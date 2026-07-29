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Зеленски каза във Вашингтон, че "инициативата вече не е в ръцете на Путин“
  Тема: Украйна

Зеленски каза във Вашингтон, че "инициативата вече не е в ръцете на Путин“

29 Юли, 2026 07:06 3 027 129

  • украйна-
  • володимир зеленски-
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  • сащ-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • война

Тръмп се е съгласил да предостави на Украйна лиценз за производство на американските противоракетни системи "Пейтриът"

Зеленски каза във Вашингтон, че "инициативата вече не е в ръцете на Путин“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз", че "инициативата вече не е в ръцете на (президента на Русия Владимир) Путин“ във войната в Украйна, предаде БТА.

"Путин губи 30 000 от войниците си на месец. (...) Това са много загуби, но той не иска да спре тази война“, добави той в интервюто в рамките на визитата си във Вашингтон, където бе приет в Белия дом от американския държавен глава Доналд Тръмп и присъства на погребението на сенатор Линдзи Греъм, отявлен поддръжник на Киев.

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По повод задвижения от Сената на САЩ широкообхватен законопроект в памет на Греъм за енергийни санкции срещу Русия Зеленски каза пред Укринформ, че този законопроект представлява силна подкрепа за Украйна и изпраща важно послание на Европа.

Законпроектът е изключително важен за възпрепятстването на финансирането на руската война в Украйна, допълни той.

“На първо място ние сме много благодарни на сенаторите за дебата. Обсъдихме в детайли как да се помогне на Украйна. Много сме благодарни - този законопроект е изключително важен. Важен е натискът, който се оказва върху Русия със санкциите", посочи украинският държавен глава, който се срещна с американски сенатори.

“Въпросът не е само в парите, не е просто в лишаването на Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украйна и в осигуряването на подкрепа за нашия народ", отбеляза Зеленски, добавяйки: "Надявам се с Божията помощ да постигнем положителен резултат".

Президентът на Украйна заяви, че по време на срещата им в Белия дом Тръмп се е съгласил да предостави на Украйна лиценз за производство на американските противоракетни системи "Пейтриът", предаде Ройтерс.

"Той прие да ни даде лиценз, а след това имах среща с представители на фирми производители, много мощни военни компании от САЩ. Надявам се, че ще реализираме съвместното производство", каза украинският президент за "Фокс Нюз".

Междувременно Тръмп на свой ред заяви, че разговорите му със Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били позитивни, след като това бе обявено от говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

В отделни публикации в социалната си мрежа Трут соушъл американският държавен глава посочи, че е обсъдил с двамата различни въпроси, без обаче да навлиза в подробности. "Имах много добра среща. Както се предполага, много важни въпроси бяха обсъдени", написа той по повод срещата с Нетаняху. "Обсъдени бяха много неща. Срещата премина много добре" бе коментарът на Тръмп за разговора му със Зеленски. Нетаняху също присъства на поклонението пред тленните останки на Греъм.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смях

    151 15 Отговор
    Все пак си е комик човекът . Умее да се шегува инсъс себе си

    Коментиран от #4

    07:07 29.07.2026

  • 2 Хм.....

    110 13 Отговор
    Друго си е, когато Тръмп му даде да пошмъркори бело директно от Колумбия!
    Зелю става толкова смел, че ще посмее да репликира дори Зельонска, без да му мисли за лепенките, които ще му потрябват...

    07:08 29.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахаха

    16 111 Отговор

    До коментар #1 от "Смях":

    Наистина, голям смях. Работата се закучи и от блиц операция, се превърна в 5 годишна абасрация, която ще доведе до разпад на Мордор

    Коментиран от #12

    07:10 29.07.2026

  • 5 Дааааа

    118 15 Отговор
    Руснака влезе в Украйна за да държи далече НАТО и ЕС тоя щял да произвежда оръжие!
    Еми ще я бомбят и още как.

    07:11 29.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гориил

    90 10 Отговор
    Вашите военни лидери култивират илюзията за европейско военно превъзходство. Но армиите на европейския континент са зле екипирани, деморализирани и зависими от Съединените щати, които по-скоро биха продали оръжията си, отколкото да рискуват войниците си. Както при линията Мажино през 1940 г., разчитането на крехка отбрана води до катастрофа.

    07:13 29.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДОНИ ИЗКОПА ЛИ ВЕЧЕ

    77 9 Отговор
    Редкоземите?

