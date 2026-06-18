Виена: ЕС вече трябва да поднови контактите с Владимир Путин

Европейският съюз трябва да се възползва от "набраната инерция" около мирните преговори за Украйна, за да поднови контактите с руския президент Владимир Путин, заяви австрийският канцлер Кристиан Щокер в интервю за в. "Файненшъл таймс", пише БТА.
"Войните се прекратяват не с оръжия, а с успешна дипломация. А за да може дипломацията да бъде успешна, трябва да преговаряте и първо трябва да бъдат отворени именно тези преки канали", посочи Щокер.
"Сега има набрана инерция", добави той, позовавайки се на прекратяването на огъня в Иран, което месеци наред изглеждаше, че отвлича вниманието на американския президент Доналд Тръмп и екипа му от войната в Украйна. "Ситуацията в Близкия изток… Имам известен оптимизъм, че ако там се намери решение, фокусът ще се измести към Украйна."
Ръководените от САЩ преговори за прекратяване на повече от четиригодишната война, водена от Русия срещу Украйна са в застой, което подтиква европейските столици да обсъждат дали да се опитат да излязат от задънената улица. Но много лидери са дълбоко скептични и твърдят, че ЕС трябва да увеличи подкрепата за Украйна и да принуди Путин към преговори чрез загуби на бойното поле, припомня "Файненшъл таймс".
Щокер отказа да коментира кого Европа би могла да назначи да говори от нейно име с Путин, но каза, че лидерите на ЕС трябва да проведат сериозни разговори за това какво би казал този човек.
"По-важно от това кой е, е какво ще се обсъжда", каза той. "Не знам дали всички (лидери на ЕС_ вече са на една позиция. Но има една позиция, която винаги сме споделяли: че не подкрепяме Украйна, за да води безкрайна война", добави Щокер.
"Резултатът трябва да бъде… справедлив и траен мир."
Педро Лурти, началник на кабинета на председателя на Европейския съвет Антониу Коща, е провел телефонни разговори през последните седмици със старши служител, близък до Путин, в рамките на "кратки контакти… за отваряне на комуникационни канали", според представител на ЕС.
Щокер ще присъства довечера на срещата на върха на лидерите на ЕС, председателствана от Коща в Брюксел, където Украйна ще бъде обсъждана. Президентът Володимир Зеленски, който ще говори пред събралите се, подкрепя идеята Европа да се опита да отвори канали към Кремъл. Но дипломати от ЕС очакват съпротива от скептични лидери, особено от северна и източна Европа. Един високопоставен дипломат, участващ в подготовката на срещата, определи усилията на Коща като "просто заблудени".
Столиците, които са предпазливи към ангажиране с Путин, посочват и настояването му да преследва твърдолинейните си цели в конфликта, въпреки че руските военни усилия буксуват.
Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, отхвърли френско предложение за по-голяма европейска роля в мирните преговори на среща в Москва през февруари. Русия казва, че остава отворена за разговори, но дава да се разбере, че очаква исканията на Путин да бъдат отправна точка.
Ушаков вече заяви по държавната телевизия, че Русия все още има предимство на фронтовата линия. "Европейците очевидно настояват войната да продължи. Те са под напълно погрешното впечатление, че ситуацията на бойното поле уж се променя в полза на украинските сили, което категорично не е вярно."
"Путин трябва ясно да види, че е в негов интерес да започне преговори. Че ще постигне повече на масата за преговори, отколкото на бойното поле", заяви Щокер, като добави: "Не зависи от нас. Путин е този, който трябва да направи първата стъпка."
При Щокер, който положи клетва през март 2025 г. като част от трипартийна коалиция, една от най-значимите промени е преосмислянето на дългогодишните представи за неутралитет.
"Неутралитетът не защитава", каза той. "Светът се промени, предизвикателството се промени. Трябва да сме по-подготвени… да защитаваме себе си. Австрия няма да бъде сляпо петно в Европа, що се отнася до отбраната."
