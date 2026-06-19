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Заради войната: икономиката на Русия е на ръба
  Тема: Украйна

Заради войната: икономиката на Русия е на ръба

19 Юни, 2026 19:17 761 69

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  • украйна-
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  • елвира набиулина-
  • донбас-
  • москва

Всичко това се случва на фона на факта, че войната струва на Русия все по-скъпо – според правителствени оценки от февруари, само през тази година разходите са с поне 24 милиарда евро повече от планираното

Заради войната: икономиката на Русия е на ръба - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Икономиката на Русия е на ръба, констатират европейски спецслужби. Банковият сектор демонстрира особена уязвимост. А войната струва все по-скъпо – тази година разходите са с поне 24 милиарда евро над планираното.

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Руската икономика се оказа във "взривоопасно състояние" поради военните релси, в които беше поставена, написа в четвъртък, 18 юни, вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ), позовавайки се на нов доклад на европейски специални служби. Според тях един нов "икономически шок – например мащабен пакет от санкции срещу банките или устойчиво понижение на цените на петрола", може да се превърне в капката, от която чашата да прелее.

Според заключенията на експертите, банковият сектор на Русия демонстрира особена уязвимост. Балансите на банките са "изкуствено раздути". За да привлекат инвеститори в условията на високи лихвени проценти (основният лихвен процент все още е 14,5 на сто), банките са понижили праговете на допустимите рискове.

"Масовото отпускане" на субсидирани от държавата ипотечни кредити провокира ръст на цените на недвижимите имоти – с риск от появата на балон и отприщването на вълна от неплатежоспособност. В допълнително бреме за банките се превърна практиката да им се прехвърлят дългове от държавно-частни партньорства в руските региони – в резултат на което банките са принудени "да понасят загуби от нискорентабилни проекти и да покриват затрудненията на регионите при погасяването на дълговете".

Скрити дългове и заплаха от банкова криза

Към това се прибавят скритите дългове – преференциални кредити, които банките са отпуснали "под натиска на Кремъл" на отбранителни предприятия с "колосални финансови нужди". През септември 2025 тревожните сигнали в банковия сектор зачестиха до такава степен, че руските власти започнаха да се опасяват от банкова криза - "въпреки усилията на Централната банка да държи ситуацията под контрол".

В документа по-нататък се казва, че Русия продължава да представя руската икономика за динамично развиваща се, макар това вече да не кореспондира с действителността: самото правителство официално признава, че от поне две години икономиката е в стагнация, а прогнозата за растеж за текущата година беше намалена до 0,4%. Икономистите от Института за световна икономика в Кил и от Стокхолмския институт за икономика на прехода считат и нея за "прекалено оптимистична".

Новият доклад на европейските специални служби не призовава за по-строги санкции или за въвеждане на специална митническа такса за вноса от Русия в ЕС в полза на Украйна. Но той дава на политиците аргументи в подкрепа на това защо настоящият момент е благоприятен за действия – било то санкции или поне по-твърда позиция спрямо президента на Руската федерация Владимир Путин, отбелязва ФАЦ.

Кредитният портфейл се влошава

В документа се посочва, че кредитният портфейл на банките се влошава поради затрудненията на предприемачите при изплащането на дълговете, а забавянето на икономиката може да ускори вълната от фалити. Според експертите държавата подкрепя единствено отбранителния сектор, докато гражданските предприятия са оставени сами да се грижат за рефинансирането си.

Днес Централната банка счита 10 процента от корпоративните кредити за проблемни - значително повече, отколкото през 2024 година. Самият регулатор обаче още през пролетта на миналата година допускаше дял от 11,5 процента. Руските анализатори също отчетоха сериозен ръст, но отчасти го обясниха с промяна в методологията и оцениха показателя по-скоро като предупредителен сигнал, отколкото като признак за катастрофа.

Елвира Набиулина под натиск

Още по-поразителна е картината с проблемните потребителски кредити. Според доклада Централната банка на Русия признава, че делът на тези кредити е 6 процента. В действителност обаче самата Централна банка през април оцени дела на "проблемните" потребителски кредити на 13,1%.

На Централната банка на Русия ѝ става все по-трудно да смекчава икономическите последици от войната срещу Украйна, а натискът върху нея нараства. Нейната управителка Елвира Набиулина от началото на юни – официално поради заболяване – пропусна няколко публични събития, включително Петербургския икономически форум на Путин и видеоконференцията на президента с правителството миналата седмица. На тази среща Путин призова за понижаване на основния лихвен процент. "Инфлацията спада. Колко е там - малко над пет процента. Мисля, че можем да разчитаме на понижение на основния лихвен процент", заяви той.

