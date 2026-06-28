Джо Байдън за Доналд Тръмп: Какъв загубеняк!

Бившият президент на САЩ Джо Байдън нарече Доналд Тръмп "загубеняк" по време на митинг за набиране на средства от Демократическата партия в Мериленд, предаде WION.

Той атакува всичките му проекти за обновяване. По думите му отразяващият басейн отразява гнилото ядро ​​на администрацията на Тръмп.

"Не става въпрос само за суетни проекти, събарянето на Източното крило на Белия дом, освобождаването на място за балната му зала, поставянето на името му върху Центъра "Кенеди", изграждането на арка в негова чест, дори наемането на човек за басейни, който да поправи отразяващия басейн. Какъв загубеняк", посочи Байдън.

Според него Тръмп е генерирал милиарди долари, откакто се е завърнал в Белия дом. По думите му печеленето на пари от президентството е основен двигател за неговата администрация.

"Това, което ме ядосва, е, че Тръмп иска да даде парите на данъкоплатците на бунтовниците от 6 януари. Тези хора не заслужават да бъдат компенсирани. Те заслужават да бъдат вкарани в затвора за дълго, дълго, дълго време", отбеляза той.

Това бе първата изява на Байдън, откакто той напусна президентския пост.