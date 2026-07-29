Антон Кутев: Време е за жена президент

Депутатът от „Прогресивна България“ и председател на парламентарната комисия по култура и медии Антон Кутев обяви подкрепата на политическата формация за евентуална президентска кандидатура на настоящия вицепрезидент Илияна Йотова. В интервю за „24 часа“ тази сряда бившият говорител на служебните кабинети очерта визията на управляващите за предстоящия вот, предстоящото орязване на заплатите в държавните бордове и плановете за съдебна реформа.
Според Антон Кутев настоящият политически момент е подходящ страната да избере жена за държавен глава. Той определи Илияна Йотова като завършен политик с ясна визия за българската и европейската политика.
„Сега е моментът, в който българинът може да избере жена и това е една много сериозна крачка за всички в България. Илияна Йотова е един от най-подготвените ни политици“, посочи депутатът пред изданието.
По думите му, кандидатурата на Йотова има потенциал да обедини лявото пространство, но за краен успех ще е необходима по-широка подкрепа. Относно профила на бъдещия вицепрезидент, Кутев смята, че решаващата дума трябва да е на президента Румен Радев, чийто авторитет е донесъл на „Прогресивна България“ 131 депутатски места. Според него идеалният кандидат за вицепрезидент трябва да допълва влиянието на Йотова, като може да бъде привлечен от научните среди или бизнеса.
Един от основните приоритети на мнозинството е ограничаването на възнагражденията в държавните дружества. Кутев разкрива, че се подготвят промени, които драстично ще намалят доходите в бордовете.
„Опашката е, защото взимат по 14 000 евро заплата. Когато станат на 6000, което ще се случи в огромната им част, вече опашката няма да е такава“, обясни той. Принципът, който ще се следва, е членовете на тези структури да не получават повече от министър-председателя, но същевременно възнагражденията им да останат конкурентни на частния сектор, за да се избегне изтичането на кадри.
Депутатът не скри очакванията си за обществено недоволство през предстоящата зима заради поскъпването на живота и високите сметки. Той уточни, че приетият през юли бюджет е бил компромисен вариант, а реалните икономически мерки на новата власт ще залегнат в следващата финансова рамка. Целта е дефицитът, който в момента е 5,7%, да бъде допълнително ограничен, за да се спре нарастването на държавния дълг.
До края на годината фокусът на управлението ще падне върху съдебната реформа, включително промени около фигурата на главния прокурор, Висшия съдебен съвет и инспектората. Според Кутев превенцията е главната функция на правосъдната система и държавата трябва да си върне контрола, отнемайки влиянието на фигури, които в момента въздействат чрез финансови средства и компромати.
В качеството си на председател на медийната комисия, Кутев лансира и идея за създаване на нов медиен фонд. Целта е да се гарантира устойчиво финансиране на обществените медии чрез фиксиран процент от брутния вътрешен продукт (БВП). Фондът би позволил и на частните медии да кандидатстват на проектен принцип за финансиране на предавания с обществена функция – например детски, културни или некомерсиални формати, които иначе не са икономически рентабилни.
На критиките за липса на комуникационна стратегия и зачестилите гафове на представители на формацията, Кутев отговори, че „Прогресивна България“ е подложена на ожесточена съпротива заради опитите си да разгради модела на предишното управление. Той даде за пример спирането на обществена поръчка за мантинели за над 1 милиард, както и разкритията за милиони в регионалното министерство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Веселяка
13:13 29.07.2026
2 Що Не Назначиш !
13:13 29.07.2026
3 Кутев
13:13 29.07.2026
4 хаха
Жена щяла да командва армия ...аха сигурно. Само привилегии, без задължения а?
13:15 29.07.2026
5 Кутев
Коментиран от #13
13:17 29.07.2026
6 Луна
13:18 29.07.2026
7 Реалист
13:19 29.07.2026
8 гост
13:19 29.07.2026
9 Кутьови
13:20 29.07.2026
10 Герги
13:21 29.07.2026
11 чудесно
13:22 29.07.2026
12 време е за затвор
13:23 29.07.2026
13 Кристалина Георгиева президент!
До коментар #5 от "Кутев":Единствената която ще обедини цялата прогресивна общественост в България. (без машините)
Коментиран от #15
13:24 29.07.2026
14 защо?
13:24 29.07.2026
15 Не Кристалина,
До коментар #13 от "Кристалина Георгиева президент!":а Сталинка.
13:26 29.07.2026
16 Иван Пловдивски
13:28 29.07.2026
17 НАЙ-ПОДХОДЯЩА Е
То визия,интелект...
13:28 29.07.2026
18 на 25 октомври избори две в едно
13:29 29.07.2026
19 Значи
13:29 29.07.2026
20 коко
13:33 29.07.2026
21 Хмм
13:33 29.07.2026
22 Ти да видиш
Защо да е време?
13:33 29.07.2026
23 Така ли бе, Кутевия?
13:37 29.07.2026
24 Цар коко
13:37 29.07.2026
25 Янко
13:40 29.07.2026
26 Време е
13:42 29.07.2026
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13:46 29.07.2026
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