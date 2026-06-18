Китай отговори на НАТО: Мислете за себе си!

Китай отговори на изявленията на НАТО за подпомагане на Русия във войната срещу Украйна и посъветва Алианса да ''мисли за себе си''. Това заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен на брифинг в Пекин, предава РБК-Украйна, цитирана от Фокус.
Според представителя на китайското външно министерство Пекин се придържа към ''обективна и справедлива позиция'' по отношение на войната в Украйна.
Лин Джиен твърди, че Китай не е доставял смъртоносни оръжия нито на Украйна, нито на Русия.
''Китай не е предоставил никакви смъртоносни оръжия на никоя от страните в конфликта и е осигурил строг контрол върху стоки с двойна употреба'', отбеляза Джиен.
Пекин също така разкритикува днешните изявления на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Китайското външно министерство призова Алианса да преразгледа подходите си към Китай и да спре да провокира конфронтация.
''Време е НАТО да коригира погрешното си схващане за Китай, да спре да провокира конфронтации, да прехвърля вината и да мисли за себе си като за продукт на Студената война, за собствената си роля в насърчаването на световния мир и стабилност'', подчерта Лин Джиен.
Изявлението на Китай дойде, след като генералният секретар на НАТО Марк Рюте говори днес за ролята на Пекин в подкрепата на Русия по време на войната срещу Украйна.
Според него Кремъл не води война сам, а с подкрепата на Китай, Иран и Северна Корея.
Рюте също така обърна внимание на доставките на стоки с двойна употреба на Русия и опитите за заобикаляне на международните санкции.
"Не сме наивни. Наблюдаваме всичко“, подчерта генералният секретар на НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николова , София
Коментиран от #21
21:12 18.06.2026
2 Бялджип
21:12 18.06.2026
3 Съдията
21:13 18.06.2026
4 Пешо z
Коментиран от #67
21:15 18.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:15 18.06.2026
6 Швейк
21:16 18.06.2026
7 Оръжие ?
Коментиран от #69
21:17 18.06.2026
8 Пич
Коментиран от #19, #29
21:18 18.06.2026
9 Пиночет
Коментиран от #17, #35
21:18 18.06.2026
10 Помак
21:19 18.06.2026
11 КИТАЙ НЕ ДОСТАВЯТ
21:20 18.06.2026
12 Дзак
21:20 18.06.2026
13 Айде копеи!😂
Че от матушката чепп за зеле не става🤣🤣🤣
Коментиран от #18
21:21 18.06.2026
14 Пудинг
21:21 18.06.2026
15 Пиночет
Коментиран от #23, #44
21:21 18.06.2026
16 Интересно
Коментиран от #20, #30
21:21 18.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пъаветну Лике
До коментар #13 от "Айде копеи!😂":Зъ кой дъ виками вячи?
21:22 18.06.2026
19 Вии ждаш
До коментар #8 от "Пич":ми
де довия
пулсиращ
Коментиран от #39, #42
21:23 18.06.2026
20 Бай Ганьо
До коментар #16 от "Интересно":Най много Русия да хване некому у....я!
21:23 18.06.2026
21 Пич
До коментар #1 от "Николова , София":Не вярвай на китайска дружба! Ако има следващ световен конфликт, няма да е това, което очаквате! Ще бъде така - Русия, САЩ и ЕС заедно, срещу Китай и неговите сателити от друга страна!
Дън Сяо Пин - Когато си много силен, непрекъснато повтаряй и внушавай , че си слаб, докато не дойде момента, в който никой няма да вярва, че си слаб!
Коментиран от #26, #36
21:23 18.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дон Корлеоне
До коментар #15 от "Пиночет":Лап .Пай УЙотт бре хаскоски хъесосс !
21:25 18.06.2026
24 Купете си колиби на село
21:25 18.06.2026
25 ?????
Според него Кремъл не води война сам, а с подкрепата на Китай, Иран и Северна Корея."
