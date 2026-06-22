Москва: НАТО и ЕС се подготвят за военен сблъсък с Русия към края на 2030 година

Москва изхожда от това, че страните от НАТО и Европейския съюз се подготвят за военен сблъсък с Русия към края на 2030 г., заявява пред Известия заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко, пише Фокус.
"Ние изхождаме от това, че те наистина се подготвят за военно сблъскване с Русия някъде към 2030 г.“, посочва Грушко.
Дипломатът отбелязва, че основната задача на Европейския съюз и Северноатлантическия алианс е стратегическото поражение на Русия.
Миналата седмица руският външен министър Сергей Лавров в статията си "Украйна, Европа и глобалната сигурност“ отбеляза, че Европа иска да печели време с всички възможни средства, за да постигне "боеготовност“ за конфликт с Русия до 2030 г. Министърът цитира думите на началника на белгийския генерален щаб, който заяви, че европейците "имат още няколко години благодарение на кръвта на украинците, които те купуват (на Европа)“.
Лавров отбеляза, че настоящата международна обстановка крие рискове от пряк сблъсък между НАТО и Русия, което може бързо да прерасне в размяна на ядрени удари.
Русия не очаква изпълнението на договореностите, постигнати в Анкъридж, а разчита на победа и реализиране на собствените си цели. Това заявява помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков пред Павел Зарубин за информационната агенция "Вести“.
Той подчертава, че руската позиция остава непроменена и се основава на по-рано очертаните принципи.
Помощникът на президента на Руската федерация добавя, че изявленията на Москва и дадените по-рано обещания, включително по време на преговорите в Анкъридж, са се основавали и продължават да се основават на нейната принципна позиция в конфликта.
Ушаков отбелязва също, че днес само едната от страните спазва договореностите. Другата обаче, заявява той, се оказа "не напълно в състояние да измине своята част от пътя“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СентенцияЕдна
12:49 22.06.2026
2 Някой
12:50 22.06.2026
3 честен ционист
12:50 22.06.2026
4 хаха
Ае марш да гасите мАсква бе писслямистко-монголоидни мАскАвити пияни!
Коментиран от #9
12:50 22.06.2026
5 Ама
12:51 22.06.2026
6 Значии...
12:52 22.06.2026
7 604
12:52 22.06.2026
8 хаха
По време на бойно поле 10 дрона „Терминатор“, задвижвани от изкуствен интелект, откриха, идентифицираха и се сблъскаха с руски войски без никаква човешка намеса.
Коментиран от #11
12:54 22.06.2026
9 Наркоман
До коментар #4 от "хаха":Не можем. Заети сме да гасим Киев.
12:54 22.06.2026
10 И Киев е Руски
Коментиран от #23
12:56 22.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СВО 1 579 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #26
13:00 22.06.2026
13 404
Коментиран от #15
13:02 22.06.2026
14 Йогите казват
13:05 22.06.2026
15 Хъ хъ хъ
До коментар #13 от "404":Украинците колнаха руската кокошка Ходи както пияна муха.
13:07 22.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гориил
13:09 22.06.2026
19 Цеко
До коментар #11 от "Гледай ти":Много руска измре.Много нещо.
13:09 22.06.2026
20 Теория на конспирацията
13:09 22.06.2026
21 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ПУТЕРАСТИ
ИСКАТЕ ДА ХОДИТЕ В БЕРЛИН
ЛОНДОН
ПАРИЖ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ВАШИ СА МЕРАЦИТЕ ДА ОКУПИРАТЕ ТЕРИТОРИИ
СКАПАНИ РУСКИ ТЕРОРИСТИ.
НА ВАС САМО НАТО ВИ Е ВИНОВНО.
БЛАТНИ УРО...ДИ .
13:12 22.06.2026
22 Възpожденец 🇧🇬
13:13 22.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 аz СВО Победа 81
13:16 22.06.2026
25 Объркана копейка
Коментиран от #31
13:16 22.06.2026
26 КОМПРОМАТИТЕ
До коментар #12 от "СВО 1 579 дни РЕЗИЛ":НА ПУТИН
НЕ УПЛАШИХА
АГЕНТ КРАСНОВ.
ДОНИ Е ЛУД
НЕ ИГРАЕ ПО ПРАВИЛАТА.
13:18 22.06.2026
27 Бай онзи
13:18 22.06.2026
28 В Крим свърши не само бензина!
Белослав им обеща кофчези поне.КАРТОНЕНИ кофчези!
🤣😅
13:19 22.06.2026
29 да го тур ИМе
13:21 22.06.2026
30 Мислител
13:21 22.06.2026
31 Русия от Свръх Бензиностанция
До коментар #25 от "Объркана копейка":Се превърна
В Държавата
На Тубите за Бензин...
Какъв Резил е Тоя
ВОВА МАСОВКАТА.
13:22 22.06.2026
32 МАДЯР ГИ ПРЕДУПРЕДИ
Да го прави по бързо.
Мостът ще бъде съборен
И не иска да има невинни жертви.
КРИМ ще бъде Остров
УКРАИНСКИ ОСТРОВ.
Коментиран от #35
13:24 22.06.2026
33 Съвет
13:25 22.06.2026
34 Матю хари
13:26 22.06.2026
35 Щещеще
До коментар #32 от "МАДЯР ГИ ПРЕДУПРЕДИ":И Крим , Луганск , Донецк и Донбас щещеще и снощи пак са вдигали белите байряци в Константиновка … и щеще .
13:28 22.06.2026
36 Факт
13:31 22.06.2026