Колебания във Вашингтон! Започва анализ на разполагането на американски войски и техните бази в Европа

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви преглед на бъдещото разполагане на американски войски в Европа. Очаква се той да продължи шест месеца, пише Фокус.
"Днес обявявам шестмесечен преглед на Министерството на отбраната, който ще анализира разполагането на американски войски и техните бази в Европа. Крайният срок е до шест месеца. Възможно е и по-малко“, каза Хегсет на среща на министрите на отбраната от НАТО.
Хегсет каза още, че съюзниците на САЩ в Европа трябва да поемат по-голяма роля в защитата на собствения си континент и да помогнат за превръщането на НАТО в ''твърдолинейн военен съюз''.
Появиха се противоречия между европейските отбранителни компании и министерства на отбраната. Компаниите казват, че правителствата не подписват достатъчно дългосрочни договори за обществени поръчки, а управляващите от своя страна заявяват, че секторът не е успял да увеличи производствения си капацитет достатъчно бързо.
На този фон европейските страни започнаха да увеличават бюджетите си за отбрана и да разработват собствени системи за оръжия с голям обсег, някои от които могат да имат двойно предназначение. Такива системи ще бъдат суверенни, а решенията за тяхното използване ще се вземат без участието на САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7
22:45 18.06.2026
2 Стамо
Че и удивителна сте му турили.
А?
Коментиран от #3
23:04 18.06.2026
3 Гошо
До коментар #2 от "Стамо":И аз не разбрах тоя "автор"какво искал да каже с това "Колебания във Вашингтон! "
23:08 18.06.2026
4 Kaлпазанин
23:08 18.06.2026
5 Анонимен
Коментиран от #6
23:18 18.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Анонимен":вярваш ли в РФ?
23:27 18.06.2026
7 Чичака
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пак ,отново ,и не пропускам .
На М.в П.
Коментиран от #9
23:36 18.06.2026
8 Артилерист
23:45 18.06.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Чичака":такива хюмове като теб са ми ясни /лапай и не питай
23:45 18.06.2026