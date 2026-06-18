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Китай отговори на НАТО: Мислете за себе си!
  Тема: Украйна

Китай отговори на НАТО: Мислете за себе си!

18 Юни, 2026 21:08 1 971 70

  • китай-
  • русия-
  • владимир путин-
  • нато-
  • марк рюте-
  • си дзинпин-
  • володимир зеленски-
  • курска област

Говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен твърди, че Пекин не е доставял смъртоносни оръжия нито на Украйна, нито на Русия

Китай отговори на НАТО: Мислете за себе си! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Китай отговори на изявленията на НАТО за подпомагане на Русия във войната срещу Украйна и посъветва Алианса да ''мисли за себе си''. Това заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен на брифинг в Пекин, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.

Според представителя на китайското външно министерство Пекин се придържа към ''обективна и справедлива позиция'' по отношение на войната в Украйна.

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Лин Джиен твърди, че Китай не е доставял смъртоносни оръжия нито на Украйна, нито на Русия.

''Китай не е предоставил никакви смъртоносни оръжия на никоя от страните в конфликта и е осигурил строг контрол върху стоки с двойна употреба'', отбеляза Джиен.

Пекин също така разкритикува днешните изявления на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Китайското външно министерство призова Алианса да преразгледа подходите си към Китай и да спре да провокира конфронтация.

''Време е НАТО да коригира погрешното си схващане за Китай, да спре да провокира конфронтации, да прехвърля вината и да мисли за себе си като за продукт на Студената война, за собствената си роля в насърчаването на световния мир и стабилност'', подчерта Лин Джиен.

Изявлението на Китай дойде, след като генералният секретар на НАТО Марк Рюте говори днес за ролята на Пекин в подкрепата на Русия по време на войната срещу Украйна.

Според него Кремъл не води война сам, а с подкрепата на Китай, Иран и Северна Корея.

Рюте също така обърна внимание на доставките на стоки с двойна употреба на Русия и опитите за заобикаляне на международните санкции.

"Не сме наивни. Наблюдаваме всичко“, подчерта генералният секретар на НАТО.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    36 4 Отговор
    Китай мн Лошо закопа НАТО (сащ най вече )...всичко е заради Русия ,подкрепят се и Северна Корея

    Коментиран от #21

    21:12 18.06.2026

  • 2 Бялджип

    39 4 Отговор
    НАТО е угасваща организация. Все още не го осъзнава, или не иска да го признае. Но времето неумолимо ще го покаже.

    21:12 18.06.2026

  • 3 Съдията

    54 2 Отговор
    Над 50 държави снабдяват с пари и оръжие Украйна и се опитват да бъдат съдии на другите. Жалки пудели.😂

    21:13 18.06.2026

  • 4 Пешо z

    40 5 Отговор
    Натовските офицери в Харков излетяха през комина.

    Коментиран от #67

    21:15 18.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 24 Отговор
    на гнома токчетата му почват от коляното

    21:15 18.06.2026

  • 6 Швейк

    9 27 Отговор
    Китай да си гледа Сибир

    21:16 18.06.2026

  • 7 Оръжие ?

    11 2 Отговор
    А какво означава несмъртоносно оръжие , що е то ?

    Коментиран от #69

    21:17 18.06.2026

  • 8 Пич

    8 5 Отговор
    Какво не схващате за Китай...?! Китай доскоро имаше изключително отбранителна доктрина, базирана на оръжейно и числено превъзходство, но...... нещата се променят!!! Китай не го признава, но някой като мене веднага може да схване, че доктрината на Китай се променя към нападателна!!! Защо?! Защото Китай има няколко малки самолетоносача, три големи, и сърои четвърти голям самолетоносач! И сега...... Китай приоритетно започна преоборудването на армията си със стелт изтребители, но не откъде да е, а точно от самолетоносачите!!! А това го виждам не само аз, а и грамотните хора от САЩ, Русия, и др.!!!

