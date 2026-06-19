Заради войната: икономиката на Русия е на ръба

Икономиката на Русия е на ръба, констатират европейски спецслужби. Банковият сектор демонстрира особена уязвимост. А войната струва все по-скъпо – тази година разходите са с поне 24 милиарда евро над планираното.
Руската икономика се оказа във "взривоопасно състояние" поради военните релси, в които беше поставена, написа в четвъртък, 18 юни, вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ), позовавайки се на нов доклад на европейски специални служби. Според тях един нов "икономически шок – например мащабен пакет от санкции срещу банките или устойчиво понижение на цените на петрола", може да се превърне в капката, от която чашата да прелее.
Според заключенията на експертите, банковият сектор на Русия демонстрира особена уязвимост. Балансите на банките са "изкуствено раздути". За да привлекат инвеститори в условията на високи лихвени проценти (основният лихвен процент все още е 14,5 на сто), банките са понижили праговете на допустимите рискове.
"Масовото отпускане" на субсидирани от държавата ипотечни кредити провокира ръст на цените на недвижимите имоти – с риск от появата на балон и отприщването на вълна от неплатежоспособност. В допълнително бреме за банките се превърна практиката да им се прехвърлят дългове от държавно-частни партньорства в руските региони – в резултат на което банките са принудени "да понасят загуби от нискорентабилни проекти и да покриват затрудненията на регионите при погасяването на дълговете".
Скрити дългове и заплаха от банкова криза
Към това се прибавят скритите дългове – преференциални кредити, които банките са отпуснали "под натиска на Кремъл" на отбранителни предприятия с "колосални финансови нужди". През септември 2025 тревожните сигнали в банковия сектор зачестиха до такава степен, че руските власти започнаха да се опасяват от банкова криза - "въпреки усилията на Централната банка да държи ситуацията под контрол".
В документа по-нататък се казва, че Русия продължава да представя руската икономика за динамично развиваща се, макар това вече да не кореспондира с действителността: самото правителство официално признава, че от поне две години икономиката е в стагнация, а прогнозата за растеж за текущата година беше намалена до 0,4%. Икономистите от Института за световна икономика в Кил и от Стокхолмския институт за икономика на прехода считат и нея за "прекалено оптимистична".
Новият доклад на европейските специални служби не призовава за по-строги санкции или за въвеждане на специална митническа такса за вноса от Русия в ЕС в полза на Украйна. Но той дава на политиците аргументи в подкрепа на това защо настоящият момент е благоприятен за действия – било то санкции или поне по-твърда позиция спрямо президента на Руската федерация Владимир Путин, отбелязва ФАЦ.
Кредитният портфейл се влошава
В документа се посочва, че кредитният портфейл на банките се влошава поради затрудненията на предприемачите при изплащането на дълговете, а забавянето на икономиката може да ускори вълната от фалити. Според експертите държавата подкрепя единствено отбранителния сектор, докато гражданските предприятия са оставени сами да се грижат за рефинансирането си.
Днес Централната банка счита 10 процента от корпоративните кредити за проблемни - значително повече, отколкото през 2024 година. Самият регулатор обаче още през пролетта на миналата година допускаше дял от 11,5 процента. Руските анализатори също отчетоха сериозен ръст, но отчасти го обясниха с промяна в методологията и оцениха показателя по-скоро като предупредителен сигнал, отколкото като признак за катастрофа.
Елвира Набиулина под натиск
Още по-поразителна е картината с проблемните потребителски кредити. Според доклада Централната банка на Русия признава, че делът на тези кредити е 6 процента. В действителност обаче самата Централна банка през април оцени дела на "проблемните" потребителски кредити на 13,1%.
На Централната банка на Русия ѝ става все по-трудно да смекчава икономическите последици от войната срещу Украйна, а натискът върху нея нараства. Нейната управителка Елвира Набиулина от началото на юни – официално поради заболяване – пропусна няколко публични събития, включително Петербургския икономически форум на Путин и видеоконференцията на президента с правителството миналата седмица. На тази среща Путин призова за понижаване на основния лихвен процент. "Инфлацията спада. Колко е там - малко над пет процента. Мисля, че можем да разчитаме на понижение на основния лихвен процент", заяви той.
Този ход на Путин беше също толкова необичаен, колкото и реакцията на Централната банка: един от заместниците на Набиулина посочи, че инфлационният натиск остава висок, а възможностите за понижаване на лихвените проценти – минимални, особено като се има предвид, че държавните разходи не намаляват, а остават на високо ниво. А това дори е слабо казано, отбелязва ФАЦ и припомня, че току-що руският парламент прие в ускорена процедура законопроект, който позволява на Министерството на финансите да увеличава дълга над предвиденото в бюджета без одобрение от парламента.
Независимостта на Централната банка е под въпрос
Всичко това се случва на фона на факта, че войната струва на Русия все по-скъпо – според правителствени оценки от февруари, само през тази година разходите са с поне 24 милиарда евро повече от планираното.
