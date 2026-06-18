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Мащабна украинска атака разтърси Москва, гори рафинерия
  Тема: Украйна

Мащабна украинска атака разтърси Москва, гори рафинерия

18 Юни, 2026 18:38 1 898 112

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  • украйна-
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  • москва-
  • олександър сирски-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Президентът Володимир Зеленски определи атаката като справедлив отговор на руските удари срещу украинските градове

Мащабна украинска атака разтърси Москва, гори рафинерия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украйна нанесе мащабни удари в района на Москва, включително срещу петролната рафинерия на руската столица. Президентът Зеленски определи атаката като справедлив отговор на руските удари срещу украинските градове.

Още новини от Украйна

За втори път за малко повече от седмица украински дронове атакуваха нефтопреработвателния завод в руската столица Москва. Кметът Сергей Собянин съобщи, че рафинерията в Капотня (район в покрайнините на Москва) е била ударена от няколко дрона. Избухнал е голям пожар. Според наличната информация горят най-малко два резервоара, пострадали са инсталации за първична преработка на нефт и за хидроочистване на дизелово гориво.

Рафинерия, мол и временно затворени летища

Московският нефтопреработвателен завод беше цел на украинска атака с дронове преди десетина дни - на 16 юни дрон повреди един от обектите на предприятието, в резултат на което възникна пожар.

През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила 42 дрона, летящи към Москва. Отломки от безпилотните летателни апарати са паднали на територията на търговския център „Садовод“, в резултат на което една от сградите е претърпяла щети. Съобщава се също за удари по жилищни сгради, включително в Жуковски, близо до Москва.

По данни на руското министерство на транспорта четирите московски летища - „Домодедово“, „Внуково“, „Шереметиево“ и „Жуковски“ - са били затворени за няколко часа.

Зеленски: "Справедлив отговор на руските удари по украинските градове"

Поражения има и в Ростовска и Белгородска области. Украински дронове са поразили петролна база в град Гуково, Ростовска област. Там е избухнал пожар, един човек е загинал, а двама са ранени. Ударен е също и военен склад край Шебекино, Белгородска област. Там е изгоряло складово помещение, в което са се съхранявали леснозапалими материали.

Анексираният от Русия Крим също е бил мишена при последната вълна от украински удари с дронове. Атакуван е железопътният мост над Северно-Кримския канал, както и един автомобилен мост. За Русия това съоръжение е от стратегическо значение, тъй като през него се прехвърля тежка техника и гориво за руските войски в южната част на Украйна.

Киев: Украйна е в състояние да поразява стратегически обекти в сърцето на Руската федерация

Украинският президент Володимир Зеленски нарече атаката срещу Московската рафинерия част от украинските „санкции с дълъг обсег“ и „справедлив отговор на постоянните руски удари срещу украински градове и населени места“, написа той в Телеграм. По думите му това е още един важен резултат от действията на украинските военни срещу обекти, които поддържат руската военна машина.

На свой ред Службата за сигурност на Украйна (СБУ) определи атаката срещу Московската петролна рафинерия като успешна и отбеляза, че атакуваният обект се намира на 15 километра от Кремъл. Повторните удари по нефтопреработвателния завод в Москва сочат, че украинските безпилотни летателни апарати могат систематично да поразяват най-важните стратегически обекти на врага в самото сърце на Русия. "Всяка такава атака принуждава Русия да изразходва допълнителни ресурси за ремонт, укрепване на противовъздушната отбрана и преструктуриране на логистиката. СБУ ще продължи да провежда специални операции, които изчерпват икономическия потенциал на аг ресора и повишават цената на войната за Русия“, се казва още в съобщението.

Русия атакува Украйна с ракети и стотици дронове

Същата нощ руските сили атакуваха Украйна със седем балистични ракети „Искандер-М/С-400“ и 239 безпилотни летателни апарати от различни типове, съобщиха Въздушните сили на Украйна.

Според предварителни данни са били свалени или неутрализирани 216 цели – четири балистични ракети и 212 дрона. Две от ракетите и 26 от дроновете са поразили целите си в девет локации, а на седем места има нанесени щети от паднали отломки.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    39 23 Отговор
    Още нефтен дъжд над Москва, още!

