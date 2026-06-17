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Срещу украинските дронове! Русия ще наложи ограничения за полетите на леки въздухоплавателни средства и дронове в Москва

Срещу украинските дронове! Русия ще наложи ограничения за полетите на леки въздухоплавателни средства и дронове в Москва

17 Юни, 2026 18:13 913 39

  • русия-
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  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • олександър сирски-
  • сергей собянин-
  • росавиация

Съгласно новата мярка леките и свръхлеките самолети, както и дроновете, ще трябва да летят на височина не по-малко от 5200 метра, което е невъзможно за по-голямата част от тези въздухоплавателни средства

Срещу украинските дронове! Русия ще наложи ограничения за полетите на леки въздухоплавателни средства и дронове в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия ще наложи ограничения за полетите на леки частни самолети и дронове в Москва и съседните области като въведе минимално изискване за височина на полета, обяви днес авиационната служба „Росавиация“, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Русия през последните месеци редовно отблъсква украински атаки с дронове, особено срещу районите около Москва.

Съгласно новата мярка леките и свръхлеките самолети, както и дроновете, ще трябва да летят на височина не по-малко от 5200 метра, което е невъзможно за по-голямата част от тези въздухоплавателни средства.

Ограниченията ще са в сила за Москва и Московска област, както и в по-малка степен за Рязанска, Тулска, Калужка, Тверска, Ярославска и Владимирска област.

Новите правила ще влязат в сила на 20 юни.

Правилата за редовните пътнически и чартърни полети остават без промяна.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха преди дни, че нанасяните от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол, предаде Укринформ.

Това твърдение, направено от Генералния щаб на ВСУ в публикация във Фейсбук, не е проверено по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа, казаха представители на украинските власти - твърдение, което също не е проверено по независим път. Според цитираните източници заради международните санкции Русия не е в състояние да поправи повредените съоръжения, тъй като заместването на вноса се е оказало неефикасно. В резултат руският капацитет за преработка и износ на петрол намалява, казаха те.

През последните седмици ВСУ редовно нанасят удари, най-вече с дронове, по енергийни обекти в Русия.

В началото на този месец руските власти признаха за първи път, че добивът на петрол в страната е намалял.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 8 Отговор
    Време беше да приемат войната сериозно.

    Коментиран от #9, #37

    18:14 17.06.2026

  • 2 майор

    10 11 Отговор
    Пак тъпотии се публикуват

    18:17 17.06.2026

  • 3 Факти

    16 9 Отговор
    Московските инфлуенсъри изгоряха 😂

    18:17 17.06.2026

  • 4 Изгледах видеото

    13 12 Отговор
    как Дикий прелетя над Москва и се заби в рафинерията!

    Никакво ПВО не видях.

    18:18 17.06.2026

  • 5 Някой

    21 11 Отговор
    Факти, а кога щ напишете за атакувания от украинците автобус в Брянска област, пълен с деца от Беларус? Има убити и ранени. Или и за този терористичен акт ще си затворите очите?

    Коментиран от #8, #11, #12, #26, #28

    18:19 17.06.2026

  • 6 А тепърва

    10 14 Отговор
    ще става още по- лошо за Москалия!

    18:19 17.06.2026

  • 7 НВМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОZОР

    10 14 Отговор
    Закривай!

    18:19 17.06.2026

  • 8 Ол1гофрен,

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Източник?

    Коментиран от #10

    18:20 17.06.2026

  • 9 Дик диверсанта

    14 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така е, приемат я сериозно и налагат ограничения в Москва и около Москва.
    След като спряха интернета, сега спират и полетите на малка височина, скоро и други неща ще се случват там.
    Всичко върви по план.

    18:21 17.06.2026

  • 10 Някой

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ол1гофрен,":

    Аз източни си имам, но не ми е работа да ги пиша.
    Но няма да го намериш в DW.

    18:22 17.06.2026

  • 11 Ти как разбра?

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Позицията на Украйна
    Отричане на вината:
    Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна категорично отхвърли обвиненията и ги нарече „информационна провокация на Кремъл“.
    Аргументи: В официално изявление украинската армия, цитирана от БТА, подчерта, че в посочения период Силите за отбрана на Украйна не са използвали безпилотни апарати по цели на територията на Брянска област.

    Коментиран от #16, #27

    18:23 17.06.2026

  • 12 Факти

    10 15 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Автобусът е ударен от отклонена ракета на руското ПВО. Ако Путин не беше нападнал Украйна децата щяха да са живи. Путин целуна Корана и уби безброй православни деца.

    Коментиран от #14, #23, #34

    18:25 17.06.2026

  • 13 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    3 6 Отговор
    😄😄😄😄😄😄

    18:26 17.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Унтерофицер

    6 10 Отговор
    Поредна глупост на московските иддиоти, която е напълно безполезна по време на война.

