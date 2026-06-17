"Президентът на САЩ Доналд Тръмп промени позицията си относно войната в Украйна"

Съединените щати и президентът на САЩ Доналд Тръмп промениха позицията си относно войната в Украйна, като заеха позиция, която други лидери на Г-7 считат за по-реалистична. Канадският премиер Марк Карни обяви това в сряда, докато говореше пред репортери на втория ден от срещата на върха на Г-7, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.

Карни отбеляза, че през последните 36 часа е провел седем или осем разговора с президента на САЩ Доналд Тръмп, обсъждайки широк кръг от теми, включително Иран, Ливан и Украйна.

''В нашите дискусии за Украйна наблюдаваме промяна в позицията на САЩ, която според нас е по-реалистична, предвид ситуацията на бойното поле, възможния изход от войната и поражението на Русия'', заяви Карни.

''Все още има много рискове, но бих искал да подчертая промяната в тона, промяната във възможностите в Ливан и Украйна. И това са фактори, които променят играта'', добави канадският премиер.

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази оптимизъм, че според него европейските лидери и президентът на САЩ Доналд Тръмп са постигнали обща позиция относно войната в Украйна.

Лидерите на Г-7 изразиха също готовност да обмислят лицензирането на производството на ракети-прехващачи директно в Украйна.