    Коментиран от #9, #64

    18:39 18.06.2026

  • 2 Кобзон рекърдс

    21 17 Отговор
    Мадяр докладва.

    Коментиран от #17, #63, #84

    18:39 18.06.2026

  • 3 Разберете това

    40 14 Отговор
    Да гори Москва! Москва гори, момчета!

    Коментиран от #72

    18:40 18.06.2026

  • 4 Бомбят Русия на поразия

    36 17 Отговор
    Путин пак го попукаха

    Коментиран от #76, #77

    18:41 18.06.2026

  • 5 Руccкий из Москвы

    16 29 Отговор
    Направих екранни снимки на тази тема. Ще покажа на приятелите си. Така че, когато се стигне до ядрен конфликт 🚀🚀🚀🔥 с Европа, България и българите да не бъдат пощадени, дори на думи.

    Сармат на София, Пловдив, Варна, Бургас.
    Чалга до дупка - купона е при нас 🙂

    Коментиран от #16, #18, #24, #27, #75

    18:41 18.06.2026

  • 6 Даа...

    26 18 Отговор
    Наш Мунчо се обяви против санкциите на ЕС, но за негово съжаление няма контрол върху украинските.
    Кметът на Москва Сергей Собянин обяви по местната телевизия, че се въвежда лимит от 20 литра при продажбата на гориво. А после, взимайки положителния опит от Крим, предстои въвеждане на система с талони.

    18:41 18.06.2026

  • 7 Сталин

    33 25 Отговор
    Бандерите са рак на Европа, както чфутите са рак за света

    Коментиран от #68

    18:42 18.06.2026

  • 8 Някой

    34 23 Отговор
    За това колко пъти ще ни информирате. Ама за това, че Константиновака е във фактическо обкръжение ни дума, ни вопъл ни стон. Или тя няма вече стратегическо значение. Важно е да популяризираме опорките на ДВ

    18:43 18.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Така.

    26 17 Отговор
    След много години руска мъка, вече Русия геби силата си. Путиновата империя се разцепва и външно, и вътрешно. Украйна ще завземе Москва и цяла европейска Русия, а Китай ще завземе Сибир. Рафинериите в блатото горят, за да накара Русия да спре да воюва. Предвижда се и гражданска война в Русия, които сибирските народи искат независимост.

    Коментиран от #14, #80

    18:44 18.06.2026

  • 11 По църкви ще стреляте

    21 18 Отговор
    Блатари мръсни.

    18:45 18.06.2026

  • 12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    14 14 Отговор
    Голям кеф

    Коментиран от #49

    18:45 18.06.2026

  • 13 койдазнай

    18 11 Отговор
    Да би мирно седеля,
    не би чудо видяло.
    Путин, след като се нагуши с парички, като попско дете на Задушница, му се прииска и величие.
    Сега обаче идва сметката...

    18:45 18.06.2026

  • 14 Руccкий из Москвы

    8 19 Отговор

    До коментар #10 от "Така.":

    България всъщност е един вилаят от Турция 🇹🇷

    Кючек и телак = българи.
    И ибpикчийство!

    Коментиран от #21, #25, #42, #54

    18:46 18.06.2026

  • 15 смех

    13 13 Отговор
    това е фейк бре, не е възможно , всички дронове са свалени и от отломките са възникнали минимални щети и локални пожари. Нал тъй копейкаджии

    18:47 18.06.2026

  • 16 Варна 3

    21 13 Отговор

    До коментар #5 от "Руccкий из Москвы":

    Па вие в Проссия защо не го казвате при руснаците и копейките? Хващайте пътя за Русия да се мобилизирате срещу Украйна. Русия няма място в България.

    Коментиран от #23, #89

    18:47 18.06.2026

  • 17 Жица

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":

    Не мога ти разбера пропагандата.

