след това САЩ ще загубят войната с мексиканците, гений!
    / Сега се погледни в огледалото и направи страшната муцунка, за да се убедиш, че си натурален гений😂😂/.

    16:34 17.06.2026

  • 41 Пич

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гълъбова":

    Тези са ми добри! Виждам всичко в позитивен нюанс...

    16:34 17.06.2026

  • 42 Макробиолог

    20 3 Отговор
    Малко по важно е дали Путин ще си промени позицията с това театрално СВО.Да решава ,или спира до където и стигнал и подписва/получава почти цяла натоварена враждебна укр под носа си/или спира с играчките и ги разкоства за полвин година.,пък тогава подписва.Тия 4 години мъка не са полезни за никой ф юропа.,точат се и се претакат едни дебели пачки, едни полусанкции ,шум и суматоха

    Коментиран от #55, #81

    16:35 17.06.2026

  • 43 Ха ха

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Духа на анкоридж е последно спасение за сащ.

    16:36 17.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Атина Палада

    3 10 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #58

    16:37 17.06.2026

  • 46 Ицо нафтата

    6 8 Отговор
    Спешно се търсят копейки - шофьори за Крим ! Отлично заплащане - кеш, след всеки извършен курс!
    Както и пожарникари към НПЗ тата!
    Не е необходим предишен опит!
    Справки в офиса на коце!

    16:37 17.06.2026

  • 47 Антирашист 411

    6 8 Отговор

    До коментар #35 от "Марк":

    Това е стара техника на кгб ( крадеца вика дръще крадеца)

    16:38 17.06.2026

  • 48 Оди у Русиа

    4 8 Отговор

    До коментар #44 от "Марк":

    Там можеш да пишеш каквото си искаш.

    16:39 17.06.2026

  • 49 оти да се лажеме?

    6 1 Отговор
    "Президентът на САЩ Доналд Тръмп промени позицията си относно войната в Украйна"

    А дано, ама надали! Още е твърде рано да се правят генерални заключения, че този е най известен с това, че брадвата му не сече два пъти на едно място.

    16:39 17.06.2026

  • 50 Марк

    2 5 Отговор
    Бизнесменът не е изгубил интерес към северната страна.

    16:39 17.06.2026

  • 51 Няма край руският позор

    6 9 Отговор
    Няма!

    16:40 17.06.2026

  • 52 Павъетно Лике

    2 1 Отговор
    Последну за кой дъ виками за бонус дозатъ?

    16:40 17.06.2026

  • 53 Марк

    5 2 Отговор
    Когато поутихнат световните конфликти , ще дойде ред и на Канада

    16:40 17.06.2026

  • 54 Никаква позиция Тръмп не е променил

    7 3 Отговор
    Това са изказвания на наркомана или лузърите които са с пропаднал рейтинг в държавите си.

    Коментиран от #56

    16:43 17.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тцъ...

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Той каквото е взел нищо не връща. Там е "черна дупка" и каквото се погълне нищо не се връща. И комисионната от Боташ не иска да изпусне за нищо на света. Затова договора обсъждан между него и Ердоган е така изпипан, че да няма възможност за никаква промяна на условия без предварително изплащане на цялата дължима сума до края на договора. Което автоматично означава, че ще получи цялата комисионна, за всичките 13 години на договора. Нали затова се чудят с какви мотиви да оправдаят новия заем от 3,8 милиарда, колкото дължим на Боташ и да остане малко за почерпка на печелившите.

    Коментиран от #61

    16:47 17.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 блажени са

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчев":

    невежите..и такива като теб..нищите духом..

    16:49 17.06.2026

  • 61 Тъпак

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Тцъ...":

    119%

    16:49 17.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Не си познал

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчев":

    Никой никъде няма да бяга, каквито и ракети и дронове да падат. Русия няма да отстъпи и сантиметър от освободената от територия. Няма да остави на русофобите и соросоидите и педя от възвърнатата своята историческа земя.Няма да се откаже да защити руското население на изток и юг от Украйна от Киевския нациски режим, който го подтиска и унищожава. Путин каза, че за Русия конфликтът е екзестинциален- затова те трябва да се преборят и победят. Кремъл няма да приеме условия, различни от договорените в Аляска. Това бе многократно повтаряно от Песков, лавров, Захариева и други генерали и политици на РФ.

    Коментиран от #76, #85

    16:53 17.06.2026

  • 64 нпо агент

    12 0 Отговор
    кой ще подписва капитулация на укройна? ЕС ще посочи Зеленото и ще се отрече от укроинци..Ще дойде този момент..Зеленото обаче преди ще го преберат..сигурно ще изчезне..

    16:54 17.06.2026

  • 65 Хайо

    12 1 Отговор
    Сащ са шеф на Европа ,но не и на Русия .Още Полша не е влезнала във войната ,какъв край на войната иска Европа .Руски ботуш няма още в Германия ...