    07:14 29.07.2026

  • 11 защо

    57 6 Отговор
    Добро утро Маре,
    ""Надявам се с Божията помощ да постигнем положителен резултат"
    :) :)

    Коментиран от #28

    07:14 29.07.2026

  • 12 анонимен

    58 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха":

    Сутринта е особено подходящо време за хапчета. Въпреки че за теб вероятно е безпредметно...

    07:15 29.07.2026

  • 13 Димитър

    69 7 Отговор
    За 20 мин. толкова. Сополивото джънки пак го натириха.

    07:15 29.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой си

    83 6 Отговор
    Аха значи до сега инициативата е била в ръцете на Путин а сега ти рязко му я открадна! Бравос бе зельо ей тъй се прави! Айде напъни се още малко и ще направим опит да ти повярваме!

    07:18 29.07.2026

  • 17 ЗЕЛЕНИЯ Е ВЗЕЛ ОТ ДОНИ

    73 7 Отговор
    Точно НУЛА МИЛИАРДА този път. Затова гледа мрачно.

    07:18 29.07.2026

  • 18 Вашето мнение

    81 8 Отговор
    Видя се напрактика, че сащ са нищо и половина, след като Русия им разказа играта Иран ги довърши, а тоя палячо боготворен срещу съответното заплащане от подбрани ес лидери и мисири е абсолютно безммислено да се коментира

    07:18 29.07.2026

  • 19 Когато е в

    59 7 Отговор
    САЩ, говори, че Европа не дава достатъчно, когато е в Европа говори, че САЩ не дават достатъчно.

    07:18 29.07.2026

  • 20 Гориил

    58 73 Отговор
    Противно на общоприетото схващане, Русия има силни съюзници. Китай, Иран, Северна Корея и други членове на БРИКС няма да позволят на Москва да се срине. Те ще предоставят оборудване, технологии, дипломатическа подкрепа и вероятно толкова персонал, колкото е необходимо. Европа, от друга страна, ще остане сама на фронтовата линия, уязвима за война, за която ѝ липсват както ресурсите, така и народната воля.

    Коментиран от #26, #58, #77

    07:20 29.07.2026

  • 21 Роджър Уотърс

    57 74 Отговор
    Роджър Уотърс в интервю за RT относно милитаризацията на Запада и опитите на европейските лидери да ни плашат с война с Русия:

    „Често казвам на хората: „Знаете ли кои са руснаците? Те спечелиха Втората световна война (и 25 милиона от тях загинаха!), спасявайки света за нас. А вие искате да се биете с тях?“

    Съоснователят на Pink Floyd, в разговор с водещия на RT Рик Санчес, отбеляза, че лидерите на ЕС „дрънкат с оръжия срещу Русия“.

    07:22 29.07.2026

  • 22 тая среща прилича на

    55 64 Отговор
    трима които са яли бой . Сега ближат раните и се подкрепят .

    07:24 29.07.2026

  • 23 Коментар

    68 56 Отговор
    Путлера скоро ще бъде свален , защото е напълно неадекватен.

    Коментиран от #40

    07:25 29.07.2026

  • 24 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    35 59 Отговор
    Кво става ,пак Перемога и Контранаступ ли да очакваме ?

    07:27 29.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 точка

    41 13 Отговор

    До коментар #11 от "защо":

    Зеления на рогатият се кланя. Той е негов бог , но не и наш. То впрочем и запада на него се кланя.

    07:30 29.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЗЕЛЕНА ИНИЦИАТИВА

    59 15 Отговор
    -50% население
    -25% територия
    ЗАСЕГА!

    07:31 29.07.2026

  • 32 СЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪПРОС Е

    42 15 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия

    Коментиран от #53

    07:32 29.07.2026

  • 33 Иван

    15 44 Отговор
    Украйна обаче се оказа, че въпреки че е малка има най-подготвената и аклиматизирала се бързо армия в света в момента. Щом САЩ, Иран, Русия, Израел и Европа я уважават и учат от нея.

    Коментиран от #36, #42, #44, #84

    07:33 29.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ЗЕЛЕНСКИ ВЗЕМА ИНИЦИАТИВАТА

    45 6 Отговор
    Само когато е в леглото с Макрон.

