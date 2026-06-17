Срещу украинските дронове! Русия ще наложи ограничения за полетите на леки въздухоплавателни средства и дронове в Москва

Русия ще наложи ограничения за полетите на леки частни самолети и дронове в Москва и съседните области като въведе минимално изискване за височина на полета, обяви днес авиационната служба „Росавиация“, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Русия през последните месеци редовно отблъсква украински атаки с дронове, особено срещу районите около Москва.

Съгласно новата мярка леките и свръхлеките самолети, както и дроновете, ще трябва да летят на височина не по-малко от 5200 метра, което е невъзможно за по-голямата част от тези въздухоплавателни средства.

Ограниченията ще са в сила за Москва и Московска област, както и в по-малка степен за Рязанска, Тулска, Калужка, Тверска, Ярославска и Владимирска област.

Новите правила ще влязат в сила на 20 юни.

Правилата за редовните пътнически и чартърни полети остават без промяна.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха преди дни, че нанасяните от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол, предаде Укринформ.

Това твърдение, направено от Генералния щаб на ВСУ в публикация във Фейсбук, не е проверено по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа, казаха представители на украинските власти - твърдение, което също не е проверено по независим път. Според цитираните източници заради международните санкции Русия не е в състояние да поправи повредените съоръжения, тъй като заместването на вноса се е оказало неефикасно. В резултат руският капацитет за преработка и износ на петрол намалява, казаха те.

През последните седмици ВСУ редовно нанасят удари, най-вече с дронове, по енергийни обекти в Русия.

В началото на този месец руските власти признаха за първи път, че добивът на петрол в страната е намалял.