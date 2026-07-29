Прокуратурата: Чарли Кърк е убит заради политическите си възгледи

В съдебни документи, цитирани от Ройтерс, прокуратурата представя най-подробното до момента описание на предполагаемия мотив за стрелбата на 10 септември 2025 г. в университет в американския щат Юта, при която загина Чарли Кърк, предава БТА.

Като доказателство е приложено писмо от близък до Кърк Дейвид Енгълхард, в което се посочва, че активистът е защитавал консервативни ценности, според които „експериментирането със сексуална и полова идентичност е греховно“, а „хетеросексуалният брак е единственият добродетелен модел на сексуалност“.

Според прокуратурата това показва, че Кърк е олицетворявал „не само религиозно, но и политическо движение срещу еднополовите бракове и приемането на транссексуалността, хомосексуалността и сексуалните експерименти“.

Обвинението твърди още, че начинът на живот на 23-годишния Тайлър Робинсън е бил в противоречие с убежденията на Кърк и че именно това е мотивирало нападението.

„Косвените доказателства, че подсъдимият е атакувал Кърк заради неговите убеждения или заради собственото си възприятие за политическите възгледи на Кърк, са неоспорими“, заявяват прокурорите.

Сред представените доказателства са и надписи върху патроните, открити в предполагаемото оръжие на престъплението. На един от тях е било гравирано посланието: „Хей, фашисте, хващай“. Прокуратурата посочва също, че Робинсън е живял със съквартиранта си Ланс Туигс, който е обмислял смяна на пола.

Защитата оспорва тези твърдения. Адвокатът на Робинсън Ричард Новак заяви, че писмото на Енгълхард не доказва несъгласие на клиента му с политическите или религиозните възгледи на Кърк и не дава информация за психическото му състояние към момента на нападението.

Адвокатите на Робинсън разполагат с три седмици, за да внесат писмени аргументи защо според тях няма достатъчно доказателства за съдебен процес. Изслушването по въпроса е насрочено за 1 септември пред съдия Тони Граф от Окръжния съд на щата Юта. Робинсън остава в ареста и все още не е внесъл официална пледоария по обвиненията.