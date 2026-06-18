Колебания във Вашингтон! Започва анализ на разполагането на американски войски и техните бази в Европа

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви преглед на бъдещото разполагане на американски войски в Европа. Очаква се той да продължи шест месеца, пише Фокус.

"Днес обявявам шестмесечен преглед на Министерството на отбраната, който ще анализира разполагането на американски войски и техните бази в Европа. Крайният срок е до шест месеца. Възможно е и по-малко“, каза Хегсет на среща на министрите на отбраната от НАТО.

Още новини от Украйна

Хегсет каза още, че съюзниците на САЩ в Европа трябва да поемат по-голяма роля в защитата на собствения си континент и да помогнат за превръщането на НАТО в ''твърдолинейн военен съюз''.

Появиха се противоречия между европейските отбранителни компании и министерства на отбраната. Компаниите казват, че правителствата не подписват достатъчно дългосрочни договори за обществени поръчки, а управляващите от своя страна заявяват, че секторът не е успял да увеличи производствения си капацитет достатъчно бързо.

На този фон европейските страни започнаха да увеличават бюджетите си за отбрана и да разработват собствени системи за оръжия с голям обсег, някои от които могат да имат двойно предназначение. Такива системи ще бъдат суверенни, а решенията за тяхното използване ще се вземат без участието на САЩ.