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Населението на Япония падна под 120 милиона души за първи път от 42 години

Населението на Япония падна под 120 милиона души за първи път от 42 години

29 Юли, 2026 12:42, обновена 29 Юли, 2026 12:42 538 17

  • япония-
  • население

Населението на Япония е намаляло под 120 милиона души за първи път от 42 години, показват най-новите данни на Японското министерство на вътрешните работи, цитирани от Франс прес.

Населението на Япония падна под 120 милиона души за първи път от 42 години - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Към 1 януари 2026 г. броят на японските граждани, живеещи в страната, без да се включват чуждестранните жители, възлиза на 119 736 483 души. Това представлява спад от 0,76% спрямо същия период на предходната година, предава БТА.

Според официалната статистика населението на Япония намалява за 17-а поредна година, след като достигна своя връх през 2009 г.

Страната продължава да се сблъсква с последиците от ниската раждаемост и застаряването на населението - тенденции, които остават сред най-сериозните демографски предизвикателства пред японската икономика и социална система.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    2 2 Отговор
    Ако толкова са го закъсали да се обадят на другаря Си без проблем ще им изпрати десетина милиона жълтурковци

    Коментиран от #3, #4

    12:47 29.07.2026

  • 2 гост

    2 2 Отговор
    На Япония и 60 милиона и стигат и дори ще е по-добре , не това и е проблема !! При очакваната масова роботизация и ИИ и без това ще отпаднат поне една трета от работните места , а друга една трета ще станат пенсионери по рождение с "базов доход" , тоест пенсия пожизнено ! За тази територия и без това по малко население значи повече ресурси за всеки и по-малко разходи за държавата за издръжката им !! То Китай до 30 г ще стане наполовина като население , та Япония !

    12:49 29.07.2026

  • 3 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Те ако искаха някой да им "праща" има сто пъти по-добри кандидати от Си !! Само може да си мечтаете за гражданство в Япония !!

    12:51 29.07.2026

  • 4 да питам

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    А руzкото население как е ?! 🤫

    Коментиран от #5, #6, #9

    12:54 29.07.2026

  • 5 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    Много скоро ще стане ПО-МАЛКО от японското !! Ако Путлер се задържи още 3-4 години , това ще е факт !!

    13:00 29.07.2026

  • 6 гост

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    И което е по-лошо , ще стане по-малко от турското , както е било по времето на Кримската война !! Това е резултата от 150 г руски "ръководители" !!

    Коментиран от #10

    13:02 29.07.2026

  • 7 Хмм

    3 0 Отговор
    а са искали да стават Японска империя, присъединили Корея, извършили геноцид над китайците, разработвали биологическо оръжие, което пробвали върху корейци, за да редуцират китайското население, тогава Япония била 100 милиона, а Китай 400 милиона, със заразени от чума плъхове са смятали да изтребят 2/3 от китайското население, но плановете никога не се сбъдват - сега китайците са милиард и половина, а Япония си е все толкова - 100 млн.

    Коментиран от #12

    13:10 29.07.2026

  • 8 Демографска

    2 0 Отговор
    Трагедия
    ...............
    ама японското порно е все още е най-доброто

    13:12 29.07.2026

  • 9 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    в момента имат прираст на населението, Европа им затвори границите, те си стоят вкъщи и се увеличават

    Коментиран от #11, #16

    13:12 29.07.2026

  • 10 Колкоточно

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Са турците като население....само не смятай и 20 млн кюрди които ги мразят

    Коментиран от #17

    13:15 29.07.2026

  • 11 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Дали " прираста " не е от поданиците на Ким чо ?!😁

    Коментиран от #13

    13:15 29.07.2026

  • 12 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Ами това май говори зле за китайците , а не за японците ! Както сам казваш били са 400 милиона , сега да 1400 милиона , а според всички статистики ,включително китайските ще станат пак 400 милиона след 40-50 г !! И после пак не вярвате , че такива като Си и Путлер използват и смятат дори собствения си народ за роби , живеещи единствено да им служат !

    13:29 29.07.2026

  • 13 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "да питам":

    не знам, но започнаха рестрикция на работници от азиатските републики, за провинение и депортация, нямат право вече да водят семействата си, а то бременните си жени ги водеха в Русия, за да се родят децата им там и получат руско гражданство и социални услуги

    Коментиран от #15

    13:37 29.07.2026

  • 14 Ако паднат под 6 милиона като бегето

    1 0 Отговор
    Тогава да вият🤣🤣

    13:40 29.07.2026

  • 15 Не смеши меня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    роzzия и "социални услуги" ... всё за фронте . 🤭

    13:48 29.07.2026

  • 16 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Тия на кой ги разправяш , на дружките си от "Израждане" ?? Единствения прираст регистриран в Раша от 30 години беше 2014 г , когато си "дописаха " 3 милиона жители на Крим , а сега за Донецката и Луганска република !!! Коефициентът на раждаемост в Руската федерация бележи постоянен спад през последните години, като по данни от официалната статистическа служба Федерална служба государственной статистики // Росстат достига около 8,4 живородени на 1 000 души, а общият коефициент на плодовитост е близо 1,36–1,37 деца на жена !!!!!! За сравнение в България е 1,8 !!!!!!!

    13:49 29.07.2026

  • 17 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Колкоточно":

    Според последните официални данни 93,5 милиона , но расте СТАБИЛНО със 0,5 % годишно , докато Раша НАМАЛЯВА стабилно със ТРИ ПЪТИ по толкова !! Простата сметка показва ,че до 15-20 г ще се изравнят , а ако Путлер кара с тоя темп може и след 10 , ако въобще федерацията съществува тогава !

    13:55 29.07.2026

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