    18:48 18.06.2026

  • 18 Българин

    22 15 Отговор

    До коментар #5 от "Руccкий из Москвы":

    Това е то истинската русофилия! Да искаш Русия да унищожи България, за да се докаже, колко е велика. Те с тая цел тръгнаха и срещу Украйна, ама там нещо се обърка...

    Коментиран от #31

    18:48 18.06.2026

  • 19 Реалност

    17 9 Отговор
    Известният руски военен, генерал-полковник Леонид Ивашов, оцени резултатите от т.нар. „Специална военна операция“
    📌 Тези дни е годишнината от Прищинския марш. Това беше истинска специална операция. При Елцин (само за един ден) целият свят започна да ни уважава. Нямаше НИТО ЕДНО РАНЯВАНЕ (!) Сега при Путин (войната вече е в петата си година), а Русия не е постигнала НИТО ЕДНА ЦЕЛ! Близо един милион загинали руснаци. А целият свят престана да ни уважава.
    📌 Колко жалък е шутът на трона на Краля.
    📌 „Чуждестранни агенти“ се създават просто заради мнение, заради честност.
    📌 Нямаме успехи на оперативно-тактическо ниво, а на стратегическо ниво претърпяхме поражение по ВСИЧКИ направления.
    📌 Разрушени са ВСИЧКИ отрасли на промишлеността.
    📌 Науката е в критично състояние, а образованието е просто сринато.
    📌 Напомням, че 98% от големите корупционери членуват в управляващата партия „Единна Русия“ 🇷🇺.
    📌 Тревожен е дивият ръст на цените – руският народ обеднява пред очите ни.
    📌 Здравеопазването се унищожава. ВСИЧКИ региони намаляват разходите за здравеопазване.
    📌 Ако не беше СВО, Тръмп нямаше да „открадне“ Мадуро и нямаше да нападне Иран, убеден съм. Международното право от 2022 г. насам е в най-дълбоката си криза.
    📌 Качеството на хранителните продукти става все по-лошо
    📌 ЕДИНСТВЕНАТА сфера, в която Русия е сред лидерите, е демографията. Ние сме лидери по ИЗМИРАНЕ. Дори без войната, а войната просто покосява мъжете.

    Коментиран от #97, #103, #105

    18:48 18.06.2026

  • 20 Казах ли ви сутринта?!

    17 13 Отговор
    Тази статия,ще се претопля цял ден,в най-различни варианти...!
    Но е малко!
    Трябва още!
    Дерзайте...😂!

    Коментиран от #83

    18:48 18.06.2026

  • 21 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    12 7 Отговор

    До коментар #14 от "Руccкий из Москвы":

    Пропаганда. Поредната пропаганда от вас.

    18:48 18.06.2026

  • 22 чалмосан копей

    11 6 Отговор
    Конвейра на разплатата работи треперете червеи само по лошо идва.

    18:49 18.06.2026

  • 23 Руccкий из Москвы

    9 17 Отговор

    До коментар #16 от "Варна 3":

    Никой не те пита.
    Турците скоро ще ви покажат мястото си в педepaстията в пасива от 500 години.

    Коментиран от #30

    18:49 18.06.2026

  • 24 ЧИП

    16 4 Отговор

    До коментар #5 от "Руccкий из Москвы":

    Блата около Москвы колкото щеш. Що се мъчиш ами не намериш някое по гъсто да влезеш да се изкъпеш?

    Коментиран от #26

    18:50 18.06.2026

  • 25 Чиба, съветска мумио !

    13 6 Отговор

    До коментар #14 от "Руccкий из Москвы":

    От монголски циraHи мнение не щем !
    Хайде марш да дyxaш на опашката за бензин, докато са се събрали opките !

    18:51 18.06.2026

  • 26 Руccкий из Москвы

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "ЧИП":

    Най-близките блата от Москва са на 130 км (местата се наричат Шатура). 😀😀😀

    Коментиран от #104

    18:52 18.06.2026

  • 27 Диктор

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "Руccкий из Москвы":

    За такова мнение много връща спомените назад. Как Русия обявила България за фашистка държава, бомбардировки през 40те, и мегду другото Русия е виновна за такива олигархични бюджетни партии (ГЕРБ и ДПС), дето изпълняват такива действия, за да превърнат България в "руски мир". Сега заради копейките, дето гласуваха за Радев, сме на това положение. Все едно като Унгария по времето на Орбан.

