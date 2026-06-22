Москва изхожда от това, че страните от НАТО и Европейския съюз се подготвят за военен сблъсък с Русия към края на 2030 г., заявява пред Известия заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко, пише Фокус.

"Ние изхождаме от това, че те наистина се подготвят за военно сблъскване с Русия някъде към 2030 г.“, посочва Грушко.

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Дипломатът отбелязва, че основната задача на Европейския съюз и Северноатлантическия алианс е стратегическото поражение на Русия.

Миналата седмица руският външен министър Сергей Лавров в статията си "Украйна, Европа и глобалната сигурност“ отбеляза, че Европа иска да печели време с всички възможни средства, за да постигне "боеготовност“ за конфликт с Русия до 2030 г. Министърът цитира думите на началника на белгийския генерален щаб, който заяви, че европейците "имат още няколко години благодарение на кръвта на украинците, които те купуват (на Европа)“.

Лавров отбеляза, че настоящата международна обстановка крие рискове от пряк сблъсък между НАТО и Русия, което може бързо да прерасне в размяна на ядрени удари.

Русия не очаква изпълнението на договореностите, постигнати в Анкъридж, а разчита на победа и реализиране на собствените си цели. Това заявява помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков пред Павел Зарубин за информационната агенция "Вести“.

Той подчертава, че руската позиция остава непроменена и се основава на по-рано очертаните принципи.

Помощникът на президента на Руската федерация добавя, че изявленията на Москва и дадените по-рано обещания, включително по време на преговорите в Анкъридж, са се основавали и продължават да се основават на нейната принципна позиция в конфликта.

Ушаков отбелязва също, че днес само едната от страните спазва договореностите. Другата обаче, заявява той, се оказа "не напълно в състояние да измине своята част от пътя“.