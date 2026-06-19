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Разрив в отношенията! Джорджа Мелони обвини Доналд Тръмп, че говори измислици

Разрив в отношенията! Джорджа Мелони обвини Доналд Тръмп, че говори измислици

19 Юни, 2026 15:09 2 749 23

  • италия-
  • сащ-
  • джорджа мелони-
  • доналд тръмп-
  • нато-
  • европейски съюз

По време на срещата на Г-7 в Евиан Мелони и Тръмп са провели разговор за изясняване на отношенията, заявиха преди няколко дни започнати източници, които казаха, че разговорът е бил полезен

Разрив в отношенията! Джорджа Мелони обвини Доналд Тръмп, че говори измислици - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Премиерът на Италия Джорджа Мелони обвини президента на САЩ Доналд Тръмп в лъжа, предадоха италианските медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“, пише БТА.

Мелони визира изказване, направено от Тръмп по-рано тази сутрин пред журналист на италианската телевизия „Ла Сетте“. Тръмп заяви, че по време на срещата на Г-7 в Евиан Мелони го е умолявала да се снима с него. Той я съжалил и се снимал с нея. Тръмп визираше снимка, на която двамата се виждат седнали сами на диван. Тръмп добави пред „Ла Сете“, че не е бил длъжен изобщо да разговаря с италианската премиерка.

Веднага след това Мелони, която е на срещата на ЕС в Брюксел, публикува в акаунтите си в социалните мрежи кратко видео, в което казва, че Тръмп говори измислици. Тя каза, че Италия и тя лично никога не умоляват никого за каквото и да е било. Мелони заяви, че е откровено изумена от изказванията на Тръмп, но припомни, че не е изненадана от него, тъй като той е действал така и с други съюзници. Мелони допълни, че е разочарована, че Тръмп не показва същата решимост (както тази, с която отправя нападки срещу съюзниците) и спрямо враговете на Запада.

По време на срещата на Г-7 в Евиан Мелони и Тръмп са провели разговор за изясняване на отношенията, заявиха преди няколко дни започнати източници, които казаха, че разговорът е бил полезен.

Журналистически кадри показаха Мелони и Тръмп да разговарят още няколко пъти в Евиан, но в даден момент от един от разговорите, Мелони прави енергични и жестове към Тръмп. В друг разговор, на който присъстват и германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, Коща пита Мелони и Тръмп дали двамата са отново приятели. Мелони казва, че те никога не са спирали да бъдат. Тръмп обаче казва, че е бил „изоставен“, на което Мелони през смях отвръща „Стига де, не е вярно“.

На брифинг след края на срещата на върха в Евиан италианската премиерка коментира, че според нея отношенията ѝ с Тръмп не са се променили. „Нямаше упреци, не говорихме за онова, което се случи. И двамата имаме доста силен характер и сме и двамата лидери, които защитават решително националните интереси. Не е нужно да влизаме в обяснителен режим помежду ни, когато не сме съгласни с нещо. А и в крайна сметка всеки разбира каква е гледната точка на другия и следователно тръгнахме от това какво може да направим в идните месеци, както подходихме и последния път, когато се срещнахме при подобна ситуация“, заяви Мелони, цитирана от АНСА. Тя изрази и готовността на Италия да се включи в мисия за обезопасяване на Ормузкия проток. Но точно по същото време в Рим италианският министър на отбраната Гуидо Крозето обяви, че Италия няма да се включи в инициативата за закупуване на американски оръжия, които да бъдат предоставени после на Украйна, припомня Ройтерс.

В интервюто за „Ла Сетте“ днес Тръмп разкритикува остро и европейците като цяло. Той каза, че "европейците са сбъркали всичко, свързано с енергетиката и с имиграцията и ако Европа не разреши тези въпроси, то тя няма да бъде същата", отбелязва АНСА. После той нарича европейската имиграционна политика "бедствие", а европейската енергийна политика, залагаща на вятърните турбини - "провал".