    Коментиран от #19, #29

    21:18 18.06.2026

  • 9 Пиночет

    5 26 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #17, #35

    21:18 18.06.2026

  • 10 Помак

    21 2 Отговор
    Браво батко Си ,браво дядя Вова ,браво на ръководителя на най богатата държава на земля та с най много брутен продукт, по напред от Швейцария и Люксембург ...батко Ким евала батки обърнахте световната тренди гегемония

    21:19 18.06.2026

  • 11 КИТАЙ НЕ ДОСТАВЯТ

    26 0 Отговор
    Смъртоносно оръжие на Русия или окраина. Но вие като Европа сащ доставяте смъртоносни оръжия много на НАРКОКЛОУНЧЕТО. ДЕМЕК КРАДЕЦА ВИКА ЗАДРЪЖТЕ КРАДЕЦА. ИЗПЕРКАЛИ РАБОТА.

    21:20 18.06.2026

  • 12 Дзак

    13 1 Отговор
    Ще държат докрай на нея!

    21:20 18.06.2026

  • 13 Айде копеи!😂

    4 20 Отговор
    Излейте си бедните душици викайте за китайците.
    Че от матушката чепп за зеле не става🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    21:21 18.06.2026

  • 14 Пудинг

    4 4 Отговор
    Да ми ядети грездея многоходоф

    21:21 18.06.2026

  • 15 Пиночет

    3 18 Отговор
    Педофила Путин вече е изтъргувал Русия на Китай!

    Коментиран от #23, #44

    21:21 18.06.2026

  • 16 Интересно

    22 3 Отговор
    Ние като сме в НАТО, Русия дали ще ни изчатка с атома? Нали вече не сме братушки? Снабдяваме враговете на Русия с оръжие. Форумът е пълен с омраза към Русия и подигравки към Путин. Все няколко ракети сме заслужили.

    Коментиран от #20, #30

    21:21 18.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пъаветну Лике

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Айде копеи!😂":

    Зъ кой дъ виками вячи?

    21:22 18.06.2026

  • 19 Вии ждаш

    0 8 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    ми
    де довия
    пулсиращ

    Коментиран от #39, #42

    21:23 18.06.2026

  • 20 Бай Ганьо

    3 14 Отговор

    До коментар #16 от "Интересно":

    Най много Русия да хване некому у....я!

    21:23 18.06.2026

  • 21 Пич

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    Не вярвай на китайска дружба! Ако има следващ световен конфликт, няма да е това, което очаквате! Ще бъде така - Русия, САЩ и ЕС заедно, срещу Китай и неговите сателити от друга страна!

    Дън Сяо Пин - Когато си много силен, непрекъснато повтаряй и внушавай , че си слаб, докато не дойде момента, в който никой няма да вярва, че си слаб!

    Коментиран от #26, #36

    21:23 18.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дон Корлеоне

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пиночет":

    Лап .Пай УЙотт бре хаскоски хъесосс !

    21:25 18.06.2026

  • 24 Купете си колиби на село

    6 2 Отговор
    Ако оживеете след атом по София, да има къде да спите.

    21:25 18.06.2026

  • 25 ?????

    12 1 Отговор
    "Изявлението на Китай дойде, след като генералният секретар на НАТО Марк Рюте говори днес за ролята на Пекин в подкрепата на Русия по време на войната срещу Украйна.
    Според него Кремъл не води война сам, а с подкрепата на Китай, Иран и Северна Корея."
    Уф и да попитам как води война Украйна? С чия поддержка?
    Или тва е друго? А?

    21:26 18.06.2026

  • 26 Лука

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Къв пич си бре Сульоо ,явно си френски пич и са ти плюли на пшшш.ленцетто !

    21:26 18.06.2026

  • 27 Пиночет

    3 9 Отговор
    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    Коментиран от #32, #34

    21:28 18.06.2026

  • 28 Гай Баньо

    9 2 Отговор
    Най хубавото в случая е ,че нашите козяци се надянаха яко на Дебеуаа пак на сухо ☝️ !

    21:28 18.06.2026

  • 29 Лост

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Ами НАТО нали беше отбранителна организация?

    Коментиран от #41

    21:29 18.06.2026

  • 30 Така де

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Интересно":

    Не се кахъри. Те руските ракети като видят копейка го заобикалят.

    21:29 18.06.2026

  • 31 пешо

    8 1 Отговор
    50 държави могат да помагат на Украйна , две или три не може на русия

    21:30 18.06.2026

  • 32 Q -Ресс Tиaа

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Пиночет":

    На голия охлюффф гла.ватта искаш лии да смучиш ,докато тии пусне сметанка ?

