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Москва: НАТО и ЕС се подготвят за военен сблъсък с Русия към края на 2030 година
  Тема: Украйна

Москва: НАТО и ЕС се подготвят за военен сблъсък с Русия към края на 2030 година

22 Юни, 2026 12:48 1 011 36

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  • дронове-
  • юрий ушаков-
  • александър грушко-
  • сергей лавров-
  • владимир путин

Дипломатът отбелязва, че основната задача на Европейския съюз и Северноатлантическия алианс е стратегическото поражение на Русия

Москва: НАТО и ЕС се подготвят за военен сблъсък с Русия към края на 2030 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Москва изхожда от това, че страните от НАТО и Европейския съюз се подготвят за военен сблъсък с Русия към края на 2030 г., заявява пред Известия заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко, пише Фокус.

"Ние изхождаме от това, че те наистина се подготвят за военно сблъскване с Русия някъде към 2030 г.“, посочва Грушко.

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Дипломатът отбелязва, че основната задача на Европейския съюз и Северноатлантическия алианс е стратегическото поражение на Русия.

Миналата седмица руският външен министър Сергей Лавров в статията си "Украйна, Европа и глобалната сигурност“ отбеляза, че Европа иска да печели време с всички възможни средства, за да постигне "боеготовност“ за конфликт с Русия до 2030 г. Министърът цитира думите на началника на белгийския генерален щаб, който заяви, че европейците "имат още няколко години благодарение на кръвта на украинците, които те купуват (на Европа)“.

Лавров отбеляза, че настоящата международна обстановка крие рискове от пряк сблъсък между НАТО и Русия, което може бързо да прерасне в размяна на ядрени удари.

Русия не очаква изпълнението на договореностите, постигнати в Анкъридж, а разчита на победа и реализиране на собствените си цели. Това заявява помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков пред Павел Зарубин за информационната агенция "Вести“.

Той подчертава, че руската позиция остава непроменена и се основава на по-рано очертаните принципи.

Помощникът на президента на Руската федерация добавя, че изявленията на Москва и дадените по-рано обещания, включително по време на преговорите в Анкъридж, са се основавали и продължават да се основават на нейната принципна позиция в конфликта.

Ушаков отбелязва също, че днес само едната от страните спазва договореностите. Другата обаче, заявява той, се оказа "не напълно в състояние да измине своята част от пътя“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СентенцияЕдна

    19 14 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    12:49 22.06.2026

  • 2 Някой

    16 7 Отговор
    Е, те си го казаха дами. Явно ще има нов опит за превземане на Русия и ресурсите й.

    12:50 22.06.2026

  • 3 честен ционист

    13 14 Отговор
    Значи Ганчо има 3г и половина да научи руския.

    12:50 22.06.2026

  • 4 хаха

    18 15 Отговор
    Холандия ще прехвърли около 700 крилати ракети на Украйна.

    Ае марш да гасите мАсква бе писслямистко-монголоидни мАскАвити пияни!

    Коментиран от #9

    12:50 22.06.2026

  • 5 Ама

    14 14 Отговор
    чакай сега, нали копеите досега крещяха че Русия е момента воюва срещу ЕС и НАТО и Украйна и всички врагове (а те всички са им врагове, те приятели нямат). Как така изведнъж се оказа че войната с ЕС и НАТО щяла да започне 2030? Досега с кой воювахте -- с малка Украйна? И тази малка Украйна ви постави на колене!

    12:51 22.06.2026

  • 6 Значии...

    18 4 Отговор
    Трябва да сгазите Украйна още тази година! Ако се мотаете още, още ще са и далекобойните оръжия, които Англия, Германия и Франция пращат в Украйна!

    12:52 22.06.2026

  • 7 604

    1 4 Отговор
    След голямата война ...ще има малка и идват болшевиките...

    12:52 22.06.2026

  • 8 хаха

    14 11 Отговор
    Разработеният в Украйна изкуствен интелект влезе в историята, като самостоятелно реши да убива руски войници.

    По време на бойно поле 10 дрона „Терминатор“, задвижвани от изкуствен интелект, откриха, идентифицираха и се сблъскаха с руски войски без никаква човешка намеса.

    Коментиран от #11

    12:54 22.06.2026

  • 9 Наркоман

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Не можем. Заети сме да гасим Киев.

    12:54 22.06.2026

  • 10 И Киев е Руски

    11 10 Отговор
    Към 2030г.Европа ще бъде населена с мюсюлмани и едва ли ще им е да воюват с Русия с която се разбират отлично

    Коментиран от #23

    12:56 22.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ

    5 1 Отговор
    Ех тези договорености, постигнати в Анкъридж и неговия дух. Каква беше, а каква стана.

