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Джо Байдън за Доналд Тръмп: Какъв загубеняк!

Джо Байдън за Доналд Тръмп: Какъв загубеняк!

28 Юни, 2026 18:44 1 152 14

  • доналд тръмп-
  • джо байдън-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

По думите на Байдън печеленето на пари от президентството е основен двигател за администрацията на Тръмп

Джо Байдън за Доналд Тръмп: Какъв загубеняк! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
WION WION

Бившият президент на САЩ Джо Байдън нарече Доналд Тръмп "загубеняк" по време на митинг за набиране на средства от Демократическата партия в Мериленд, предаде WION.

Той атакува всичките му проекти за обновяване. По думите му отразяващият басейн отразява гнилото ядро ​​на администрацията на Тръмп.

"Не става въпрос само за суетни проекти, събарянето на Източното крило на Белия дом, освобождаването на място за балната му зала, поставянето на името му върху Центъра "Кенеди", изграждането на арка в негова чест, дори наемането на човек за басейни, който да поправи отразяващия басейн. Какъв загубеняк", посочи Байдън.

Според него Тръмп е генерирал милиарди долари, откакто се е завърнал в Белия дом. По думите му печеленето на пари от президентството е основен двигател за неговата администрация.

"Това, което ме ядосва, е, че Тръмп иска да даде парите на данъкоплатците на бунтовниците от 6 януари. Тези хора не заслужават да бъдат компенсирани. Те заслужават да бъдат вкарани в затвора за дълго, дълго, дълго време", отбеляза той.

Това бе първата изява на Байдън, откакто той напусна президентския пост.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ванс

    22 2 Отговор
    Абе един дол дренки!

    Коментиран от #3

    18:48 28.06.2026

  • 2 дядо ванго

    7 18 Отговор
    наесен дончо ще го махнат,а Украйна ще победи!

    Коментиран от #6

    18:48 28.06.2026

  • 3 хахаха

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "ванс":

    Присмял се хърбел на щърбел.
    Американците заслужават такива кукундели да ги управляват.

    18:50 28.06.2026

  • 4 Уфффф

    14 2 Отговор
    Какъв смешен виц ."Байдън нарече Тръмп загубеняк"

    18:50 28.06.2026

  • 5 автоматичната писалка

    11 1 Отговор
    Ама, това изказване бай дън ли го е направил, или смартфона е издекламирал на глас предварително написан текст. Щото много сложно ми се струва за неговите умствени способности!

    18:52 28.06.2026

  • 6 Иво Mинджeв

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "дядо ванго":

    Украйна не пабеди ли вече?!

    Коментиран от #12

    18:52 28.06.2026

  • 7 Мнение

    7 1 Отговор
    ИМА ЛИ НОРМАЛЕН ЧОВЕК, КОЙТО ДА СМЯТА, ЧЕ ТИЯ Т.НАР. ПРЕЗИДЕНТИ НА ФАЩ ИМАТ ПРАВО НА СОБСТВЕНО МНЕНИЕ?!
    ТОЙ БАЙ ДЪН ДОРИ БЪРКАШЕ ИМЕНАТА НА ВНУЦИТЕ СИ?! ВМЕСТО ДА СЕ ЛЕКУВА, ТЕ ГО ИЗТИПОСАЛИ НАЧЕЛО НА ФАЩ?!

    АМИ ТРЪМП?!
    ТРЪГНА ДА СПИРА ВОЙНИТЕ ПО СВЕТА ЗА 24 ЧАСА, И В МОМЕНТА В КОЙТО ИЗЛЕЗНАХА НОВИТЕ ФАЙЛОВЕ НА ЕПЩАЙН, ХОООП ДОНЧО НАПАДНА ИРАН?!

    ДАЛИ Е СЛУЧАЙНО ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ИМЕННО МОСАД СА СТОЕЛИ ЗАД ЕПЩАЙН (КОЙТО Е СЪБИРАЛ КОМПРОМАТИ СРЕЩУ ВЛИЯТЕЛНИТЕ ХОРА)?!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА БЪДЕ ОСВЕТЛЕНА ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВАТА У ФАЩ!
    ТОЧНО ТИЯ ДЕТО СТАРТИРАТ ВОЙНИТЕ И ПУСКАТ ВИРУСИТЕ ПО СВЕТА!!!

    18:55 28.06.2026

  • 8 БРАВО

    10 1 Отговор
    Друго си е да даваш милиардите на американските данъкоплатци за златни тоалетни на киевската хунта или в джобовете на няколко шефа в оръжейните фирми. Хората много го харесваха това, и затова избраха пак байдън и демократите. Опа, май не ги избраха....

    18:56 28.06.2026

  • 9 Соваж бейби

    8 0 Отговор
    Тръмп бие рекорда за най луд президент историята на САЩ,дори и деменцията му се смее.

    Коментиран от #10

    18:56 28.06.2026

  • 10 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    Тръмп вероятно и до тоалетната не ходи без консултация с хората дето притежават документите към Епщайн!

    Отдавна корпорациите завладяха сащ, както и по-голямата част от запада!

    Коментиран от #13

    18:59 28.06.2026

  • 11 Тръмп

    0 4 Отговор
    печели безобразно както Байдън харчеше, нищо ново...

    18:59 28.06.2026

  • 12 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иво Mинджeв":

    ПОБЕДИ -ЕВРОРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

    19:02 28.06.2026

  • 13 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    Искам Тръмп да дочака края на мандата си да гледам сеир,този път как ще го изкарат с бяла риза или с приспивателна спринцовка за крокодили ?Народа гладен ,бедност той тръгнал бални зали да прави все едно е негов имот ,чавека си е в къщи 🤣

    19:08 28.06.2026

  • 14 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Присмиваха се на дядо Байдън, но получиха Тръмп.

    19:11 28.06.2026