    21:30 18.06.2026

  • 33 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    2 6 Отговор
    Щях да остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца,но сега ще пробвам и китайски момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    21:31 18.06.2026

  • 34 касата

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Пиночет":

    Приготвил е тубите с бензина.

    Коментиран от #38, #43

    21:32 18.06.2026

  • 35 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пиночет":

    Мой мии играеш Шадрра Ванн Секк Кишш на К.. Р.А. !

    21:33 18.06.2026

  • 36 Кой пък брои ЕС

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    за слива? Европа я чака пълен колапс!
    Китай, САЩ и Русия ще са световните сили и ще се разберат. А и Иран ще е регионална сила с която също ще се съобразяват.

    Я се стегни!

    Коментиран от #47

    21:33 18.06.2026

  • 37 Мимч

    7 1 Отговор
    Правилно му е отговорил китаеца.С една дума ,гледайте си работата.Демек каквото си искат и с когото си искат китайците с него ще търгуват.Само е трябвало да му каже на този ястреб рюте,они оти дават оръжия на укрите.Нека първо те да спрат и тогава да гледат другите и китаиците какво правят.......

    21:33 18.06.2026

  • 38 Пиночет

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "касата":

    С тубите с бензина щял да пърли на май .кятти на нинджата вуу.натта обрасла 😂😂😂 !

    Коментиран от #46

    21:34 18.06.2026

  • 39 Мими

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Вии ждаш":

    той дядовият ти вече бе не пулсиращ, бе дядо. Бай Гробар питай.

    21:34 18.06.2026

  • 40 Нъпудренъ Зелявъ Мусуръ

    1 1 Отговор
    Щъ въ пратъ нъ комбинатъ мясу и посли зъ оргъни у фирмътъ нъ жина ми..

    21:34 18.06.2026

  • 41 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Лост":

    А аз какво ти казвам?! Когато Китай тръгне, на НАТО ще му се наложи да се отбранява!!! А не Русия и НАТО ще им се наложи да застанат заедно!!! Ако не схващаш - вече всичко е китайско като икономика!!! А Китай ще си го поиска и като власт! Хоризонт - тридесетина години!!!
    Русия и САЩ вече схващат...!!!

    Коментиран от #49

    21:35 18.06.2026

  • 42 Гробар

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Вии ждаш":

    Ти си за мен бе чедо, непулсиращ.

    21:36 18.06.2026

  • 43 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "касата":

    Тубата с бензин е вече в бункера

    21:36 18.06.2026

  • 44 Османагич 🇹🇷

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пиночет":

    Най подходящ за валия на новия Вилает Източна Румелия е Пеевски Ефенди !

    Коментиран от #60

    21:37 18.06.2026

  • 45 САТАНАТО

    5 0 Отговор
    САТАНАТО - неслучайно стана нарицателно. Кръвопийци и сатанисти от векове - такива ще си и останат.

    21:38 18.06.2026

  • 46 Пиночет

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Пиночет":

    Кремълския ботоксов охлюв убиец -педофил с токчетата е вече бита карта

    21:38 18.06.2026

  • 47 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Кой пък брои ЕС":

    Виж какво казвам на 41 !!! Въпрос на време е, Китай да тръгне и да поиска своето!

    Коментиран от #52, #54

    21:39 18.06.2026

  • 48 АБЕ МАНИ...

    2 6 Отговор
    Подземния педофил ОТНОВО търси помощ от господарят СИ и КИМ ГАЗО, щото.. московия Уйде!
    А фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ от кремля ТВ се моли на Ким за Стотици ИЛЯДИ Оризо-Гризачи... братушки да фърлят Фира и ДОНБАС?!? АааааааХахахаха
    Жалки и безпомощни ... ТРИДНЕВНИ кремльовски Пи дорасе!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #50

    21:39 18.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "АБЕ МАНИ...":

    Лап Пай У Йотт бре Горноджумайски хъесосс !