Австрия се присъедини към ръководената от Франция и Великобритания "Коалиция на желаещите", подкрепяща Киев, като Щокер определи ролята си като "активен наблюдател". Това включва участие в обсъждания за подкрепа на Украйна и бъдещите европейски механизми за сигурност, като същевременно остава извън всякакви потенциални разполагания на войски.
Австрийците трябва да разберат, че "трябва да укрепим въоръжените си сили, трябва да засилим способностите си в областта на отбраната", подчерта канцлерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
22:10 18.06.2026
2 Бум джага-джага
В Москва се оплакват от "петролен дъжд" след ударите по рафинерията
Коментиран от #11
22:10 18.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:10 18.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
Коментиран от #20
22:11 18.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 човек
Коментиран от #68
22:12 18.06.2026
9 ПУТИН СКОРО ЩЕ ВИ ПРАТИ
Коментиран от #23
22:12 18.06.2026
10 родолюбец
Коментиран от #19
22:12 18.06.2026
11 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
До коментар #2 от "Бум джага-джага":ЗДРАВНАТА СЛУЖБА НА МАСКВА
УСПОКОИ ВСИЧКИ МОСКВИЧИ.
ВЪЗДУХЪТ Е ЧИСТ.
НЯМА НИКАКВА ОПАСНОСТ
ЗА МОСКВИЧИТЕ
ОТ ЗАДУШАВАНЕ.
ХАХАХАХА
А МАЗУТНИЯ ДЪЖД
Е БОНУС.
СЪБИРАЙТЕ ДА ИМАТЕ
ГОРИВО ЗА АВТОМОБИЛИТЕ .
22:13 18.06.2026
12 Лопата Орешник
22:14 18.06.2026
13 между правото
Справедливост няма, има закон на джунглата, изтощения отстъпва , за да оцелее и потърси реванш в бъдещ сгоден момент.
22:14 18.06.2026
14 МОЧАТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ТИ ЛИ ЩЕ ВЪЗСТАНОВИШ?
Коментиран от #25, #26, #52
22:15 18.06.2026
15 венсеремос
Коментиран от #74
22:15 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Помак
22:16 18.06.2026
18 руската мечка
22:16 18.06.2026
19 малък свят
До коментар #10 от "родолюбец":Я и руски родолюбци коментират!
22:16 18.06.2026
20 Смешник
До коментар #6 от "Пич":Тогава Украйна съвсем ще е вапца
22:16 18.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЗЕЛЕНСКИ ПРОДАВА
22:17 18.06.2026
23 ЕВРЕИНА КАБЗОН
До коментар #9 от "ПУТИН СКОРО ЩЕ ВИ ПРАТИ":Той ми прати
Вече 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА
КАБЗОНЧИЦИ.
Други Преговарящи няма да има .
Не се напъвай .
22:17 18.06.2026
24 Дика
22:17 18.06.2026
25 Ти бе
До коментар #14 от "МОЧАТА":Ти и онази, която нареди са се събори, но Господ хубаво я наказа. Прошка няма. Провидение беше
22:17 18.06.2026
26 МОЧАТА
До коментар #14 от "МОЧАТА":отдавна е направен на чакъл
Коментиран от #28, #31, #47
22:18 18.06.2026
27 нали побеждавате бе
До коментар #5 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Ши искате да контактувате с Русия. Май малко хора ви останаха. Наторихте изконните руски земи
Коментиран от #33
22:19 18.06.2026
28 ЩЕ НАПРАВИМ НОВ ПАМЕТНИК
До коментар #26 от "МОЧАТА":Върху гроба на дядо ти фашиста.
Коментиран от #77
22:19 18.06.2026
29 ТАЗИ ВЕЧЕР ИМАЛО ОРГАНИЗИРАНА ДИСКОТЕКА
Коментиран от #32
22:21 18.06.2026
30 КАЯ КАЛАС ЩЯЛА ДА ПРЕГОВАРЯ
22:22 18.06.2026
31 А ГДЕ
До коментар #26 от "МОЧАТА":Сирски и Мисирски ,откриха ли им най сетне кратуните 🎃?
