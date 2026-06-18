Мащабна украинска атака разтърси Москва, гори рафинерия

Украйна нанесе мащабни удари в района на Москва, включително срещу петролната рафинерия на руската столица. Президентът Зеленски определи атаката като справедлив отговор на руските удари срещу украинските градове.
За втори път за малко повече от седмица украински дронове атакуваха нефтопреработвателния завод в руската столица Москва. Кметът Сергей Собянин съобщи, че рафинерията в Капотня (район в покрайнините на Москва) е била ударена от няколко дрона. Избухнал е голям пожар. Според наличната информация горят най-малко два резервоара, пострадали са инсталации за първична преработка на нефт и за хидроочистване на дизелово гориво.
Рафинерия, мол и временно затворени летища
Московският нефтопреработвателен завод беше цел на украинска атака с дронове преди десетина дни - на 16 юни дрон повреди един от обектите на предприятието, в резултат на което възникна пожар.
През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила 42 дрона, летящи към Москва. Отломки от безпилотните летателни апарати са паднали на територията на търговския център „Садовод“, в резултат на което една от сградите е претърпяла щети. Съобщава се също за удари по жилищни сгради, включително в Жуковски, близо до Москва.
По данни на руското министерство на транспорта четирите московски летища - „Домодедово“, „Внуково“, „Шереметиево“ и „Жуковски“ - са били затворени за няколко часа.
Зеленски: "Справедлив отговор на руските удари по украинските градове"
Поражения има и в Ростовска и Белгородска области. Украински дронове са поразили петролна база в град Гуково, Ростовска област. Там е избухнал пожар, един човек е загинал, а двама са ранени. Ударен е също и военен склад край Шебекино, Белгородска област. Там е изгоряло складово помещение, в което са се съхранявали леснозапалими материали.
Анексираният от Русия Крим също е бил мишена при последната вълна от украински удари с дронове. Атакуван е железопътният мост над Северно-Кримския канал, както и един автомобилен мост. За Русия това съоръжение е от стратегическо значение, тъй като през него се прехвърля тежка техника и гориво за руските войски в южната част на Украйна.
Киев: Украйна е в състояние да поразява стратегически обекти в сърцето на Руската федерация
Украинският президент Володимир Зеленски нарече атаката срещу Московската рафинерия част от украинските „санкции с дълъг обсег“ и „справедлив отговор на постоянните руски удари срещу украински градове и населени места“, написа той в Телеграм. По думите му това е още един важен резултат от действията на украинските военни срещу обекти, които поддържат руската военна машина.
На свой ред Службата за сигурност на Украйна (СБУ) определи атаката срещу Московската петролна рафинерия като успешна и отбеляза, че атакуваният обект се намира на 15 километра от Кремъл. Повторните удари по нефтопреработвателния завод в Москва сочат, че украинските безпилотни летателни апарати могат систематично да поразяват най-важните стратегически обекти на врага в самото сърце на Русия. "Всяка такава атака принуждава Русия да изразходва допълнителни ресурси за ремонт, укрепване на противовъздушната отбрана и преструктуриране на логистиката. СБУ ще продължи да провежда специални операции, които изчерпват икономическия потенциал на аг ресора и повишават цената на войната за Русия“, се казва още в съобщението.
Русия атакува Украйна с ракети и стотици дронове
Същата нощ руските сили атакуваха Украйна със седем балистични ракети „Искандер-М/С-400“ и 239 безпилотни летателни апарати от различни типове, съобщиха Въздушните сили на Украйна.
Според предварителни данни са били свалени или неутрализирани 216 цели – четири балистични ракети и 212 дрона. Две от ракетите и 26 от дроновете са поразили целите си в девет локации, а на седем места има нанесени щети от паднали отломки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #9, #64
18:39 18.06.2026
2 Кобзон рекърдс
Коментиран от #17, #63, #84
18:39 18.06.2026
3 Разберете това
Коментиран от #72
18:40 18.06.2026
4 Бомбят Русия на поразия
Коментиран от #76, #77
18:41 18.06.2026
5 Руccкий из Москвы
Сармат на София, Пловдив, Варна, Бургас.