    16:56 17.06.2026

  • 66 Тръмпанар

    11 1 Отговор
    Това не е новина, защото оранжевата склероза си мени мнението доста често.

    16:57 17.06.2026

  • 67 Анонимен

    7 1 Отговор
    Свалям му шапка на тоя наркоман?! Шмърка, мърка, не се унижава, уважава, знае кога да се прибере в черупката си и да стои тихо, по-ниско от тревата и по.тихо от водата, знае как да използва страничните лостове: Мерц, Урсула и Макрон да застанат до него и да повдигнат духа и самочуствието на Тръмп като по-този начин и той, дето до вчера хулеше Зеления, застава зад него! Вари го, печи го, вече е печен и до ден днешен продължава да дърпа от абдалите милиарди?! Ами, ще ги взема, що да не ги взема?! Той е длъжен да поиска и иска (майсторски), а те щом дават, прибира ги човека. Ястребите около него не само гнезда със златни тоалетни, ами и въоръжена охрана от частна армия си имат някои от тях. Пък, младите невинни момчета измирали на фронта. Голямо важно! Важното е войната да продължава и да не спира, за да не спират милиардите!

    Коментиран от #73

    16:58 17.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Колко може

    5 1 Отговор
    да се вярва на Рижавото?!

    Утре ще му се обади приятелят Владимир и пак ще иде в тръстиката.

    17:06 17.06.2026

  • 70 123

    6 1 Отговор
    Дони ги качва тези баламурници на шейната и ги пуска по нанадолнището.Те пък се радват като малки деца от пързалянето.

    17:07 17.06.2026

  • 71 Д.Тръмп

    4 4 Отговор
    Козовете са в Зеленски.

    17:08 17.06.2026

  • 72 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Тръмп вдигна ръце от Хаяско.Не обича лузъри.

    17:11 17.06.2026

  • 73 Сметки

    2 4 Отговор

    До коментар #67 от "Анонимен":

    Путлер да си прибере войските в русия и войната спира. Спира унищожаването на Донбас, спира избиването на православни, спират милиардите за Киев, спира изолацията на Кремъл... ама де акъл?

    17:12 17.06.2026

  • 74 Да се притеснява ЕС

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Доналд Тръмп е бизнесмен, който обича да сключва печеливши сделки. Какво ще спечели Тръмп или Америка, ако унищожи икономиката на Русия, както мечтаят соросите? Америка ще се отърве ли от заемите в трилионите$ ? Или ще спечелят икономическата надпревара с Китай за AI и Космоса? Какво ще спечели Тръмп ако разруши руската икономика и превърне Русия в свой заклет враг? Мислете малко, русофоби, въпреки, че злобата не ви го позволява. Тръмп има интерес да сътрудничи с Путин- защото иска да привлече Русия на своя страна в икономическата битка с Китай/ и не само/ и от друга страна -защото иска американските милиардери, заедно с руските да разработват богатствата на Арктика. Тръмп е добър в сделките и знае, че Украйна и ЕС не могат да предложат това, което може Русия. Китай, Русия и САЩ вече са се разбрали за Иран, Ормуз, Украйна, Куба и даже за ЕС! Може да остава да се доуточнят, и след това постепенно ще научаваме това какво са решили Големите сили в Голямата игра. Всичко друго е постановка.

    Коментиран от #83

    17:15 17.06.2026

  • 75 С наближаването на изборите

    4 1 Отговор
    През есента,..бай ДОНЧО психара ше Ман дръса жужака със..засилка!
    Изодзадзе с...200
    Хихихи

    17:15 17.06.2026

  • 76 Сбъркана работа

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "Не си познал":

    За да спре избиването на 14 000 в Украйна до СВО, Путлер започна "освобождение" и изби милион.
    За разкош остави жилищата на освободените в руини, нямат ток, бензин, пътища... обаче вече са свободни да избират Путлер за 188 мандат.

    17:20 17.06.2026

  • 77 корона

    3 0 Отговор
    Едва ли, просто разкри колко е удобно и печелившо, "до последия украинец"

    17:21 17.06.2026

  • 78 Без казармен г...ЕЙ ,да?

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Ха ХаХа":

    Тъдява нема Монголо- Татарски роби -- москалья, ма пен ДЕЛ!
    АааааааХахахаха
    Древно Българският календар е на 7 500 г,..а великите Българи носят Тракийски Гени!
    А монгольята от блатата винаги са били за нас...до битък! Факт

    17:22 17.06.2026

  • 79 Немеца

    1 1 Отговор
    Канадският премиер Марк Карни обяви това в сряда, докато говореше пред репортери И каза че е възможно поражение над Русия … хахахахаха ОК

    17:34 17.06.2026

  • 80 Григор

    1 2 Отговор
    УКРАИНСКИ ДРОН АТАКУВА АВТОБУС С ДЕЦА В БРЯНСКА ОБЛАСТ! В АВТОБУСА Е ПЪТУВАЛ ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ОТБОР! КЪДЕ ВИ Е НОВИНАТА? ЗАЩО СЕ ПРАВИТЕ НА ЗАСТРЕЛЯНИ?!