22:22 18.06.2026
32 Дара
До коментар #29 от "ТАЗИ ВЕЧЕР ИМАЛО ОРГАНИЗИРАНА ДИСКОТЕКА":Банга Ранга 💥💥💥,довечера в Киев ще има отново гореща Пачанга !
Коментиран от #36
22:24 18.06.2026
33 хихи
До коментар #27 от "нали побеждавате бе":наобиколиха Путин като хищници. той е в шах и мат. 😅😅😅
22:26 18.06.2026
34 Ами
Те ще играят до край. Защото това ще е техният край.
И те много добре го знаят.
22:26 18.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #32 от "Дара":Гори ли Киев гори и Москва.Точка.
Коментиран от #45
22:29 18.06.2026
37 az СВО Победа 81
А уж щяха да нанасят "стратегическо поражение" на Русия! Уж "мир, чрез сила"...
Помните ли?
🤣🤣🤣
Коментиран от #42, #46, #51, #55
22:30 18.06.2026
38 Пора
22:32 18.06.2026
39 ?????
Гледайте.
Коментиран от #50
22:33 18.06.2026
40 Колкото повече Маскалия потъва
22:34 18.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мдам Киев за два
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Путин да се прощава с Крим.Най-много да се задържи там до есента.Стига прегладнялата му армия да не избяга от окопите още преди това.
Мдаа.
Коментиран от #48, #49
22:38 18.06.2026
43 АБЕЕЕЕЕ
22:39 18.06.2026
44 Рублевка
22:40 18.06.2026
45 Твойта
До коментар #36 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Точка някога беше малка кафява точка, но вече не е някаква точка, а геврек!
22:41 18.06.2026
46 Е помним бе мелеz
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Симонян през 3022 -Киев за два дня и все.
Помниш ли?
😅😅😅
Коментиран от #54
22:41 18.06.2026
47 Деффе.Qи.ралл
До коментар #26 от "МОЧАТА":За Фенове на Зелен със Ски подарявам мостра руло хартия ,за тези кото пожелаят повече ,давам линк окъде може да си я закупите .
22:42 18.06.2026
48 az СВО Победа 81
До коментар #42 от "Мдам Киев за два":Ама как, Крим руски ли е?
Че нали Киев си го върна още преди три години с прословутия си "контранаступ"???
🤣🤣🤣
22:43 18.06.2026
49 То и
До коментар #42 от "Мдам Киев за два":Ти така се прощава с големия си вибратор преди да го изхвърлиш, па ти дожаля, и отново го скри надълбоко!
22:43 18.06.2026
50 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #39 от "?????":Гледал съм го няколко пъти. Страхотен филм! Сега гледам сериала Интерны. Смешки безкрай!
22:44 18.06.2026
51 Кметът на Москва вика:
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Абе май ни биха.😃😃😃
Коментиран от #57
22:45 18.06.2026
52 Да те светна
До коментар #14 от "МОЧАТА":ти и всички паразити като тебе,или ще търкате наровете
22:46 18.06.2026
53 Хехех
Коментиран от #62
22:46 18.06.2026
54 Помня
До коментар #46 от "Е помним бе мелеz":Как докато ти запълвах празнините, жена ти се върна от работа, и те изгони!
22:46 18.06.2026
55 оня с коня
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Белите хора от Европа винаги са били загрижени от безсмислените Жертви във всяка война,като конкретно за Украйна са категорично против както увеличението на Стотиците хиляди избити Украинци,също и на съответното равностойно количество Руски бойци в разцвета на силата си.Ти обаче с русофилската си Т което иква отчиташ това като "Отстъпление","Отбой" и всичко останало,което може да роди вроденият ти Дебилизъм.
Коментиран от #61, #63, #64
22:46 18.06.2026
56 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
22:46 18.06.2026
57 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #51 от "Кметът на Москва вика:":Фантазьор. В Москва всеки ден има пожари и без украинските дронове. Москва е два пъти по-голяма от България. Все едно в България да няма пожари.
Увеличението на пожарите е незначително.