Този ход на Путин беше също толкова необичаен, колкото и реакцията на Централната банка: един от заместниците на Набиулина посочи, че инфлационният натиск остава висок, а възможностите за понижаване на лихвените проценти – минимални, особено като се има предвид, че държавните разходи не намаляват, а остават на високо ниво. А това дори е слабо казано, отбелязва ФАЦ и припомня, че току-що руският парламент прие в ускорена процедура законопроект, който позволява на Министерството на финансите да увеличава дълга над предвиденото в бюджета без одобрение от парламента.

Независимостта на Централната банка е под въпрос

Всичко това се случва на фона на факта, че войната струва на Русия все по-скъпо – според правителствени оценки от февруари, само през тази година разходите са с поне 24 милиарда евро повече от планираното.

Новият закон рискува да се превърне в катализатор на дълговото бреме, подкопаващ бюджетната дисциплина и намаляващ прозрачността. Именно затова с особен интерес се очаква заседанието на ръководството на Централната банка този петък (19 юни) – и не само защото остава отворен въпросът дали ще участва самата Набиулина. След като Путин се изказа в подкрепа на понижаването на лихвения процент, възниква въпросът доколко Централната банка все още остава независима, отбелязва „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    12 23 Отговор
    Хаяско се е засилил към пропастта и си го знае .Само нашите копейки и румбурак се държат

    Коментиран от #20

    19:20 19.06.2026

  • 2 Хахаха

    19 9 Отговор
    вЕрно ли? Затова ли Централната банка свали лихвения процент?

    Коментиран от #11, #46

    19:20 19.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 16 Отговор
    продажните копейки са на друго мнение-във фантазиите си

    Коментиран от #36

    19:20 19.06.2026

  • 4 Соломон

    10 18 Отговор
    Русия е единствената страна в която нефта вали от небето а гориво няма и цените летят в небесата. Рекорда за вчера е три пъти смяна на цената на горивата

    Коментиран от #40

    19:21 19.06.2026

  • 5 1234

    16 6 Отговор
    От 2022, това е статия 10001+ за това как Русия фалира, а това са пожелателни фантазии. Хората вече дори не ви четат.

    Коментиран от #16

    19:21 19.06.2026

  • 6 Руснаци

    22 7 Отговор
    Ххххахаха, нали вече руснаците фалираха 50 пъти, колко е ще фалират питам аз, хахаха, то фалит беше след първата година, фалит беше след втората, нямаха ракети, нямаха войници,а гледам вече руснаците стигнаха финалната битка за Донбас, оттам после към Киев, укрите са там на по добри позиции изтеглени хахахха

    19:21 19.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    17 4 Отговор
    Същото констатират руските, китайските и даже американските служби - заради войната европейската икономика не е пред колапс - вече няма такава!

    19:21 19.06.2026

  • 8 Срам сте

    18 3 Отговор
    И затова Белгия купува най много газ от Русия

    19:22 19.06.2026

  • 9 Васил

    6 14 Отговор
    Рашистката кочина пропада ама за това Радев и се кланя като вярно псе.

    19:23 19.06.2026

  • 10 Г7 СЪС ВКИСНАЛО ЗЕЛЕ

    18 4 Отговор
    Надежди говежди. Мечтите на англосаксите до разграбят руските богатства отново се отлага.

    Коментиран от #21

    19:23 19.06.2026

  • 11 Соломон

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Я кажи къде е шефа на централната банка Нибулина. Избяга ла ли е или си търси прозорец от който да скочи

    Коментиран от #60, #63

    19:23 19.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ФАКТ

    2 8 Отговор
    К за еди ственият бавн 0 ра 3 еиващ трилионер на сеета Хаяско.

    19:23 19.06.2026

  • 14 Атина Палада

    13 5 Отговор
    И икономиката им е на ръба и ракети нямат ,и яйца нямат а ударите им по Украйна били с украински перални:) така каза вожда ни УрсулАна

    19:24 19.06.2026

  • 15 Хахахахаха

    13 4 Отговор
    Съчуствам им на руснаците, вече хиляди пъти фалираха и ги гледам от отчаяние хиляди руснаци на Марбея, на Миконод, горките руснаци от отчаяние, обикалят Монако на аванта хахахах, а между другото богатите укри гледам в чужбина се молят за хлябче и вода хахахаха

    19:24 19.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "1234":

    Раша с чаша фалира 2 пъти за век-1917 и 90те.. мисля че е способна да потрети , че и нафтата свърши

    Коментиран от #22, #32

    19:25 19.06.2026

  • 17 Самолетоносач със запушен кенеф

    10 4 Отговор
    Пак ли?

