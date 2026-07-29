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Антон Кутев: Време е за жена президент

Антон Кутев: Време е за жена президент

29 Юли, 2026 13:11 522 29

  • антон кутев-
  • илияна йотова-
  • президент

Илияна Йотова е един от най-подготвените ни политици

Антон Кутев: Време е за жена президент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Прогресивна България“ и председател на парламентарната комисия по култура и медии Антон Кутев обяви подкрепата на политическата формация за евентуална президентска кандидатура на настоящия вицепрезидент Илияна Йотова. В интервю за „24 часа“ тази сряда бившият говорител на служебните кабинети очерта визията на управляващите за предстоящия вот, предстоящото орязване на заплатите в държавните бордове и плановете за съдебна реформа.

Според Антон Кутев настоящият политически момент е подходящ страната да избере жена за държавен глава. Той определи Илияна Йотова като завършен политик с ясна визия за българската и европейската политика.

„Сега е моментът, в който българинът може да избере жена и това е една много сериозна крачка за всички в България. Илияна Йотова е един от най-подготвените ни политици“, посочи депутатът пред изданието.

По думите му, кандидатурата на Йотова има потенциал да обедини лявото пространство, но за краен успех ще е необходима по-широка подкрепа. Относно профила на бъдещия вицепрезидент, Кутев смята, че решаващата дума трябва да е на президента Румен Радев, чийто авторитет е донесъл на „Прогресивна България“ 131 депутатски места. Според него идеалният кандидат за вицепрезидент трябва да допълва влиянието на Йотова, като може да бъде привлечен от научните среди или бизнеса.

Един от основните приоритети на мнозинството е ограничаването на възнагражденията в държавните дружества. Кутев разкрива, че се подготвят промени, които драстично ще намалят доходите в бордовете.

„Опашката е, защото взимат по 14 000 евро заплата. Когато станат на 6000, което ще се случи в огромната им част, вече опашката няма да е такава“, обясни той. Принципът, който ще се следва, е членовете на тези структури да не получават повече от министър-председателя, но същевременно възнагражденията им да останат конкурентни на частния сектор, за да се избегне изтичането на кадри.

Депутатът не скри очакванията си за обществено недоволство през предстоящата зима заради поскъпването на живота и високите сметки. Той уточни, че приетият през юли бюджет е бил компромисен вариант, а реалните икономически мерки на новата власт ще залегнат в следващата финансова рамка. Целта е дефицитът, който в момента е 5,7%, да бъде допълнително ограничен, за да се спре нарастването на държавния дълг.

До края на годината фокусът на управлението ще падне върху съдебната реформа, включително промени около фигурата на главния прокурор, Висшия съдебен съвет и инспектората. Според Кутев превенцията е главната функция на правосъдната система и държавата трябва да си върне контрола, отнемайки влиянието на фигури, които в момента въздействат чрез финансови средства и компромати.

В качеството си на председател на медийната комисия, Кутев лансира и идея за създаване на нов медиен фонд. Целта е да се гарантира устойчиво финансиране на обществените медии чрез фиксиран процент от брутния вътрешен продукт (БВП). Фондът би позволил и на частните медии да кандидатстват на проектен принцип за финансиране на предавания с обществена функция – например детски, културни или некомерсиални формати, които иначе не са икономически рентабилни.

На критиките за липса на комуникационна стратегия и зачестилите гафове на представители на формацията, Кутев отговори, че „Прогресивна България“ е подложена на ожесточена съпротива заради опитите си да разгради модела на предишното управление. Той даде за пример спирането на обществена поръчка за мантинели за над 1 милиард, както и разкритията за милиони в регионалното министерство.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веселяка

    19 2 Отговор
    Предпочитам да е Луна 🤪 ако пак се кандидатира ще гласувам за нея 😆 ей така само за майтапа 😂 иначе ми е все тая 🤣

    13:13 29.07.2026

  • 2 Що Не Назначиш !

    20 1 Отговор
    Цял Харем ?

    13:13 29.07.2026

  • 3 Кутев

    25 0 Отговор
    Трябва да е жена, ако ще и най-тъпата да е!

    13:13 29.07.2026

  • 4 хаха

    24 0 Отговор
    Като започнат да носят същата отговорност при мобилизация може и да си помисля.

    Жена щяла да командва армия ...аха сигурно. Само привилегии, без задължения а?

    13:15 29.07.2026

  • 5 Кутев

    24 6 Отговор
    може жена, но да не е Йотова, свързана с Любен Гоцев, Решетников, мракобесната БКП, БСП и регресивна България. Добър президент ни била професор Екатерина Михайлова - конституционалист .

    Коментиран от #13

    13:17 29.07.2026

  • 6 Луна

    25 0 Отговор
    Готова съм, Кутьо! И ще ви изчистя висчки дърти комуняги до един!

