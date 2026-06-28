Джо Байдън за Доналд Тръмп: Какъв загубеняк!

Бившият президент на САЩ Джо Байдън нарече Доналд Тръмп "загубеняк" по време на митинг за набиране на средства от Демократическата партия в Мериленд, предаде WION.
Той атакува всичките му проекти за обновяване. По думите му отразяващият басейн отразява гнилото ядро на администрацията на Тръмп.
"Не става въпрос само за суетни проекти, събарянето на Източното крило на Белия дом, освобождаването на място за балната му зала, поставянето на името му върху Центъра "Кенеди", изграждането на арка в негова чест, дори наемането на човек за басейни, който да поправи отразяващия басейн. Какъв загубеняк", посочи Байдън.
Според него Тръмп е генерирал милиарди долари, откакто се е завърнал в Белия дом. По думите му печеленето на пари от президентството е основен двигател за неговата администрация.
"Това, което ме ядосва, е, че Тръмп иска да даде парите на данъкоплатците на бунтовниците от 6 януари. Тези хора не заслужават да бъдат компенсирани. Те заслужават да бъдат вкарани в затвора за дълго, дълго, дълго време", отбеляза той.
Това бе първата изява на Байдън, откакто той напусна президентския пост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ванс
Коментиран от #3
18:48 28.06.2026
2 дядо ванго
Коментиран от #6
18:48 28.06.2026
3 хахаха
До коментар #1 от "ванс":Присмял се хърбел на щърбел.
Американците заслужават такива кукундели да ги управляват.
18:50 28.06.2026
4 Уфффф
18:50 28.06.2026
5 автоматичната писалка
18:52 28.06.2026
6 Иво Mинджeв
До коментар #2 от "дядо ванго":Украйна не пабеди ли вече?!
Коментиран от #12
18:52 28.06.2026
7 Мнение
ТОЙ БАЙ ДЪН ДОРИ БЪРКАШЕ ИМЕНАТА НА ВНУЦИТЕ СИ?! ВМЕСТО ДА СЕ ЛЕКУВА, ТЕ ГО ИЗТИПОСАЛИ НАЧЕЛО НА ФАЩ?!
АМИ ТРЪМП?!
ТРЪГНА ДА СПИРА ВОЙНИТЕ ПО СВЕТА ЗА 24 ЧАСА, И В МОМЕНТА В КОЙТО ИЗЛЕЗНАХА НОВИТЕ ФАЙЛОВЕ НА ЕПЩАЙН, ХОООП ДОНЧО НАПАДНА ИРАН?!
ДАЛИ Е СЛУЧАЙНО ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ИМЕННО МОСАД СА СТОЕЛИ ЗАД ЕПЩАЙН (КОЙТО Е СЪБИРАЛ КОМПРОМАТИ СРЕЩУ ВЛИЯТЕЛНИТЕ ХОРА)?!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА БЪДЕ ОСВЕТЛЕНА ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВАТА У ФАЩ!
ТОЧНО ТИЯ ДЕТО СТАРТИРАТ ВОЙНИТЕ И ПУСКАТ ВИРУСИТЕ ПО СВЕТА!!!
18:55 28.06.2026
8 БРАВО
18:56 28.06.2026
9 Соваж бейби
Коментиран от #10
18:56 28.06.2026
10 Мнение
До коментар #9 от "Соваж бейби":Тръмп вероятно и до тоалетната не ходи без консултация с хората дето притежават документите към Епщайн!
Отдавна корпорациите завладяха сащ, както и по-голямата част от запада!
Коментиран от #13
18:59 28.06.2026
11 Тръмп
18:59 28.06.2026
12 Мурка
До коментар #6 от "Иво Mинджeв":ПОБЕДИ -ЕВРОРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
19:02 28.06.2026
13 Соваж бейби
До коментар #10 от "Мнение":Искам Тръмп да дочака края на мандата си да гледам сеир,този път как ще го изкарат с бяла риза или с приспивателна спринцовка за крокодили ?Народа гладен ,бедност той тръгнал бални зали да прави все едно е негов имот ,чавека си е в къщи 🤣
19:08 28.06.2026
14 Наблюдател
19:11 28.06.2026