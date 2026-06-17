Страните от Г-7 приветстваха споразуменията между САЩ и Иран

Страните от Г-7 подкрепят споразуменията между САЩ и Иран и са готови да улеснят тяхното прилагане. Това се посочва в съвместно изявление по геополитически въпроси, издадено от лидерите на Г-7, които провеждат среща във Франция.

„Виждаме пробива и възможността, които сега съществуват в Близкия изток“, се казва в изявлението. „Приветстваме обявяването на споразуменията между САЩ и Иран, постигнати под решителното ръководство на президента Доналд Тръмп и с подкрепата на страните-посредници, които предоставят историческа възможност да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Иран и да се справят със заплахите, породени от действията му в региона и разработването на балистични ракети“, се добавя в изявлението. „Ние подкрепяме споразуменията и сме готови да допринесем за тяхното прилагане.“

Според документа страните „силно подкрепят“ разработването на „всеобхватно дипломатическо споразумение, което би последвало меморандума за разбирателство“ между Съединените щати и Иран и би могло „да гарантира мир и сигурност в целия регион“. „Подчертаваме необходимостта тези преговори да се справят със заплахите, породени от Иран в региона и отвъд него, и да се гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрени оръжия“, отбелязва изявлението. „Съгласни сме, че участието на регионални и международни партньори, включително МААЕ, би улеснило тези преговори.“

Документът подчертава подкрепата на страните от Г-7 за „незабавно прекратяване на огъня“ в Ливан, усилията на страната за разоръжаване на шиитските сили на Хизбула и „защита на териториалната цялост и суверенитет на Ливан с подходящи международни гаранции за сигурност“.

Представители на САЩ, Иран и Пакистан, който е посредник, потвърдиха споразумението, постигнато между Вашингтон и Техеран, насочено към прекратяване на войната в Близкия изток. Церемонията по подписването е планирана за 19 юни в Женева. Според заместник-министъра на външните работи на Иран Казем Гарибабади, по време на 60-дневното прекратяване на огъня страните ще обсъдят ядрената програма на Техеран.

САЩ обявиха, че прекратяват морската блокада на Иран на 15 юни, заедно с незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари.

Страните от Г-7 призоваха за диверсификация на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток.

„Ние се ангажираме да ускорим диверсификацията на маршрутите за доставки на енергия, за да намалим глобалната уязвимост, свързана с Ормузкия проток“, се казва в документа.

В него се отбелязва, че „правото на свободно преминаване без ограничения или такси е в основата на международната търговия“. „Съгласни сме, че международна независима отбранителна инициатива, водена от Франция и Обединеното кралство, би могла да играе важна роля за улесняване на възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток“, се добавя в изявлението.

Преди това Лондон обяви готовността си да участва, заедно с Франция, във възстановяването на корабоплаването в Ормузкия проток, като разположи „отбранителна независима многостранна мисия“ с фокус върху подпомагане на разминирането.