    18:53 18.06.2026

  • 28 Атаката

    9 8 Отговор
    Не е окраинска а от НАТО боклуците които ще са пържена цаца

    18:54 18.06.2026

  • 29 Руccкий из Москвы

    3 12 Отговор
    Няма българин на света, чийто прадядо не е бил прецакан 🍑🍌 от турците, когато е бил момче. 🙂

    Коментиран от #35

    18:54 18.06.2026

  • 30 Чиба, nocepko !

    14 8 Отговор

    До коментар #23 от "Руccкий из Москвы":

    Присмял се крепостния селянин, чиято майка е ползвана за разплод на татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, даргини, казахи, кумики, лезгини, якути, осетинци, мордвини, марийци, ингуши, адигейци, кабардинци, карачаевци, балкарци, хакаси, тувинци, алтайци, буряти, калмики, коми, удмурти, ненци, евенки и ханги.
    От кой си се пръкнал ти, никой не знае .

    Коментиран от #36

    18:54 18.06.2026

  • 31 Жица

    11 11 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Ами те тръгнаха и срещу Турция и ни освободиха, иначе сега щеше да носиш чалма и да се кланяш на падишаха. А, и нямаше да се пишеш с ник:бългаеин

    Коментиран от #38

    18:54 18.06.2026

  • 32 Без име

    11 9 Отговор
    Усещам, че часовникът брои последните часове на Украйна.

    18:55 18.06.2026

  • 33 Механик

    13 9 Отговор
    Па нощеска ще има бангаранга над киев. Утре ще е рев и тръшкане на укро-шебеци.

    Коментиран от #50

    18:55 18.06.2026

  • 34 Фори

    8 9 Отговор
    Думнали една рафинерия! В Русия има хиляди. А могат да си построят рафинерия веднага. Имаш нефт имаш рафинерии!

    Коментиран от #56

    18:55 18.06.2026

  • 35 Руccкий из Москвы

    1 8 Отговор

    До коментар #29 от "Руccкий из Москвы":

    Geddin deden 🇹🇷

    Мъка и тъга для български черни малки момченца и момиченца.
    🍑🍌🙂🇹🇷

    18:56 18.06.2026

  • 36 Руccкий из Москвы

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Чиба, nocepko !":

    .. И украинци. 🙂

    И белоруси.

    Коментиран от #44

    18:57 18.06.2026

  • 37 Жълтопаветник

    6 4 Отговор
    Ава, оти Кремля пита търговцити за порасналити цини на бензиня? Търгашити по умни ли са от пyтилитиците и от икономистити? По умни я?

    18:57 18.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бъркаш

    10 7 Отговор
    Еми не, 500 г. дедите ни са запазили имена, език, вяра.
    И само за 45 г. майкопродавците станаха альошки и наташки .

    18:57 18.06.2026

  • 40 Руснак без крак...

    11 5 Отговор
    Бий ушанките с лопата ☝️
    Били напабедими значи......😄

    18:58 18.06.2026

  • 41 Генерал Боташ

    10 5 Отговор
    Искал да сложи Вето
    На Санкциите срещу Русия .

    ХАХАХАХАХА

    УКРАЙНА ОБАЧЕ НЕ И ПУКА
    ЗА ВЕТОТО НА
    РУСКИЯ КАЛНИК

    ЯКО УДРЯ МУСКАЛАБАД.

    Коментиран от #55

    18:58 18.06.2026

  • 42 Руccкий из Москвы

    2 10 Отговор

    До коментар #14 от "Руccкий из Москвы":

    Българин е турчин + циганин черен.

    Коментиран от #58

    18:59 18.06.2026

  • 43 Подводен флот

    10 4 Отговор
    (Про)руските канали пишат, че корветът на руския флот "Бойкий", ударен в Кронщат преди няколко дни, е тотално унищожен.
    Корабът, чието строителство струваше около 100 млн. евро и продължи 8 години, "унищожи" три украински дрона на стойност десет хиляди евро.