Уф и да попитам как води война Украйна? С чия поддержка?
Или тва е друго? А?
21:26 18.06.2026
26 Лука
До коментар #21 от "Пич":Къв пич си бре Сульоо ,явно си френски пич и са ти плюли на пшшш.ленцетто !
21:26 18.06.2026
27 Пиночет
Коментиран от #32, #34
21:28 18.06.2026
28 Гай Баньо
21:28 18.06.2026
29 Лост
До коментар #8 от "Пич":Ами НАТО нали беше отбранителна организация?
Коментиран от #41
21:29 18.06.2026
30 Така де
До коментар #16 от "Интересно":Не се кахъри. Те руските ракети като видят копейка го заобикалят.
21:29 18.06.2026
31 пешо
21:30 18.06.2026
32 Q -Ресс Tиaа
До коментар #27 от "Пиночет":На голия охлюффф гла.ватта искаш лии да смучиш ,докато тии пусне сметанка ?
21:30 18.06.2026
33 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил
21:31 18.06.2026
34 касата
До коментар #27 от "Пиночет":Приготвил е тубите с бензина.
Коментиран от #38, #43
21:32 18.06.2026
35 Оня с парчето
До коментар #9 от "Пиночет":Мой мии играеш Шадрра Ванн Секк Кишш на К.. Р.А. !
21:33 18.06.2026
36 Кой пък брои ЕС
До коментар #21 от "Пич":за слива? Европа я чака пълен колапс!
Китай, САЩ и Русия ще са световните сили и ще се разберат. А и Иран ще е регионална сила с която също ще се съобразяват.
Я се стегни!
Коментиран от #47
21:33 18.06.2026
37 Мимч
21:33 18.06.2026
38 Пиночет
До коментар #34 от "касата":С тубите с бензина щял да пърли на май .кятти на нинджата вуу.натта обрасла 😂😂😂 !
Коментиран от #46
21:34 18.06.2026
39 Мими
До коментар #19 от "Вии ждаш":той дядовият ти вече бе не пулсиращ, бе дядо. Бай Гробар питай.
21:34 18.06.2026
40 Нъпудренъ Зелявъ Мусуръ
21:34 18.06.2026
41 Пич
До коментар #29 от "Лост":А аз какво ти казвам?! Когато Китай тръгне, на НАТО ще му се наложи да се отбранява!!! А не Русия и НАТО ще им се наложи да застанат заедно!!! Ако не схващаш - вече всичко е китайско като икономика!!! А Китай ще си го поиска и като власт! Хоризонт - тридесетина години!!!
Русия и САЩ вече схващат...!!!
Коментиран от #49
21:35 18.06.2026
42 Гробар
До коментар #19 от "Вии ждаш":Ти си за мен бе чедо, непулсиращ.
21:36 18.06.2026
43 Путин
До коментар #34 от "касата":Тубата с бензин е вече в бункера
21:36 18.06.2026
44 Османагич 🇹🇷
До коментар #15 от "Пиночет":Най подходящ за валия на новия Вилает Източна Румелия е Пеевски Ефенди !
Коментиран от #60
21:37 18.06.2026
45 САТАНАТО
21:38 18.06.2026
46 Пиночет
До коментар #38 от "Пиночет":Кремълския ботоксов охлюв убиец -педофил с токчетата е вече бита карта
21:38 18.06.2026
47 Пич
До коментар #36 от "Кой пък брои ЕС":Виж какво казвам на 41 !!! Въпрос на време е, Китай да тръгне и да поиска своето!
Коментиран от #52, #54
21:39 18.06.2026
48 АБЕ МАНИ...
А фашагата чифутляк Соло ВЬЕВ от кремля ТВ се моли на Ким за Стотици ИЛЯДИ Оризо-Гризачи... братушки да фърлят Фира и ДОНБАС?!? АааааааХахахаха
Жалки и безпомощни ... ТРИДНЕВНИ кремльовски Пи дорасе!