    19:25 19.06.2026

  • 18 ДЯДО ПОП

    2 6 Отговор
    Късно е чадо.
    Капакът хвръкна !

    19:26 19.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Веган?

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    Добре че не си Арабела..

    19:26 19.06.2026

  • 21 Ами

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Г7 СЪС ВКИСНАЛО ЗЕЛЕ":

    то няма много богатства останали, там е проблемът. Войната ги изяде. И да искат Г7 да вземат от Русия нещо няма какво... Продажбата на нефт вече не стига да изхрани даже пенсионерите

    19:27 19.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    8 3 Отговор
    За да вярваш на плоската пропаганда на дойчезеле.

    19:27 19.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Самягонения хаганат ще куша въглища и тиня следващите 100тина години, а през това време ще плащат репарации на цивилизования свят.

    19:28 19.06.2026

  • 26 Гост

    8 1 Отговор
    На кой ръб по точно? Нещо не чувам за руски фирми закъсали, ама виж ФВ току сте го фалирали вече, м? Ко? Апропо, къде са немските туристи на Слънчака? Нещо евраците ли не стигат, м?

    Коментиран от #37, #39

    19:28 19.06.2026

  • 27 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    За фена на оутин тази статия е подобно на писмо от ескимос.напълно неясни думи свързани в изречения.комунист и икономика е подобно на магаре с пишеща машина.

    19:28 19.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Вовата съм

    6 1 Отговор
    На админа на родителката в ....

    19:29 19.06.2026

  • 30 Дзак

    6 3 Отговор
    Войната е проблем и за Европа. Даже спорим колко е дефицита.

    19:30 19.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 1234

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами опорки и шизофрении на русофоби. Ето ви обаче факт, Украйна е в дефолт още от 2023, има статия за това в Блоомбърг, но не се тръби.

    19:30 19.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Майор Деянов, на всеки километър

    4 6 Отговор
    Мачкайте кьопавата руска мечка, всеки момент ще грохне ☝️

    19:31 19.06.2026

  • 35 Атина Палада

    4 7 Отговор
    От мен да запомните, до като не висне ботокса от башнята на спаска няма да има оправия и ядене в калното блато!

    19:31 19.06.2026

  • 36 Параноя?

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Продажените копейки, продажния Радев, продажния Тръмп, продажния Макрон, продажния Си, продажните извънземни..кой още е виновен че Русия съществува?

    19:31 19.06.2026

  • 37 пРосия

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Страната на идиотите.

    19:31 19.06.2026

  • 38 Исторически парк

    9 3 Отговор
    Заради войната икономиката на Германия е отвъд ръба

    19:32 19.06.2026

  • 39 Ол1гофрен,

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    От кремълската гнида ли очакваш да го чуеш?

    19:33 19.06.2026

  • 40 Горките

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Нямат горива, нямат ракети и тази година, на пук на всичко, са добили само 300 тона злато..

    19:34 19.06.2026

  • 41 ЧУДЯ СЕ

    6 3 Отговор
    Как Англия, Франция и Германия ще намерят пари да си платят репарациите на Русия.

    19:34 19.06.2026

  • 42 ВВП

    6 2 Отговор
    Скоро ще падне върху Макрон и мерц..Ще фъркат екскременти..

    19:34 19.06.2026

  • 43 ГДЕ

    2 4 Отговор
    Елвира Наебулина?

    19:34 19.06.2026

  • 44 ?????

    4 1 Отговор
    Уф.
    Пак ли?

    19:35 19.06.2026

  • 45 А МОЧАТА?

    2 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #68

    19:36 19.06.2026

  • 46 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Гледал ли си кадри от масква.....По добре не гледай и казвай ,че това са фейк новини.....

    19:36 19.06.2026

  • 47 Ватата

    2 4 Отговор
    Все хубави новини

    19:36 19.06.2026

  • 48 точка

    6 2 Отговор
    Всеки нов пакет санкций докарваше Русия до РЪБА на пропаста. Вече 21 пъти досега. Това е за икономиката. Военната помощ е отделно заедно с дъждът от пари които трябваше да сломят Русия на бойното поле. Сега щепрескачат по дузина глави за приемането на украта в ЕСъто и щом я приемат— хоп Русия е нападнала Европа!!!!!! Усилено ни тикат към това след като санкциите и военната помощ САМО !!! докарвали Русия до ръба а тя ! видите ли …… не иска да падне в пропаста а се дърпа!!!!!! Ама с приемането на украта вече. няма накъде!!!!