    07:39 29.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Артилерист

    50 4 Отговор
    Ами тя инициативата е в ръцете му още от 15 март 2022г, когато послуша Джонсън да продължи да се бие. Ако беше се отказал от таз "инициатива" тогава сега Украйна щеше да непокътната и само с две източни автономни области. Сега Украйна е с двойно намалено население, към 2 милиони избити на фронта и полуразрушена страна. Това е следствието от "инициативата" на комичния артист Зеленски...

    07:42 29.07.2026

  • 38 Марче , събуди ли се

    33 1 Отговор
    Шляпаш ли минусите ? Шляпай , шляпай , че скоро ша шляпаш кълки .

    07:43 29.07.2026

  • 39 Някой

    36 3 Отговор
    Хах! Прави си реклама дрогираия. Инициатива той няма. А на фронта нещата са трагични за него.

    07:43 29.07.2026

  • 40 Само питам

    6 23 Отговор

    До коментар #23 от "Коментар":

    Путлера дедо ти ли беше или баба ти ?

    07:44 29.07.2026

  • 41 гост

    34 3 Отговор
    Има ли нормален човек на тази планета да вярва на лъжите на зеления наркоман .циба бе наркоман

    Коментиран от #52

    07:45 29.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 забавно е

    37 1 Отговор
    Зеленски, който победи Русия и накара Путин да пълзи в краката му, се похвали на Тръмп, който 96 пъти унищожи Иран и го затри от лицето на земята. Първият избива с дронове цивилни граждани, вторият прави абсолютно същото, но в по-големи мащаби, защото освен дронове ползва бомби и ракети. Според зрителите на тази нелепа пиеса и двамата са поизбързали с хвалбите. Този спектакъл все едно Джон Малкович го е режисирал или поне Моше Диамант.

    07:46 29.07.2026

  • 44 защо

    17 1 Отговор

    До коментар #33 от "Иван":

    Имаше един случай на едно летище преди години. Силно надрусан здравеняк, скъса веригите на белезниците, преби двама - трима охранители, но после ...
    Та случая е идентичен. Не мислиш ли?

    07:48 29.07.2026

  • 45 Гориил

    32 2 Отговор
    Дори след като претърпяха катастрофални поражения на бойното поле, украинските хищници в коридорите на властта продължават да крадат стотици милиони евро от вашата финансова помощ.

    Коментиран от #49

    07:49 29.07.2026

  • 46 ТРЪМП Е ТАРИКАТ

    24 1 Отговор
    Дал е на Зеленски от милиарда само нулите.

    07:50 29.07.2026

  • 47 жоро

    30 1 Отговор
    Това са финалните напъни на дрОгаря Зе.
    В момента урежда след военното си съществуване, което е под въпрос, защото го чака командировка в Сибир... пожизнена!

    07:52 29.07.2026

  • 48 Шопо

    23 2 Отговор

    До коментар #3 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
    Просто е.
    Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    08:01 29.07.2026

  • 49 Изненадата приключи

    2 27 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    Украинците бяха изненадани от вероломното нападение на русия. Но всичко приключи! путин разшири НАТО и създаде модерна украинска армия! Факт!

    Коментиран от #98

    08:01 29.07.2026

  • 50 Ха ха ха

    17 3 Отговор
    Да, не е и преминава в ръцете на военните с пълни пълномощия за водене на война. Скоро ще видим.

    08:02 29.07.2026

  • 51 Дедо

    22 5 Отговор
    Халюцинациите на Земенски са невероятни. Щом има кой да му вярва. Но Украйна няма да я бъде

    08:03 29.07.2026

  • 52 русия проскубана Мечка

    6 22 Отговор

    До коментар #41 от "гост":

    Нормалните хора виждат умрелника путин! Света няма да позволи на русия да прави голяма война! Китай забрани на руските Фашисти да говорят за ядрено оръжие!

    Коментиран от #57, #100

    08:04 29.07.2026

  • 53 украинските дронове

    4 22 Отговор

    До коментар #32 от "СЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪПРОС Е":

    руската армия вече е спряна от украинските дронове! Китай забрани на руските нацисти дори да споменават ядреното оръжие!

    08:05 29.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Класикът от Кремъл

    4 19 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, няма бензин по колонките, северно корейците свършват, усеща кончината, върти клечката, гледа уплашено пораженчески

    08:05 29.07.2026

  • 56 Е па това е добре тогава ти си

    17 2 Отговор
    Фащай вокзал и право в Москва и подписвай капитулацията.... да мирне света!!!

