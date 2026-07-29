Населението на Япония падна под 120 милиона души за първи път от 42 години

Към 1 януари 2026 г. броят на японските граждани, живеещи в страната, без да се включват чуждестранните жители, възлиза на 119 736 483 души. Това представлява спад от 0,76% спрямо същия период на предходната година, предава БТА.
Според официалната статистика населението на Япония намалява за 17-а поредна година, след като достигна своя връх през 2009 г.
Страната продължава да се сблъсква с последиците от ниската раждаемост и застаряването на населението - тенденции, които остават сред най-сериозните демографски предизвикателства пред японската икономика и социална система.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #3, #4
12:47 29.07.2026
2 гост
12:49 29.07.2026
3 гост
До коментар #1 от "хехе":Те ако искаха някой да им "праща" има сто пъти по-добри кандидати от Си !! Само може да си мечтаете за гражданство в Япония !!
12:51 29.07.2026
4 да питам
До коментар #1 от "хехе":А руzкото население как е ?! 🤫
Коментиран от #5, #6, #9
12:54 29.07.2026
5 гост
До коментар #4 от "да питам":Много скоро ще стане ПО-МАЛКО от японското !! Ако Путлер се задържи още 3-4 години , това ще е факт !!
13:00 29.07.2026
6 гост
До коментар #4 от "да питам":И което е по-лошо , ще стане по-малко от турското , както е било по времето на Кримската война !! Това е резултата от 150 г руски "ръководители" !!
Коментиран от #10
13:02 29.07.2026
7 Хмм
Коментиран от #12
13:10 29.07.2026
8 Демографска
...............
ама японското порно е все още е най-доброто
13:12 29.07.2026
9 Ами
До коментар #4 от "да питам":в момента имат прираст на населението, Европа им затвори границите, те си стоят вкъщи и се увеличават
Коментиран от #11, #16
13:12 29.07.2026
10 Колкоточно
До коментар #6 от "гост":Са турците като население....само не смятай и 20 млн кюрди които ги мразят
Коментиран от #17
13:15 29.07.2026
11 да питам
До коментар #9 от "Ами":Дали " прираста " не е от поданиците на Ким чо ?!😁
Коментиран от #13
13:15 29.07.2026
12 гост
До коментар #7 от "Хмм":Ами това май говори зле за китайците , а не за японците ! Както сам казваш били са 400 милиона , сега да 1400 милиона , а според всички статистики ,включително китайските ще станат пак 400 милиона след 40-50 г !! И после пак не вярвате , че такива като Си и Путлер използват и смятат дори собствения си народ за роби , живеещи единствено да им служат !
13:29 29.07.2026
13 Ами
До коментар #11 от "да питам":не знам, но започнаха рестрикция на работници от азиатските републики, за провинение и депортация, нямат право вече да водят семействата си, а то бременните си жени ги водеха в Русия, за да се родят децата им там и получат руско гражданство и социални услуги
Коментиран от #15
13:37 29.07.2026
14 Ако паднат под 6 милиона като бегето
13:40 29.07.2026
15 Не смеши меня
До коментар #13 от "Ами":роzzия и "социални услуги" ... всё за фронте . 🤭
13:48 29.07.2026
16 гост
До коментар #9 от "Ами":Тия на кой ги разправяш , на дружките си от "Израждане" ?? Единствения прираст регистриран в Раша от 30 години беше 2014 г , когато си "дописаха " 3 милиона жители на Крим , а сега за Донецката и Луганска република !!! Коефициентът на раждаемост в Руската федерация бележи постоянен спад през последните години, като по данни от официалната статистическа служба Федерална служба государственной статистики // Росстат достига около 8,4 живородени на 1 000 души, а общият коефициент на плодовитост е близо 1,36–1,37 деца на жена !!!!!! За сравнение в България е 1,8 !!!!!!!
13:49 29.07.2026
17 гост
До коментар #10 от "Колкоточно":Според последните официални данни 93,5 милиона , но расте СТАБИЛНО със 0,5 % годишно , докато Раша НАМАЛЯВА стабилно със ТРИ ПЪТИ по толкова !! Простата сметка показва ,че до 15-20 г ще се изравнят , а ако Путлер кара с тоя темп може и след 10 , ако въобще федерацията съществува тогава !
13:55 29.07.2026