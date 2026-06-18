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Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан официално подписаха текста на Меморандума за разбирателство между САЩ и Иран

Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан официално подписаха текста на Меморандума за разбирателство между САЩ и Иран

18 Юни, 2026 04:41, обновена 18 Юни, 2026 03:47 953 3

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  • сащ

Двете страни потвърдиха договорката

Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан официално подписаха текста на Меморандума за разбирателство между САЩ и Иран - 1
Снимка: YouTube
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа меморандума за разбирателство за край на войната с Иран, потвърди официален представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

"Да, подписан е", каза американският лидер пред репортери на излизане от Версайския дворец след среща с френския си колега Еманюел Макрон. "Подписах го във Версай. Току-що го подписах."

Според "Аксиос" Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници.

По-рано държавните медии в Ислямската република също съобщиха, като се позоваха на министерски говорител в Техеран, че Тръмп и иранският му колега Масуд Пезешкиан официално са положили подписите си под текста на документа.

"Текстът на Исламабадския меморандум за разбирателство беше финализиран с подписите на президентите. Сега идва моментът да проверим дали споразумението ще бъде изпълнено", каза Есмаил Багаи, цитиран от агенция ИРНА.

Той добави, че подписите са положени по електронен път, което по думите му прави безпредметно организирането на официална церемония по подписването.

"Допреди няколко часа петъчната среща беше потвърдена, но когато беше решено президентите на двете страни да подпишат меморандума, беше решено обсъжданията във връзка с организирането ѝ засега да бъдат преустановени", посочи Багаи.

Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда САЩ да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран, и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции.

От своя страна Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, тъй като продължаването на блокирането му тежи на световната икономика.

Текстът на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Убиеца Нетаняху в затвора

    6 5 Отговор
    Заедно със касапите му !!!!! Да изплати репарации на ИРАН , ЛИВАН , ГАЗА за щетите които израелските нацисти сториха !!!!!!

    Коментиран от #3

    04:05 18.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Ами браво на персите заеха за,щото от такива официални конференции и споразумения ,преди 250 години изловиха и избиха индианците ,с персите не можаха да ги удават предварително с алкохол разврат и наркотици ,така между другото подчиниха и арабелите

    05:16 18.06.2026

  • 3 Израел

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Убиеца Нетаняху в затвора":

    Са терористи

    05:40 18.06.2026

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