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Пакистан: Споразумението между САЩ и Иран влиза в сила незабавно

Пакистан: Споразумението между САЩ и Иран влиза в сила незабавно

18 Юни, 2026 05:28, обновена 18 Юни, 2026 04:31 618 0

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Въпреки това официална церемония утре ще има, увери посредникът в преговорите

Пакистан: Споразумението между САЩ и Иран влиза в сила незабавно - 1
Шехбаз Шариф, Снимка: YouTube
БТА БТА

Пакистан съобщи, че споразумението за прекратяване на войната в Иран "влиза в сила незабавно", след като двете страни го подписаха, но въпреки това официална церемония по подписването утре ще има, предаде Асошиейтед прес.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф посочи, че лидерите на САЩ и Ислямската република са подписали Меморандума за разбирателство и са изразили подкрепата си за него като посредник.

В публикация в Екс той добави, че договореностите "влизат в сила незабавно, а като първа стъпка Иран ще веднага ще отвори Ормузкия проток, а САЩ незабавно ще премахнат морската блокада".

Катар пак ще бъде домакин на официална церемония по подписването утре в Швейцария. Съобщението на пакистанския лидер в Екс бе публикувано малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е подписал споразумението по време на вечеря във Версайския дворец.


Пакистан
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