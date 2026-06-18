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Виена: ЕС вече трябва да поднови контактите с Владимир Путин
  Тема: Украйна

Виена: ЕС вече трябва да поднови контактите с Владимир Путин

18 Юни, 2026 22:08 1 659 82

  • австрия-
  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • кристиан щокер-
  • володимир зеленски-
  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен

Канцлерът Кристиан Щокер отказа да коментира кого Европа би могла да назначи да говори от нейно име с Путин, но каза, че лидерите на ЕС трябва да проведат сериозни разговори за това какво би казал този човек

Виена: ЕС вече трябва да поднови контактите с Владимир Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да се възползва от "набраната инерция" около мирните преговори за Украйна, за да поднови контактите с руския президент Владимир Путин, заяви австрийският канцлер Кристиан Щокер в интервю за в. "Файненшъл таймс", пише БТА.

"Войните се прекратяват не с оръжия, а с успешна дипломация. А за да може дипломацията да бъде успешна, трябва да преговаряте и първо трябва да бъдат отворени именно тези преки канали", посочи Щокер.

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"Сега има набрана инерция", добави той, позовавайки се на прекратяването на огъня в Иран, което месеци наред изглеждаше, че отвлича вниманието на американския президент Доналд Тръмп и екипа му от войната в Украйна. "Ситуацията в Близкия изток… Имам известен оптимизъм, че ако там се намери решение, фокусът ще се измести към Украйна."

Ръководените от САЩ преговори за прекратяване на повече от четиригодишната война, водена от Русия срещу Украйна са в застой, което подтиква европейските столици да обсъждат дали да се опитат да излязат от задънената улица. Но много лидери са дълбоко скептични и твърдят, че ЕС трябва да увеличи подкрепата за Украйна и да принуди Путин към преговори чрез загуби на бойното поле, припомня "Файненшъл таймс".

Щокер отказа да коментира кого Европа би могла да назначи да говори от нейно име с Путин, но каза, че лидерите на ЕС трябва да проведат сериозни разговори за това какво би казал този човек.

"По-важно от това кой е, е какво ще се обсъжда", каза той. "Не знам дали всички (лидери на ЕС_ вече са на една позиция. Но има една позиция, която винаги сме споделяли: че не подкрепяме Украйна, за да води безкрайна война", добави Щокер.

"Резултатът трябва да бъде… справедлив и траен мир."

Педро Лурти, началник на кабинета на председателя на Европейския съвет Антониу Коща, е провел телефонни разговори през последните седмици със старши служител, близък до Путин, в рамките на "кратки контакти… за отваряне на комуникационни канали", според представител на ЕС.

Щокер ще присъства довечера на срещата на върха на лидерите на ЕС, председателствана от Коща в Брюксел, където Украйна ще бъде обсъждана. Президентът Володимир Зеленски, който ще говори пред събралите се, подкрепя идеята Европа да се опита да отвори канали към Кремъл. Но дипломати от ЕС очакват съпротива от скептични лидери, особено от северна и източна Европа. Един високопоставен дипломат, участващ в подготовката на срещата, определи усилията на Коща като "просто заблудени".

Столиците, които са предпазливи към ангажиране с Путин, посочват и настояването му да преследва твърдолинейните си цели в конфликта, въпреки че руските военни усилия буксуват.

Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, отхвърли френско предложение за по-голяма европейска роля в мирните преговори на среща в Москва през февруари. Русия казва, че остава отворена за разговори, но дава да се разбере, че очаква исканията на Путин да бъдат отправна точка.

Ушаков вече заяви по държавната телевизия, че Русия все още има предимство на фронтовата линия. "Европейците очевидно настояват войната да продължи. Те са под напълно погрешното впечатление, че ситуацията на бойното поле уж се променя в полза на украинските сили, което категорично не е вярно."

"Путин трябва ясно да види, че е в негов интерес да започне преговори. Че ще постигне повече на масата за преговори, отколкото на бойното поле", заяви Щокер, като добави: "Не зависи от нас. Путин е този, който трябва да направи първата стъпка."

При Щокер, който положи клетва през март 2025 г. като част от трипартийна коалиция, една от най-значимите промени е преосмислянето на дългогодишните представи за неутралитет.

"Неутралитетът не защитава", каза той. "Светът се промени, предизвикателството се промени. Трябва да сме по-подготвени… да защитаваме себе си. Австрия няма да бъде сляпо петно в Европа, що се отнася до отбраната."

Австрия се присъедини към ръководената от Франция и Великобритания "Коалиция на желаещите", подкрепяща Киев, като Щокер определи ролята си като "активен наблюдател". Това включва участие в обсъждания за подкрепа на Украйна и бъдещите европейски механизми за сигурност, като същевременно остава извън всякакви потенциални разполагания на войски.