    19:00 18.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    6 8 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:00 18.06.2026

  • 46 МОСКВИЧ

    8 6 Отговор
    През 2022 и 2023 Година

    Гледахме войната по Телевизията.

    През 2026 Година Гледаме

    Войната През Прозореца.

    СПАСИБА ТАВАРИШ ВОВКА ПЬIНЕХОД.

    19:00 18.06.2026

  • 47 Мразя Масква без пари

    10 8 Отговор
    Гори, мръсна пРосйо, цяла да изгориш дано!
    Проклети да са руските мизерници!

    19:00 18.06.2026

  • 48 Руccкий из Москвы

    0 7 Отговор
    Чук-чук, кряк-кряк

    Турчин 🍌 в актива, българин 🍑 в пасива!
    🙂🙂🙂

    Коментиран от #71

    19:00 18.06.2026

  • 49 Кефа

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ще е довечера в украйна, укрите ще бъдат размазани. Кефа ще продължи и по нататък, само гледайте.

    19:01 18.06.2026

  • 50 Ол1гофрен,

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Някоя болница или черква викаш.

    19:01 18.06.2026

  • 51 факти

    9 7 Отговор
    Точно такива новини искам да чувам всеки божи ден.Аз,всъщност искам Русия да бъде заличена някак си от атласа.

    19:01 18.06.2026

  • 52 Майор Деянов, на всеки километър

    9 4 Отговор
    "....България и българите да не бъдат пощадени, дори на думи...."

    И6eм те у жonата ру3ка ☝️😄

    Коментиран от #59

    19:01 18.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ърлстърски доброволец

    8 5 Отговор

    До коментар #41 от "Генерал Боташ":

    Миризливият Зелен чорап Гадев не мога бе да спаси московските мъ.ърши.
    Този нещастник нищо не може да направи освен да ръси общи приказки и празни обещания - вече десет години...

    19:02 18.06.2026

  • 56 Русуфил хардлайнaр

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Фори":

    Пять года правят 1800 деня! По 1,5 застреляни рафинерии в день прай 2700 (две тысяч, семсот) рафинериями в огнями!

    19:03 18.06.2026

  • 57 Атина Палада

    5 3 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    19:03 18.06.2026

  • 58 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Руccкий из Москвы":

    А ТВОЯ ДИРНИК
    ЧЕРВЕН ЛИ Е

    ИЛИ РОЗОВ ?

    19:03 18.06.2026

  • 59 Руccкий из Москвы

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Турските навици и желания са възприети от българите за 500 години! 🤣🍌🍑

    Коментиран от #74

    19:03 18.06.2026

  • 60 Вале-каро

    2 5 Отговор
    От всички писаници разбирам ,че многомилионна Москва има една единствена рафинерия и може би два от всичките и резервоари горятНякой може ли да ме светне колко са големи тези резервоари та да захранват многомилионен град?

    19:04 18.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Наблюдателен

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":

    На 2:40 мин се вижда и Румен Радев.

    19:04 18.06.2026

  • 64 Празник на безумието...

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Какво следва?

    19:04 18.06.2026

  • 65 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    8 4 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ЕДНА МАЦКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.

    19:05 18.06.2026

  • 66 Исус е пътят

    2 4 Отговор
    Тази война е пълен фалш Путин е масон зелнски също. Европа се залива с мигранти мюсюлмани Русия също, в европа ваксини в Русия също, в европа чипизация в Русия също. Едни и същи неща се случват и тук и там. Тази война е чюза налагане на новият световен ред в който християнството ще бъде отстранено мюсюлманите се ги глезат може би тази религия са избрали за робите може би и тях ще отстранят на по късен етап.