Чалга до дупка - купона е при нас 🙂
Коментиран от #16, #18, #24, #27, #75
18:41 18.06.2026
6 Даа...
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви по местната телевизия, че се въвежда лимит от 20 литра при продажбата на гориво. А после, взимайки положителния опит от Крим, предстои въвеждане на система с талони.
18:41 18.06.2026
7 Сталин
Коментиран от #68
18:42 18.06.2026
8 Някой
18:43 18.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Така.
Коментиран от #14, #80
18:44 18.06.2026
11 По църкви ще стреляте
18:45 18.06.2026
12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #49
18:45 18.06.2026
13 койдазнай
не би чудо видяло.
Путин, след като се нагуши с парички, като попско дете на Задушница, му се прииска и величие.
Сега обаче идва сметката...
18:45 18.06.2026
14 Руccкий из Москвы
До коментар #10 от "Така.":България всъщност е един вилаят от Турция 🇹🇷
Кючек и телак = българи.
И ибpикчийство!
Коментиран от #21, #25, #42, #54
18:46 18.06.2026
15 смех
18:47 18.06.2026
16 Варна 3
До коментар #5 от "Руccкий из Москвы":Па вие в Проссия защо не го казвате при руснаците и копейките? Хващайте пътя за Русия да се мобилизирате срещу Украйна. Русия няма място в България.
Коментиран от #23, #89
18:47 18.06.2026
17 Жица
До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":Не мога ти разбера пропагандата.
18:48 18.06.2026
18 Българин
До коментар #5 от "Руccкий из Москвы":Това е то истинската русофилия! Да искаш Русия да унищожи България, за да се докаже, колко е велика. Те с тая цел тръгнаха и срещу Украйна, ама там нещо се обърка...
Коментиран от #31
18:48 18.06.2026
19 Реалност
📌 Тези дни е годишнината от Прищинския марш. Това беше истинска специална операция. При Елцин (само за един ден) целият свят започна да ни уважава. Нямаше НИТО ЕДНО РАНЯВАНЕ (!) Сега при Путин (войната вече е в петата си година), а Русия не е постигнала НИТО ЕДНА ЦЕЛ! Близо един милион загинали руснаци. А целият свят престана да ни уважава.
📌 Колко жалък е шутът на трона на Краля.
📌 „Чуждестранни агенти“ се създават просто заради мнение, заради честност.
📌 Нямаме успехи на оперативно-тактическо ниво, а на стратегическо ниво претърпяхме поражение по ВСИЧКИ направления.
📌 Разрушени са ВСИЧКИ отрасли на промишлеността.
📌 Науката е в критично състояние, а образованието е просто сринато.
📌 Напомням, че 98% от големите корупционери членуват в управляващата партия „Единна Русия“ 🇷🇺.
📌 Тревожен е дивият ръст на цените – руският народ обеднява пред очите ни.
📌 Здравеопазването се унищожава. ВСИЧКИ региони намаляват разходите за здравеопазване.
📌 Ако не беше СВО, Тръмп нямаше да „открадне“ Мадуро и нямаше да нападне Иран, убеден съм. Международното право от 2022 г. насам е в най-дълбоката си криза.
📌 Качеството на хранителните продукти става все по-лошо
📌 ЕДИНСТВЕНАТА сфера, в която Русия е сред лидерите, е демографията. Ние сме лидери по ИЗМИРАНЕ. Дори без войната, а войната просто покосява мъжете.
Коментиран от #97, #103, #105
18:48 18.06.2026
20 Казах ли ви сутринта?!
Но е малко!
Трябва още!
Дерзайте...😂!
