Антон Кутев: Време е за жена президент

Депутатът от „Прогресивна България“ и председател на парламентарната комисия по култура и медии Антон Кутев обяви подкрепата на политическата формация за евентуална президентска кандидатура на настоящия вицепрезидент Илияна Йотова. В интервю за „24 часа“ тази сряда бившият говорител на служебните кабинети очерта визията на управляващите за предстоящия вот, предстоящото орязване на заплатите в държавните бордове и плановете за съдебна реформа.

Според Антон Кутев настоящият политически момент е подходящ страната да избере жена за държавен глава. Той определи Илияна Йотова като завършен политик с ясна визия за българската и европейската политика.

„Сега е моментът, в който българинът може да избере жена и това е една много сериозна крачка за всички в България. Илияна Йотова е един от най-подготвените ни политици“, посочи депутатът пред изданието.

По думите му, кандидатурата на Йотова има потенциал да обедини лявото пространство, но за краен успех ще е необходима по-широка подкрепа. Относно профила на бъдещия вицепрезидент, Кутев смята, че решаващата дума трябва да е на президента Румен Радев, чийто авторитет е донесъл на „Прогресивна България“ 131 депутатски места. Според него идеалният кандидат за вицепрезидент трябва да допълва влиянието на Йотова, като може да бъде привлечен от научните среди или бизнеса.

Един от основните приоритети на мнозинството е ограничаването на възнагражденията в държавните дружества. Кутев разкрива, че се подготвят промени, които драстично ще намалят доходите в бордовете.

„Опашката е, защото взимат по 14 000 евро заплата. Когато станат на 6000, което ще се случи в огромната им част, вече опашката няма да е такава“, обясни той. Принципът, който ще се следва, е членовете на тези структури да не получават повече от министър-председателя, но същевременно възнагражденията им да останат конкурентни на частния сектор, за да се избегне изтичането на кадри.

Депутатът не скри очакванията си за обществено недоволство през предстоящата зима заради поскъпването на живота и високите сметки. Той уточни, че приетият през юли бюджет е бил компромисен вариант, а реалните икономически мерки на новата власт ще залегнат в следващата финансова рамка. Целта е дефицитът, който в момента е 5,7%, да бъде допълнително ограничен, за да се спре нарастването на държавния дълг.

До края на годината фокусът на управлението ще падне върху съдебната реформа, включително промени около фигурата на главния прокурор, Висшия съдебен съвет и инспектората. Според Кутев превенцията е главната функция на правосъдната система и държавата трябва да си върне контрола, отнемайки влиянието на фигури, които в момента въздействат чрез финансови средства и компромати.

В качеството си на председател на медийната комисия, Кутев лансира и идея за създаване на нов медиен фонд. Целта е да се гарантира устойчиво финансиране на обществените медии чрез фиксиран процент от брутния вътрешен продукт (БВП). Фондът би позволил и на частните медии да кандидатстват на проектен принцип за финансиране на предавания с обществена функция – например детски, културни или некомерсиални формати, които иначе не са икономически рентабилни.

На критиките за липса на комуникационна стратегия и зачестилите гафове на представители на формацията, Кутев отговори, че „Прогресивна България“ е подложена на ожесточена съпротива заради опитите си да разгради модела на предишното управление. Той даде за пример спирането на обществена поръчка за мантинели за над 1 милиард, както и разкритията за милиони в регионалното министерство.