АааааааХахахаха
Коментиран от #50
21:39 18.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #48 от "АБЕ МАНИ...":Лап Пай У Йотт бре Горноджумайски хъесосс !
21:40 18.06.2026
51 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Кремля, оная ГНИЛОЧ мумията и 2 блата са на фашистката пен ДЕЛ Секта у кремля!!
Тва е
Коментиран от #53, #55
21:43 18.06.2026
52 Оня с парчето
До коментар #47 от "Пич":Еййй Пиий Руугоо крадлива ,ако тийго в дирр.никка щи фръкнат зъркелите 👀 като на Дона Мелони !
Коментиран от #56
21:43 18.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Оня с парчето
До коментар #47 от "Пич":Еййй Пиий Руугоо крадлива ,ако тийго от.перремм в дирр.никка щи фръкнат зъркелите 👀 като на Дона Мелони !
21:45 18.06.2026
55 СЛАВА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
До коментар #51 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Човекоподобните у роди от блатата винаги са били..До битък на Великите Български Воини!!
БЪЛГАРИЯ ВОВЕКИ ВЕКОВ
Коментиран от #58
21:46 18.06.2026
56 Няма
До коментар #52 от "Оня с парчето":Как!!! Твоят Ник издава че имаш комплекси точно с парчето!!! Жените ти се смеят за размера, а после те и зарязват, като видят, че смешно малкия съвсем не работи!
Коментиран от #59
21:47 18.06.2026
57 Рютката съм
Да не искате да призная, че Русия сама ни унижи въпреки стотиците милиарди и санкции?
И, че така докарахме Европа до рецесия и деиндустиализация, а народите ручаха жабетата напразно?
21:48 18.06.2026
58 Чиниш ми се
До коментар #55 от "СЛАВА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ":Дроо Гирран ПП гьоттт .верррен ,истински лама петроханец !
21:49 18.06.2026
59 Оня с парчето
До коментар #56 от "Няма":Алекс БГ ,кат тигго отперрем яко в гаzyндера ,даже и на Плле .Шивата тий кратуна буйна вуйна ще порасне !
Коментиран от #66
21:52 18.06.2026
60 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #44 от "Османагич 🇹🇷":А за валия на Дунавския вилает Бойко Борисов ефенди, защото е голям приятел на Реджеп Ердоган.🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Коментиран от #65
21:53 18.06.2026
61 ?????
Както виждам Киряк Стефчовците не че са свършили, те се размножават.
И се гордеят с тва.
Слава Богу живяхме някак си без тях.
Оправяйте се.
Не ви завиждам.
21:54 18.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Дзак
21:58 18.06.2026
64 Соломон
21:58 18.06.2026
65 Османагич 🇹🇷
До коментар #60 от "Хахаха!🎺🥳😀":Трябва Дивана да заседава по въпроса Борисов ага ,а за Пеевски Ефенди ,Меджлиса вече е гласувал положително .
21:59 18.06.2026
66 ОНЯ С ПАРЧЕТО ЛИ СИ
До коментар #59 от "Оня с парчето":ИЛИ ОНЯ СЪС
КУКУРЕЦА У ДУ...ПЕ...ТО....
22:01 18.06.2026
67 НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА
До коментар #4 от "Пешо z":От КУПЕЙКИТЕ.
ВСЕ НЯКАКВИ НАТОВЦИ
И. СЕ ПРИВИЖДАТ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #70
22:03 18.06.2026
68 Тити на Кака
22:04 18.06.2026
69 Примерно!
До коментар #7 от "Оръжие ?":Електрошокова палка,сълзотворен спрей...
22:08 18.06.2026
70 Чиниш ми се
До коментар #67 от "НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА":От най пропадналите ПП пидди. раzzи ,дето обикалят обществените qнеффи ☝️!
22:12 18.06.2026