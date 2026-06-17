Спазват ли се правилата на плажовете? Гръцките власти ще използват дронове и сателитни снимки, за да следят за незаконни шезлонги и чадъри

Гърция планира да използва дронове и сателитни снимки, за да следи дали се спазват правилата на плажовете, предаде ДПА, позовавайки се на в. "Прото тема", пише БТА.
Законопроект, който влиза за гласуване в парламента, предвижда нарушаването на правила, като например незаконно поставяне на шезлонги и чадъри, да може да бъде установено от разстояние.
По принцип гражданите имат свободен достъп до всички плажове в Гърция, а в страната няма частни плажове, посочва ДПА.
Закон от 2024 г. разрешава чадъри и шезлонги с търговска цел да могат да бъдат разполагани на не повече от една трета от всеки плаж.
Предвид факта, че страната разполага с голяма плажна ивица, възможностите за проверки на място за спазването на закона, не са големи. Поради тази причина властите ще използват технологични средства.
При нарушения на правилата, се предвиждат сериозни наказания, сред които и големи финансови санкции.
При установяване на сериозни или повтарящи се нарушения може да се стигне до временно затваряне на бизнеси и изключване от участие в процедури за концесия на плажни ивици в бъдеще.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СЛЕДИ СЕ НЯКОЙ ДА НЕ НАРУШИ ПРАВАТА НА МУТРАТА И БЕЯ КОНЦЕСИОНЕР:)
22:46 17.06.2026
2 Цифровото робство и матрица
22:46 17.06.2026
3 ха, ха, ха...
Коментиран от #5
22:58 17.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гей Пед
Коментиран от #14
22:59 17.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
Коментиран от #13
23:08 17.06.2026
12 Бг-турист
Коментиран от #15
23:10 17.06.2026
13 Аха...
До коментар #11 от "Анонимен":И селяндури, защото така се имат за значими на село!
23:18 17.06.2026
14 Цецо
До коментар #6 от "Гей Пед":Ти също.
00:13 18.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.