    19:36 19.06.2026

  • 49 Софиянец

    3 2 Отговор
    Пак ли бе, дойче блее 🤭 поне спрете коментарите под статите ви, да не гледате как ви се подиграват всички, аххХ

    19:39 19.06.2026

  • 50 Механик

    3 3 Отговор
    А Фолксваген затваря. Вероятно е заради процъфтяващата западна икономика.

    Коментиран от #55, #59

    19:39 19.06.2026

  • 51 Този път ме преметнахте със

    3 1 Отговор
    заглавието! Браво!
    Досега всички заглавия на DW бяха въпрос, така че сега не познах, че е пак поредната грижа за на дойчето за руската икономика. Луд умора няма!

    Германската, европейската, украинската икономики не са важни за DW!

    19:39 19.06.2026

  • 52 Няма такива нещастници

    3 3 Отговор
    Няма такива нещастници като кремълските бункерни фашизоиди.
    СВО -то е вече и в Москва!!!

    Коментиран от #66

    19:39 19.06.2026

  • 53 Маруля

    2 1 Отговор
    Зелето пак се опитва да фалира Русия, докато се случва точно обратното.

    19:40 19.06.2026

  • 54 Претоплени манджи

    3 1 Отговор
    Аман от претоплени манджи - икономиката на Русия се срива, чипове от перални за ракетите, Путин на смъртно легло и т.н. Нямате ли поне малко повече въображение, повече креативност. Тююю...

    19:40 19.06.2026

  • 55 Ол1гофрен,

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Фолксваген минава към ВПК.

    19:41 19.06.2026

  • 56 Хи хи

    2 1 Отговор
    Ама как така Русия е на ръба, нали писахте още 22-ра, че е фалирала ??!!

    Коментиран от #67

    19:41 19.06.2026

  • 57 Монгольята уйдеа

    2 2 Отговор
    При... СССР! Само Зеленски ги оправя тия Алкашоре
    Ееееедехееее

    19:41 19.06.2026

  • 58 Мисля

    2 1 Отговор
    Не ви ли омръзна?Никой не е създал толкова поддръжници на Русия колкото елементарната пропаганда на DW.Наистина не знам за каква публика ги пишат тези неща.

    19:41 19.06.2026

  • 59 Надин

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Механик":

    Москвич и Лада какво произвеждат?

    19:42 19.06.2026

  • 60 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Днес лично обяви свалянето на лихвата, но точно тази вечер не знаем къде е.

    19:42 19.06.2026

  • 61 Фори

    2 1 Отговор
    Седнал ли си на Менделеевия няма да закъсаш. Руснаците са богати и могат да се справят!

    19:43 19.06.2026

  • 62 СЪВЕТВАМ КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    3 1 Отговор
    Не го мислете Путин - човека само от петрол прави повече от МИЛИАРД НА ДЕН. Може да ви бомби ежедневно без проблем.

    19:43 19.06.2026

  • 63 Под домашен арест

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Децата на Набиулина живеят на запад и не говорят руски език. Набиулина е чуждестранен агент. До края на живота си ще шие ръкавици и ушанки в женска зона с особен режим отвъд полярния кръг.

    19:43 19.06.2026

  • 64 ужас

    1 1 Отговор
    Стига с тая к.ва DW. Дайте друга.

    19:43 19.06.2026

  • 65 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    ...икономиката на Русия е на ръба...

    От 2022 е така.
    Та и днес пак.

    19:43 19.06.2026

  • 66 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Няма такива нещастници":

    Ти чули маленкия зеля, че Путин ще идва тука ??!! Изкопа ли си вече бункерче да се криеш ?? Ако не си веднага почвай да копаеш !!!

    19:44 19.06.2026

  • 67 Е нали👇

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хи хи":

    Киев за два дня.Хвърчат капаци на НПЗ та в Москва.

    19:44 19.06.2026

  • 68 ЩЕ ГО ПОСТРОИМ НАНОВО

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "А МОЧАТА?":

    Върху гроба на дядо ти фашиста.

    19:44 19.06.2026

  • 69 Мишел

    0 0 Отговор
    Увеличението на БВП на Русия слиза до 1.5 %, колкото е за Франция, Италия, Германия и други от ЕС за всяка от последните 3 години.

    19:45 19.06.2026

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