В отговор на въпрос относно възможността Украйна да се присъедини към ЕС и последиците, които това би могло да има за усилията във връзка с Владимир Путин, Тръмп заявява: „Не съм замесен в този въпрос. Ние искаме само мир“, припомня АНСА.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 писаре що

    22 4 Отговор
    ни занимаш и ти кат другите писарки
    с безсмислени кифленски пълнежи

    Коментиран от #5, #7

    15:13 19.06.2026

  • 2 Израел също не се съобразява с рижавия

    22 2 Отговор
    Бомбардират Ливан!
    Няма да се учудя, ако Мосад му свитне пъпеша. Няма да е първият!

    15:15 19.06.2026

  • 3 честен ционист

    15 4 Отговор
    Да не е й сбъркал фамилията с Мусолини, та така се е жегнала?

    15:17 19.06.2026

  • 4 Тръмп

    15 9 Отговор
    е прав..европейската имиграционна политика "бедствие", а европейската енергийна политика, залагаща на вятърните турбини - "провал".

    15:17 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 трети пол

    16 7 Отговор
    Писна му на Тръмп да го занимават различни евромарионетки с войната в укройна.. „Не съм замесен в този въпрос" НО русофоби няма да спрат, докато не вкарат сащ в тази касапница..но едва ли си струва заради едни наркомани да рискува благополучие на американци..

    15:20 19.06.2026

  • 7 Да ти кажа!

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "писаре що":

    И аз написах подобен коментар...
    Но ме изтриха,вместо да си вземат поука...?!

    15:21 19.06.2026

  • 8 Дудов

    6 7 Отговор
    На тая искам да и постисщам мелоните и да и обруля сливага

    Коментиран от #9

    15:21 19.06.2026

  • 9 Мудов

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дудов":

    Бъди сигурен!
    Само с искането, ще си и останеш...!

    15:27 19.06.2026

  • 10 Хермес Вестителят

    15 6 Отговор
    Боже какви нарциси седят начело на измисленият им евроатлантически свят!
    Пълни позьори!

    15:28 19.06.2026

  • 11 Стефан Данаилов

    6 2 Отговор
    ,,Мелони,Ти знаеш ли,че имаш...Страшни Очи...?!"...

    15:29 19.06.2026

  • 12 Членовед 🍌 МАКЕДОНЕЦ

    2 3 Отговор
    ДА СЪМ €БА МAЙКИТE 🧔‍♀️🧔‍♀️🧔‍♀️ ВИ, БЪЛГАРИ!
    😀

    15:31 19.06.2026

  • 13 Смешник

    8 0 Отговор
    Никаква лъжа Просто Тръмп не си спомня какво е казал предния път Чичо Дончо си е такъв вечер каже едно сутрин като се събуди върши друго

    15:32 19.06.2026

  • 14 Цвете

    9 0 Отговор
    КОЙ ДНЕС МОЖЕ ДА РАЗЧИТА НА НЕГО? КАКВОТО МУ ИЗНАСЯ ТОВА И ГОВОРИ. МИНА ВЕЧЕРЯТА ВЪВ ВЕРСАЙ И СЕГА ОТНОВО ИМА НЕДОВОЛСТВО КЪМ ЕВРОПА. ЕВРОПЕЙЦИТЕ НЕ СИ ОТВОРИХА " ОБЯТИЯТА " ДА НАХЛУЯТ МИГРАНТИ, НАЛИ? ТОВА Е ДЕЛО НА МЕРКЕЛ, КОЯТО СЕ ИЗНИЗА КАТО МОКРА ВРЪВ. ТАКА ЧЕ, ДНЕС ВСИЧКИ СТРАДАТ ЕДНОВРЕМЕННО, НО ЯВНО ВРЪЩАНЕ НАЗАД НЯМА. НЯМА ЛОШО ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ В КОЯТО ДЪРЖАВА СЕ УСТАНОВЯТ, НО ДА СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА ,КОЯТО ГИ Е ПОСРЕЩНАЛА.ЗА ЖАЛОСТ МНОГО ОТ ТЯХ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА РАБОТЯТ, А РАЗЧИТАТ НА ПОМОЩИ. РАЖДАТ ИМ СЕ ПО НЯКОЛКО ДЕЦА ЕДНО СЛЕД ДРУГО И НЕЩАТА ЗАГРУБЯВАТ НАИСТИНА. ✈️🕸😶‍🌫️