    Коментиран от #73

    19:05 18.06.2026

  • 67 Да нахраним мypZилките 😉

    9 5 Отговор
    РаZия до такава степен не е в състояние да приеме, че е побеждавана и унижавана пред целия свят от украинците, че вече изпитва носталгия по нациcтите. 🤣
    Но, да напомня отново на 4eбypaшkите -тези, които изнасят войната 41-45 та са украинци. От 15 те командващи фронтове 8 са украинци:
    ​Родион Малиновски – украинец
    ​Семьон Тимошенко – украинец
    ​Андрей Ерьоменко – украинец
    ​Иван Черняховски – украинец
    ​Кирил Москаленко – украинец
    ​Яков Черевиченко – украинец
    ​Фьодор Костенко – украинец
    ​Филип Голиков – украинец
    ​Константин Рокосовски – поляк
    ​Иван Баграмян – арменец
    ​Ока Городовиков – калмик
    ​Иван Петров – грък
    Да завършим с
    ​Йосиф Сталин – грузинец
    Кои са руснаците, ве?
    Поняли?

    Коментиран от #81

    19:06 18.06.2026

  • 68 Да ЗАПОЧВАМЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    ТОГАВА ОТ ШАЛОМОВИЧ.

    МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ.

    19:06 18.06.2026

  • 69 Варна 3

    7 2 Отговор
    Шофьорът на БМВто, убил украинка, е копейка. Копейка с БМВ. Руснаците също обичат да карат бясно с БМВта и мерцедеси.

    Коментиран от #87

    19:06 18.06.2026

  • 70 999999

    4 8 Отговор
    ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ НИТО НА ЕС НИТО НА САЩ КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ.."РАЗХОДНА "УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,3 МИЛИОНА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ !

    19:07 18.06.2026

  • 71 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "Руccкий из Москвы":

    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ

    19:07 18.06.2026

  • 72 Като малките деца

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Разберете това":

    Запалило клечица кибрит и се хили, а като му извърти баща му един шамар и текват сълзите...

    19:08 18.06.2026

  • 73 Мичо

    6 0 Отговор

    До коментар #66 от "Исус е пътят":

    Путин е масон и агент на ми6

    19:09 18.06.2026

  • 74 Миролюб Войнов, историк

    6 1 Отговор

    До коментар #59 от "Руccкий из Москвы":

    "...Турските навици и желания са възприети от българите за 500 години! ..."

    Що се не погледеш монголската физиономия и не фанеш влака за Монголско ......😄☝️

    19:09 18.06.2026

  • 75 Хахаха!🎺🥳😀

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Руccкий из Москвы":

    Ние, българите, през Втората световна война обявихме война на съюзниците и София беше срината от бомбардировки. Такива сме си. Кухи кратуни. Само атом ни оправя.

    Коментиран от #82

    19:09 18.06.2026

  • 76 Браво, брависимо..

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бомбят Русия на поразия":

    Какво следва?

    19:09 18.06.2026

  • 77 Не се радвайте много

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Бомбят Русия на поразия":

    Ще последва отговор от Русия, нови разрушения и жертви от двете страни

    Коментиран от #86

    19:09 18.06.2026

  • 78 курумпел

    1 4 Отговор
    "Воюват" на-вече с децата по автобуси и влакове, с нашите данъци.

    19:10 18.06.2026

  • 79 Иво Христов

    6 0 Отговор
    Х@ ил Путлер!

    19:10 18.06.2026

  • 80 Чакаме да се доразцепи..

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Така.":

    1000 години дали ще стигнат?

    Коментиран от #93

    19:11 18.06.2026

  • 81 Руccкий из Москвы

    0 4 Отговор

    До коментар #67 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    ...а всеки българин е циганин. 😊

    19:11 18.06.2026

  • 82 Майор Деянов, на всеки километър

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    "...Ние българите.. "

    Ти си българин, колкото аз руснак 😄☝️

    19:11 18.06.2026

  • 83 не може да бъде

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Казах ли ви сутринта?!":

    Това е точно така но учудващото е защо!?Действително както разбрах от СНН -това е най-мащабната украинска атака досега .с около 600 дрона-нанесена е сериозна щета на тази рафинерия -обърнете внимание -запалени са 2 резервора и има ефектен пожар с много черен пушек -може би гори мазут -но както изглежда основните съоръжения изобщо не са засегнати !!??..и как да бъдат засегнати като става дума за поражение от няколко дрона ...дали са повече от 2 или 3 не е ясно !?Струва ми се че шума около тази атака е даже повече от пушека от поражението!?