Австрийците трябва да разберат, че "трябва да укрепим въоръжените си сили, трябва да засилим способностите си в областта на отбраната", подчерта канцлерът.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 9 Отговор
    Румен Радев ще посрещне Путин на реставрираният Паметник на Съветската армия.

    Коментиран от #14

    22:10 18.06.2026

  • 2 Бум джага-джага

    8 21 Отговор
    Руски търговец на петрол коментира, че щетите по рафинерията „Капотня" са катастрофални.

    В Москва се оплакват от "петролен дъжд" след ударите по рафинерията

    Коментиран от #11

    22:10 18.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 22 Отговор
    ооооо ООО ..хУтин Пу й ло //оооо

    22:10 18.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    28 3 Отговор
    Да изпратят Радев за преговарящ!!! Не защото е наш, подходящ е!!!

    Коментиран от #20

    22:11 18.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 човек

    24 9 Отговор
    Ще се молят на Путин

    Коментиран от #68

    22:12 18.06.2026

  • 9 ПУТИН СКОРО ЩЕ ВИ ПРАТИ

    25 10 Отговор
    500 000 преговарящи.

    Коментиран от #23

    22:12 18.06.2026

  • 10 родолюбец

    27 9 Отговор
    Русия е най велика

    Коментиран от #19

    22:12 18.06.2026

  • 11 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    7 20 Отговор

    До коментар #2 от "Бум джага-джага":

    ЗДРАВНАТА СЛУЖБА НА МАСКВА

    УСПОКОИ ВСИЧКИ МОСКВИЧИ.

    ВЪЗДУХЪТ Е ЧИСТ.
    НЯМА НИКАКВА ОПАСНОСТ
    ЗА МОСКВИЧИТЕ
    ОТ ЗАДУШАВАНЕ.

    ХАХАХАХА

    А МАЗУТНИЯ ДЪЖД
    Е БОНУС.

    СЪБИРАЙТЕ ДА ИМАТЕ
    ГОРИВО ЗА АВТОМОБИЛИТЕ .

    22:13 18.06.2026

  • 12 Лопата Орешник

    13 4 Отговор
    А защо трябваше да ги спира, калъфи?

    22:14 18.06.2026

  • 13 между правото

    14 2 Отговор
    "Резултатът трябва да бъде… справедлив и траен мир."
    Справедливост няма, има закон на джунглата, изтощения отстъпва , за да оцелее и потърси реванш в бъдещ сгоден момент.

    22:14 18.06.2026

  • 14 МОЧАТА

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ТИ ЛИ ЩЕ ВЪЗСТАНОВИШ?

    Коментиран от #25, #26, #52

    22:15 18.06.2026

  • 15 венсеремос

    21 10 Отговор
    Фашистка Бандеровска ОКРАИНА се ликвидира сама.Зелената еуглена тоже.За Русия! За Вл. Вл. Путин!!

    Коментиран от #74

    22:15 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Помак

    12 9 Отговор
    Дядя Вова мъи с табой !!! Нет хегемон нет проблем !

    22:16 18.06.2026

  • 18 руската мечка

    11 21 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО и САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    22:16 18.06.2026

  • 19 малък свят

    5 10 Отговор

    До коментар #10 от "родолюбец":

    Я и руски родолюбци коментират!

    22:16 18.06.2026

  • 20 Смешник

    15 7 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Тогава Украйна съвсем ще е вапца

    22:16 18.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЗЕЛЕНСКИ ПРОДАВА

    21 8 Отговор
    Местата за спане в киевското метро.

    22:17 18.06.2026

  • 23 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "ПУТИН СКОРО ЩЕ ВИ ПРАТИ":

    Той ми прати

    Вече 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА

    КАБЗОНЧИЦИ.

    Други Преговарящи няма да има .

    Не се напъвай .

    22:17 18.06.2026

  • 24 Дика

    7 14 Отговор
    Как кой ще е преговарящ, наш Мунчо, отива в Кремъл, бие чело у земята, казва Крим и Донбас са руски и войната свършва, той колко пъти се опитва да го рече ама на, не го бръснат за слива.

