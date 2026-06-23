Владимир Путин: Нужни са допълнителни мерки! Украинските атаки срещу гражданска инфраструктура са опит за дестабилизиране на Русия

Руското правителство трябва да предприеме допълнителни мерки, за да компенсира последствията от украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия, заяви президентът Владимир Путин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
В изказване по време на заседание на правителството Путин каза, че Украйна нанася удари по граждански обекти, тъй като губи територия, и добави, че ударите имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия.
Руският президент Владимир Путин заяви по-рано през деня, че Украйна атакува граждански обекти на територията на Русия в опит да дестабилизира обществото, предаде Ройтерс.
От началото на годината украинските атаки срещу петролни рафинерии се удвоиха, което доведе до дълги опашки и по-високи цени на горивата в някои региони, отбелязва Ройтерс. Киев твърди, че целта му е да отслаби един от ключовите източници за финансиране на руските военни действия и да покаже на руснаците, че конфликтът вече не е нещо далечно.
Говорейки пред випускници на учебни заведения на военните и службите за сигурност, Путин заяви, че не вижда основания за преки преговори с украинския президент Володимир Зеленски предвид ударите на Киев по, както той каза, цивилни обекти.
„Ударите срещу гражданска инфраструктура – към какво са насочени те? Към дестабилизиране на обществото. В условията на такава мащабна офанзива, когато целият Запад работи за тях (украинците) и тези дронове пристигат в огромни количества, целта е да се създаде усещане за несигурност относно действията на руските въоръжени сили“, заяви той по време на излъчваната по телевизията среща.
Путин заяви също, че руските войски са близо до установяване на контрол над украинския град Костянтинивка (Константиновка на руски език) - южната опорна точка на т. нар. „укрепен пояс“ в Донецка област, от която Москва настоява Киев да се откаже.
Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков от своя страна заяви, че САЩ се отдалечават от договореностите, постигнати между Путин и американския президент Тръмп по време на среща на върха в Аляска миналата година, съобщава агенция Интерфакс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путине, Путине...
За смях стана на целия свят
Коментиран от #3
20:34 23.06.2026
2 Джуджето пак е забравил
Скоро ще има разпад на кочината....
Коментиран от #10
20:36 23.06.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Путине, Путине...":Война е, такоз е. А Украйна ток Има ли?
Коментиран от #9, #16
20:36 23.06.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #21
20:37 23.06.2026
5 Владимир Путин, президент
Русия да сключва мир, изнася се отвсякъде, плаща 100-года Репарации и татаро-монголския монголяк продължава живее живота си. По-окаян от сегашния няма да е.
Коментиран от #15
20:38 23.06.2026
6 Боярышник
Е изобщо не съм нАгЪЛ.
НиЕ мОжЕ дА гИ бОмБиМ нО тЕ3И И3вЕрГи Неее.
20:38 23.06.2026
7 Българин
20:38 23.06.2026
8 Да се знае
20:38 23.06.2026
9 Варненец
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А в раша бензин има ли? Интернет има ли? 😀
Коментиран от #12
20:38 23.06.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Джуджето пак е забравил":Распад ще Има на На то то. Американуите се изтеглят. Дори Факти го пишат.
А после и Ес.
Пак сте от страната на Булката.
Ама Г. Димитров го няма, да ви спаси, както 1944-45
Коментиран от #28
20:38 23.06.2026
11 az СВО Победа 81
Не слагайте думи в устата на В.В.Путин, които той не е изричал!
Путин не нарече Зеленски "президент"!
И правилно, защото той не е президент от месец май на 2025г. 🤣
Коментиран от #14, #47, #49, #70
20:39 23.06.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Варненец":Има, нямаме само яйца, ракети и лгбт.
Коментиран от #17
20:39 23.06.2026
13 Ненормалник
20:40 23.06.2026
14 Ол1гофрен,
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Има видео и аудио запис.
Коментиран от #45
20:41 23.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Руснак без крак...
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...Война е, такоз е...."
Ти сериозно ли...
Ми да пожелаем дрон в прозореца ти и помен за близките ти. Война е...☝️😄😄
Ейййй...рушняка докато на собствена гърбина не изпита бой и и6aнье, се не кротва.....
Коментиран от #36
20:41 23.06.2026
17 Варненец
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има друг път, само според Риа новости, няма бензин, няма интернет, раша е скръб.
20:42 23.06.2026
18 Честен варненец
20:42 23.06.2026
19 Ко стаа бе руски боклуци?
20:42 23.06.2026
20 Дружно да го тур ИМ
20:43 23.06.2026
21 Сърдит чичка
До коментар #4 от "Mими Кучева🐕🦺":Демек срещу блатните?
