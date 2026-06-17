Новини
Свят »
Франция »
Лидерите на Г-7 потвърдиха ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея
  Тема: Тайван

Лидерите на Г-7 потвърдиха ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея

17 Юни, 2026 05:10, обновена 17 Юни, 2026 05:19 1 485 26

  • г-7-
  • франция-
  • среща-
  • северна корея-
  • тайван

Те изразиха подкрепа за мирното разрешаване на спорове в Тайванския проток и са против едностранни опити за промяна на статуквото

Лидерите на Г-7 потвърдиха ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от Г-7 потвърдиха ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Това беше посочено в съвместно изявление по геополитически въпроси на участниците в срещата на върха във Франция.

„Потвърждаваме отново ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН“, се казва в документа.

На 14 юни Министерството на външните работи на Северна Корея публикува изявление, в което подчертава, че „въпросът за денуклеаризацията на страната е окончателно и безвъзвратно затворен“. Министерството на външните работи също така подчерта, че статутът на страната като ядрена сила е необратим.

Страните от Групата на седемте подкрепят мирното разрешаване на спорове в Тайванския проток и са против едностранни опити за промяна на статуквото.

„Подчертаваме значението на свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион, основан на върховенството на закона. Потвърждаваме отново противопоставянето си на всякакви едностранни опити за промяна на статуквото, особено чрез използване на сила или принуда, в Източнокитайско море, Южнокитайско море и Тайванския проток“, се казва в съвместния документа.

В него се отбелязва, че всички разногласия „трябва да бъдат разрешавани мирно и чрез диалог“.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Беки овеня

    42 3 Отговор
    Тия от г7 сега па северна корея ша оправат,кимчо това и чака,да дойдат 32та пола да ги оправат

    Коментиран от #7

    05:22 17.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лицемерие до дупка

    41 3 Отговор
    В Иран избраха военно решение, за Тайван трябвало мирно. Северна корея.трябвали да се откаже от ядрените си оръжия. Иначе какво?

    05:24 17.06.2026

  • 4 Мтрфанова

    5 28 Отговор
    Ставайте путинисти! На работа!

    05:25 17.06.2026

  • 5 Сега

    36 3 Отговор
    вече Северна Корея ще каже: "Добре" !

    Коментиран от #13

    05:25 17.06.2026

  • 6 Така нарекли се

    45 3 Отговор
    лидери на ЕС, решиха всички проблеми в Европа, та стигнаха и до Индо-тихоокеанския регион. Мания за величие на нищожества.

    05:26 17.06.2026

  • 7 Чичо ти

    3 20 Отговор

    До коментар #1 от "Беки овеня":

    Кимчо от кой пол е тъй като го гледаш?

    Коментиран от #9

    05:28 17.06.2026

  • 8 хихи

    33 3 Отговор
    След като научи за решението другарат Ким си го премести вдругия крачол.
    Другарите Путин и Си също....

    Коментиран от #20

    05:29 17.06.2026

  • 9 Дедо ти

    33 4 Отговор

    До коментар #7 от "Чичо ти":

    Като гледам е от правилния пол щом дърт прайдар като тебе цвили

    Коментиран от #11

    05:37 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кимчо Водородния

    18 2 Отговор
    И как ще стане тази работа?

    05:46 17.06.2026

  • 13 Шопо

    34 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сега":

    Другаря Ким е съгласен да се освободи от ядрените си оръжия като ги изпрати на държавите от Г-7.
    Директна доставка до адрес на клиента.

    Коментиран от #17

    05:56 17.06.2026

  • 14 да сме коректни

    12 4 Отговор
    Тая резолюция беше посрещната с бурни аплодисменти в Пхенян.....или не беше? ? ?

    05:58 17.06.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 0 Отговор
    Северна Корея е за пълна денуклеаризация на
    Северна Америка 😉

    06:09 17.06.2026

  • 16 Оня

    18 2 Отговор
    Дайте му я тая резолюция на хартиен носител на Ким че да може да я използва човекът по предназначение в тоалетната!

    06:12 17.06.2026

  • 17 До14

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    И аз така разбрах, с въздушна поща.

    06:15 17.06.2026

  • 18 Kaлпазанин

    12 2 Отговор
    Идете и там сега да си трошите тъпите ционистки тикви ,все някой ден ще ви дойде и на вас края

    06:18 17.06.2026

  • 19 курумпел

    12 0 Отговор
    Всичко "решават" с нашите пари.

    06:20 17.06.2026

  • 20 Без име

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Путин, Си и Ким даже не са си ги преместили. Чак пък с такова внимание не вярвам да са ги удостоили.

    06:23 17.06.2026

  • 21 кимчо премести

    8 0 Отговор
    едно нещо у лево....

    06:31 17.06.2026

  • 22 Де бил

    13 0 Отговор
    Сега го закъса Ким. Хората са приели РЕЗОЛЮЦИЯ!!!

    06:32 17.06.2026

  • 23 стига бе

    8 0 Отговор
    Нова война ли пък сега?Щото тази с Иран приключва? Г7 са изтрещели.

    06:33 17.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ний ша Ва упрайм

    7 0 Отговор
    тия първенюта не са питали Ким Чо май хахахахахахаха

    06:39 17.06.2026

  • 26 Механик

    0 0 Отговор
    Абе, Г-7. Как ще стане тая работа бе? Вие, изобщо, чувате ли се какви ги говорите?

    07:03 17.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания