Зеленски каза във Вашингтон, че "инициативата вече не е в ръцете на Путин“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз", че "инициативата вече не е в ръцете на (президента на Русия Владимир) Путин“ във войната в Украйна, предаде БТА.
"Путин губи 30 000 от войниците си на месец. (...) Това са много загуби, но той не иска да спре тази война“, добави той в интервюто в рамките на визитата си във Вашингтон, където бе приет в Белия дом от американския държавен глава Доналд Тръмп и присъства на погребението на сенатор Линдзи Греъм, отявлен поддръжник на Киев.
По повод задвижения от Сената на САЩ широкообхватен законопроект в памет на Греъм за енергийни санкции срещу Русия Зеленски каза пред Укринформ, че този законопроект представлява силна подкрепа за Украйна и изпраща важно послание на Европа.
Законпроектът е изключително важен за възпрепятстването на финансирането на руската война в Украйна, допълни той.
“На първо място ние сме много благодарни на сенаторите за дебата. Обсъдихме в детайли как да се помогне на Украйна. Много сме благодарни - този законопроект е изключително важен. Важен е натискът, който се оказва върху Русия със санкциите", посочи украинският държавен глава, който се срещна с американски сенатори.
“Въпросът не е само в парите, не е просто в лишаването на Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украйна и в осигуряването на подкрепа за нашия народ", отбеляза Зеленски, добавяйки: "Надявам се с Божията помощ да постигнем положителен резултат".
Президентът на Украйна заяви, че по време на срещата им в Белия дом Тръмп се е съгласил да предостави на Украйна лиценз за производство на американските противоракетни системи "Пейтриът", предаде Ройтерс.
"Той прие да ни даде лиценз, а след това имах среща с представители на фирми производители, много мощни военни компании от САЩ. Надявам се, че ще реализираме съвместното производство", каза украинският президент за "Фокс Нюз".
Междувременно Тръмп на свой ред заяви, че разговорите му със Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били позитивни, след като това бе обявено от говорителката на Белия дом Карълайн Левит.
В отделни публикации в социалната си мрежа Трут соушъл американският държавен глава посочи, че е обсъдил с двамата различни въпроси, без обаче да навлиза в подробности. "Имах много добра среща. Както се предполага, много важни въпроси бяха обсъдени", написа той по повод срещата с Нетаняху. "Обсъдени бяха много неща. Срещата премина много добре" бе коментарът на Тръмп за разговора му със Зеленски. Нетаняху също присъства на поклонението пред тленните останки на Греъм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смях
Коментиран от #4
07:07 29.07.2026
2 Хм.....
Зелю става толкова смел, че ще посмее да репликира дори Зельонска, без да му мисли за лепенките, които ще му потрябват...
07:08 29.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хахаха
До коментар #1 от "Смях":Наистина, голям смях. Работата се закучи и от блиц операция, се превърна в 5 годишна абасрация, която ще доведе до разпад на Мордор
Коментиран от #12
07:10 29.07.2026
5 Дааааа
Еми ще я бомбят и още как.
07:11 29.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гориил
07:13 29.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ДОНИ ИЗКОПА ЛИ ВЕЧЕ
07:14 29.07.2026
11 защо
""Надявам се с Божията помощ да постигнем положителен резултат"
:) :)
Коментиран от #28
07:14 29.07.2026
12 анонимен
До коментар #4 от "Хахаха":Сутринта е особено подходящо време за хапчета. Въпреки че за теб вероятно е безпредметно...
07:15 29.07.2026
13 Димитър
07:15 29.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Някой си
07:18 29.07.2026
17 ЗЕЛЕНИЯ Е ВЗЕЛ ОТ ДОНИ
07:18 29.07.2026
18 Вашето мнение
07:18 29.07.2026
19 Когато е в
07:18 29.07.2026
20 Гориил
Коментиран от #26, #58, #77
07:20 29.07.2026
21 Роджър Уотърс
„Често казвам на хората: „Знаете ли кои са руснаците? Те спечелиха Втората световна война (и 25 милиона от тях загинаха!), спасявайки света за нас. А вие искате да се биете с тях?“
Съоснователят на Pink Floyd, в разговор с водещия на RT Рик Санчес, отбеляза, че лидерите на ЕС „дрънкат с оръжия срещу Русия“.
07:22 29.07.2026
22 тая среща прилича на
07:24 29.07.2026
23 Коментар
Коментиран от #40
07:25 29.07.2026
24 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
07:27 29.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 точка
До коментар #11 от "защо":Зеления на рогатият се кланя. Той е негов бог , но не и наш. То впрочем и запада на него се кланя.
07:30 29.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЗЕЛЕНА ИНИЦИАТИВА
-25% територия
ЗАСЕГА!
07:31 29.07.2026
32 СЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪПРОС Е
Коментиран от #53
07:32 29.07.2026
33 Иван
Коментиран от #36, #42, #44, #84
07:33 29.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЗЕЛЕНСКИ ВЗЕМА ИНИЦИАТИВАТА
07:39 29.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Артилерист
07:42 29.07.2026
38 Марче , събуди ли се
07:43 29.07.2026
39 Някой
07:43 29.07.2026
40 Само питам
До коментар #23 от "Коментар":Путлера дедо ти ли беше или баба ти ?
07:44 29.07.2026
41 гост
Коментиран от #52
07:45 29.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 забавно е
07:46 29.07.2026
44 защо
До коментар #33 от "Иван":Имаше един случай на едно летище преди години. Силно надрусан здравеняк, скъса веригите на белезниците, преби двама - трима охранители, но после ...
Та случая е идентичен. Не мислиш ли?
07:48 29.07.2026
45 Гориил
Коментиран от #49
07:49 29.07.2026
46 ТРЪМП Е ТАРИКАТ
07:50 29.07.2026
47 жоро
В момента урежда след военното си съществуване, което е под въпрос, защото го чака командировка в Сибир... пожизнена!
07:52 29.07.2026
48 Шопо
До коментар #3 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
Просто е.
Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
08:01 29.07.2026
49 Изненадата приключи
До коментар #45 от "Гориил":Украинците бяха изненадани от вероломното нападение на русия. Но всичко приключи! путин разшири НАТО и създаде модерна украинска армия! Факт!
Коментиран от #98
08:01 29.07.2026
50 Ха ха ха
08:02 29.07.2026
51 Дедо
08:03 29.07.2026
52 русия проскубана Мечка
До коментар #41 от "гост":Нормалните хора виждат умрелника путин! Света няма да позволи на русия да прави голяма война! Китай забрани на руските Фашисти да говорят за ядрено оръжие!
Коментиран от #57, #100
08:04 29.07.2026
53 украинските дронове
До коментар #32 от "СЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪПРОС Е":руската армия вече е спряна от украинските дронове! Китай забрани на руските нацисти дори да споменават ядреното оръжие!
08:05 29.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Класикът от Кремъл
08:05 29.07.2026
56 Е па това е добре тогава ти си
08:07 29.07.2026
57 Дзак
До коментар #52 от "русия проскубана Мечка":Тръмп използва Зеленски за вътрешно-политически цели!
08:07 29.07.2026
58 русия Китайска губерния
До коментар #20 от "Гориил":Китай има силна процъфтяваща икономика и иска мир и спокойствие. Няма да остави мизерна русия да прави завоевателни войни!
Коментиран от #64
08:08 29.07.2026
59 Гориил
08:08 29.07.2026
60 Ха Честито зеле ски
Защото Хунтата в Киев била воювала за нашата демокрация???
08:09 29.07.2026
61 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Защо си губите времето с тези примитивни русофобни пропаганди, на мен не ми е ясно, едва ли някой се връзва на тези пpоcтотии.
08:10 29.07.2026
62 Тоя да се радва, че това не е ФАЩ
На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!
08:11 29.07.2026
63 путин Обречен
Коментиран от #66
08:12 29.07.2026
64 Османагич 🇹🇷
До коментар #58 от "русия Китайска губерния":Източна Румелия си е турски вилает ,само трябва да се оформи официално ,а най подходящ за валия е Пееффски Ефенди .
08:12 29.07.2026
65 Атлантик
08:12 29.07.2026
66 Небинарен модерен ляв
До коментар #63 от "путин Обречен":Чей будут Одеса ,Николаев ,Херсон и Харков ?
08:14 29.07.2026
67 Последния Софиянец
08:17 29.07.2026
68 Гоорил
08:17 29.07.2026
69 Комик Сатерик
08:18 29.07.2026
70 Артилерист
08:19 29.07.2026
71 В Курск съм
Коментиран от #103
08:20 29.07.2026
72 Вълк
08:20 29.07.2026
73 Къде е инициативата
Стармър и Макрон щяха да изпращат по 30 000 войника от всяка държава като уж "умиротворителни сили", даже натискаха държавите от източна Европа, включително нас да предоставим войници.
Какво стана с тези инициативи? Къде са британските, френските, германските, шведските и полските войски в Украйна?
Всичко, което ви приказват е вятър и мъгла. Изобщо не четете тези "статии" и не си губете времето. Кииф ще бъде руски.
08:22 29.07.2026
74 Последния софиянец
Коментиран от #86
08:22 29.07.2026
75 Гориил
08:22 29.07.2026
76 Националист
08:22 29.07.2026
77 Раша губи войната
До коментар #20 от "Гориил":по абсолютно всички важни показатели ...
08:25 29.07.2026
78 Ха ха ха
Коментиран от #85, #87
08:25 29.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Икономист
08:26 29.07.2026
81 Гоорил
До коментар #79 от "Последния Софиянец":До есента ботокса ще го положат в мавзолея, мога са се обзаложа с теб, на по едно шкембе и бира! Тогава ще е края и на рублен боташович.
08:27 29.07.2026
82 Лили
Коментиран от #89
08:27 29.07.2026
83 Няма край руският поzор!