    Коментиран от #17

    18:29 17.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин, президент

    8 10 Отговор
    Руските несчастници ....
    От Киев за Два дня до затваряне на Масква☝️😆

    Коментиран от #20

    18:33 17.06.2026

  • 19 Руската пропаганда

    7 9 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Има за цел глупаците.

    18:37 17.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Украински дронове - няма!

    12 8 Отговор
    а и не украинци оперират с тях! И на украинци кодовете не се дават!

    Освен това журналистите много добре знаят, какво се случи с току що построения в Украйна завод за Байрактар!
    А сега искат да ни внушат че в Украйна за година, вече са построени десетки заводи произвеждащи десетки хиляди далекобойни дронове и Фламингота?!
    А стига бе! Ама верно ли??:)
    Русия си трае за сега, ама до кога ли?

    18:38 17.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Соломон

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Първо за НАТО.На Украйна и Грузия им бе отказано членство в НАТО още през 2008г.Веднага след отказа Гризия бе смазана от руските танкове.През 2014 Русия анвксира Крим а след това вкара войските си в Донбас и Луганск маскирани като местно опълчение.Нито са местни нито са опълчение.Украйна направи ново искане за влизане в НАТО едва през 2017г заради Русия

    18:39 17.06.2026

  • 24 Майор Деянов, на всеки километър

    6 10 Отговор
    Падписвай Капитуляция и стига ни занимавхте с ру3ката ви ко4ина ☝️

    18:39 17.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сбъркана работа

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Русия изпрати бащите на тези деца да избиват деца в Украйна, да изпепеляват градове и окупират чужди земи. За всяко Zло има възмездие. Лошото е, че за греховете на възрастните, често плащат деца и внуци.

    Коментиран от #29

    18:47 17.06.2026

  • 27 Как е разбрал ли?

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ти как разбра?":

    Ами по това, че все някой го е извършил.
    А украинците много неща са отричали до сега, нали?

    Последно бе за интерната в луганск- Първо отричаха да е имало такова нещо, после че руснаците сами са го извършили за да ги набедят и като стана напечено, че там се били криели оператори на дронове. Ами за ЗАЕЦ? Да те подсещам ли и за други неща дето и западните медии ги разобличха?

    18:47 17.06.2026

  • 28 койдазнай

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Те законно ли са влезли в Украйна? Имат ли международни паспорти, печати от украинските власти? Как може нарушители на граничния режим, да очакват друго?!?

    Коментиран от #32

    18:49 17.06.2026

  • 29 СВО не започна

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Сбъркана работа":

    за територии! Дори договора за мир в Истанбул не бе за територии

    (Борис Джонсън)

    18:50 17.06.2026

  • 30 Зеленски

    3 8 Отговор
    Местя.

    18:51 17.06.2026

  • 31 Гаврата с Путлето

    4 7 Отговор
    Продължава.

    18:59 17.06.2026

  • 32 Някой

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "койдазнай":

    Брянска област е в Русия. Не знам какви ги дрънкаш.

    19:05 17.06.2026

  • 33 А НАД КИИФ

    10 2 Отговор
    Всичко лети свободно.

    19:05 17.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    2 4 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК .

    ЕДНА МАЦКВА НЕ МОЖА

    ДА ОПАЗИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:23 17.06.2026

  • 36 Васил

    1 5 Отговор
    Май накрая ще излезе че Нато ще трябва да спасява Путлер от Зеленски????

    19:25 17.06.2026

  • 37 А Бре ИЗДУХАНЯК

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    2 МИЛИОНА КАБЗОНЧИЦИ

    КОЛКО ПО СЕРИОЗНО ТРЯБВА

    ДА СТАНЕ .

    ПУТИН В ЕДИН ДЪРТ ПЕН...ДЕХО

    И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ЗАПОМНЕН

    В ИСТОРИЯТА.

    19:27 17.06.2026

  • 38 ОНЯ С ДРОНЯ

    2 5 Отговор
    А НА МЕН ДАЛИ
    МИ ПУКА

    ОТ ТЕЗИ ЗАБРАНИ?

    УТРЕ ПАК ЩЕ ГЛЕДАМЕ

    ДВИЖУХАТА.

    19:28 17.06.2026

  • 39 А Онези ПВО СИСТЕМИ

    1 4 Отговор
    Които слагаха на
    Покривите
    В МУСКАЛАБАД
    Защо не спряха
    Украинските Дронове
    Да ударят НПЗто?

    Пуся докато се крие на
    Валдайското Озеро
    Москва я удрят на поразия .

    Още ли му е скучно
    На Късокракият Нещастник?

    19:32 17.06.2026

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