Новият закон рискува да се превърне в катализатор на дълговото бреме, подкопаващ бюджетната дисциплина и намаляващ прозрачността. Именно затова с особен интерес се очаква заседанието на ръководството на Централната банка този петък (19 юни) – и не само защото остава отворен въпросът дали ще участва самата Набиулина. След като Путин се изказа в подкрепа на понижаването на лихвения процент, възниква въпросът доколко Централната банка все още остава независима, отбелязва „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
Коментиран от #20
19:20 19.06.2026
2 Хахаха
Коментиран от #11, #46
19:20 19.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #36
19:20 19.06.2026
4 Соломон
Коментиран от #40
19:21 19.06.2026
5 1234
Коментиран от #16
19:21 19.06.2026
6 Руснаци
19:21 19.06.2026
7 ДрайвингПлежър
19:21 19.06.2026
8 Срам сте
19:22 19.06.2026
9 Васил
19:23 19.06.2026
10 Г7 СЪС ВКИСНАЛО ЗЕЛЕ
Коментиран от #21
19:23 19.06.2026
11 Соломон
До коментар #2 от "Хахаха":Я кажи къде е шефа на централната банка Нибулина. Избяга ла ли е или си търси прозорец от който да скочи
Коментиран от #60, #63
19:23 19.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ФАКТ
19:23 19.06.2026
14 Атина Палада
19:24 19.06.2026
15 Хахахахаха
19:24 19.06.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "1234":Раша с чаша фалира 2 пъти за век-1917 и 90те.. мисля че е способна да потрети , че и нафтата свърши
Коментиран от #22, #32
19:25 19.06.2026
17 Самолетоносач със запушен кенеф
19:25 19.06.2026
18 ДЯДО ПОП
Капакът хвръкна !
19:26 19.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Веган?
До коментар #1 от "Аз съм веган":Добре че не си Арабела..
19:26 19.06.2026
21 Ами
До коментар #10 от "Г7 СЪС ВКИСНАЛО ЗЕЛЕ":то няма много богатства останали, там е проблемът. Войната ги изяде. И да искат Г7 да вземат от Русия нещо няма какво... Продажбата на нефт вече не стига да изхрани даже пенсионерите
19:27 19.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
19:27 19.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Последния Софиянец
19:28 19.06.2026
26 Гост
Коментиран от #37, #39
19:28 19.06.2026
27 стоян георгиев
19:28 19.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Вовата съм
19:29 19.06.2026
30 Дзак
19:30 19.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 1234
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ами опорки и шизофрении на русофоби. Ето ви обаче факт, Украйна е в дефолт още от 2023, има статия за това в Блоомбърг, но не се тръби.
19:30 19.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Майор Деянов, на всеки километър
19:31 19.06.2026
35 Атина Палада
19:31 19.06.2026
36 Параноя?
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Продажените копейки, продажния Радев, продажния Тръмп, продажния Макрон, продажния Си, продажните извънземни..кой още е виновен че Русия съществува?
19:31 19.06.2026
37 пРосия
До коментар #26 от "Гост":Страната на идиотите.
19:31 19.06.2026
38 Исторически парк
19:32 19.06.2026
39 Ол1гофрен,
До коментар #26 от "Гост":От кремълската гнида ли очакваш да го чуеш?
19:33 19.06.2026
40 Горките
До коментар #4 от "Соломон":Нямат горива, нямат ракети и тази година, на пук на всичко, са добили само 300 тона злато..
19:34 19.06.2026
41 ЧУДЯ СЕ
19:34 19.06.2026
42 ВВП
19:34 19.06.2026
43 ГДЕ
19:34 19.06.2026
44 ?????
Пак ли?
19:35 19.06.2026
45 А МОЧАТА?
Коментиран от #68
19:36 19.06.2026
46 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
До коментар #2 от "Хахаха":Гледал ли си кадри от масква.....По добре не гледай и казвай ,че това са фейк новини.....
19:36 19.06.2026
47 Ватата
19:36 19.06.2026
48 точка
19:36 19.06.2026
49 Софиянец
19:39 19.06.2026
50 Механик
Коментиран от #55, #59
19:39 19.06.2026
51 Този път ме преметнахте със
Досега всички заглавия на DW бяха въпрос, така че сега не познах, че е пак поредната грижа за на дойчето за руската икономика. Луд умора няма!
Германската, европейската, украинската икономики не са важни за DW!
19:39 19.06.2026
52 Няма такива нещастници
СВО -то е вече и в Москва!!!
Коментиран от #66
19:39 19.06.2026
53 Маруля
19:40 19.06.2026
54 Претоплени манджи
19:40 19.06.2026
55 Ол1гофрен,
До коментар #50 от "Механик":Фолксваген минава към ВПК.
19:41 19.06.2026
56 Хи хи
Коментиран от #67
19:41 19.06.2026
57 Монгольята уйдеа
Ееееедехееее
19:41 19.06.2026
58 Мисля
19:41 19.06.2026
59 Надин
До коментар #50 от "Механик":Москвич и Лада какво произвеждат?
19:42 19.06.2026
60 Без име
До коментар #11 от "Соломон":Днес лично обяви свалянето на лихвата, но точно тази вечер не знаем къде е.
19:42 19.06.2026
61 Фори
19:43 19.06.2026
62 СЪВЕТВАМ КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
19:43 19.06.2026
63 Под домашен арест
До коментар #11 от "Соломон":Децата на Набиулина живеят на запад и не говорят руски език. Набиулина е чуждестранен агент. До края на живота си ще шие ръкавици и ушанки в женска зона с особен режим отвъд полярния кръг.
19:43 19.06.2026
64 ужас
19:43 19.06.2026
65 Тити на Кака
От 2022 е така.
Та и днес пак.
19:43 19.06.2026
66 Хи хи
До коментар #52 от "Няма такива нещастници":Ти чули маленкия зеля, че Путин ще идва тука ??!! Изкопа ли си вече бункерче да се криеш ?? Ако не си веднага почвай да копаеш !!!
19:44 19.06.2026
67 Е нали👇
До коментар #56 от "Хи хи":Киев за два дня.Хвърчат капаци на НПЗ та в Москва.
19:44 19.06.2026
68 ЩЕ ГО ПОСТРОИМ НАНОВО
До коментар #45 от "А МОЧАТА?":Върху гроба на дядо ти фашиста.
19:44 19.06.2026
69 Мишел
19:45 19.06.2026