    08:07 29.07.2026

  • 57 Дзак

    16 2 Отговор

    До коментар #52 от "русия проскубана Мечка":

    Тръмп използва Зеленски за вътрешно-политически цели!

    08:07 29.07.2026

  • 58 русия Китайска губерния

    4 20 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    Китай има силна процъфтяваща икономика и иска мир и спокойствие. Няма да остави мизерна русия да прави завоевателни войни!

    Коментиран от #64

    08:08 29.07.2026

  • 59 Гориил

    32 5 Отговор
    Какви ще бъдат последиците от заплахата на Европа да открадне руски петрол? Русия обаче отговаря пропорционално на неприятелските действия на ЕС. Руският военноморски флот започна да ескортира руски кораби, за да защитава стратегически товари. Това включва разполагането не само на надводни кораби, но и на подводници и военноморски самолети. Единственото решение за Европа би било пълен отказ да спазва международните стандарти. Точно това направиха Съединените щати например с иранските и венецуелските петролни танкери. Корабите бяха теглени до американските брегове, товарът беше продаден на търг, а приходите бяха върнати в бюджета на САЩ. На хартия целият процес беше представен като внос на същия петрол, който Вашингтон на практика беше забранил. Има обаче съществена разлика между Съединените щати и ЕС: Съединените щати не са ратифицирали Конвенцията на ООН по морско право, което обяснява защо обръщат малко внимание на международните регулаторни стандарти. Брюксел няма такава свобода на действие. В момента случващото се напълно попада под определението за пиратство. Те просто го прикриват с правни оправдания, които при по-внимателно разглеждане се оказват чиста софистика.

    08:08 29.07.2026

  • 60 Ха Честито зеле ски

    23 2 Отговор
    Зеленски бил победител. А нас ни задължават да го съжаляваме за да му помагаме . Насила да го обичаме и заем да вземем за да му дадем и пари и оръжия.
    Защото Хунтата в Киев била воювала за нашата демокрация???

    08:09 29.07.2026

  • 61 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    23 1 Отговор
    Изобщо не чета какво бил казал Зеленски защото съм убеден, че това са лъжи.
    Защо си губите времето с тези примитивни русофобни пропаганди, на мен не ми е ясно, едва ли някой се връзва на тези пpоcтотии.

    08:10 29.07.2026

  • 62 Тоя да се радва, че това не е ФАЩ

    21 1 Отговор
    Ами представяте ли си АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, във Виетнам, Ирак. Либия, Сърбия, Сирия и т.н. където употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
    На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!

    08:11 29.07.2026

  • 63 путин Обречен

    5 21 Отговор
    Великите сили САЩ Англия Китай Турция няма да оставят Одеса на руснаците! СВО се мести в Масква на руска територия! Факт!

    Коментиран от #66

    08:12 29.07.2026

  • 64 Османагич 🇹🇷

    8 5 Отговор

    До коментар #58 от "русия Китайска губерния":

    Източна Румелия си е турски вилает ,само трябва да се оформи официално ,а най подходящ за валия е Пееффски Ефенди .

    08:12 29.07.2026

  • 65 Атлантик

    14 3 Отговор
    Руските войски постепенно пренасочват основните си усилия в посока Славянск и Краматорск и са започнали подготовка за нова кампания с унищожаването на населените места, пише DeepState. Постоянното използване на тежки планиращи бомби КАБ, ракетна артилерия и дронове "Шахед“ срива тези градове със земята. Малки ударни дронове преследват хора и автомобили по улиците и населените места стават все по-опасни за техните жители, отбелязват анализаторите на изданието.

    08:12 29.07.2026

  • 66 Небинарен модерен ляв

    16 2 Отговор

    До коментар #63 от "путин Обречен":

    Чей будут Одеса ,Николаев ,Херсон и Харков ?

    08:14 29.07.2026

  • 67 Последния Софиянец

    3 17 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му продажна.

    08:17 29.07.2026

  • 68 Гоорил

    2 12 Отговор
    Ботокса ще виси от башнята.

    08:17 29.07.2026

  • 69 Комик Сатерик

    16 4 Отговор
    Някоя сутрин , скоро , ще се събудим и ще прочетем че Зеленото човече са го изпарили . Барабар с тюленовата му охрана и кортеж . Колкото и да го пазят , пътува към отвъдното !!

    08:18 29.07.2026

  • 70 Артилерист

    4 13 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара бункерното!

