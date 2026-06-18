Мащабна украинска атака разтърси Москва, гори рафинерия

Украйна нанесе мащабни удари в района на Москва, включително срещу петролната рафинерия на руската столица. Президентът Зеленски определи атаката като справедлив отговор на руските удари срещу украинските градове.

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За втори път за малко повече от седмица украински дронове атакуваха нефтопреработвателния завод в руската столица Москва. Кметът Сергей Собянин съобщи, че рафинерията в Капотня (район в покрайнините на Москва) е била ударена от няколко дрона. Избухнал е голям пожар. Според наличната информация горят най-малко два резервоара, пострадали са инсталации за първична преработка на нефт и за хидроочистване на дизелово гориво.

Рафинерия, мол и временно затворени летища

Московският нефтопреработвателен завод беше цел на украинска атака с дронове преди десетина дни - на 16 юни дрон повреди един от обектите на предприятието, в резултат на което възникна пожар.

През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила 42 дрона, летящи към Москва. Отломки от безпилотните летателни апарати са паднали на територията на търговския център „Садовод“, в резултат на което една от сградите е претърпяла щети. Съобщава се също за удари по жилищни сгради, включително в Жуковски, близо до Москва.

По данни на руското министерство на транспорта четирите московски летища - „Домодедово“, „Внуково“, „Шереметиево“ и „Жуковски“ - са били затворени за няколко часа.

Зеленски: "Справедлив отговор на руските удари по украинските градове"

Поражения има и в Ростовска и Белгородска области. Украински дронове са поразили петролна база в град Гуково, Ростовска област. Там е избухнал пожар, един човек е загинал, а двама са ранени. Ударен е също и военен склад край Шебекино, Белгородска област. Там е изгоряло складово помещение, в което са се съхранявали леснозапалими материали.

Анексираният от Русия Крим също е бил мишена при последната вълна от украински удари с дронове. Атакуван е железопътният мост над Северно-Кримския канал, както и един автомобилен мост. За Русия това съоръжение е от стратегическо значение, тъй като през него се прехвърля тежка техника и гориво за руските войски в южната част на Украйна.

Киев: Украйна е в състояние да поразява стратегически обекти в сърцето на Руската федерация

Украинският президент Володимир Зеленски нарече атаката срещу Московската рафинерия част от украинските „санкции с дълъг обсег“ и „справедлив отговор на постоянните руски удари срещу украински градове и населени места“, написа той в Телеграм. По думите му това е още един важен резултат от действията на украинските военни срещу обекти, които поддържат руската военна машина.

На свой ред Службата за сигурност на Украйна (СБУ) определи атаката срещу Московската петролна рафинерия като успешна и отбеляза, че атакуваният обект се намира на 15 километра от Кремъл. Повторните удари по нефтопреработвателния завод в Москва сочат, че украинските безпилотни летателни апарати могат систематично да поразяват най-важните стратегически обекти на врага в самото сърце на Русия. "Всяка такава атака принуждава Русия да изразходва допълнителни ресурси за ремонт, укрепване на противовъздушната отбрана и преструктуриране на логистиката. СБУ ще продължи да провежда специални операции, които изчерпват икономическия потенциал на аг ресора и повишават цената на войната за Русия“, се казва още в съобщението.

Русия атакува Украйна с ракети и стотици дронове

Същата нощ руските сили атакуваха Украйна със седем балистични ракети „Искандер-М/С-400“ и 239 безпилотни летателни апарати от различни типове, съобщиха Въздушните сили на Украйна.

Според предварителни данни са били свалени или неутрализирани 216 цели – четири балистични ракети и 212 дрона. Две от ракетите и 26 от дроновете са поразили целите си в девет локации, а на седем места има нанесени щети от паднали отломки.