    22:17 18.06.2026

  • 25 Ти бе

    17 5 Отговор

    До коментар #14 от "МОЧАТА":

    Ти и онази, която нареди са се събори, но Господ хубаво я наказа. Прошка няма. Провидение беше

    22:17 18.06.2026

  • 26 МОЧАТА

    8 15 Отговор

    До коментар #14 от "МОЧАТА":

    отдавна е направен на чакъл

    Коментиран от #28, #31, #47

    22:18 18.06.2026

  • 27 нали побеждавате бе

    16 6 Отговор

    До коментар #5 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Ши искате да контактувате с Русия. Май малко хора ви останаха. Наторихте изконните руски земи

    Коментиран от #33

    22:19 18.06.2026

  • 28 ЩЕ НАПРАВИМ НОВ ПАМЕТНИК

    15 7 Отговор

    До коментар #26 от "МОЧАТА":

    Върху гроба на дядо ти фашиста.

    Коментиран от #77

    22:19 18.06.2026

  • 29 ТАЗИ ВЕЧЕР ИМАЛО ОРГАНИЗИРАНА ДИСКОТЕКА

    17 6 Отговор
    Из цяла Бандерия. Утре ще четем как кииф губи стратегическото си значение.

    Коментиран от #32

    22:21 18.06.2026

  • 30 КАЯ КАЛАС ЩЯЛА ДА ПРЕГОВАРЯ

    18 6 Отговор
    Но Урсула и закрила министерството.

    22:22 18.06.2026

  • 31 А ГДЕ

    13 5 Отговор

    До коментар #26 от "МОЧАТА":

    Сирски и Мисирски ,откриха ли им най сетне кратуните 🎃?

    22:22 18.06.2026

  • 32 Дара

    14 7 Отговор

    До коментар #29 от "ТАЗИ ВЕЧЕР ИМАЛО ОРГАНИЗИРАНА ДИСКОТЕКА":

    Банга Ранга 💥💥💥,довечера в Киев ще има отново гореща Пачанга !

    Коментиран от #36

    22:24 18.06.2026

  • 33 хихи

    5 10 Отговор

    До коментар #27 от "нали побеждавате бе":

    наобиколиха Путин като хищници. той е в шах и мат. 😅😅😅

    22:26 18.06.2026

  • 34 Ами

    11 7 Отговор
    Западните елити (най-вече колониалните) заложиха всичко.
    Те ще играят до край. Защото това ще е техният край.
    И те много добре го знаят.

    22:26 18.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 9 Отговор

    До коментар #32 от "Дара":

    Гори ли Киев гори и Москва.Точка.

    Коментиран от #45

    22:29 18.06.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    11 5 Отговор
    Нацистите от ЕС бият отбой!
    А уж щяха да нанасят "стратегическо поражение" на Русия! Уж "мир, чрез сила"...

    Помните ли?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #42, #46, #51, #55

    22:30 18.06.2026

  • 38 Пора

    6 7 Отговор
    Путинова русия умря.

    22:32 18.06.2026

  • 39 ?????

    4 3 Отговор
    Уф.
    Гледайте.

    Коментиран от #50

    22:33 18.06.2026

  • 40 Колкото повече Маскалия потъва

    5 9 Отговор
    толкова повече нашите русодебили изпадат в делириум!

    22:34 18.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мдам Киев за два

    2 10 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Путин да се прощава с Крим.Най-много да се задържи там до есента.Стига прегладнялата му армия да не избяга от окопите още преди това.
    Мдаа.

    Коментиран от #48, #49

    22:38 18.06.2026

  • 43 АБЕЕЕЕЕ

    8 3 Отговор
    ЕДИН ПО ЕДИН ЩЕ ПОЧНЕ ДА ВИ ИДВА АКЪЛА , АМА ДА НЕ СТАНЕ КЪСНО

    22:39 18.06.2026

  • 44 Рублевка

    7 4 Отговор
    С паразити не се преговаря. Те се унищожат или прогонват. Урките избраха Европа. Прав им път.

    22:40 18.06.2026

  • 45 Твойта

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Точка някога беше малка кафява точка, но вече не е някаква точка, а геврек!

    22:41 18.06.2026

  • 46 Е помним бе мелеz

    2 8 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Симонян през 3022 -Киев за два дня и все.
    Помниш ли?
    😅😅😅

    Коментиран от #54

    22:41 18.06.2026

  • 47 Деффе.Qи.ралл

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "МОЧАТА":

    За Фенове на Зелен със Ски подарявам мостра руло хартия ,за тези кото пожелаят повече ,давам линк окъде може да си я закупите .

    22:42 18.06.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    11 2 Отговор

    До коментар #42 от "Мдам Киев за два":

    Ама как, Крим руски ли е?
    Че нали Киев си го върна още преди три години с прословутия си "контранаступ"???
    🤣🤣🤣

    22:43 18.06.2026

  • 49 То и

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Мдам Киев за два":

    Ти така се прощава с големия си вибратор преди да го изхвърлиш, па ти дожаля, и отново го скри надълбоко!

