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Прокуратурата: Чарли Кърк е убит заради политическите си възгледи

Прокуратурата: Чарли Кърк е убит заради политическите си възгледи

29 Юли, 2026 12:57 725 4

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  • политически възгледи-
  • убит

Американските прокурори твърдят, че Тайлър Робинсън е убил консервативния активист Чарли Кърк заради политическите му възгледи, като сочат позициите му срещу еднополовите бракове и правата на транссексуалните като основен мотив за нападението.

Прокуратурата: Чарли Кърк е убит заради политическите си възгледи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В съдебни документи, цитирани от Ройтерс, прокуратурата представя най-подробното до момента описание на предполагаемия мотив за стрелбата на 10 септември 2025 г. в университет в американския щат Юта, при която загина Чарли Кърк, предава БТА.

Като доказателство е приложено писмо от близък до Кърк Дейвид Енгълхард, в което се посочва, че активистът е защитавал консервативни ценности, според които „експериментирането със сексуална и полова идентичност е греховно“, а „хетеросексуалният брак е единственият добродетелен модел на сексуалност“.

Според прокуратурата това показва, че Кърк е олицетворявал „не само религиозно, но и политическо движение срещу еднополовите бракове и приемането на транссексуалността, хомосексуалността и сексуалните експерименти“.

Обвинението твърди още, че начинът на живот на 23-годишния Тайлър Робинсън е бил в противоречие с убежденията на Кърк и че именно това е мотивирало нападението.

„Косвените доказателства, че подсъдимият е атакувал Кърк заради неговите убеждения или заради собственото си възприятие за политическите възгледи на Кърк, са неоспорими“, заявяват прокурорите.

Сред представените доказателства са и надписи върху патроните, открити в предполагаемото оръжие на престъплението. На един от тях е било гравирано посланието: „Хей, фашисте, хващай“. Прокуратурата посочва също, че Робинсън е живял със съквартиранта си Ланс Туигс, който е обмислял смяна на пола.

Защитата оспорва тези твърдения. Адвокатът на Робинсън Ричард Новак заяви, че писмото на Енгълхард не доказва несъгласие на клиента му с политическите или религиозните възгледи на Кърк и не дава информация за психическото му състояние към момента на нападението.

Адвокатите на Робинсън разполагат с три седмици, за да внесат писмени аргументи защо според тях няма достатъчно доказателства за съдебен процес. Изслушването по въпроса е насрочено за 1 септември пред съдия Тони Граф от Окръжния съд на щата Юта. Робинсън остава в ареста и все още не е внесъл официална пледоария по обвиненията.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    ПеПеДерастите могат да бъдат брутални, ако някой иска да им забрани прайда.

    Коментиран от #2

    12:59 29.07.2026

  • 2 Соня

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Неслучайно е това, което се случи с нашите ПеПеДерастии в Петрохан.

    13:02 29.07.2026

  • 3 Анонимен

    2 0 Отговор
    Ненормалността е издигнат на пиадестал,демокрацията изражда тези ценности,които се превърнаха в символ верую за редица личности .Те са обречени да изчезнат завинаги,защото нямат поколение.

    13:08 29.07.2026

  • 4 Свободен

    0 3 Отговор
    Човекът искаше оръжията да са по-достъпни!
    Трябва да е бил много доволен, че са го думнали!

    13:20 29.07.2026