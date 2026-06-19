Разрив в отношенията! Джорджа Мелони обвини Доналд Тръмп, че говори измислици

Премиерът на Италия Джорджа Мелони обвини президента на САЩ Доналд Тръмп в лъжа, предадоха италианските медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“, пише БТА.

Мелони визира изказване, направено от Тръмп по-рано тази сутрин пред журналист на италианската телевизия „Ла Сетте“. Тръмп заяви, че по време на срещата на Г-7 в Евиан Мелони го е умолявала да се снима с него. Той я съжалил и се снимал с нея. Тръмп визираше снимка, на която двамата се виждат седнали сами на диван. Тръмп добави пред „Ла Сете“, че не е бил длъжен изобщо да разговаря с италианската премиерка.

Веднага след това Мелони, която е на срещата на ЕС в Брюксел, публикува в акаунтите си в социалните мрежи кратко видео, в което казва, че Тръмп говори измислици. Тя каза, че Италия и тя лично никога не умоляват никого за каквото и да е било. Мелони заяви, че е откровено изумена от изказванията на Тръмп, но припомни, че не е изненадана от него, тъй като той е действал така и с други съюзници. Мелони допълни, че е разочарована, че Тръмп не показва същата решимост (както тази, с която отправя нападки срещу съюзниците) и спрямо враговете на Запада.

По време на срещата на Г-7 в Евиан Мелони и Тръмп са провели разговор за изясняване на отношенията, заявиха преди няколко дни започнати източници, които казаха, че разговорът е бил полезен.

Журналистически кадри показаха Мелони и Тръмп да разговарят още няколко пъти в Евиан, но в даден момент от един от разговорите, Мелони прави енергични и жестове към Тръмп. В друг разговор, на който присъстват и германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, Коща пита Мелони и Тръмп дали двамата са отново приятели. Мелони казва, че те никога не са спирали да бъдат. Тръмп обаче казва, че е бил „изоставен“, на което Мелони през смях отвръща „Стига де, не е вярно“.

На брифинг след края на срещата на върха в Евиан италианската премиерка коментира, че според нея отношенията ѝ с Тръмп не са се променили. „Нямаше упреци, не говорихме за онова, което се случи. И двамата имаме доста силен характер и сме и двамата лидери, които защитават решително националните интереси. Не е нужно да влизаме в обяснителен режим помежду ни, когато не сме съгласни с нещо. А и в крайна сметка всеки разбира каква е гледната точка на другия и следователно тръгнахме от това какво може да направим в идните месеци, както подходихме и последния път, когато се срещнахме при подобна ситуация“, заяви Мелони, цитирана от АНСА. Тя изрази и готовността на Италия да се включи в мисия за обезопасяване на Ормузкия проток. Но точно по същото време в Рим италианският министър на отбраната Гуидо Крозето обяви, че Италия няма да се включи в инициативата за закупуване на американски оръжия, които да бъдат предоставени после на Украйна, припомня Ройтерс.

В интервюто за „Ла Сетте“ днес Тръмп разкритикува остро и европейците като цяло. Той каза, че "европейците са сбъркали всичко, свързано с енергетиката и с имиграцията и ако Европа не разреши тези въпроси, то тя няма да бъде същата", отбелязва АНСА. После той нарича европейската имиграционна политика "бедствие", а европейската енергийна политика, залагаща на вятърните турбини - "провал".

В отговор на въпрос относно възможността Украйна да се присъедини към ЕС и последиците, които това би могло да има за усилията във връзка с Владимир Путин, Тръмп заявява: „Не съм замесен в този въпрос. Ние искаме само мир“, припомня АНСА.