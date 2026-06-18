Виена: ЕС вече трябва да поднови контактите с Владимир Путин

Европейският съюз трябва да се възползва от "набраната инерция" около мирните преговори за Украйна, за да поднови контактите с руския президент Владимир Путин, заяви австрийският канцлер Кристиан Щокер в интервю за в. "Файненшъл таймс", пише БТА.

"Войните се прекратяват не с оръжия, а с успешна дипломация. А за да може дипломацията да бъде успешна, трябва да преговаряте и първо трябва да бъдат отворени именно тези преки канали", посочи Щокер.

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"Сега има набрана инерция", добави той, позовавайки се на прекратяването на огъня в Иран, което месеци наред изглеждаше, че отвлича вниманието на американския президент Доналд Тръмп и екипа му от войната в Украйна. "Ситуацията в Близкия изток… Имам известен оптимизъм, че ако там се намери решение, фокусът ще се измести към Украйна."

Ръководените от САЩ преговори за прекратяване на повече от четиригодишната война, водена от Русия срещу Украйна са в застой, което подтиква европейските столици да обсъждат дали да се опитат да излязат от задънената улица. Но много лидери са дълбоко скептични и твърдят, че ЕС трябва да увеличи подкрепата за Украйна и да принуди Путин към преговори чрез загуби на бойното поле, припомня "Файненшъл таймс".

Щокер отказа да коментира кого Европа би могла да назначи да говори от нейно име с Путин, но каза, че лидерите на ЕС трябва да проведат сериозни разговори за това какво би казал този човек.

"По-важно от това кой е, е какво ще се обсъжда", каза той. "Не знам дали всички (лидери на ЕС_ вече са на една позиция. Но има една позиция, която винаги сме споделяли: че не подкрепяме Украйна, за да води безкрайна война", добави Щокер.

"Резултатът трябва да бъде… справедлив и траен мир."

Педро Лурти, началник на кабинета на председателя на Европейския съвет Антониу Коща, е провел телефонни разговори през последните седмици със старши служител, близък до Путин, в рамките на "кратки контакти… за отваряне на комуникационни канали", според представител на ЕС.

Щокер ще присъства довечера на срещата на върха на лидерите на ЕС, председателствана от Коща в Брюксел, където Украйна ще бъде обсъждана. Президентът Володимир Зеленски, който ще говори пред събралите се, подкрепя идеята Европа да се опита да отвори канали към Кремъл. Но дипломати от ЕС очакват съпротива от скептични лидери, особено от северна и източна Европа. Един високопоставен дипломат, участващ в подготовката на срещата, определи усилията на Коща като "просто заблудени".

Столиците, които са предпазливи към ангажиране с Путин, посочват и настояването му да преследва твърдолинейните си цели в конфликта, въпреки че руските военни усилия буксуват.

Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, отхвърли френско предложение за по-голяма европейска роля в мирните преговори на среща в Москва през февруари. Русия казва, че остава отворена за разговори, но дава да се разбере, че очаква исканията на Путин да бъдат отправна точка.

Ушаков вече заяви по държавната телевизия, че Русия все още има предимство на фронтовата линия. "Европейците очевидно настояват войната да продължи. Те са под напълно погрешното впечатление, че ситуацията на бойното поле уж се променя в полза на украинските сили, което категорично не е вярно."

"Путин трябва ясно да види, че е в негов интерес да започне преговори. Че ще постигне повече на масата за преговори, отколкото на бойното поле", заяви Щокер, като добави: "Не зависи от нас. Путин е този, който трябва да направи първата стъпка."

При Щокер, който положи клетва през март 2025 г. като част от трипартийна коалиция, една от най-значимите промени е преосмислянето на дългогодишните представи за неутралитет.

"Неутралитетът не защитава", каза той. "Светът се промени, предизвикателството се промени. Трябва да сме по-подготвени… да защитаваме себе си. Австрия няма да бъде сляпо петно в Европа, що се отнася до отбраната."

Австрия се присъедини към ръководената от Франция и Великобритания "Коалиция на желаещите", подкрепяща Киев, като Щокер определи ролята си като "активен наблюдател". Това включва участие в обсъждания за подкрепа на Украйна и бъдещите европейски механизми за сигурност, като същевременно остава извън всякакви потенциални разполагания на войски.

Австрийците трябва да разберат, че "трябва да укрепим въоръжените си сили, трябва да засилим способностите си в областта на отбраната", подчерта канцлерът.