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Страните от Г-7 приветстваха споразуменията между САЩ и Иран

Страните от Г-7 приветстваха споразуменията между САЩ и Иран

17 Юни, 2026 04:51, обновена 17 Юни, 2026 05:05 591 8

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Лидерите излязоха със съвместно изявление на срещата си във Франция

Страните от Г-7 приветстваха споразуменията между САЩ и Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от Г-7 подкрепят споразуменията между САЩ и Иран и са готови да улеснят тяхното прилагане. Това се посочва в съвместно изявление по геополитически въпроси, издадено от лидерите на Г-7, които провеждат среща във Франция.

„Виждаме пробива и възможността, които сега съществуват в Близкия изток“, се казва в изявлението. „Приветстваме обявяването на споразуменията между САЩ и Иран, постигнати под решителното ръководство на президента Доналд Тръмп и с подкрепата на страните-посредници, които предоставят историческа възможност да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Иран и да се справят със заплахите, породени от действията му в региона и разработването на балистични ракети“, се добавя в изявлението. „Ние подкрепяме споразуменията и сме готови да допринесем за тяхното прилагане.“

Според документа страните „силно подкрепят“ разработването на „всеобхватно дипломатическо споразумение, което би последвало меморандума за разбирателство“ между Съединените щати и Иран и би могло „да гарантира мир и сигурност в целия регион“. „Подчертаваме необходимостта тези преговори да се справят със заплахите, породени от Иран в региона и отвъд него, и да се гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрени оръжия“, отбелязва изявлението. „Съгласни сме, че участието на регионални и международни партньори, включително МААЕ, би улеснило тези преговори.“

Документът подчертава подкрепата на страните от Г-7 за „незабавно прекратяване на огъня“ в Ливан, усилията на страната за разоръжаване на шиитските сили на Хизбула и „защита на териториалната цялост и суверенитет на Ливан с подходящи международни гаранции за сигурност“.

Представители на САЩ, Иран и Пакистан, който е посредник, потвърдиха споразумението, постигнато между Вашингтон и Техеран, насочено към прекратяване на войната в Близкия изток. Церемонията по подписването е планирана за 19 юни в Женева. Според заместник-министъра на външните работи на Иран Казем Гарибабади, по време на 60-дневното прекратяване на огъня страните ще обсъдят ядрената програма на Техеран.

САЩ обявиха, че прекратяват морската блокада на Иран на 15 юни, заедно с незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари.

Страните от Г-7 призоваха за диверсификация на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток.

„Ние се ангажираме да ускорим диверсификацията на маршрутите за доставки на енергия, за да намалим глобалната уязвимост, свързана с Ормузкия проток“, се казва в документа.

В него се отбелязва, че „правото на свободно преминаване без ограничения или такси е в основата на международната търговия“. „Съгласни сме, че международна независима отбранителна инициатива, водена от Франция и Обединеното кралство, би могла да играе важна роля за улесняване на възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток“, се добавя в изявлението.

Преди това Лондон обяви готовността си да участва, заедно с Франция, във възстановяването на корабоплаването в Ормузкия проток, като разположи „отбранителна независима многостранна мисия“ с фокус върху подпомагане на разминирането.


Франция
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  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    СЪН не спите , да ме копирате ..ей..чак толкоз ли съм важен?

    05:08 17.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    виж ква красива мадама си в тубата..на плажа.. къв го дириш тука?

    05:11 17.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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