    Коментиран от #84

    17:36 17.06.2026

  • 81 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Макробиолог":

    Путин отдавна си промени позицията. Ако помниш той започна войната като обяви в обръщението към нацията две цели - демилитаризация и денацификация на Украйна. Това означава да я принуди да капитулира и да инсталира марионетно правителство, тоест да я направи като Беларус. Тези цели бяха тотално изоставени. Последният път Путин каза, че иска само Донбас. Уж тръгна да превзема цяла Украйна, а сега му стигат само 24%, като иска последните 4% от тях да му ги подарят, защото не може да ги вземе сам. Това разбира се няма да се случи. Путин няма да получи повече от тези 20%, които е окупирали в момента. Ако не сключи сделка сега, ще започне да губи и от тях. Знаейки колко алчен и инат е той, аз се съмнявам, че ще сключи сделка. Той иска последните 4% и те ще му изядат главата.

    17:37 17.06.2026

  • 82 Оруел 1984

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Марк":

    Хубава книга - прочети я.

    17:40 17.06.2026

  • 83 Хм Хм

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Да се притеснява ЕС":

    А сега слез малко на земята и помисли дали на САЩ им пука, ако унищожи или не унищожи икономиката на Русия. Ми то икономика няма! И какво значи САЩ, Китай и Русия са се разбрали? Къде вкарваш Русия, която има 10 ПЪТИ по-малък БВП от ЕС? Русия е просто едно плашило. И те много добре го знаят - "Ще ви убием, ограбим, унищожим, заличим, защото друго не можем".

    17:46 17.06.2026

  • 84 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Григор":

    След като в Бълг. Медии няма такава новина,зночи си я взел от Руските,което значи че е Лъжа.Ти РУСКИ ЛЪЖИ ли ще пробутваш в Европ. България?

    17:48 17.06.2026

  • 85 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Не си познал":

    Русия няма да отстъпи? Защо тогава отстъпи от Херсон? Единственият областен град, който успя да превземе, го загуби след 8 месеца. Във върха на окупацията беше стигнала 27%, а в момента са 20%. Русия ще отстъпи и още как. Колко пъти е отстъпвала в историята. През последните 170 години Русия губи всяка втора война - кримската, японската, ПСВ, афганистанската, студената, първата чеченска. Защо си решил, че Русия е някаква непобедима сила? То ако не беше американската помощ във ВСВ в момента Русия дори нямаше да съществува. Тази война ще я решат САЩ. Каквото кажат те - това ще е. Те ще преценят колко от Украйна да дадат на Русия защото не искат ЕС да взима всичките тези ресурси за трилиони. Все пак ЕС им е конкуренция. Но не могат и да дадат цялата Украйна на Русия, защото последната е придатък на Китай, а той е още по-голяма конкуренция. За САЩ изглежда ситуацията в момента е най изгодна - тия 20% да останат за Русия, тоест Китай, а другите 80% за ЕС.

    17:51 17.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Разбира се защо благодариш

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Обикновен човек":

    Няма как да си руснак, защото си роб първо на Вашингтон, след това на Брюксел и накрая на олигархично-мутренската шайка в Бг. А Русия е свободна и суверенна държава, на никого не трябва да се отчита и на никого не е длъжна да се подмазва и да благодари .. Сама решава всичко за себе си и народа си! Затова руснаците се гордеят , че са руснаци!

    17:55 17.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Тук има урок за рaшките ама горките не се учат. Американците са променили мнението си за уkpаинската война защото днес се вижда една слабост в Русия , СВO буксува на място. Тоест появява се надеждата в американците че запада всъшност може да победи Русия . А извечен американски принцип е да завърши всяка война на страна на победителите ... само толкова принципност има в американската политика. Промяната при американците няма нищо общо с морал , хуманност , а чист реализъм и геополитически дарвинизъм.

    17:58 17.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Бруми

    1 0 Отговор
    Дядо Тръмп бил променил позицията си за Украйна, а ... хм. И за какъв период от време ще трае това - 20 астрономически часа?

    18:01 17.06.2026

  • 94 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Путин не става. Самата илюзия оставена на запада че може да победи прави тоя свят много по опасен и несигурен, Русия трябваше да смаже зелената хунта решаващо без лигавене преди 4 години ( ако трябва с ядрено оръжия) за да не остава илюзията за драхт нах остен отново. След 4 години докарахме до там че зелените има солидна военна индустрия може да води войната сама стига да има кой да дава пари ... и следващото е да създадат плутониева бомба и тогава Русия е напълно в задънена улица след маса жертви и разрушена икономика и инфраструктура... Русия не трябваше да допуска майдана който им спретнаха пред носа изобщо провал след провал . Американскто ЦРУ никогa не би допуснало да се случи преврат в държава управлявана от наши к.пел.та.
    Защо рашките вървят след тоя Путин още не разбирам ....

    18:02 17.06.2026

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