    Коментиран от #26

    13:00 22.06.2026

  • 13 404

    5 4 Отговор
    Ча.лм те които ще притежават цялата власт едва ли ще се опитат да си заколят златната кокошка за разлика от аборигените населявали бившия ЕС

    Коментиран от #15

    13:02 22.06.2026

  • 14 Йогите казват

    6 1 Отговор
    че войниците са най-близо до духовността , не защото вършат нещо смислено, а защото са готови да датат живота за целите си, щеше и с с политиците да е така, всички които подклаждат войни - директно на фронта заедно с децата си и тогава света щеше да си е наред

    13:05 22.06.2026

  • 15 Хъ хъ хъ

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "404":

    Украинците колнаха руската кокошка Ходи както пияна муха.

    13:07 22.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гориил

    7 3 Отговор
    Най-колосалната и монументална лъжа на 21-ви век: Нямате ресурсите, за да започнете Трета световна война.

    13:09 22.06.2026

  • 19 Цеко

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гледай ти":

    Много руска измре.Много нещо.

    13:09 22.06.2026

  • 20 Теория на конспирацията

    5 4 Отговор
    Европа ще я срутят собствените им колонии

    13:09 22.06.2026

  • 21 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    5 3 Отговор
    А НАЛИ ВСИЧКИ

    ПУТЕРАСТИ

    ИСКАТЕ ДА ХОДИТЕ В БЕРЛИН
    ЛОНДОН
    ПАРИЖ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ВАШИ СА МЕРАЦИТЕ ДА ОКУПИРАТЕ ТЕРИТОРИИ
    СКАПАНИ РУСКИ ТЕРОРИСТИ.

    НА ВАС САМО НАТО ВИ Е ВИНОВНО.
    БЛАТНИ УРО...ДИ .

    13:12 22.06.2026

  • 22 Възpожденец 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Готви се за война, за да има мир !

    13:13 22.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 аz СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    Извънредно!Ракетна тревога в Москва!

    13:16 22.06.2026

  • 25 Объркана копейка

    5 3 Отговор
    Някой няма ли да организира събиране на помощи за бедстващия браЦки народ. Наша маша, каза по една туба гориво поне да пратим . Само с празни приказки по форумите няма да стане, трябва си бензин и ... месо.

    Коментиран от #31

    13:16 22.06.2026

  • 26 КОМПРОМАТИТЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "СВО 1 579 дни РЕЗИЛ":

    НА ПУТИН
    НЕ УПЛАШИХА
    АГЕНТ КРАСНОВ.

    ДОНИ Е ЛУД
    НЕ ИГРАЕ ПО ПРАВИЛАТА.

    13:18 22.06.2026

  • 27 Бай онзи

    1 2 Отговор
    А, ако Русия не иска война,ЕС и НАТО ще нападнат ли Русия???????

    13:18 22.06.2026

  • 28 В Крим свърши не само бензина!

    5 1 Отговор
    Няма вода,влакове, автотранспорт и фериботи за БЕГАНЕ!
    Белослав им обеща кофчези поне.КАРТОНЕНИ кофчези!
    🤣😅

    13:19 22.06.2026

  • 29 да го тур ИМе

    2 1 Отговор
    На блогъра от Москва!!!

    13:21 22.06.2026

  • 30 Мислител

    1 2 Отговор
    Ще видим кои и колко ще участвуват в подобна война … и колко ще продължи … иначе роднините на нацистите си правят криви сметки

    13:21 22.06.2026

  • 31 Русия от Свръх Бензиностанция

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Объркана копейка":

    Се превърна
    В Държавата
    На Тубите за Бензин...

    Какъв Резил е Тоя
    ВОВА МАСОВКАТА.

    13:22 22.06.2026

  • 32 МАДЯР ГИ ПРЕДУПРЕДИ

    3 2 Отговор
    Който ще бяга през Кримския Мост
    Да го прави по бързо.

    Мостът ще бъде съборен
    И не иска да има невинни жертви.

    КРИМ ще бъде Остров
    УКРАИНСКИ ОСТРОВ.

    Коментиран от #35

    13:24 22.06.2026

  • 33 Съвет

    1 1 Отговор
    Панелените фашаги да видят и чуят новините от Kiiw и фронтовата линия нищо друго хихи и що ли поляка взе медала на смъркача ?

    13:25 22.06.2026

  • 34 Матю хари

    1 3 Отговор
    Ха, ха. Глупости. НАТО и сега бомби Русия от Украйна.

    13:26 22.06.2026

  • 35 Щещеще

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "МАДЯР ГИ ПРЕДУПРЕДИ":

    И Крим , Луганск , Донецк и Донбас щещеще и снощи пак са вдигали белите байряци в Константиновка … и щеще .

    13:28 22.06.2026

  • 36 Факт

    1 1 Отговор
    Един американски виден и влиятелен световен политик нарече смърко с думи които ми е неудобно да повторя тук …. Що ли ?

    13:31 22.06.2026

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