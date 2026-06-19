Разрив в отношенията! Джорджа Мелони обвини Доналд Тръмп, че говори измислици

Премиерът на Италия Джорджа Мелони обвини президента на САЩ Доналд Тръмп в лъжа, предадоха италианските медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“, пише БТА.
Мелони визира изказване, направено от Тръмп по-рано тази сутрин пред журналист на италианската телевизия „Ла Сетте“. Тръмп заяви, че по време на срещата на Г-7 в Евиан Мелони го е умолявала да се снима с него. Той я съжалил и се снимал с нея. Тръмп визираше снимка, на която двамата се виждат седнали сами на диван. Тръмп добави пред „Ла Сете“, че не е бил длъжен изобщо да разговаря с италианската премиерка.
Веднага след това Мелони, която е на срещата на ЕС в Брюксел, публикува в акаунтите си в социалните мрежи кратко видео, в което казва, че Тръмп говори измислици. Тя каза, че Италия и тя лично никога не умоляват никого за каквото и да е било. Мелони заяви, че е откровено изумена от изказванията на Тръмп, но припомни, че не е изненадана от него, тъй като той е действал така и с други съюзници. Мелони допълни, че е разочарована, че Тръмп не показва същата решимост (както тази, с която отправя нападки срещу съюзниците) и спрямо враговете на Запада.
По време на срещата на Г-7 в Евиан Мелони и Тръмп са провели разговор за изясняване на отношенията, заявиха преди няколко дни започнати източници, които казаха, че разговорът е бил полезен.
Журналистически кадри показаха Мелони и Тръмп да разговарят още няколко пъти в Евиан, но в даден момент от един от разговорите, Мелони прави енергични и жестове към Тръмп. В друг разговор, на който присъстват и германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, Коща пита Мелони и Тръмп дали двамата са отново приятели. Мелони казва, че те никога не са спирали да бъдат. Тръмп обаче казва, че е бил „изоставен“, на което Мелони през смях отвръща „Стига де, не е вярно“.
На брифинг след края на срещата на върха в Евиан италианската премиерка коментира, че според нея отношенията ѝ с Тръмп не са се променили. „Нямаше упреци, не говорихме за онова, което се случи. И двамата имаме доста силен характер и сме и двамата лидери, които защитават решително националните интереси. Не е нужно да влизаме в обяснителен режим помежду ни, когато не сме съгласни с нещо. А и в крайна сметка всеки разбира каква е гледната точка на другия и следователно тръгнахме от това какво може да направим в идните месеци, както подходихме и последния път, когато се срещнахме при подобна ситуация“, заяви Мелони, цитирана от АНСА. Тя изрази и готовността на Италия да се включи в мисия за обезопасяване на Ормузкия проток. Но точно по същото време в Рим италианският министър на отбраната Гуидо Крозето обяви, че Италия няма да се включи в инициативата за закупуване на американски оръжия, които да бъдат предоставени после на Украйна, припомня Ройтерс.
В интервюто за „Ла Сетте“ днес Тръмп разкритикува остро и европейците като цяло. Той каза, че "европейците са сбъркали всичко, свързано с енергетиката и с имиграцията и ако Европа не разреши тези въпроси, то тя няма да бъде същата", отбелязва АНСА. После той нарича европейската имиграционна политика "бедствие", а европейската енергийна политика, залагаща на вятърните турбини - "провал".
В отговор на въпрос относно възможността Украйна да се присъедини към ЕС и последиците, които това би могло да има за усилията във връзка с Владимир Путин, Тръмп заявява: „Не съм замесен в този въпрос. Ние искаме само мир“, припомня АНСА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 писаре що
с безсмислени кифленски пълнежи
Коментиран от #5, #7
15:13 19.06.2026
2 Израел също не се съобразява с рижавия
Няма да се учудя, ако Мосад му свитне пъпеша. Няма да е първият!
15:15 19.06.2026
3 честен ционист
15:17 19.06.2026
4 Тръмп
15:17 19.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 трети пол
15:20 19.06.2026
7 Да ти кажа!
До коментар #1 от "писаре що":И аз написах подобен коментар...
Но ме изтриха,вместо да си вземат поука...?!
15:21 19.06.2026
8 Дудов
Коментиран от #9
15:21 19.06.2026
9 Мудов
До коментар #8 от "Дудов":Бъди сигурен!
Само с искането, ще си и останеш...!
15:27 19.06.2026
10 Хермес Вестителят
Пълни позьори!
15:28 19.06.2026
11 Стефан Данаилов
15:29 19.06.2026
12 Членовед 🍌 МАКЕДОНЕЦ
😀
15:31 19.06.2026
13 Смешник
15:32 19.06.2026
14 Цвете
15:32 19.06.2026
15 Явно
15:35 19.06.2026
16 Цвете
15:35 19.06.2026
17 Абсурдистан
Коментиран от #18
15:37 19.06.2026
18 А все сме си мислили,че...
До коментар #17 от "Абсурдистан":...Бай-Дън,не е у ред с главата...!
Пък то се оказа,че имало и по-тежки случаи...
15:54 19.06.2026
19 Уж хора
16:02 19.06.2026
20 Фашистчето
16:17 19.06.2026
21 И другите...
16:19 19.06.2026
22 Наблюдател
16:21 19.06.2026
23 Механик
Ама Тръмп направо е номер едно.
п.п.
Абе, кво стана с коалицията на желаещите? Преди няколко месеца с тях ставахме, с тях лягахме. Сега са нищо не чуе. Нали беха готови да пращат войски в Украина? Макарона беше най-готов, па сега си трае? Глей кво чудо правят един Орешник и три шамара от баба. Наместват чивии всякакви.
16:28 19.06.2026