    08:19 29.07.2026

  • 71 В Курск съм

    14 3 Отговор
    Коя серия е сериала? Вече го гледаме няколко години. Единия побеждава Русия всекидневно в продължение на няколко години, след което краде парите и реве за още. Другия побеждава Иран , вече 45 пъти и после се моли за преговори. Сменете сюжета, взе да омръзва.

    Коментиран от #103

    08:20 29.07.2026

  • 72 Вълк

    3 13 Отговор
    Путин рускоубиец

    08:20 29.07.2026

  • 73 Къде е инициативата

    16 4 Отговор
    Някой спомня ли си миналата година по това време?

    Стармър и Макрон щяха да изпращат по 30 000 войника от всяка държава като уж "умиротворителни сили", даже натискаха държавите от източна Европа, включително нас да предоставим войници.

    Какво стана с тези инициативи? Къде са британските, френските, германските, шведските и полските войски в Украйна?

    Всичко, което ви приказват е вятър и мъгла. Изобщо не четете тези "статии" и не си губете времето. Кииф ще бъде руски.

    08:22 29.07.2026

  • 74 Последния софиянец

    11 5 Отговор
    Руски източници вече съвсем открито коментират ,че е паднала забраната за отстрел на ЗеленсъсСки ,явно скоро ще сподели съдбата на Линдзито Греъма .

    Коментиран от #86

    08:22 29.07.2026

  • 75 Гориил

    12 5 Отговор
    Мъртвороденият 21-ви пакет антируски санкции на ЕС няма да окаже реално въздействие върху износа на руски петрол. Ако обаче ЕС реши да систематизира тази практика на кражба, ситуацията може да се тълкува като морска блокада, чието прилагане, според основните принципи на морското право, представлява акт на война. Това би представлявало ескалация на високо ниво, инициирана от Запада. Европа все още не е готова да стигне толкова далеч. Следователно Брюксел ще трябва да ограничи желанието си да се обогатява за сметка на руския петрол.

    08:22 29.07.2026

  • 76 Националист

    3 12 Отговор
    Чудя се докога руснаците ще търпят това недоразумение Путин

    08:22 29.07.2026

  • 77 Раша губи войната

    23 11 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    по абсолютно всички важни показатели ...

    08:25 29.07.2026

  • 78 Ха ха ха

    24 14 Отговор
    Никой в Русия вече не вярва в победата на Кремълския режим

    Коментиран от #85, #87

    08:25 29.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Икономист

    13 16 Отговор
    Изгоряха💥💥💥 инвестициите за 2£ млрд.на малобританците в Одеса ,ще пият една студена вода явно .

    08:26 29.07.2026

  • 81 Гоорил

    5 13 Отговор

    До коментар #79 от "Последния Софиянец":

    До есента ботокса ще го положат в мавзолея, мога са се обзаложа с теб, на по едно шкембе и бира! Тогава ще е края и на рублен боташович.

    08:27 29.07.2026

  • 82 Лили

    4 13 Отговор
    Вече има план на изборите Путин да бъде победен и после ликвидиран а РУСИЯ да се върне по пътя на Елцин

    Коментиран от #89

    08:27 29.07.2026

  • 83 Няма край руският поzор!

    3 14 Отговор
    Няма!

    08:27 29.07.2026

  • 84 хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Иван":

    малка, малка, колко да е малка? 603 000 квкм, втора след Русия...

    08:28 29.07.2026

  • 85 Ху ху ху

    12 3 Отговор

    До коментар #78 от "Ха ха ха":

    Руснаците, ша знайш, вярват каквото им кажат българските жълтoпаветни тpoлове, те по цял ден четат български сайтове и чакат с нетърпение какво ще напишат впиянчeните дъpти рyсофоби.

    08:28 29.07.2026

  • 86 Дзак

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "Последния софиянец":

    Нека опитат!

    08:29 29.07.2026

  • 87 Сатана Z

    4 10 Отговор

    До коментар #78 от "Ха ха ха":

    Само копейките още бълнуват за победи!

    08:29 29.07.2026

  • 88 СЛОНА

    3 2 Отговор
    А ВЪВ НОВИТЕ ОРЪЖИЯ ДЕТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕТО НА НЯКОИ ГРАДОВЕ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА.

