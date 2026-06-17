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Спазват ли се правилата на плажовете? Гръцките власти ще използват дронове и сателитни снимки, за да следят за незаконни шезлонги и чадъри

Спазват ли се правилата на плажовете? Гръцките власти ще използват дронове и сателитни снимки, за да следят за незаконни шезлонги и чадъри

17 Юни, 2026 22:43 797 15

  • гърция-
  • балкани-
  • плажове-
  • дронове-
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  • туристи

По принцип гражданите имат свободен достъп до всички плажове в Гърция, а в страната няма частни плажове, посочва ДПА

Спазват ли се правилата на плажовете? Гръцките власти ще използват дронове и сателитни снимки, за да следят за незаконни шезлонги и чадъри - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Гърция планира да използва дронове и сателитни снимки, за да следи дали се спазват правилата на плажовете, предаде ДПА, позовавайки се на в. "Прото тема", пише БТА.

Законопроект, който влиза за гласуване в парламента, предвижда нарушаването на правила, като например незаконно поставяне на шезлонги и чадъри, да може да бъде установено от разстояние.

По принцип гражданите имат свободен достъп до всички плажове в Гърция, а в страната няма частни плажове, посочва ДПА.

Закон от 2024 г. разрешава чадъри и шезлонги с търговска цел да могат да бъдат разполагани на не повече от една трета от всеки плаж.

Предвид факта, че страната разполага с голяма плажна ивица, възможностите за проверки на място за спазването на закона, не са големи. Поради тази причина властите ще използват технологични средства.

При нарушения на правилата, се предвиждат сериозни наказания, сред които и големи финансови санкции.

При установяване на сериозни или повтарящи се нарушения може да се стигне до временно затваряне на бизнеси и изключване от участие в процедури за концесия на плажни ивици в бъдеще.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ Е ТОЧНО ОБРАТНОТО
    .....
    СЛЕДИ СЕ НЯКОЙ ДА НЕ НАРУШИ ПРАВАТА НА МУТРАТА И БЕЯ КОНЦЕСИОНЕР:)

    22:46 17.06.2026

  • 2 Цифровото робство и матрица

    4 3 Отговор
    Става все по видимо и нагло...все по лошо ще става за човеците

    22:46 17.06.2026

  • 3 ха, ха, ха...

    3 7 Отговор
    Гърците отдавна са се застраховали от подобни гимнастики. Шезлонг и чадър са безплатни за клиенти на заведението. Ха иди да доказваш с дронове, че някой е нарушил правилата на плажа, който е обществен. Както всеки посетител може да си постави собствен чадър и шезлонг, така и всяко капанче с валидно разрешение да оперира на плажната ивица може да си постави собствени безплатни чадъри и шезлонги за удобство на клиентите. Условията за определено ниво на консумация не противоречат на правилата, както и на много бензиностанции, не само в Гърция, достъп до тоалетната получаваш само с касовия бон от заведението.

    Коментиран от #5

    22:58 17.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гей Пед

    6 6 Отговор
    България е кeнеф для туристи.

    Коментиран от #14

    22:59 17.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    5 3 Отговор
    Гърция е ке неff в който ходят само скъсаняци

    Коментиран от #13

    23:08 17.06.2026

  • 12 Бг-турист

    3 5 Отговор
    При Турция и Гърция трябва да си мазохист за да ходиш на море у нас.

    Коментиран от #15

    23:10 17.06.2026

  • 13 Аха...

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    И селяндури, защото така се имат за значими на село!

    23:18 17.06.2026

  • 14 Цецо

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гей Пед":

    Ти също.

    00:13 18.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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