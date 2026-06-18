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Колебания във Вашингтон! Започва анализ на разполагането на американски войски и техните бази в Европа
  Тема: Украйна

Колебания във Вашингтон! Започва анализ на разполагането на американски войски и техните бази в Европа

18 Юни, 2026 22:38 730 9

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На този фон европейските страни започнаха да увеличават бюджетите си за отбрана и да разработват собствени системи за оръжия с голям обсег, някои от които могат да имат двойно предназначение

Колебания във Вашингтон! Започва анализ на разполагането на американски войски и техните бази в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви преглед на бъдещото разполагане на американски войски в Европа. Очаква се той да продължи шест месеца, пише Фокус.

"Днес обявявам шестмесечен преглед на Министерството на отбраната, който ще анализира разполагането на американски войски и техните бази в Европа. Крайният срок е до шест месеца. Възможно е и по-малко“, каза Хегсет на среща на министрите на отбраната от НАТО.

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Хегсет каза още, че съюзниците на САЩ в Европа трябва да поемат по-голяма роля в защитата на собствения си континент и да помогнат за превръщането на НАТО в ''твърдолинейн военен съюз''.

Появиха се противоречия между европейските отбранителни компании и министерства на отбраната. Компаниите казват, че правителствата не подписват достатъчно дългосрочни договори за обществени поръчки, а управляващите от своя страна заявяват, че секторът не е успял да увеличи производствения си капацитет достатъчно бързо.

На този фон европейските страни започнаха да увеличават бюджетите си за отбрана и да разработват собствени системи за оръжия с голям обсег, някои от които могат да имат двойно предназначение. Такива системи ще бъдат суверенни, а решенията за тяхното използване ще се вземат без участието на САЩ.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор
    ЕС отдавна трябва да си имаме своя армия//в момента Украина и оркиСТАн-РФ са с десетилетия напред , ако си говорим правичката

    Коментиран от #7

    22:45 18.06.2026

  • 2 Стамо

    3 0 Отговор
    Да питам списувача на таз новина де видя тук нящо “ Колебания във Вашингтон!”
    Че и удивителна сте му турили.
    А?

    Коментиран от #3

    23:04 18.06.2026

  • 3 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стамо":

    И аз не разбрах тоя "автор"какво искал да каже с това "Колебания във Вашингтон! "

    23:08 18.06.2026

  • 4 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Има европейски отб компании ,с акционери и собственици отвъд голямата локва

    23:08 18.06.2026

  • 5 Анонимен

    1 1 Отговор
    Преди много години Михаил Горбачов едностранно ликвидира всички военни бази с местонахождение в ГДР.Това беше жест на добра воля.Същите действия не се приложиха от страна на САЩ.Така Русия остана с пръст в устата си.След 100 продължаваща окупация на немските земи задокеанските ни скъпи дружки се чувстват чудесно и не възнамеряват да напуснат.Паяджината с централно разположен паяк-кръстоносец дебне за поредната си жертва...

    Коментиран от #6

    23:18 18.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    вярваш ли в РФ?

    23:27 18.06.2026

  • 7 Чичака

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пак ,отново ,и не пропускам .
    На М.в П.

    Коментиран от #9

    23:36 18.06.2026

  • 8 Артилерист

    1 0 Отговор
    Кога американските бази ще освободят България?

    23:45 18.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чичака":

    такива хюмове като теб са ми ясни /лапай и не питай

    23:45 18.06.2026