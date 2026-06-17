Лидерите на Г-7 потвърдиха ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея

Страните от Г-7 потвърдиха ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Това беше посочено в съвместно изявление по геополитически въпроси на участниците в срещата на върха във Франция.

„Потвърждаваме отново ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН“, се казва в документа.

На 14 юни Министерството на външните работи на Северна Корея публикува изявление, в което подчертава, че „въпросът за денуклеаризацията на страната е окончателно и безвъзвратно затворен“. Министерството на външните работи също така подчерта, че статутът на страната като ядрена сила е необратим.

Страните от Групата на седемте подкрепят мирното разрешаване на спорове в Тайванския проток и са против едностранни опити за промяна на статуквото.

„Подчертаваме значението на свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион, основан на върховенството на закона. Потвърждаваме отново противопоставянето си на всякакви едностранни опити за промяна на статуквото, особено чрез използване на сила или принуда, в Източнокитайско море, Южнокитайско море и Тайванския проток“, се казва в съвместния документа.

В него се отбелязва, че всички разногласия „трябва да бъдат разрешавани мирно и чрез диалог“.