    22:43 18.06.2026

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "?????":

    Гледал съм го няколко пъти. Страхотен филм! Сега гледам сериала Интерны. Смешки безкрай!

    22:44 18.06.2026

  • 51 Кметът на Москва вика:

    4 10 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Абе май ни биха.😃😃😃

    Коментиран от #57

    22:45 18.06.2026

  • 52 Да те светна

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "МОЧАТА":

    ти и всички паразити като тебе,или ще търкате наровете

    22:46 18.06.2026

  • 53 Хехех

    2 6 Отговор
    Абе, Хаяско избягал от Москва, докато я бомбят. Егати и главнокомандващия смешен.

    Коментиран от #62

    22:46 18.06.2026

  • 54 Помня

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Е помним бе мелеz":

    Как докато ти запълвах празнините, жена ти се върна от работа, и те изгони!

    22:46 18.06.2026

  • 55 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Белите хора от Европа винаги са били загрижени от безсмислените Жертви във всяка война,като конкретно за Украйна са категорично против както увеличението на Стотиците хиляди избити Украинци,също и на съответното равностойно количество Руски бойци в разцвета на силата си.Ти обаче с русофилската си Т което иква отчиташ това като "Отстъпление","Отбой" и всичко останало,което може да роди вроденият ти Дебилизъм.

    Коментиран от #61, #63, #64

    22:46 18.06.2026

  • 56 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    6 2 Отговор
    Ся кога да очакваме новата Перемога и Контранаступ или да изчакам пак до Димитровден ?

    22:46 18.06.2026

  • 57 Хахаха!🎺🥳😀

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Кметът на Москва вика:":

    Фантазьор. В Москва всеки ден има пожари и без украинските дронове. Москва е два пъти по-голяма от България. Все едно в България да няма пожари.
    Увеличението на пожарите е незначително.

    22:48 18.06.2026

  • 58 Дзак

    9 1 Отговор
    Виена открай време е по-разумна!

    22:48 18.06.2026

  • 59 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 5 Отговор
    ЗА ДА НЕ ТРЕВОЖАТ
    ПРЕКАЛЕНО МНОГО
    МУСКАЛИТЕ
    И ЗА ДА НЕ СЕ
    ЧУВА КАКВО СЕ СЛУЧВА
    В МАСКВА

    ДАЖЕ ПО ВРЕМЕ НА
    АТАКИТЕ СЪС ДРОНОВЕ ,
    В МАСКВА СА ЗАБРАНИЛИ
    ДА СЕ ПУСКАТ СИРЕНИТЕ
    КОИТО ДА ПРЕДУПРЕДЯТ
    ЗА ПРЕДСТОЯШИТЕ УДАРИ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РУСКОТО БЕЗУМИЕ И
    РЕЗИЛ
    ПРОСТО НЯМАТ КРАЙ

    Коментиран от #65, #72

    22:49 18.06.2026

  • 60 Как е ШЕЛОМОВ?

    2 5 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ и НЕУДАЧНИКЪТ на 21 век?

    22:50 18.06.2026

  • 61 оня с х.я

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    Конски , пардон Ломски ,не се ПРАВИ на ОРИГИНАЛЕН тъп Г333 си просто,Логиката иИ Мисленето не са ти Силна Страна ,както и да ги маркираш от 1км си личи ,че си тппп Г333 .

    22:51 18.06.2026

  • 62 Смех с ватенки

    3 5 Отговор

    До коментар #53 от "Хехех":

    Да не е възкръснал Пригожин
    ?

    22:52 18.06.2026

  • 63 асанчо

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    Брачед,откога побеля и ти бре ,влашките циганета сте по църни и от мен !

    22:53 18.06.2026

  • 64 az СВО Победа 81

    8 3 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    "Белите" ти "хора" от Европа исторически винаги са били расисти, колонизатори и антихристи във всичките проявни форми на Антихриста!

    Толкова за "белите" ти "хора" от Европа...

    Коментиран от #67

    22:53 18.06.2026

  • 65 Оня с парчето

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Не се впрягай скъпа! Ето, аз за два часа вече изкарах 40 евро! По две евро за цугтромбон!
    А на съседна плочка, Иласчук изкара вече 28 евро, нейната кожа...

    22:57 18.06.2026

  • 66 Екзорсиста

    0 0 Отговор
    Скоро ще подпалят чучелото и всичко ще приключи ☝️!

    22:57 18.06.2026

  • 67 Абе що викат на руснаците

    4 7 Отговор

    До коментар #64 от "az СВО Победа 81":

    Белите цигани?