Коментиран от #83
18:48 18.06.2026
21 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #14 от "Руccкий из Москвы":Пропаганда. Поредната пропаганда от вас.
18:48 18.06.2026
22 чалмосан копей
18:49 18.06.2026
23 Руccкий из Москвы
До коментар #16 от "Варна 3":Никой не те пита.
Турците скоро ще ви покажат мястото си в педepaстията в пасива от 500 години.
Коментиран от #30
18:49 18.06.2026
24 ЧИП
До коментар #5 от "Руccкий из Москвы":Блата около Москвы колкото щеш. Що се мъчиш ами не намериш някое по гъсто да влезеш да се изкъпеш?
Коментиран от #26
18:50 18.06.2026
25 Чиба, съветска мумио !
До коментар #14 от "Руccкий из Москвы":От монголски циraHи мнение не щем !
Хайде марш да дyxaш на опашката за бензин, докато са се събрали opките !
18:51 18.06.2026
26 Руccкий из Москвы
До коментар #24 от "ЧИП":Най-близките блата от Москва са на 130 км (местата се наричат Шатура). 😀😀😀
Коментиран от #104
18:52 18.06.2026
27 Диктор
До коментар #5 от "Руccкий из Москвы":За такова мнение много връща спомените назад. Как Русия обявила България за фашистка държава, бомбардировки през 40те, и мегду другото Русия е виновна за такива олигархични бюджетни партии (ГЕРБ и ДПС), дето изпълняват такива действия, за да превърнат България в "руски мир". Сега заради копейките, дето гласуваха за Радев, сме на това положение. Все едно като Унгария по времето на Орбан.
18:53 18.06.2026
28 Атаката
18:54 18.06.2026
29 Руccкий из Москвы
Коментиран от #35
18:54 18.06.2026
30 Чиба, nocepko !
До коментар #23 от "Руccкий из Москвы":Присмял се крепостния селянин, чиято майка е ползвана за разплод на татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, даргини, казахи, кумики, лезгини, якути, осетинци, мордвини, марийци, ингуши, адигейци, кабардинци, карачаевци, балкарци, хакаси, тувинци, алтайци, буряти, калмики, коми, удмурти, ненци, евенки и ханги.
От кой си се пръкнал ти, никой не знае .
Коментиран от #36
18:54 18.06.2026
31 Жица
До коментар #18 от "Българин":Ами те тръгнаха и срещу Турция и ни освободиха, иначе сега щеше да носиш чалма и да се кланяш на падишаха. А, и нямаше да се пишеш с ник:бългаеин
Коментиран от #38
18:54 18.06.2026
32 Без име
18:55 18.06.2026
33 Механик
Коментиран от #50
18:55 18.06.2026
34 Фори
Коментиран от #56
18:55 18.06.2026
35 Руccкий из Москвы
До коментар #29 от "Руccкий из Москвы":Geddin deden 🇹🇷
Мъка и тъга для български черни малки момченца и момиченца.
🍑🍌🙂🇹🇷
18:56 18.06.2026
36 Руccкий из Москвы
До коментар #30 от "Чиба, nocepko !":.. И украинци. 🙂
И белоруси.
Коментиран от #44
18:57 18.06.2026
37 Жълтопаветник
18:57 18.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бъркаш
И само за 45 г. майкопродавците станаха альошки и наташки .
18:57 18.06.2026
40 Руснак без крак...
Били напабедими значи......😄
18:58 18.06.2026
41 Генерал Боташ
На Санкциите срещу Русия .
ХАХАХАХАХА
УКРАЙНА ОБАЧЕ НЕ И ПУКА
ЗА ВЕТОТО НА
РУСКИЯ КАЛНИК
ЯКО УДРЯ МУСКАЛАБАД.
Коментиран от #55
18:58 18.06.2026
42 Руccкий из Москвы
До коментар #14 от "Руccкий из Москвы":Българин е турчин + циганин черен.