    08:30 29.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Българин

    2 11 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    08:31 29.07.2026

  • 91 Ам на кой бе наркоман

    12 4 Отговор
    смрадлив? Путин и Русия владеят положението и нямате спасение укронаzzистите. Как сказал Путин в ответ на мужик, которы сказал продолжат смелее, а он ответил ещо смелее. Което означава, че ще има удари по тези, които предоставят оръжие и развед данни на укропонаzzистите. А, за ракетите Пейтриът ша има да чакаш кога prъcне гугутка тогава и ша получиш. Няма да има WCкрайна и теб за да ги получите. Краварите нямат за тях, та камо ли за вас, а и с производство на 80 бр.росети за година не ви виждам какво ша направите, при положение, че използвате 80 за няма и месец. Краварите думаха своите за 3 седмици а бяха 1200 броя. Сега рижавия ветропоказател пак крака споразумение и преговори с иранците щот нема с кво да пуца. Нощес в Йордания, иранците са направили на русенско варено краварска база барабар с командния център.

    Коментиран от #93, #95, #108

    08:32 29.07.2026

  • 92 000

    6 2 Отговор
    Простите европейци плащат на сащ за война, от която европейските капитали бягат към китай и сащ, а европа плаща три пъти повече от американския и китайския бизнес за руски ресурси. ЕВРОПА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ПРЕСТЪПНИЦИ.

    08:37 29.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Тити на Кака

    6 3 Отговор
    След това могъщо заявление Зеленски е свирил на пиано.
    Всички са останали очаровани!

    08:41 29.07.2026

  • 97 Русодебил

    3 6 Отговор
    Нема по голем дебил от русодебила.

    Коментиран от #107

    08:41 29.07.2026

  • 98 Да много е модерна,

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Изненадата приключи":

    обречена е в бели гумени чували и стои в рефпижепаторите дълбоко замразена или по полетата гниеща на тор.

    08:41 29.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Българин

    5 3 Отговор
    Тръмп се подиграва на Зелю и той взе,че повярва.Блажени са верующите.Ах,ах,ах....

    08:45 29.07.2026

  • 102 ?????

    4 2 Отговор
    А кво да каже горкия?
    Че са му блокирали морето ли?

    08:49 29.07.2026

  • 103 Прекалено са тъпи,

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "В Курск съм":

    за да измислят нов, то и филмите им са такива, но тъпото овче стадо ги гледа и ги боготвори.

    08:49 29.07.2026

  • 104 ХиХи

    2 3 Отговор
    Вече е в ръцете на зеля ама най дългия

    08:52 29.07.2026

  • 105 Механик

    4 2 Отговор
    Слава Украине!

    08:53 29.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Има, в

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Русодебил":

    твое лице и другите като теб.

    08:54 29.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Мишел

    2 1 Отговор
    Изявления на две пътечки.

    Коментиран от #110, #113

    08:58 29.07.2026

  • 110 Не философствай

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Мишел":

    Рашка е в напреднал стадий на разлагане.

    09:01 29.07.2026

  • 111 Тигре Тигре

    5 2 Отговор
    От една седмица насам руснаците вече ползват и нов вариант на Искандер със специална бункеропробиваща глава ,очаквайте още препечени натовски "съветници "в най скоро време .

    09:01 29.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Аз помня

    3 5 Отговор

    До коментар #109 от "Мишел":

    Голям позор за Путин, ако някакъв наркоман и клоун го върти на синджир вече 5 години. Това не бяха кълнане, как за 3 дни Киев пада, как Берлин за 2 седмици, че чак на Атлантика за месец-два, щели да си мият краката в Ламанша, Париж, Рим, Лисабон. Добре помня, какво всичко се приказваше от определени лица последните 26-27 години, откакто Путин е цар на Русия.

    Коментиран от #122

    09:05 29.07.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Щом Путлрр

    4 5 Отговор
    опря до севернокорейците и до КЕЧА на фронта, значи работата е зле!

    Московийката закъсва!
    Сега ще наложат жестоки санкции на държави и компании, кото купуват москалски горива и Путлрр съвсем ще закъса.

    09:06 29.07.2026

  • 117 Пушек от лулата на Шамана

    2 2 Отговор
    Зеле каза,зеле каза..
    Съпругът на Елена каза , че ще се окъпе на плажа в Крим . И така вече четири години си държи на думата.

    09:06 29.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Инициативата

    1 3 Отговор
    Руските войски са на 5км от крепостите Славянск и Краматорск. След тяхното падане до нова година, като домино ще падат всички големи украински градове начело с Кииф, като много урки ще се изнесат заради студа и липсата на ток. Паралелно с това ще падне и Одеса.
    Никой не се интересува от думите на един наркоман.

