Страните от Г-7 приветстваха споразуменията между САЩ и Иран

Страните от Г-7 подкрепят споразуменията между САЩ и Иран и са готови да улеснят тяхното прилагане. Това се посочва в съвместно изявление по геополитически въпроси, издадено от лидерите на Г-7, които провеждат среща във Франция.
„Виждаме пробива и възможността, които сега съществуват в Близкия изток“, се казва в изявлението. „Приветстваме обявяването на споразуменията между САЩ и Иран, постигнати под решителното ръководство на президента Доналд Тръмп и с подкрепата на страните-посредници, които предоставят историческа възможност да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Иран и да се справят със заплахите, породени от действията му в региона и разработването на балистични ракети“, се добавя в изявлението. „Ние подкрепяме споразуменията и сме готови да допринесем за тяхното прилагане.“
Според документа страните „силно подкрепят“ разработването на „всеобхватно дипломатическо споразумение, което би последвало меморандума за разбирателство“ между Съединените щати и Иран и би могло „да гарантира мир и сигурност в целия регион“. „Подчертаваме необходимостта тези преговори да се справят със заплахите, породени от Иран в региона и отвъд него, и да се гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрени оръжия“, отбелязва изявлението. „Съгласни сме, че участието на регионални и международни партньори, включително МААЕ, би улеснило тези преговори.“
Документът подчертава подкрепата на страните от Г-7 за „незабавно прекратяване на огъня“ в Ливан, усилията на страната за разоръжаване на шиитските сили на Хизбула и „защита на териториалната цялост и суверенитет на Ливан с подходящи международни гаранции за сигурност“.
Представители на САЩ, Иран и Пакистан, който е посредник, потвърдиха споразумението, постигнато между Вашингтон и Техеран, насочено към прекратяване на войната в Близкия изток. Церемонията по подписването е планирана за 19 юни в Женева. Според заместник-министъра на външните работи на Иран Казем Гарибабади, по време на 60-дневното прекратяване на огъня страните ще обсъдят ядрената програма на Техеран.
САЩ обявиха, че прекратяват морската блокада на Иран на 15 юни, заедно с незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари.
Страните от Г-7 призоваха за диверсификация на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток.
„Ние се ангажираме да ускорим диверсификацията на маршрутите за доставки на енергия, за да намалим глобалната уязвимост, свързана с Ормузкия проток“, се казва в документа.
В него се отбелязва, че „правото на свободно преминаване без ограничения или такси е в основата на международната търговия“. „Съгласни сме, че международна независима отбранителна инициатива, водена от Франция и Обединеното кралство, би могла да играе важна роля за улесняване на възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток“, се добавя в изявлението.
Преди това Лондон обяви готовността си да участва, заедно с Франция, във възстановяването на корабоплаването в Ормузкия проток, като разположи „отбранителна независима многостранна мисия“ с фокус върху подпомагане на разминирането.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":СЪН не спите , да ме копирате ..ей..чак толкоз ли съм важен?
05:08 17.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "оня с коня":виж ква красива мадама си в тубата..на плажа.. къв го дириш тука?
05:11 17.06.2026
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