Коментиран от #58
18:59 18.06.2026
43 Подводен флот
Корабът, чието строителство струваше около 100 млн. евро и продължи 8 години, "унищожи" три украински дрона на стойност десет хиляди евро.
19:00 18.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:00 18.06.2026
46 МОСКВИЧ
Гледахме войната по Телевизията.
През 2026 Година Гледаме
Войната През Прозореца.
СПАСИБА ТАВАРИШ ВОВКА ПЬIНЕХОД.
19:00 18.06.2026
47 Мразя Масква без пари
Проклети да са руските мизерници!
19:00 18.06.2026
48 Руccкий из Москвы
Турчин 🍌 в актива, българин 🍑 в пасива!
🙂🙂🙂
Коментиран от #71
19:00 18.06.2026
49 Кефа
До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Ще е довечера в украйна, укрите ще бъдат размазани. Кефа ще продължи и по нататък, само гледайте.
19:01 18.06.2026
50 Ол1гофрен,
До коментар #33 от "Механик":Някоя болница или черква викаш.
19:01 18.06.2026
51 факти
19:01 18.06.2026
52 Майор Деянов, на всеки километър
И6eм те у жonата ру3ка ☝️😄
Коментиран от #59
19:01 18.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ърлстърски доброволец
До коментар #41 от "Генерал Боташ":Миризливият Зелен чорап Гадев не мога бе да спаси московските мъ.ърши.
Този нещастник нищо не може да направи освен да ръси общи приказки и празни обещания - вече десет години...
19:02 18.06.2026
56 Русуфил хардлайнaр
До коментар #34 от "Фори":Пять года правят 1800 деня! По 1,5 застреляни рафинерии в день прай 2700 (две тысяч, семсот) рафинериями в огнями!
19:03 18.06.2026
57 Атина Палада
19:03 18.06.2026
58 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР
До коментар #42 от "Руccкий из Москвы":А ТВОЯ ДИРНИК
ЧЕРВЕН ЛИ Е
ИЛИ РОЗОВ ?
19:03 18.06.2026
59 Руccкий из Москвы
До коментар #52 от "Майор Деянов, на всеки километър":Турските навици и желания са възприети от българите за 500 години! 🤣🍌🍑
Коментиран от #74
19:03 18.06.2026
60 Вале-каро
19:04 18.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Наблюдателен
До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":На 2:40 мин се вижда и Румен Радев.
19:04 18.06.2026
64 Празник на безумието...
До коментар #1 от "Варна 3":Какво следва?
19:04 18.06.2026
65 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАЦКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
19:05 18.06.2026
66 Исус е пътят
Коментиран от #73
19:05 18.06.2026
67 Да нахраним мypZилките 😉
Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
Родион Малиновски – украинец
Семьон Тимошенко – украинец
Андрей Ерьоменко – украинец
Иван Черняховски – украинец
Кирил Москаленко – украинец
Яков Черевиченко – украинец
Фьодор Костенко – украинец
Филип Голиков – украинец
Константин Рокосовски – поляк
Иван Баграмян – арменец
Ока Городовиков – калмик
Иван Петров – грък
Да завършим с
Йосиф Сталин – грузинец
Кои са руснаците, ве?
Поняли?
Коментиран от #81
19:06 18.06.2026
68 Да ЗАПОЧВАМЕ
До коментар #7 от "Сталин":ТОГАВА ОТ ШАЛОМОВИЧ.
МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ.
19:06 18.06.2026
69 Варна 3
Коментиран от #87
19:06 18.06.2026
70 999999
19:07 18.06.2026
71 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
До коментар #48 от "Руccкий из Москвы":ЧТО ЕТО?
РУСКИ ДОМУЗ
19:07 18.06.2026
72 Като малките деца
До коментар #3 от "Разберете това":Запалило клечица кибрит и се хили, а като му извърти баща му един шамар и текват сълзите...