    19:12 18.06.2026

  • 84 Брей

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":

    Ще вземеш хляба на факти...
    Покажи филмчета и от двете страни..

    19:12 18.06.2026

  • 85 Ами сега

    2 3 Отговор
    Каквото повикало такова се обадило.... А ние пак заемаме неправилната страна, както навремето!И като спрат потоците пари от ЕС, кво ша прайят копринковите, защото рашите няма да им дадат да крадат и една копейка!🤣🤣🤣

    19:12 18.06.2026

  • 86 Алън Пугачов

    5 3 Отговор

    До коментар #77 от "Не се радвайте много":

    Ние се радваме не че се разрушават две страни и измират хора от два народа, а се радваме, че вероломно нападната страна има народ който не прекланя глава и отговаря достойно на агресията , за слава на народа и армията му! Слава на Украйна!

    Коментиран от #102

    19:14 18.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ

    4 1 Отговор
    ТАКА СА НАРИЧАЛИ
    ПУТИН .

    ОТ 2011 ГОДИНА НАСАМ

    АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ И ПЕСКОВ

    СА НАРЕЖДАЛИ НА РУСКИТЕ НОВИНАРИ

    И ПРОПАГАНДИСТИ

    ДА ПРАВЯТ ФАЛШИВИ НОВИНИ

    ЗА ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ .

    ПУТИН.

    ВСЯКА ВЕЧЕР НА ДЪРТИЯ ЗАБЛУДЯК

    ПУТИН СЕ ПОДНАСЯТ

    САМО ХУБАВИ И УКРАСЕНИ НОВИНИ

    КОИТО ДА ПРЕДСТАВЯТ НА ПУТИН
    КОЛКО Е ВЕЛИК И ОБИЧАН ОТ НАРОДА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    За УНИЩОЖЕНИЕТО НА КРАЙЦЕРА
    МАСКВА
    НАПРИМЕР ,
    ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ
    МУ Е КАЗАНО
    СЕДМИЦАТА ПО КЪСНО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:15 18.06.2026

  • 89 Не копейка

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Варна 3":

    Ами според твоята логика, хващай самолета или по скоро влака за Киев да се биеш с руснаците, те украинците имат недостиг от войници. войната и точно тази е много гадна

    Коментиран от #94

    19:15 18.06.2026

  • 90 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор
    Все едно Хондурас да обяви война на САЩ, Великобритания и СССР. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜❗
    Ние, българите, правителство на Богдан Филов обявихме война и София беше попиляна от бомбардировки. Такива сме си. Кухи кратуни.

    19:15 18.06.2026

  • 91 АНГЛОСАКСИТЕ НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА

    5 3 Отговор
    Добруването и интересите на окраинците. За тях 404 е разходен материал.

    19:15 18.06.2026

  • 92 Някой

    4 5 Отговор
    Е, всичко се плаща. Да видим дали ще е още тази нощ, следващата нощ или много нощи подред. Киев трябва да бъде разтърсен из основи, особено бункера на зеления плъх. Е, той много не се свърта там, че е опасно. За сметка на това хойка по света да циври и да проси. Но ако неговия край се види.

    19:15 18.06.2026

  • 93 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #80 от "Чакаме да се доразцепи..":

    Колко години стигнаха на съвецкия съюз да се разцепи? Той беше вечен и нерушим, а бързо гушна букета!

    19:15 18.06.2026

  • 94 Хахаха!🎺🥳😀

    3 5 Отговор

    До коментар #89 от "Не копейка":

    Двама българи бяха там на война против Русия. Единият го убиха на втория ден, а другия на петия.

    19:17 18.06.2026

  • 95 БАЙ ТИ ГЬОБЕЛС

    6 2 Отговор
    Бандерите здраво побеждават у медиите.

    Коментиран от #98

    19:22 18.06.2026

  • 96 А ве теА череши постоянно ги папагалиш!