08:27 29.07.2026
84 хахаха
До коментар #33 от "Иван":малка, малка, колко да е малка? 603 000 квкм, втора след Русия...
08:28 29.07.2026
85 Ху ху ху
До коментар #78 от "Ха ха ха":Руснаците, ша знайш, вярват каквото им кажат българските жълтoпаветни тpoлове, те по цял ден четат български сайтове и чакат с нетърпение какво ще напишат впиянчeните дъpти рyсофоби.
08:28 29.07.2026
86 Дзак
До коментар #74 от "Последния софиянец":Нека опитат!
08:29 29.07.2026
87 Сатана Z
До коментар #78 от "Ха ха ха":Само копейките още бълнуват за победи!
08:29 29.07.2026
88 СЛОНА
08:30 29.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Българин
08:31 29.07.2026
91 Ам на кой бе наркоман
Коментиран от #93, #95, #108
08:32 29.07.2026
92 000
08:37 29.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Тити на Кака
Всички са останали очаровани!
08:41 29.07.2026
97 Русодебил
Коментиран от #107
08:41 29.07.2026
98 Да много е модерна,
До коментар #49 от "Изненадата приключи":обречена е в бели гумени чували и стои в рефпижепаторите дълбоко замразена или по полетата гниеща на тор.
08:41 29.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Българин
08:45 29.07.2026
102 ?????
Че са му блокирали морето ли?
08:49 29.07.2026
103 Прекалено са тъпи,
До коментар #71 от "В Курск съм":за да измислят нов, то и филмите им са такива, но тъпото овче стадо ги гледа и ги боготвори.
08:49 29.07.2026
104 ХиХи
08:52 29.07.2026
105 Механик
08:53 29.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Има, в
До коментар #97 от "Русодебил":твое лице и другите като теб.
08:54 29.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Мишел
Коментиран от #110, #113
08:58 29.07.2026
110 Не философствай
До коментар #109 от "Мишел":Рашка е в напреднал стадий на разлагане.
09:01 29.07.2026
111 Тигре Тигре
09:01 29.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Аз помня
До коментар #109 от "Мишел":Голям позор за Путин, ако някакъв наркоман и клоун го върти на синджир вече 5 години. Това не бяха кълнане, как за 3 дни Киев пада, как Берлин за 2 седмици, че чак на Атлантика за месец-два, щели да си мият краката в Ламанша, Париж, Рим, Лисабон. Добре помня, какво всичко се приказваше от определени лица последните 26-27 години, откакто Путин е цар на Русия.
Коментиран от #122
09:05 29.07.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Щом Путлрр
Московийката закъсва!
Сега ще наложат жестоки санкции на държави и компании, кото купуват москалски горива и Путлрр съвсем ще закъса.
09:06 29.07.2026
117 Пушек от лулата на Шамана
Съпругът на Елена каза , че ще се окъпе на плажа в Крим . И така вече четири години си държи на думата.
09:06 29.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Инициативата
Никой не се интересува от думите на един наркоман.
09:15 29.07.2026
122 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #113 от "Аз помня":Точен сте господине ✌️.От руснак войник не става!Там е проблема.
09:15 29.07.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 За денонощието ☝️
09:18 29.07.2026
125 Тежка нощ за Московийката
Пожарът е възникнал в сортировъчно съоръжение на Wildberries. То се намира в индустриалния парк Рязан близо до село Тюшево. Друго име на това сортировъчно съоръжение е "Рязан: Тюшевская". Веднага след този удар Wildberries официално обяви временни ограничения върху дейността си, свързана с ударения обект
Губернаторът на Рязанска област Павел Малков потвърди за удара, като в официално съобщение в Телеграм написа, че имало "пожар в индустриална зона", както и че шестима души са ранени.
09:21 29.07.2026
126 Бай винету
Коментиран от #128
09:23 29.07.2026
127 Гори и рафинерията в Рязан.
"Жена беше убита, а мъж беше ранен, след като отломки от ракета паднаха върху жилищен блок", добавя губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в официалния си канал в Телеграм. Чия ракета, след като Украйна използва в огромен процент от случаите при въздушните си атаки само дронове - дали е ракета от руската ПВО? "Около шест дузини безпилотни летателни апарати и ракети бяха унищожени в градовете Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтински и четири района на областта – Тарасовски, Каменски, Октябрьски (Селски), Матвеево-Кургански и Таганрогския залив. Отломки от безпилотни летателни апарати са открити и на територията на промишлени предприятия и морско пристанище. Няма пожари. Няма пострадали", казва още Слюсар, с което смекчава версията на Камбулова за щети.
И друго интересно е, че откакто руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна, Камбулова редовно оп
09:27 29.07.2026
128 Нищо не бил,
До коментар #126 от "Бай винету":ама вече пета година ви скрива шапката на руските крепостници, хахаха!
Станахте за смях и за подигравки!
09:29 29.07.2026
129 наблюдател
09:54 29.07.2026