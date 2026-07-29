Населението на Япония падна под 120 милиона души за първи път от 42 години

Към 1 януари 2026 г. броят на японските граждани, живеещи в страната, без да се включват чуждестранните жители, възлиза на 119 736 483 души. Това представлява спад от 0,76% спрямо същия период на предходната година, предава БТА.

Според официалната статистика населението на Япония намалява за 17-а поредна година, след като достигна своя връх през 2009 г.

Страната продължава да се сблъсква с последиците от ниската раждаемост и застаряването на населението - тенденции, които остават сред най-сериозните демографски предизвикателства пред японската икономика и социална система.