Лидерите на Г-7 потвърдиха ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея

Страните от Г-7 потвърдиха ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.
Това беше посочено в съвместно изявление по геополитически въпроси на участниците в срещата на върха във Франция.
„Потвърждаваме отново ангажимента си за пълна денуклеаризация на Северна Корея в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН“, се казва в документа.
На 14 юни Министерството на външните работи на Северна Корея публикува изявление, в което подчертава, че „въпросът за денуклеаризацията на страната е окончателно и безвъзвратно затворен“. Министерството на външните работи също така подчерта, че статутът на страната като ядрена сила е необратим.
Страните от Групата на седемте подкрепят мирното разрешаване на спорове в Тайванския проток и са против едностранни опити за промяна на статуквото.
„Подчертаваме значението на свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион, основан на върховенството на закона. Потвърждаваме отново противопоставянето си на всякакви едностранни опити за промяна на статуквото, особено чрез използване на сила или принуда, в Източнокитайско море, Южнокитайско море и Тайванския проток“, се казва в съвместния документа.
В него се отбелязва, че всички разногласия „трябва да бъдат разрешавани мирно и чрез диалог“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Беки овеня
Коментиран от #7
05:22 17.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лицемерие до дупка
05:24 17.06.2026
4 Мтрфанова
05:25 17.06.2026
5 Сега
Коментиран от #13
05:25 17.06.2026
6 Така нарекли се
05:26 17.06.2026
7 Чичо ти
До коментар #1 от "Беки овеня":Кимчо от кой пол е тъй като го гледаш?
Коментиран от #9
05:28 17.06.2026
8 хихи
Другарите Путин и Си също....
Коментиран от #20
05:29 17.06.2026
9 Дедо ти
До коментар #7 от "Чичо ти":Като гледам е от правилния пол щом дърт прайдар като тебе цвили
Коментиран от #11
05:37 17.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кимчо Водородния
05:46 17.06.2026
13 Шопо
До коментар #5 от "Сега":Другаря Ким е съгласен да се освободи от ядрените си оръжия като ги изпрати на държавите от Г-7.
Директна доставка до адрес на клиента.
Коментиран от #17
05:56 17.06.2026
14 да сме коректни
05:58 17.06.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Северна Америка 😉
06:09 17.06.2026
16 Оня
06:12 17.06.2026
17 До14
До коментар #13 от "Шопо":И аз така разбрах, с въздушна поща.
06:15 17.06.2026
18 Kaлпазанин
06:18 17.06.2026
19 курумпел
06:20 17.06.2026
20 Без име
До коментар #8 от "хихи":Путин, Си и Ким даже не са си ги преместили. Чак пък с такова внимание не вярвам да са ги удостоили.
06:23 17.06.2026
21 кимчо премести
06:31 17.06.2026
22 Де бил
06:32 17.06.2026
23 стига бе
06:33 17.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ний ша Ва упрайм
06:39 17.06.2026
26 Механик
07:03 17.06.2026