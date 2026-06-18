Китай отговори на НАТО: Мислете за себе си!

Китай отговори на изявленията на НАТО за подпомагане на Русия във войната срещу Украйна и посъветва Алианса да ''мисли за себе си''. Това заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен на брифинг в Пекин, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.

Според представителя на китайското външно министерство Пекин се придържа към ''обективна и справедлива позиция'' по отношение на войната в Украйна.

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Лин Джиен твърди, че Китай не е доставял смъртоносни оръжия нито на Украйна, нито на Русия.

''Китай не е предоставил никакви смъртоносни оръжия на никоя от страните в конфликта и е осигурил строг контрол върху стоки с двойна употреба'', отбеляза Джиен.

Пекин също така разкритикува днешните изявления на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Китайското външно министерство призова Алианса да преразгледа подходите си към Китай и да спре да провокира конфронтация.

''Време е НАТО да коригира погрешното си схващане за Китай, да спре да провокира конфронтации, да прехвърля вината и да мисли за себе си като за продукт на Студената война, за собствената си роля в насърчаването на световния мир и стабилност'', подчерта Лин Джиен.

Изявлението на Китай дойде, след като генералният секретар на НАТО Марк Рюте говори днес за ролята на Пекин в подкрепата на Русия по време на войната срещу Украйна.

Според него Кремъл не води война сам, а с подкрепата на Китай, Иран и Северна Корея.

Рюте също така обърна внимание на доставките на стоки с двойна употреба на Русия и опитите за заобикаляне на международните санкции.

"Не сме наивни. Наблюдаваме всичко“, подчерта генералният секретар на НАТО.