22:48 18.06.2026
58 Дзак
22:48 18.06.2026
59 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ПРЕКАЛЕНО МНОГО
МУСКАЛИТЕ
И ЗА ДА НЕ СЕ
ЧУВА КАКВО СЕ СЛУЧВА
В МАСКВА
ДАЖЕ ПО ВРЕМЕ НА
АТАКИТЕ СЪС ДРОНОВЕ ,
В МАСКВА СА ЗАБРАНИЛИ
ДА СЕ ПУСКАТ СИРЕНИТЕ
КОИТО ДА ПРЕДУПРЕДЯТ
ЗА ПРЕДСТОЯШИТЕ УДАРИ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РУСКОТО БЕЗУМИЕ И
РЕЗИЛ
ПРОСТО НЯМАТ КРАЙ
Коментиран от #65, #72
22:49 18.06.2026
60 Как е ШЕЛОМОВ?
22:50 18.06.2026
61 оня с х.я
До коментар #55 от "оня с коня":Конски , пардон Ломски ,не се ПРАВИ на ОРИГИНАЛЕН тъп Г333 си просто,Логиката иИ Мисленето не са ти Силна Страна ,както и да ги маркираш от 1км си личи ,че си тппп Г333 .
22:51 18.06.2026
62 Смех с ватенки
До коментар #53 от "Хехех":Да не е възкръснал Пригожин
?
22:52 18.06.2026
63 асанчо
До коментар #55 от "оня с коня":Брачед,откога побеля и ти бре ,влашките циганета сте по църни и от мен !
22:53 18.06.2026
64 az СВО Победа 81
До коментар #55 от "оня с коня":"Белите" ти "хора" от Европа исторически винаги са били расисти, колонизатори и антихристи във всичките проявни форми на Антихриста!
Толкова за "белите" ти "хора" от Европа...
Коментиран от #67
22:53 18.06.2026
65 Оня с парчето
До коментар #59 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Не се впрягай скъпа! Ето, аз за два часа вече изкарах 40 евро! По две евро за цугтромбон!
А на съседна плочка, Иласчук изкара вече 28 евро, нейната кожа...
22:57 18.06.2026
66 Екзорсиста
22:57 18.06.2026
67 Абе що викат на руснаците
До коментар #64 от "az СВО Победа 81":Белите цигани?
Коментиран от #70
22:57 18.06.2026
68 Недей
До коментар #8 от "човек":тъй ве, ха ха ха
22:57 18.06.2026
69 Путин трябва
Коментиран от #79
22:59 18.06.2026
70 Бъркаш
До коментар #67 от "Абе що викат на руснаците":хохохолята са белите мангаааля
23:00 18.06.2026
71 Контактите
23:00 18.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Демократ
23:01 18.06.2026
74 Остави
До коментар #15 от "венсеремос":писането, наблегни на наздравиците
23:07 18.06.2026
75 НЕ ЖЕЛАЕМ !
23:10 18.06.2026
76 Име
23:10 18.06.2026
77 И отгоре
До коментар #28 от "ЩЕ НАПРАВИМ НОВ ПАМЕТНИК":петолъчка, сърп и чук, чук и гек, портрети на Брежнев, Сталин, Ленин и който друг и.иот се сетиш
23:17 18.06.2026
78 Цвете
23:21 18.06.2026
79 Рублевка
До коментар #69 от "Путин трябва":Бизнесът си е бизнес, но нуждата на Китай от нефт и природен газ нараства. Русия има традиционно приятелски и добросъседски отношения с Китайската народна република. Ресурсите на Русия са огромни, но не безкрайни. Изправена пред избора, да продава на приятелите си или на враговете си, Русия естествено ще избере Китай пред Европа. Вместо да се вкопчи със зъби и нокти в Северен поток и приятелството с Путин и Русия, Европа със своето високомерие и враждебност ги изгуби.
23:25 18.06.2026
80 Добра идея
23:27 18.06.2026
81 Маринов
Тази година е важна! За мира и за много животи.
23:40 18.06.2026
82 Бай Пунди Говнокомандващия
Миналата година се включи в СВО като сапьор!
23:44 18.06.2026