    15:32 19.06.2026

  • 15 Явно

    1 3 Отговор
    Мелони е решила да му се пусне на тръмпи, все пак е по младичка от меланията, ама той не се е поддал, а пък и годинкитее..... доста станаха.

    15:35 19.06.2026

  • 16 Цвете

    4 0 Отговор
    КОЙ ДНЕС МОЖЕ ДА РАЗЧИТА НА НЕГО? КАКВОТО МУ ИЗНАСЯ ТОВА И ГОВОРИ. МИНА ВЕЧЕРЯТА ВЪВ ВЕРСАЙ И СЕГА ОТНОВО ИМА НЕДОВОЛСТВО КЪМ ЕВРОПА. ЕВРОПЕЙЦИТЕ НЕ СИ ОТВОРИХА " ОБЯТИЯТА " ДА НАХЛУЯТ МИГРАНТИ, НАЛИ? ТОВА Е ДЕЛО НА МЕРКЕЛ, КОЯТО СЕ ИЗНИЗА КАТО МОКРА ВРЪВ. ТАКА ЧЕ, ДНЕС ВСИЧКИ СТРАДАТ ЕДНОВРЕМЕННО, НО ЯВНО ВРЪЩАНЕ НАЗАД НЯМА. НЯМА ЛОШО ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ В КОЯТО ДЪРЖАВА СЕ УСТАНОВЯТ, НО ДА СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА ,КОЯТО ГИ Е ПОСРЕЩНАЛА.ЗА ЖАЛОСТ МНОГО ОТ ТЯХ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА РАБОТЯТ, А РАЗЧИТАТ НА ПОМОЩИ. РАЖДАТ ИМ СЕ ПО НЯКОЛКО ДЕЦА ЕДНО СЛЕД ДРУГО И НЕЩАТА ЗАГРУБЯВАТ НАИСТИНА. ✈️🕸😶‍🌫️

    15:35 19.06.2026

  • 17 Абсурдистан

    12 0 Отговор
    Този старец, подобно на други такива, живее в някакъв свой измислен свят.

    Коментиран от #18

    15:37 19.06.2026

  • 18 А все сме си мислили,че...

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Абсурдистан":

    ...Бай-Дън,не е у ред с главата...!
    Пък то се оказа,че имало и по-тежки случаи...

    15:54 19.06.2026

  • 19 Уж хора

    5 1 Отговор
    на възраст, а инфантилни. Западни прелести. Луда работа.

    16:02 19.06.2026

  • 20 Фашистчето

    0 0 Отговор
    Е « запЧнат» с нищото

    16:17 19.06.2026

  • 21 И другите...

    0 0 Отговор
    И двамата да за затвор и ще свършат на бонището на историята...

    16:19 19.06.2026

  • 22 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Тръмп да си гледа мексиканците,че са налазили като скакалци. Да си пие редовно хапчетата,че на 80г работата е сериозна. Ние ,европейците ще се оправим. Така както им създадохме измислената държава така и ще я закрием.

    16:21 19.06.2026

  • 23 Механик

    0 0 Отговор
    Всичките до един сте куковци. Скумрии, тип атлантическа-куковица.
    Ама Тръмп направо е номер едно.
    п.п.
    Абе, кво стана с коалицията на желаещите? Преди няколко месеца с тях ставахме, с тях лягахме. Сега са нищо не чуе. Нали беха готови да пращат войски в Украина? Макарона беше най-готов, па сега си трае? Глей кво чудо правят един Орешник и три шамара от баба. Наместват чивии всякакви.

    16:28 19.06.2026

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