20:43 23.06.2026
22 Бялджип
Коментиран от #37, #38
20:43 23.06.2026
23 Пич
Коментиран от #34, #53, #66
20:43 23.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Няма край путинското унижение
20:44 23.06.2026
26 ВОВКА МАСОВКАТА
ОБИЧАЙНАТА СБИРЩИНА
КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА
ЗА МАСОВКИ
ОТ ВОВКА .
РААА РААА РААА
20:46 23.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И ти си забравил хаповете
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има ли гориво и ток в Крим
Ха ха ха ха
20:46 23.06.2026
29 Ах , Вова
20:47 23.06.2026
30 Уса
20:47 23.06.2026
31 Ах , Вова
20:47 23.06.2026
32 Шматкар,
20:47 23.06.2026
33 Цали вачо на
У йло пе ДАЛО... уйде
Хехехехехехе
20:48 23.06.2026
34 Кажи За Руските Тайни Служби
До коментар #23 от "Пич":Които наливат пари
В Баба Алино?
За Камчия и там кажи
Кой налива пари
Издуханяк?
Коментиран от #42
20:49 23.06.2026
35 Шафьоро
Коментиран от #40
20:50 23.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Русия потъна безвръзвратно в Украйна
До коментар #22 от "Бялджип":Само нашите дръгливи руzофили се правят още на неразбрали.
20:51 23.06.2026
38 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #22 от "Бялджип":"....Русия настъпва, печели територия..."
Русия, която е 90% пустееща земя и гора печелила територия.....
И за чик са на Русия тези 100 000кв.км като нейните си милион кв.км не може усвои ?
Русия просто губи млади хора, бащи и поколения.
Тъпата ру3ка логика ☝️
Коментиран от #68
20:51 23.06.2026
39 ДРУГАРЮ ФАШИСТ ПУТЛЕР
20:51 23.06.2026
40 Цъ....
До коментар #35 от "Шафьоро":Пусна талони.
20:51 23.06.2026
41 дядо дръмпир
Според Райснер Украйна планира отново да атакува логистично важния Керченски мост. Изкуственият интелект се използва също, например в средни системи като дронове от типа "Hornet".
20:52 23.06.2026
42 Пич
До коментар #34 от "Кажи За Руските Тайни Служби":Е как иначе, като много меиздухваш?
Коментиран от #50, #61
20:52 23.06.2026
43 Мумията
20:52 23.06.2026
44 Да са оплача
20:52 23.06.2026
45 az СВО Победа 81
До коментар #14 от "Ол1гофрен,":Именно!
20:52 23.06.2026
46 ГЕНАДИ ЗЮГАНОВ
Да се присвоят
130 ТРИЛИОНА РУБЛИ
ОТ РУСКИТЕ РОБИ.
ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ
САМО СЕДЯЛИ В БАНКИТЕ
БИЛО ДОБРЕ ДА ГИ ВЗЕМАТ ДА ГИ
ВЛОЖАТ ВЪВ
ВОЙНАТА НА ПУТИН.
НА ДЪРТИЯ КУКУМИЦИН ПУТЯН
САМО ТАКИВА ХУБАВИ
ИДЕИ МУ
НАБИВАТ В ПРОЗЗТАТА КРАТУНА .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #54
20:53 23.06.2026
47 Смятам, че Зеленски
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Не се интересува от мнението ти.Ти как мислиш?
Коментиран от #52
20:54 23.06.2026
48 Братя Maнгacapян, блогър от Москва
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Всички блогъри от Мацква ползват Вагизан !!!
Това не е реклама !!! ☝️😄
Коментиран от #72
20:54 23.06.2026
49 😂😂😂😂
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Пак си цъкаш плюсовете.
🤣🤣🤣
20:55 23.06.2026
50 Фани се гръммни а?
До коментар #42 от "Пич":Нещастник.
Коментиран от #60
20:57 23.06.2026
51 Удри копейката с лопатЕто!
20:58 23.06.2026
52 az СВО Победа 81
До коментар #47 от "Смятам, че Зеленски":Не го казвам аз, а Конституцията на бивша Украйна!
Очевидно в Киев я ползват вместо тоалетна хартия...
🤣🤣🤣
20:58 23.06.2026
53 Мечо
До коментар #23 от "Пич":Бате много си умен,това писание сам ли го написа или ....
Коментиран от #58
20:58 23.06.2026
54 Миролюб Войнов, икономист
До коментар #46 от "ГЕНАДИ ЗЮГАНОВ":"...Зюганов предложи да се присвоят 130 ТРИЛИОНА РУБЛИ.."