19:08 18.06.2026
73 Мичо
До коментар #66 от "Исус е пътят":Путин е масон и агент на ми6
19:09 18.06.2026
74 Миролюб Войнов, историк
До коментар #59 от "Руccкий из Москвы":"...Турските навици и желания са възприети от българите за 500 години! ..."
Що се не погледеш монголската физиономия и не фанеш влака за Монголско ......😄☝️
19:09 18.06.2026
75 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #5 от "Руccкий из Москвы":Ние, българите, през Втората световна война обявихме война на съюзниците и София беше срината от бомбардировки. Такива сме си. Кухи кратуни. Само атом ни оправя.
Коментиран от #82
19:09 18.06.2026
76 Браво, брависимо..
До коментар #4 от "Бомбят Русия на поразия":Какво следва?
19:09 18.06.2026
77 Не се радвайте много
До коментар #4 от "Бомбят Русия на поразия":Ще последва отговор от Русия, нови разрушения и жертви от двете страни
Коментиран от #86
19:09 18.06.2026
78 курумпел
19:10 18.06.2026
79 Иво Христов
19:10 18.06.2026
80 Чакаме да се доразцепи..
До коментар #10 от "Така.":1000 години дали ще стигнат?
Коментиран от #93
19:11 18.06.2026
81 Руccкий из Москвы
До коментар #67 от "Да нахраним мypZилките 😉":...а всеки българин е циганин. 😊
19:11 18.06.2026
82 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #75 от "Хахаха!🎺🥳😀":"...Ние българите.. "
Ти си българин, колкото аз руснак 😄☝️
19:11 18.06.2026
83 не може да бъде
До коментар #20 от "Казах ли ви сутринта?!":Това е точно така но учудващото е защо!?Действително както разбрах от СНН -това е най-мащабната украинска атака досега .с около 600 дрона-нанесена е сериозна щета на тази рафинерия -обърнете внимание -запалени са 2 резервора и има ефектен пожар с много черен пушек -може би гори мазут -но както изглежда основните съоръжения изобщо не са засегнати !!??..и как да бъдат засегнати като става дума за поражение от няколко дрона ...дали са повече от 2 или 3 не е ясно !?Струва ми се че шума около тази атака е даже повече от пушека от поражението!?
19:12 18.06.2026
84 Брей
До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":Ще вземеш хляба на факти...
Покажи филмчета и от двете страни..
19:12 18.06.2026
85 Ами сега
19:12 18.06.2026
86 Алън Пугачов
До коментар #77 от "Не се радвайте много":Ние се радваме не че се разрушават две страни и измират хора от два народа, а се радваме, че вероломно нападната страна има народ който не прекланя глава и отговаря достойно на агресията , за слава на народа и армията му! Слава на Украйна!
Коментиран от #102
19:14 18.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ
ПУТИН .
ОТ 2011 ГОДИНА НАСАМ
АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ И ПЕСКОВ
СА НАРЕЖДАЛИ НА РУСКИТЕ НОВИНАРИ
И ПРОПАГАНДИСТИ
ДА ПРАВЯТ ФАЛШИВИ НОВИНИ
ЗА ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ .
ПУТИН.
ВСЯКА ВЕЧЕР НА ДЪРТИЯ ЗАБЛУДЯК
ПУТИН СЕ ПОДНАСЯТ
САМО ХУБАВИ И УКРАСЕНИ НОВИНИ
КОИТО ДА ПРЕДСТАВЯТ НА ПУТИН
КОЛКО Е ВЕЛИК И ОБИЧАН ОТ НАРОДА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
За УНИЩОЖЕНИЕТО НА КРАЙЦЕРА
МАСКВА
НАПРИМЕР ,
ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ
МУ Е КАЗАНО
СЕДМИЦАТА ПО КЪСНО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:15 18.06.2026
89 Не копейка
До коментар #16 от "Варна 3":Ами според твоята логика, хващай самолета или по скоро влака за Киев да се биеш с руснаците, те украинците имат недостиг от войници. войната и точно тази е много гадна
Коментиран от #94
19:15 18.06.2026
90 Хахаха!🎺🥳😀
Ние, българите, правителство на Богдан Филов обявихме война и София беше попиляна от бомбардировки. Такива сме си. Кухи кратуни.