    09:15 29.07.2026

  • 122 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "Аз помня":

    Точен сте господине ✌️.От руснак войник не става!Там е проблема.

    09:15 29.07.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 За денонощието ☝️

    7 0 Отговор
    Живата сила на агресора е намаляла с още 1310 военнослужещи. Силите за отбрана отчитат значителни материални загуби за противника, сред които се открояват мащабният брой от 1468 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата и 331 единици автомобилна техника и цистерни с гориво. В хода на тежките позиционни боеве на терен са поразени и десетки единици тежко въоръжение и специализирани системи, включително 60 артилерийски системи, 6 бронирани бойни машини, 9 наземни роботизирани комплекса, 3 реактивни системи за залпов огън, 2 единици специална техника, 2 системи за противовъздушна отбрана, както и 1 танк.

    09:18 29.07.2026

  • 125 Тежка нощ за Московийката

    3 0 Отговор
    Поредна нощ на огън и разрушения за най-голямата руска верига за онлайн търговия Wildberries - нов неин склад беше ударен от украински далекобойни дронове. Този път обектът се намира в Рязанска област - видеокадри и снимки от мястото на събитието показват, че ударът е бил отново много тежък.

    Пожарът е възникнал в сортировъчно съоръжение на Wildberries. То се намира в индустриалния парк Рязан близо до село Тюшево. Друго име на това сортировъчно съоръжение е "Рязан: Тюшевская". Веднага след този удар Wildberries официално обяви временни ограничения върху дейността си, свързана с ударения обект

    Губернаторът на Рязанска област Павел Малков потвърди за удара, като в официално съобщение в Телеграм написа, че имало "пожар в индустриална зона", както и че шестима души са ранени.

    09:21 29.07.2026

  • 126 Бай винету

    0 3 Отговор
    Наистина ли някой мисли,ружия паток ще му даде на тоя патент :)))))) Тоя краде всичко и което не може продава. Повече от половината оръжие което му дават го препродава. Вероятно и с парите е така. И вавки нормлаен се доцеща,че той не иска да спре тази война. Защо ли :)))) ами защото и с него е свършено. Това е най-голямата пародия на целич авят-някакъв който не е нищо от повече от 2 години бива посрещан като..... президент :))))

    Коментиран от #128

    09:23 29.07.2026

  • 127 Гори и рафинерията в Рязан.

    2 0 Отговор
    И Таганрог, руско пристанище на Азовско море, също понесе поражения след украинска въздушна атака. Според кмета на града Светлана Камбулова, която публикува официално съобщение в канала си в Телеграм, има щети по "две промишлени предприятия", както и "сградата на Машинния колеж". Камбулова добавя, че удари е имало и в два жилищни блока, както и в частен имот, а щети е понесла и "детска градина № 17". "Всички аварийни служби са на място и продължават работата си по отстраняване на последиците от въздушния удар", добавя тя. Кметицата казва, че има един загинал и трима ранени.


    "Жена беше убита, а мъж беше ранен, след като отломки от ракета паднаха върху жилищен блок", добавя губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в официалния си канал в Телеграм. Чия ракета, след като Украйна използва в огромен процент от случаите при въздушните си атаки само дронове - дали е ракета от руската ПВО? "Около шест дузини безпилотни летателни апарати и ракети бяха унищожени в градовете Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтински и четири района на областта – Тарасовски, Каменски, Октябрьски (Селски), Матвеево-Кургански и Таганрогския залив. Отломки от безпилотни летателни апарати са открити и на територията на промишлени предприятия и морско пристанище. Няма пожари. Няма пострадали", казва още Слюсар, с което смекчава версията на Камбулова за щети.


    И друго интересно е, че откакто руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна, Камбулова редовно оп

    09:27 29.07.2026

  • 128 Нищо не бил,

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "Бай винету":

    ама вече пета година ви скрива шапката на руските крепостници, хахаха!

    Станахте за смях и за подигравки!

    09:29 29.07.2026

  • 129 наблюдател

    0 0 Отговор
    Клоунът отиде да моли да отворят пристанището на Одеса.Тик-токаджията е и голям селфаджия.с две думи -крадлив клоун и американците го знаят много добре.Но нали е наше куче...

    09:54 29.07.2026