    13:18 29.07.2026

  • 7 Реалист

    14 1 Отговор
    Щом е алкохоличка може!

    13:19 29.07.2026

  • 8 гост

    13 0 Отговор
    Подлизурко,има мишин на коленете...

    13:19 29.07.2026

  • 9 Кутьови

    17 0 Отговор
    тъпани ! Нали мъжете и жените са равнопоставени , бе , що полът има нужда да се споменава ? Има некадърни мъже , има некадърни жени , другарина ! Де хукна да промиваш мозъци ?

    13:20 29.07.2026

  • 10 Герги

    19 0 Отговор
    На всичко е готов този,само да е под светлината на прожекторите...

    13:21 29.07.2026

  • 11 чудесно

    19 3 Отговор
    Асен Василев Президент!

    13:22 29.07.2026

  • 12 време е за затвор

    15 0 Отговор
    регресивна пасмина от метастази на дс-та и зкпч-та!

    13:23 29.07.2026

  • 13 Кристалина Георгиева президент!

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "Кутев":

    Единствената която ще обедини цялата прогресивна общественост в България. (без машините)

    Коментиран от #15

    13:24 29.07.2026

  • 14 защо?

    19 0 Отговор
    защо да е време за жена? тя с гениталиите си ли ще работи?

    13:24 29.07.2026

  • 15 Не Кристалина,

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кристалина Георгиева президент!":

    а Сталинка.

    13:26 29.07.2026

  • 16 Иван Пловдивски

    16 0 Отговор
    Госпожа Йотова няма да може да се "еманципира" от Радев и ще си остане един вицепрезидент-президент, който ще защитава "прогресивните" партийните интереси, а няма да е надпортиен президент.

    13:28 29.07.2026

  • 17 НАЙ-ПОДХОДЯЩА Е

    5 3 Отговор
    Темерута Петкова.
    То визия,интелект...

    13:28 29.07.2026

  • 18 на 25 октомври избори две в едно

    16 0 Отговор
    за президент и парламент!

    13:29 29.07.2026

  • 19 Значи

    9 0 Отговор
    ще фъгаме на Луна!

    13:29 29.07.2026

  • 20 коко

    6 0 Отговор
    Май е време за президент педко, кандидати много... Прекрасно си въртят задните части ту на Изток,ту на Запад.

    13:33 29.07.2026

  • 21 Хмм

    8 0 Отговор
    една година стига

    13:33 29.07.2026

  • 22 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Е, нали вече имаме. ;)
    Защо да е време?

    13:33 29.07.2026

  • 23 Така ли бе, Кутевия?

    7 0 Отговор
    Че защо да е време Бългаиря да има президент - жена?! 10 години имахме президент от твоята престъпна и кървава БКП, свирепия агент и доносник на ДС - Гоце Първанов? Ти какво лошо ведя в агент Гоце Първанов, чие не искаш отново мъж президент? А в лицето на фатмака, селяндурина от Славяново, толкова прононсиран кремълски лакей, агент и подлога на чудовището Путин! Ами, да, прав си, победата на червената и в червата близка другарка на Митю Гестапото на сиврепия Любен Гоцев от ДС означава трети мандат за Фтамака ,което вече е много опасно за всички нас, за България и за ЕС! И виж какво, Кутевия, явно не спиш сопокйно и нещо гризе съвестта ти, ако имаш такава! Защото торбите под очите ти са с големината на торбите, в които Мутрата Боко Тиквата беше прибрал стотиците милиони, откраднати от "асфалта" на "магистралите му"! Все пак, Бако Тиквата ви е ортак, нали?!

    13:37 29.07.2026

  • 24 Цар коко

    7 0 Отговор
    Ша прайме Азис Президент,на него ша фъргаме,да знайте, много кибабчи и кючек ша има в Руменистан.

    13:37 29.07.2026

  • 25 Янко

    7 0 Отговор
    За президенти сме имали жабата коня гоце пастирката чорапа защо сега да не е мис Пиги.

    13:40 29.07.2026

  • 26 Време е

    7 0 Отговор
    за Оставка! Кутки, мутки, таваришутки изчезвайте

    13:42 29.07.2026

  • 27 холивудски продуцент

    1 1 Отговор
    Да сме в крак с времето ни трябва жена, с нетрадиционна сексуална ориентация и по възможност мургава. Според ИИ, фолк-певицата Роксана е фаворит по тези критерии. Иначе ако ще търсим бяла жена, то леля Асена би могла да обедини дясното политическо пространство. Отговаря на другите критерии и има опит в политиката.

    13:46 29.07.2026

  • 28 Ни чул, ни видял

    0 0 Отговор
    Най много зависи на какво мнение са избиртелите, а не политиците.

    13:51 29.07.2026

  • 29 Тони

    0 0 Отговор
    ще се кандидатира?

    13:54 29.07.2026

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