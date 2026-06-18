Генерал: "Рано е да говорим за прелом във войната в Украйна"

*Генерал Карстен Бройер е главен инспектор на Бундесвера – длъжност, която в други армии съответства на началник на Генералния щаб.

ДВ: Генерал Бройер, много западни експерти в момента говорят за повратна точка във войната на Русия срещу Украйна. От украинското правителство твърдят, че численото превъзходство на руските войски вече не е предимство. Каква е вашата оценка? Има ли повратна точка във войната?

"Впечатлява ме смелостта на украинците"

Карстен Бройер: В момента наблюдаваме това много внимателно. Нека кажа още веднъж – всеки ден ме впечатлява с каква смелост се сражават украинските войници. Впечатлява ме и с каква упоритост украинският народ ден след ден се противопоставя на агресора. Това, което виждаме, което преживяваме, което научаваме от новините, до известна степен укрепва нашите надежди и очаквания, че Украйна отново ще успее да спечели предимство на бойното поле и да се противопостави още по-решително на руската агресия. Но в момента е все още твърде рано да даваме окончателна оценка. Мисля, че трябва да изчакаме малко. Въпреки това считам, че технологичното развитие, което наблюдавахме в Украйна през последните седмици и месеци, както и новите разработки, които вече оказват реално влияние на бойното поле, са решаващ фактор.

ДВ: Това означава ли, че все още не можем да говорим за прелом във войната?

К. Бройер: Мисля, че да. Макар това да желае всеки, който наблюдава тази война. Мисля, че истински прелом би настъпил, ако Русия сложи край на войната. А тя може да го направи всеки ден.

ДВ: Руският президент Путин неведнъж даде ясно да се разбере, че възнамерява да продължи войната, а не да води преговори. Какво очаквате през следващите месеци?

"Цел на руската армия са западните държави"

К. Бройер: Онова, което постоянно наблюдавам и собственият опит ме учи, че цел на руската армия са западните държави. Естествено, това ни тревожи. Що се отнася до украинския фронт, там в момента се наблюдава именно тази тенденция, за която споменахте. И се надявам, че тя ще се запази и занапред.

ДВ: Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски предупреди за реална опасност от ново руско нападение срещу столицата Киев. Какво мислите по този въпрос? Виждате ли признаци, че Русия може отново да се опита да я атакува, примерно през Беларус?

"Предупрежденията от Русия трябва да се взимат на сериозно"

К. