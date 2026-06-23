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Владимир Путин: Нужни са допълнителни мерки! Украинските атаки срещу гражданска инфраструктура са опит за дестабилизиране на Русия
  Тема: Украйна

Владимир Путин: Нужни са допълнителни мерки! Украинските атаки срещу гражданска инфраструктура са опит за дестабилизиране на Русия

23 Юни, 2026 20:33, обновена 23 Юни, 2026 21:07 1 378 80

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • крим-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Говорейки пред випускници на учебни заведения на военните и службите за сигурност, Путин заяви, че не вижда основания за преки преговори с украинския президент Володимир Зеленски предвид ударите на Киев по, както той каза, цивилни обекти

Владимир Путин: Нужни са допълнителни мерки! Украинските атаки срещу гражданска инфраструктура са опит за дестабилизиране на Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското правителство трябва да предприеме допълнителни мерки, за да компенсира последствията от украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия, заяви президентът Владимир Путин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В изказване по време на заседание на правителството Путин каза, че Украйна нанася удари по граждански обекти, тъй като губи територия, и добави, че ударите имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия.

Още новини от Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви по-рано през деня, че Украйна атакува граждански обекти на територията на Русия в опит да дестабилизира обществото, предаде Ройтерс.

От началото на годината украинските атаки срещу петролни рафинерии се удвоиха, което доведе до дълги опашки и по-високи цени на горивата в някои региони, отбелязва Ройтерс. Киев твърди, че целта му е да отслаби един от ключовите източници за финансиране на руските военни действия и да покаже на руснаците, че конфликтът вече не е нещо далечно.

Говорейки пред випускници на учебни заведения на военните и службите за сигурност, Путин заяви, че не вижда основания за преки преговори с украинския президент Володимир Зеленски предвид ударите на Киев по, както той каза, цивилни обекти.

„Ударите срещу гражданска инфраструктура – към какво са насочени те? Към дестабилизиране на обществото. В условията на такава мащабна офанзива, когато целият Запад работи за тях (украинците) и тези дронове пристигат в огромни количества, целта е да се създаде усещане за несигурност относно действията на руските въоръжени сили“, заяви той по време на излъчваната по телевизията среща.

Путин заяви също, че руските войски са близо до установяване на контрол над украинския град Костянтинивка (Константиновка на руски език) - южната опорна точка на т. нар. „укрепен пояс“ в Донецка област, от която Москва настоява Киев да се откаже.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков от своя страна заяви, че САЩ се отдалечават от договореностите, постигнати между Путин и американския президент Тръмп по време на среща на върха в Аляска миналата година, съобщава агенция Интерфакс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путине, Путине...

    41 15 Отговор
    Спукаха те от бомбене
    За смях стана на целия свят

    Коментиран от #3

    20:34 23.06.2026

  • 2 Джуджето пак е забравил

    34 12 Отговор
    Да си пие хапчетата.....
    Скоро ще има разпад на кочината....

    Коментиран от #10

    20:36 23.06.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 28 Отговор

    До коментар #1 от "Путине, Путине...":

    Война е, такоз е. А Украйна ток Има ли?

    Коментиран от #9, #16

    20:36 23.06.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 27 Отговор
    Пускай орехите срещу фашистката сган!🚀🚀🚀🥳🤣👍

    Коментиран от #21

    20:37 23.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    23 12 Отговор
    Абе пън, фани се мащай.
    Русия да сключва мир, изнася се отвсякъде, плаща 100-года Репарации и татаро-монголския монголяк продължава живее живота си. По-окаян от сегашния няма да е.

    Коментиран от #15

    20:38 23.06.2026

  • 6 Боярышник

    14 8 Отговор
    Путин:
    Е изобщо не съм нАгЪЛ.
    НиЕ мОжЕ дА гИ бОмБиМ нО тЕ3И И3вЕрГи Неее.

    20:38 23.06.2026

  • 7 Българин

    28 11 Отговор
    Зеленски ви развинти ватнишките тикви.

    20:38 23.06.2026

  • 8 Да се знае

    12 9 Отговор
    Педофилите се срещат предимно в Белия дом, но и в ЕССР е пълно. На остров литъл сейнт джемс им беше свърталището, но им го разтуриха. И на Петрохан имаше едни, но ДАНС ги излекува.

    20:38 23.06.2026

  • 9 Варненец

    25 10 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А в раша бензин има ли? Интернет има ли? 😀

    Коментиран от #12

    20:38 23.06.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 24 Отговор

    До коментар #2 от "Джуджето пак е забравил":

    Распад ще Има на На то то. Американуите се изтеглят. Дори Факти го пишат.
    А после и Ес.
    Пак сте от страната на Булката.
    Ама Г. Димитров го няма, да ви спаси, както 1944-45

    Коментиран от #28

    20:38 23.06.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    8 9 Отговор
    "Говорейки пред випускници на учебни заведения на военните и службите за сигурност, Путин заяви, че не вижда основания за преки преговори с украинския президент Володимир Зеленски предвид ударите на Киев по, както той каза, цивилни обекти."

    Не слагайте думи в устата на В.В.Путин, които той не е изричал!

    Путин не нарече Зеленски "президент"!

    И правилно, защото той не е президент от месец май на 2025г. 🤣

    Коментиран от #14, #47, #49, #70

    20:39 23.06.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 8 Отговор

    До коментар #9 от "Варненец":

    Има, нямаме само яйца, ракети и лгбт.

    Коментиран от #17

    20:39 23.06.2026

  • 13 Ненормалник

    5 4 Отговор
    Отивай на Банкова да молиш за живота си?

    20:40 23.06.2026

  • 14 Ол1гофрен,

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Има видео и аудио запис.

    Коментиран от #45

    20:41 23.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Руснак без крак...

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...Война е, такоз е...."

    Ти сериозно ли...
    Ми да пожелаем дрон в прозореца ти и помен за близките ти. Война е...☝️😄😄
    Ейййй...рушняка докато на собствена гърбина не изпита бой и и6aнье, се не кротва.....

    Коментиран от #36

    20:41 23.06.2026

  • 17 Варненец

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Има друг път, само според Риа новости, няма бензин, няма интернет, раша е скръб.

    20:42 23.06.2026

  • 18 Честен варненец

    6 4 Отговор
    Рафинериите цивилни обекти ли са?

    20:42 23.06.2026

  • 19 Ко стаа бе руски боклуци?

    19 5 Отговор
    3 дни до Киев,7 дни до Лисабон?

    20:42 23.06.2026

  • 20 Дружно да го тур ИМ

    12 2 Отговор
    Не с Блогъра от Москва!

    20:43 23.06.2026

  • 21 Сърдит чичка

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Демек срещу блатните?

    20:43 23.06.2026

  • 22 Бялджип

    7 23 Отговор
    Това което целия непредубеден свят вижда е, че Русия настъпва, печели територия, Украйна отвръща с тероризъм, убийства на невинни хора, жени старци деца, взривява жилищни блокове, подготвя терористи самоубийци, води асиметрична война. Путин и Москва имат пълно право да ги смажат за една нощ, но все още се съобразяват с мнението на независимите държави. Струва ми се, че ако бандитите от Украйна продължат по този начин, войната ще измени характера си и ще приключи бързо!

    Коментиран от #37, #38

    20:43 23.06.2026

  • 23 Пич

    4 15 Отговор
    Да погледнем в тъмнината! Баба Алино е част от строен план, България да бъде превърната в провинция на Украйна!!! Да започнем отдалече - Израел!!! Чудите се защо?! Израел е временна спирка за евреите. Защо? Как беше създаден? Като с огромни репресии евреите от цяла Европа бяха подготвени за там! Така създадоха това, което им трябва - малка, но агресивна държава. Но..... не за да останат завинаги! Не случайно Израел беше създаден сред море от врагове. И сега....... отново тези врагове ще извършат репресии срещу евреите, и ще ги подгонят на към........ Украйна!!! Предвижда се България и Румъния да са спомагателни държави! Кой - тъмната държава, ръководена от сюзерена, Англия. И шепа евреи, на които не им пука за останалите евреи, както по времето на Хитлер. Тръмп е научил, че Иран има споразумение със сюзерена, да започне репресии срещу евреите. И всичко което прави, включително за Иран и Украйна е, за да освободи САЩ от Англия!!! Разбирате ли сега, защо англичаните, които винаги са първите скочили заедно със САЩ, не си помръднаха пръста за да му помогнат с Иран?!

    Коментиран от #34, #53, #66

    20:43 23.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Няма край путинското унижение

    16 4 Отговор
    Няма.

    20:44 23.06.2026

  • 26 ВОВКА МАСОВКАТА

    11 5 Отговор
    НА СНИМКАТА :

    ОБИЧАЙНАТА СБИРЩИНА

    КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА

    ЗА МАСОВКИ

    ОТ ВОВКА .

    РААА РААА РААА

    20:46 23.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И ти си забравил хаповете

    12 4 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Има ли гориво и ток в Крим
    Ха ха ха ха

    20:46 23.06.2026

  • 29 Ах , Вова

    11 3 Отговор
    Какой ты пич .. Продал китайцем - Москвич ...

    20:47 23.06.2026

  • 30 Уса

    2 4 Отговор
    Много сте меки к жалостиви.....

    20:47 23.06.2026

  • 31 Ах , Вова

    6 2 Отговор
    Какой ты пич .. Продал китайцем - Москвич ...

    20:47 23.06.2026

  • 32 Шматкар,

    9 5 Отговор
    Руснакът Невзоров се опита да направи руско селище подобно на Камчия. Е,не му се получи.

    20:47 23.06.2026

  • 33 Цали вачо на

    5 3 Отговор
    КУ РАно..ле намаже...сезало!
    У йло пе ДАЛО... уйде
    Хехехехехехе

    20:48 23.06.2026

  • 34 Кажи За Руските Тайни Служби

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Които наливат пари

    В Баба Алино?

    За Камчия и там кажи
    Кой налива пари

    Издуханяк?

    Коментиран от #42

    20:49 23.06.2026

  • 35 Шафьоро

    6 2 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #40

    20:50 23.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Русия потъна безвръзвратно в Украйна

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Бялджип":

    Само нашите дръгливи руzофили се правят още на неразбрали.

    20:51 23.06.2026

  • 38 Майор Деянов, на всеки километър

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Бялджип":

    "....Русия настъпва, печели територия..."

    Русия, която е 90% пустееща земя и гора печелила територия.....
    И за чик са на Русия тези 100 000кв.км като нейните си милион кв.км не може усвои ?
    Русия просто губи млади хора, бащи и поколения.
    Тъпата ру3ка логика ☝️

    Коментиран от #68

    20:51 23.06.2026

  • 39 ДРУГАРЮ ФАШИСТ ПУТЛЕР

    7 3 Отговор
    А УБИЙСТВАТА И БОМБАНДИРАНЕТО НА УКРАЙНА ........................ НЕ Е ЛИ ТЕРОРИZЪМ ИЛИ "ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ" ВЕЧЕ НАД 4 години ................... ФАКТ !

    20:51 23.06.2026

  • 40 Цъ....

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Шафьоро":

    Пусна талони.

    20:51 23.06.2026

  • 41 дядо дръмпир

    6 2 Отговор
    Украинските въоръжени сили се опитват да изолират Кримския полуостров, анексиран от Русия, с офанзива с дронове. Австрийският полковник Маркус Райснер приема мощна помощ от САЩ.По време на войната в Украйна ситуацията в Крим продължава да се влошава. В продължение на седмици Украйна все по-често атакува полуострова, анексиран от Русия, с дронове. Местният енергиен доставчик Krimenergo също обяви, че са въведени графици за прекъсвания на електрозахранването. Това, от своя страна, влияе и на водоснабдяването.Крим е до голяма степен изолиран. Летният ваканционен сезон на Черноморския полуостров, който е популярен сред руснаците, също е отменен. Властите затвориха всички ваканционни лагери. Украйна поставя Русия под натиск – логистично, икономически, но и социално.Според австрийския полковник и военен експерт Маркус Райснер, Русия ще бъде принудена да седне на масата за преговори. В интервю за ntv той сравни атаките срещу Крим с неуспешната украинска лятна офанзива през 2023 г.: "Но сега използват дронове – най-накрая пристигнахме в 21-ви век."

    Според Райснер Украйна планира отново да атакува логистично важния Керченски мост. Изкуственият интелект се използва също, например в средни системи като дронове от типа "Hornet".

    20:52 23.06.2026

  • 42 Пич

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Кажи За Руските Тайни Служби":

    Е как иначе, като много меиздухваш?

    Коментиран от #50, #61

    20:52 23.06.2026

  • 43 Мумията

    9 2 Отговор
    на ленин още сее сифилис сред руските управници.

    20:52 23.06.2026

  • 44 Да са оплача

    8 2 Отговор
    Моята тъща е като руската армия - бавна , шумна и все ходи там , където никой не я е канил ...

    20:52 23.06.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ол1гофрен,":

    Именно!

    20:52 23.06.2026

  • 46 ГЕНАДИ ЗЮГАНОВ

    3 2 Отговор
    Предложи :

    Да се присвоят

    130 ТРИЛИОНА РУБЛИ

    ОТ РУСКИТЕ РОБИ.

    ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ

    САМО СЕДЯЛИ В БАНКИТЕ

    БИЛО ДОБРЕ ДА ГИ ВЗЕМАТ ДА ГИ
    ВЛОЖАТ ВЪВ
    ВОЙНАТА НА ПУТИН.

    НА ДЪРТИЯ КУКУМИЦИН ПУТЯН
    САМО ТАКИВА ХУБАВИ
    ИДЕИ МУ
    НАБИВАТ В ПРОЗЗТАТА КРАТУНА .
    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #54

    20:53 23.06.2026

  • 47 Смятам, че Зеленски

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Не се интересува от мнението ти.Ти как мислиш?

    Коментиран от #52

    20:54 23.06.2026

  • 48 Братя Maнгacapян, блогър от Москва

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Всички блогъри от Мацква ползват Вагизан !!!
    Това не е реклама !!! ☝️😄

    Коментиран от #72

    20:54 23.06.2026

  • 49 😂😂😂😂

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Пак си цъкаш плюсовете.
    🤣🤣🤣

    20:55 23.06.2026

  • 50 Фани се гръммни а?

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Пич":

    Нещастник.

    Коментиран от #60

    20:57 23.06.2026

  • 51 Удри копейката с лопатЕто!

    4 2 Отговор
    До нассиране!

    20:58 23.06.2026

  • 52 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Смятам, че Зеленски":

    Не го казвам аз, а Конституцията на бивша Украйна!

    Очевидно в Киев я ползват вместо тоалетна хартия...
    🤣🤣🤣

    20:58 23.06.2026

  • 53 Мечо

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Бате много си умен,това писание сам ли го написа или ....

    Коментиран от #58

    20:58 23.06.2026

  • 54 Миролюб Войнов, икономист

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "ГЕНАДИ ЗЮГАНОВ":

    "...Зюганов предложи да се присвоят 130 ТРИЛИОНА РУБЛИ.."

    Тъпите идеи на тъп комунист, това няма да промени нищо !!! Икономиката е Валута дошла отвън ☝️ Нищо не пречи на Путин си напечата тия 130 трилиона рубли хартия и ги ползва в тоалетната отвън 😁

    Коментиран от #59

    21:00 23.06.2026

  • 55 1,80 евро

    6 2 Отговор
    Литър бензин в Блатото наречено русия.

    21:01 23.06.2026

  • 56 ПОЛИТИКЪТ ВЛАДИМИР МЕДИНСКИ

    5 2 Отговор
    ТВЪРДИ ЧЕ
    РУСНАЦИТЕ ИМАТ
    ЕДНА ХРОМОЗОМА
    В ПОВЕЧЕ.

    Значи ВСИЧКИ РУСНАЦИ
    СЕ РАЖДАТ СЪС СИНДРОМА НА ДАУН.

    ЯВНО И НАШИТЕ РУСОФИЛКИ
    НЕ ПРАВЯТ ИЗКЛЮЧЕНИЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #63

    21:02 23.06.2026

  • 57 Гаджева

    2 2 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    21:03 23.06.2026

  • 58 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Мечо":

    Така е, но се уморих да споделям умни мисли с глупави хора!
    Вдяват само когато слезеш на тяхното ниво, и им теглиш една!!!

    21:04 23.06.2026

  • 59 ПОВЕЧЕТО ВАЛУТА

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Миролюб Войнов, икономист":

    Е В ЮАНИ .

    Другарят Си ДЗИН ПИН

    Само чака удобния момент

    И ще Наци.гърка

    КУЦОКРАКИЯ ЙОРДЕК ПУТИН.

    21:04 23.06.2026

  • 60 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Фани се гръммни а?":

    Ами, щом имаш такива мечти, ела да ми заредиш пищова!

    21:06 23.06.2026

  • 61 МОЖЕШ

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "Пич":

    Да ми Направиш

    ДИИП ТРОУТ ,

    Червен Гейтър.

    Хаха хахаха хахаха

    Коментиран от #67

    21:06 23.06.2026

  • 62 Крим е остров

    2 2 Отговор
    Украинците разрушиха ключовият мост над севернокримският канал.

    21:08 23.06.2026

  • 63 Миролюб Войнов, гинеколог

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "ПОЛИТИКЪТ ВЛАДИМИР МЕДИНСКИ":

    "...руснаците имат една хромозома в повече.."

    Жените също !!!
    Всите русняци са жени, което е видно по рекордните продажби на Вагизан в Русия.
    Това не е реклама ☝️😁

    21:08 23.06.2026

  • 64 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Путилифона батю Пундю изскимте каде сака човешко месо ма не кво да е а старателно и ритоално подготвено од оджа-сюнюкчия! Внетен ли е?

    21:09 23.06.2026

  • 65 Ташаков

    3 2 Отговор
    А Запада като помагаше на Сталин срещу Нацистите не ревеше,а сега плюеш.Хитлер се биеше срещу половината свят,а ти викаш ние спечелихме.Само дето Американците и Англичаните бомбат заводите на Германците, а на вас ви даваха суровини и боеприпаси а ти викаш ние спечелихме.Е сега ти си в ролята на Нацистите

    21:10 23.06.2026

  • 66 Zaxaрова

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Оииий какой тьй ПИЧ продал карова купил Масквич

    Коментиран от #71

    21:10 23.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    А Укрия "нищо" не губи, така ли....

    Коментиран от #75

    21:11 23.06.2026

  • 69 Валерий Герасимов, началник щаб

    3 2 Отговор
    Държа да отбележа че Русия всекидневно сваля стотици дронове !!! Сваля ги с рафинерии, складове, заводи, мостове ☝️

    21:11 23.06.2026

  • 70 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Вероятно ще е президент според конституцията.
    Не е променяна заради него.

    21:13 23.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 А най

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":

    Много ползват Въвгазан,нашите копей тоже

    21:14 23.06.2026

  • 73 Тоя

    5 2 Отговор
    немощен старец съвсем е скъсал с реалността

    21:15 23.06.2026

  • 74 Може ли

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Пич":

    Да си толкова про 100 парче ,сигурно си заченат от турски тираджия на Дунав мост

    21:17 23.06.2026

  • 75 Руснак без крак...

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Хаха":

    "...А Укрия нищо не губи, така ли..."

    Русия е в клопка - каквото и да направи страдат руснаците. Единственото решение - изтегляне, Крим, Репарации, край с фашистките идеи за "величие". Отсега нататък недобитите германци и недобитите руснаци стават братски народи 😁

    21:18 23.06.2026

  • 76 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Накратко:

    1. Поради тежката обстановка на бойната линия /навсякъде руснаците напредват/, Киев и западните му спонсори предприеха мащабна информационно-психологическа операция, чиято цел е с помощта на средствата на пропагандатада загубата на Киев да се представи като "победа". По същество нищо ново.

    2. С помощта на БПЛА западът и Киев нанасят удари по цивилни руски обекти, последствията от които после пропагандата раздува във виртуалното пространство до невероятни размери. Целта е, както правилно отбелязва В.В.Путин да се посее паника в руското общество и да се обърне то срещу властите в Москва. По същество тече информационно- психологическа обработка на руснаците с цел създаване на условия за цветна революция в Русия.

    3. Киев и спонсорите му залагат на този вариант като единствена последна възможност във войната срещу Русия, т.к. всичките им останали опции за нанасяне на стратегическо поражение, ако трябва да използвам точния пропаганден термин се провалиха.

    4. Без съмнение отново ги очаква провал...

    21:18 23.06.2026

  • 77 ПревзетиОт27Колонизатора

    1 2 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    21:19 23.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Роко

    2 3 Отговор
    Браво украинци, дестабилизирайте Русия! Нека реве! Какво дири пет години в Украйна! Заслужават як пердах, за да се научат, че светът не е техен! Покажете им мястото!

    21:21 23.06.2026

  • 80 Магучая

    1 1 Отговор
    нададе могучий хленч. Следва скърцане със зъби и грената огнена.

    21:23 23.06.2026

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