Тъпите идеи на тъп комунист, това няма да промени нищо !!! Икономиката е Валута дошла отвън ☝️ Нищо не пречи на Путин си напечата тия 130 трилиона рубли хартия и ги ползва в тоалетната отвън 😁
Коментиран от #59
21:00 23.06.2026
55 1,80 евро
21:01 23.06.2026
56 ПОЛИТИКЪТ ВЛАДИМИР МЕДИНСКИ
РУСНАЦИТЕ ИМАТ
ЕДНА ХРОМОЗОМА
В ПОВЕЧЕ.
Значи ВСИЧКИ РУСНАЦИ
СЕ РАЖДАТ СЪС СИНДРОМА НА ДАУН.
ЯВНО И НАШИТЕ РУСОФИЛКИ
НЕ ПРАВЯТ ИЗКЛЮЧЕНИЕ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #63
21:02 23.06.2026
57 Гаджева
21:03 23.06.2026
58 Пич
До коментар #53 от "Мечо":Така е, но се уморих да споделям умни мисли с глупави хора!
Вдяват само когато слезеш на тяхното ниво, и им теглиш една!!!
21:04 23.06.2026
59 ПОВЕЧЕТО ВАЛУТА
До коментар #54 от "Миролюб Войнов, икономист":Е В ЮАНИ .
Другарят Си ДЗИН ПИН
Само чака удобния момент
И ще Наци.гърка
КУЦОКРАКИЯ ЙОРДЕК ПУТИН.
21:04 23.06.2026
60 Пич
До коментар #50 от "Фани се гръммни а?":Ами, щом имаш такива мечти, ела да ми заредиш пищова!
21:06 23.06.2026
61 МОЖЕШ
До коментар #42 от "Пич":Да ми Направиш
ДИИП ТРОУТ ,
Червен Гейтър.
Хаха хахаха хахаха
Коментиран от #67
21:06 23.06.2026
62 Крим е остров
21:08 23.06.2026
63 Миролюб Войнов, гинеколог
До коментар #56 от "ПОЛИТИКЪТ ВЛАДИМИР МЕДИНСКИ":"...руснаците имат една хромозома в повече.."
Жените също !!!
Всите русняци са жени, което е видно по рекордните продажби на Вагизан в Русия.
Това не е реклама ☝️😁
21:08 23.06.2026
64 Архимандрисандрит Бибиян
21:09 23.06.2026
65 Ташаков
21:10 23.06.2026
66 Zaxaрова
До коментар #23 от "Пич":Оииий какой тьй ПИЧ продал карова купил Масквич
Коментиран от #71
21:10 23.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Хаха
До коментар #38 от "Майор Деянов, на всеки километър":А Укрия "нищо" не губи, така ли....
Коментиран от #75
21:11 23.06.2026
69 Валерий Герасимов, началник щаб
21:11 23.06.2026
70 Интересно
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Вероятно ще е президент според конституцията.
Не е променяна заради него.
21:13 23.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 А най
До коментар #48 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":Много ползват Въвгазан,нашите копей тоже
21:14 23.06.2026
73 Тоя
21:15 23.06.2026
74 Може ли
До коментар #71 от "Пич":Да си толкова про 100 парче ,сигурно си заченат от турски тираджия на Дунав мост
21:17 23.06.2026
75 Руснак без крак...
До коментар #68 от "Хаха":"...А Укрия нищо не губи, така ли..."
Русия е в клопка - каквото и да направи страдат руснаците. Единственото решение - изтегляне, Крим, Репарации, край с фашистките идеи за "величие". Отсега нататък недобитите германци и недобитите руснаци стават братски народи 😁
21:18 23.06.2026
76 az СВО Победа 81
1. Поради тежката обстановка на бойната линия /навсякъде руснаците напредват/, Киев и западните му спонсори предприеха мащабна информационно-психологическа операция, чиято цел е с помощта на средствата на пропагандатада загубата на Киев да се представи като "победа". По същество нищо ново.
2. С помощта на БПЛА западът и Киев нанасят удари по цивилни руски обекти, последствията от които после пропагандата раздува във виртуалното пространство до невероятни размери. Целта е, както правилно отбелязва В.В.Путин да се посее паника в руското общество и да се обърне то срещу властите в Москва. По същество тече информационно- психологическа обработка на руснаците с цел създаване на условия за цветна революция в Русия.
3. Киев и спонсорите му залагат на този вариант като единствена последна възможност във войната срещу Русия, т.к. всичките им останали опции за нанасяне на стратегическо поражение, ако трябва да използвам точния пропаганден термин се провалиха.
4. Без съмнение отново ги очаква провал...
21:18 23.06.2026
77 ПревзетиОт27Колонизатора
21:19 23.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Роко
21:21 23.06.2026
80 Магучая
21:23 23.06.2026