19:15 18.06.2026
91 АНГЛОСАКСИТЕ НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА
19:15 18.06.2026
92 Някой
19:15 18.06.2026
93 Атина Палада
До коментар #80 от "Чакаме да се доразцепи..":Колко години стигнаха на съвецкия съюз да се разцепи? Той беше вечен и нерушим, а бързо гушна букета!
19:15 18.06.2026
94 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #89 от "Не копейка":Двама българи бяха там на война против Русия. Единият го убиха на втория ден, а другия на петия.
19:17 18.06.2026
95 БАЙ ТИ ГЬОБЕЛС
Коментиран от #98
19:22 18.06.2026
96 А ве теА череши постоянно ги папагалиш!
До коментар #87 от "Руснак без крак...":Ами дай малко инфо,кво е станало?!
Не,че ще ни е интересно,но да ти начешем малко крастата и егото...!
Разкажи,моля...😃?!
19:23 18.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 А все сме си мислили,че...
До коментар #95 от "БАЙ ТИ ГЬОБЕЛС":...Гьобелс,вече е два метра под земята,пък той възкръснал и ръси ли,ръси-Укро-Пропаганда...!
19:25 18.06.2026
99 РАДЕВ
На Украинските Дронове?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Да погледне малко по добре
Картинката
ЛЪОТЧИКА.
19:25 18.06.2026
100 Васил
19:28 18.06.2026
101 ГибМелсън
19:29 18.06.2026
102 НАЛИ?!
До коментар #86 от "Алън Пугачов":,,народ който не прекланя глава и отговаря достойно на агресията , за слава на народа и армията му!"
Особено много важи за здравите и яки украинци,избягали от мобилизация,давайки подкуп на корумпираните укро-служби и излежаващи се по плажовете на нашето Черноморие...😝!
19:32 18.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Малка поправка
До коментар #19 от "Реалност":"Близо един милион загинали руснаци."
Сопри се бе, чадо! Хора, бъдете по-отговорни и преди да пишете, си проверявайте информацията, а не пишете по слухове и гадания! По съгласувани данни от разследване на корпорация BBC и руски правозащитни организации досега от началото на войната загубите на Русия като убити са около 226000 души. Така че хайде по-полека с милиона.
Коментиран от #107, #109
19:39 18.06.2026
106 Шекел Мошещайн
19:39 18.06.2026
107 Шматка
До коментар #105 от "Малка поправка":220000 са само насниманите и потвърдени случаи,а колко са ония,които са станали на слънчоглед и за ги наръфали кучетата?Можеш ли да ни кажеш?Не,не можеш,щото си тъпанар.Думкаш на тъпан.
Коментиран от #110
19:42 18.06.2026
108 Мишел
19:58 18.06.2026
109 Пропуснал си една единица
До коментар #105 от "Малка поправка":Пред цитираното число
Коментиран от #111
20:21 18.06.2026
110 Въпросче
До коментар #107 от "Шматка":А ти можеш ли да ни кажеш? Може би имаш някакъв много специален източник на информация, по-надежден от тези на BBC? Или сам си ходил да ги брои на бойното поле? Във всеки случай този 1 милион е измишльотина, плод на нечии мераци, и е некоректно да се споменава като проверен факт.
20:23 18.06.2026
111 Напомняне
До коментар #109 от "Пропуснал си една единица":Аз лично нищо не съм пропуснал. Такава е информацията на BBC. За пропуснатата единица върви да спориш с техните журналисти. Пак казвам - BBC, не ТАСС.
20:26 18.06.2026
112 Иван 1
20:27 18.06.2026