Срещу украинските дронове! Русия ще наложи ограничения за полетите на леки въздухоплавателни средства и дронове в Москва

Русия ще наложи ограничения за полетите на леки частни самолети и дронове в Москва и съседните области като въведе минимално изискване за височина на полета, обяви днес авиационната служба „Росавиация“, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
Русия през последните месеци редовно отблъсква украински атаки с дронове, особено срещу районите около Москва.
Съгласно новата мярка леките и свръхлеките самолети, както и дроновете, ще трябва да летят на височина не по-малко от 5200 метра, което е невъзможно за по-голямата част от тези въздухоплавателни средства.
Ограниченията ще са в сила за Москва и Московска област, както и в по-малка степен за Рязанска, Тулска, Калужка, Тверска, Ярославска и Владимирска област.
Новите правила ще влязат в сила на 20 юни.
Правилата за редовните пътнически и чартърни полети остават без промяна.
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха преди дни, че нанасяните от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол, предаде Укринформ.
Това твърдение, направено от Генералния щаб на ВСУ в публикация във Фейсбук, не е проверено по независим път. До момента няма реакция от руска страна.
При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа, казаха представители на украинските власти - твърдение, което също не е проверено по независим път. Според цитираните източници заради международните санкции Русия не е в състояние да поправи повредените съоръжения, тъй като заместването на вноса се е оказало неефикасно. В резултат руският капацитет за преработка и износ на петрол намалява, казаха те.
През последните седмици ВСУ редовно нанасят удари, най-вече с дронове, по енергийни обекти в Русия.
В началото на този месец руските власти признаха за първи път, че добивът на петрол в страната е намалял.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #37
18:14 17.06.2026
2 майор
18:17 17.06.2026
3 Факти
18:17 17.06.2026
4 Изгледах видеото
Никакво ПВО не видях.
18:18 17.06.2026
5 Някой
Коментиран от #8, #11, #12, #26, #28
18:19 17.06.2026
6 А тепърва
18:19 17.06.2026
7 НВМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОZОР
18:19 17.06.2026
8 Ол1гофрен,
До коментар #5 от "Някой":Източник?
Коментиран от #10
18:20 17.06.2026
9 Дик диверсанта
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Така е, приемат я сериозно и налагат ограничения в Москва и около Москва.
След като спряха интернета, сега спират и полетите на малка височина, скоро и други неща ще се случват там.
Всичко върви по план.
18:21 17.06.2026
10 Някой
До коментар #8 от "Ол1гофрен,":Аз източни си имам, но не ми е работа да ги пиша.
Но няма да го намериш в DW.
18:22 17.06.2026
11 Ти как разбра?
До коментар #5 от "Някой":Позицията на Украйна
Отричане на вината:
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна категорично отхвърли обвиненията и ги нарече „информационна провокация на Кремъл“.
Аргументи: В официално изявление украинската армия, цитирана от БТА, подчерта, че в посочения период Силите за отбрана на Украйна не са използвали безпилотни апарати по цели на територията на Брянска област.
Коментиран от #16, #27
18:23 17.06.2026
12 Факти
До коментар #5 от "Някой":Автобусът е ударен от отклонена ракета на руското ПВО. Ако Путин не беше нападнал Украйна децата щяха да са живи. Путин целуна Корана и уби безброй православни деца.
Коментиран от #14, #23, #34
18:25 17.06.2026
13 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ
18:26 17.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Унтерофицер
Коментиран от #17
18:29 17.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Владимир Путин, президент
От Киев за Два дня до затваряне на Масква☝️😆
Коментиран от #20
18:33 17.06.2026
19 Руската пропаганда
До коментар #14 от "Някой":Има за цел глупаците.
18:37 17.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Украински дронове - няма!
Освен това журналистите много добре знаят, какво се случи с току що построения в Украйна завод за Байрактар!
А сега искат да ни внушат че в Украйна за година, вече са построени десетки заводи произвеждащи десетки хиляди далекобойни дронове и Фламингота?!
А стига бе! Ама верно ли??:)
Русия си трае за сега, ама до кога ли?
18:38 17.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Соломон
До коментар #12 от "Факти":Първо за НАТО.На Украйна и Грузия им бе отказано членство в НАТО още през 2008г.Веднага след отказа Гризия бе смазана от руските танкове.През 2014 Русия анвксира Крим а след това вкара войските си в Донбас и Луганск маскирани като местно опълчение.Нито са местни нито са опълчение.Украйна направи ново искане за влизане в НАТО едва през 2017г заради Русия
18:39 17.06.2026
24 Майор Деянов, на всеки километър
18:39 17.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сбъркана работа
До коментар #5 от "Някой":Русия изпрати бащите на тези деца да избиват деца в Украйна, да изпепеляват градове и окупират чужди земи. За всяко Zло има възмездие. Лошото е, че за греховете на възрастните, често плащат деца и внуци.
Коментиран от #29
18:47 17.06.2026
27 Как е разбрал ли?
До коментар #11 от "Ти как разбра?":Ами по това, че все някой го е извършил.
А украинците много неща са отричали до сега, нали?
Последно бе за интерната в луганск- Първо отричаха да е имало такова нещо, после че руснаците сами са го извършили за да ги набедят и като стана напечено, че там се били криели оператори на дронове. Ами за ЗАЕЦ? Да те подсещам ли и за други неща дето и западните медии ги разобличха?
18:47 17.06.2026
28 койдазнай
До коментар #5 от "Някой":Те законно ли са влезли в Украйна? Имат ли международни паспорти, печати от украинските власти? Как може нарушители на граничния режим, да очакват друго?!?
Коментиран от #32
18:49 17.06.2026
29 СВО не започна
До коментар #26 от "Сбъркана работа":за територии! Дори договора за мир в Истанбул не бе за територии
(Борис Джонсън)
18:50 17.06.2026
30 Зеленски
18:51 17.06.2026
31 Гаврата с Путлето
18:59 17.06.2026
32 Някой
До коментар #28 от "койдазнай":Брянска област е в Русия. Не знам какви ги дрънкаш.
19:05 17.06.2026
33 А НАД КИИФ
19:05 17.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАЦКВА НЕ МОЖА
ДА ОПАЗИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:23 17.06.2026
36 Васил
19:25 17.06.2026
37 А Бре ИЗДУХАНЯК
До коментар #1 от "Последния Софиянец":2 МИЛИОНА КАБЗОНЧИЦИ
КОЛКО ПО СЕРИОЗНО ТРЯБВА
ДА СТАНЕ .
ПУТИН В ЕДИН ДЪРТ ПЕН...ДЕХО
И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ЗАПОМНЕН
В ИСТОРИЯТА.
19:27 17.06.2026
38 ОНЯ С ДРОНЯ
МИ ПУКА
ОТ ТЕЗИ ЗАБРАНИ?
УТРЕ ПАК ЩЕ ГЛЕДАМЕ
ДВИЖУХАТА.
19:28 17.06.2026
39 А Онези ПВО СИСТЕМИ
Покривите
В МУСКАЛАБАД
Защо не спряха
Украинските Дронове
Да ударят НПЗто?
Пуся докато се крие на
Валдайското Озеро
Москва я удрят на поразия .
Още ли му е скучно
На Късокракият Нещастник?
19:32 17.06.2026