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Руснак без крак...":

    Ами дай малко инфо,кво е станало?!
    Не,че ще ни е интересно,но да ти начешем малко крастата и егото...!
    Разкажи,моля...😃?!

    19:23 18.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 А все сме си мислили,че...

    3 4 Отговор

    До коментар #95 от "БАЙ ТИ ГЬОБЕЛС":

    ...Гьобелс,вече е два метра под земята,пък той възкръснал и ръси ли,ръси-Укро-Пропаганда...!

    19:25 18.06.2026

  • 99 РАДЕВ

    4 3 Отговор
    Сложи ли вето

    На Украинските Дронове?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Да погледне малко по добре
    Картинката
    ЛЪОТЧИКА.

    19:25 18.06.2026

  • 100 Васил

    4 4 Отговор
    Кочината гори хубавите новини не спират.

    19:28 18.06.2026

  • 101 ГибМелсън

    5 3 Отговор
    Предишната "победна" война на руснаците запрати в тъмната земя 30 млн. урода,да се надяваме,че тази война ще унищожи цялото население на руската клоака.

    19:29 18.06.2026

  • 102 НАЛИ?!

    4 4 Отговор

    До коментар #86 от "Алън Пугачов":

    ,,народ който не прекланя глава и отговаря достойно на агресията , за слава на народа и армията му!"
    Особено много важи за здравите и яки украинци,избягали от мобилизация,давайки подкуп на корумпираните укро-служби и излежаващи се по плажовете на нашето Черноморие...😝!

    19:32 18.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Малка поправка

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Реалност":

    "Близо един милион загинали руснаци."

    Сопри се бе, чадо! Хора, бъдете по-отговорни и преди да пишете, си проверявайте информацията, а не пишете по слухове и гадания! По съгласувани данни от разследване на корпорация BBC и руски правозащитни организации досега от началото на войната загубите на Русия като убити са около 226000 души. Така че хайде по-полека с милиона.

    Коментиран от #107, #109

    19:39 18.06.2026

  • 106 Шекел Мошещайн

    4 4 Отговор
    Руските блатници разбират само от насилие.Трябва да ги биеш и убиваш иначе те ще направят така с теб.Това го знам още от млад,когато ходехме по морето.Рускините се чукаха за едно парче диня и за една филия с лютеница,а руснаците ядяха бой.Направо преяждаха.Жалко,че вече не ги пускат тук,че да учим децата как се бият азиатски маймуни.

    19:39 18.06.2026

  • 107 Шматка

    3 5 Отговор

    До коментар #105 от "Малка поправка":

    220000 са само насниманите и потвърдени случаи,а колко са ония,които са станали на слънчоглед и за ги наръфали кучетата?Можеш ли да ни кажеш?Не,не можеш,щото си тъпанар.Думкаш на тъпан.

    Коментиран от #110

    19:42 18.06.2026

  • 108 Мишел

    3 4 Отговор
    В Полтавска област гори втори ден пуснатият след продължителни ремонти НПЗ, гори голяма горивна база в Бориспол , дронове унищожават поголовно бензиностанциите на украинските градове. Върви война срещу инфраструктурата за зареждане с горива в Украйна..

    19:58 18.06.2026

  • 109 Пропуснал си една единица

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Малка поправка":

    Пред цитираното число

    Коментиран от #111

    20:21 18.06.2026

  • 110 Въпросче

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Шматка":

    А ти можеш ли да ни кажеш? Може би имаш някакъв много специален източник на информация, по-надежден от тези на BBC? Или сам си ходил да ги брои на бойното поле? Във всеки случай този 1 милион е измишльотина, плод на нечии мераци, и е некоректно да се споменава като проверен факт.

    20:23 18.06.2026

  • 111 Напомняне

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Пропуснал си една единица":

    Аз лично нищо не съм пропуснал. Такава е информацията на BBC. За пропуснатата единица върви да спориш с техните журналисти. Пак казвам - BBC, не ТАСС.

    20:26 18.06.2026

  • 112 Иван 1

    1 0 Отговор
    А как е в Киев още ли са навън или вече са в метрото.

    20:27 18.06.2026

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