    Коментиран от #70

    22:57 18.06.2026

  • 68 Недей

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "човек":

    тъй ве, ха ха ха

    22:57 18.06.2026

  • 69 Путин трябва

    7 3 Отговор
    Да забрани за вечни времена да продава каквито и да било ресурси и суровини на европата и на страни свързани с европата под никакъв предтекст и на каквато и да било цена...просто европата да гледа руските ресурси и полезни изкопаеми през крив макарон за вечни времена

    Коментиран от #79

    22:59 18.06.2026

  • 70 Бъркаш

    9 1 Отговор

    До коментар #67 от "Абе що викат на руснаците":

    хохохолята са белите мангаааля

    23:00 18.06.2026

  • 71 Контактите

    3 5 Отговор
    трябва да са с цел придвижването на жужи към Хага

    23:00 18.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Демократ

    3 7 Отговор
    Още в Аляска трябваше да го затсрелят тос в гръб.

    23:01 18.06.2026

  • 74 Остави

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "венсеремос":

    писането, наблегни на наздравиците

    23:07 18.06.2026

  • 75 НЕ ЖЕЛАЕМ !

    3 4 Отговор
    Ако Европа или Австрия не познават методите и дейността на кгб нека пробват да подновят контактите с Путин . Или може би си въобразяват че познават добре дейността и методите на тази служба . . . ?

    23:10 18.06.2026

  • 76 Име

    3 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:10 18.06.2026

  • 77 И отгоре

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "ЩЕ НАПРАВИМ НОВ ПАМЕТНИК":

    петолъчка, сърп и чук, чук и гек, портрети на Брежнев, Сталин, Ленин и който друг и.иот се сетиш

    23:17 18.06.2026

  • 78 Цвете

    3 3 Отговор
    МИСТЪР ЩОКЕР, СЛЕД КАТО ДАВАТЕ ИДЕЯ ЗА ДИПЛОМАТИЧЕН РАЗГОВОР С ПУТИН, СЛЕДВА ВИЕ ДА СТЕ ГОСТОПРИЕМНАТА СТРАНА И ДА ПОКАНИТЕ ДИКТАТОРИ, КОЙТО СЕ САМОЗАБРАВИ ТЕЗИ 5 ГОДИНИ НА ПРЕГОВОРИ.НАЛИ И ВИЕ СТЕ СЪЩО В ЕВРОПЕЙСКОТО СЕМЕЙСТВО..ИДВА ВРЕМЕ ЗА ПРИМИРИЕ И ПОДПИС С ЕВРОПА ЗАВИНАГИ ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ НАПАДЕНИЯТА НАД УКРАЙНА И ВСИЧКИТЕ БЛИЗКИ ДЪРЖАВИ ОКОЛО НЕЯ. 👍

    23:21 18.06.2026

  • 79 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Путин трябва":

    Бизнесът си е бизнес, но нуждата на Китай от нефт и природен газ нараства. Русия има традиционно приятелски и добросъседски отношения с Китайската народна република. Ресурсите на Русия са огромни, но не безкрайни. Изправена пред избора, да продава на приятелите си или на враговете си, Русия естествено ще избере Китай пред Европа. Вместо да се вкопчи със зъби и нокти в Северен поток и приятелството с Путин и Русия, Европа със своето високомерие и враждебност ги изгуби.

    23:25 18.06.2026

  • 80 Добра идея

    4 1 Отговор
    Путин да си помисли, че ЕС иска отново да прави бизнес с него и хоп в Хага.

    23:27 18.06.2026

  • 81 Маринов

    1 1 Отговор
    Чета статията и разбирам, че наред с пропагандата във васални сайтове, ЕС се готвят за среща с Путин. Има вакуум в срещи, договорености и решения между САЩ и Русия и Европа ще се опита да го запълни. Защото иначе ще остане настрани от масата. Цялата работа се върти около парите: какво ще остане последно за Окраина, с какви пари ще се възстановява, кой ще ги усвоява, кой ще ползва подземните им богатства, кой ще държи жп и шосеен транспорт, транспорт на нефт и газ, кой ще контролира пристанищата и други. То наркомана вече подписа договори с Англия, САЩ, Франция и други. И Западът очаква да направи важна крачка към руските богатства. Тогава вече Путин ще го няма и ще се стигне до пълноценна световна война.
    Тази година е важна! За мира и за много животи.

    23:40 18.06.2026

  • 82 Бай Пунди Говнокомандващия

    2 0 Отговор
    Правнукът на Брежнев, Антон Милаев е пленен от украинските сили!
    Миналата година се включи в СВО като сапьор!

    23:44 18.06.2026

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