    21:40 18.06.2026

  • 51 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    3 6 Отговор
    Крим е Украински,. СИБИР е на ПОДНЕБЕСНАТА, КУРИЛИТЕ -- Японски,.. КАРЕЛИЯ е -- Финска, а ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ Е НАША!!
    Кремля, оная ГНИЛОЧ мумията и 2 блата са на фашистката пен ДЕЛ Секта у кремля!!
    Тва е

    Коментиран от #53, #55

    21:43 18.06.2026

  • 52 Оня с парчето

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Пич":

    Еййй Пиий Руугоо крадлива ,ако тийго в дирр.никка щи фръкнат зъркелите 👀 като на Дона Мелони !

    Коментиран от #56

    21:43 18.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Оня с парчето

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Пич":

    Еййй Пиий Руугоо крадлива ,ако тийго от.перремм в дирр.никка щи фръкнат зъркелите 👀 като на Дона Мелони !

    21:45 18.06.2026

  • 55 СЛАВА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Човекоподобните у роди от блатата винаги са били..До битък на Великите Български Воини!!
    БЪЛГАРИЯ ВОВЕКИ ВЕКОВ

    Коментиран от #58

    21:46 18.06.2026

  • 56 Няма

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Оня с парчето":

    Как!!! Твоят Ник издава че имаш комплекси точно с парчето!!! Жените ти се смеят за размера, а после те и зарязват, като видят, че смешно малкия съвсем не работи!

    Коментиран от #59

    21:47 18.06.2026

  • 57 Рютката съм

    6 0 Отговор
    Ама разберете ме пък бе! Нали с нещо трябва да извиня и оправдая поражението от Русия, пред народите на запада, които колективно преджобихме!
    Да не искате да призная, че Русия сама ни унижи въпреки стотиците милиарди и санкции?
    И, че така докарахме Европа до рецесия и деиндустиализация, а народите ручаха жабетата напразно?

    21:48 18.06.2026

  • 58 Чиниш ми се

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "СЛАВА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ":

    Дроо Гирран ПП гьоттт .верррен ,истински лама петроханец !

    21:49 18.06.2026

  • 59 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Няма":

    Алекс БГ ,кат тигго отперрем яко в гаzyндера ,даже и на Плле .Шивата тий кратуна буйна вуйна ще порасне !

    Коментиран от #66

    21:52 18.06.2026

  • 60 Хахаха!🎺🥳😀

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Османагич 🇹🇷":

    А за валия на Дунавския вилает Бойко Борисов ефенди, защото е голям приятел на Реджеп Ердоган.🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    Коментиран от #65

    21:53 18.06.2026

  • 61 ?????

    2 0 Отговор
    Уф.
    Както виждам Киряк Стефчовците не че са свършили, те се размножават.
    И се гордеят с тва.
    Слава Богу живяхме някак си без тях.
    Оправяйте се.
    Не ви завиждам.

    21:54 18.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Дзак

    0 1 Отговор
    Вече ще си нося мултиметър в раницата!

    21:58 18.06.2026

  • 64 Соломон

    2 1 Отговор
    Не е важно, дали България е в ЕС, РФ или Турция. Важното е аз и Муше да сме на власт

    21:58 18.06.2026

  • 65 Османагич 🇹🇷

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Трябва Дивана да заседава по въпроса Борисов ага ,а за Пеевски Ефенди ,Меджлиса вече е гласувал положително .

    21:59 18.06.2026

  • 66 ОНЯ С ПАРЧЕТО ЛИ СИ

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Оня с парчето":

    ИЛИ ОНЯ СЪС

    КУКУРЕЦА У ДУ...ПЕ...ТО....

    22:01 18.06.2026

  • 67 НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо z":

    От КУПЕЙКИТЕ.

    ВСЕ НЯКАКВИ НАТОВЦИ
    И. СЕ ПРИВИЖДАТ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #70

    22:03 18.06.2026

  • 68 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Учтивият начин да кажеш на наглите англосаксонски прасета "Гледайте си работата!"...

    22:04 18.06.2026

  • 69 Примерно!

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оръжие ?":

    Електрошокова палка,сълзотворен спрей...

    22:08 18.06.2026

  • 70 Чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА":

    От най пропадналите ПП пидди. раzzи ,дето обикалят обществените qнеффи ☝️!

    22:12 18.06.2026

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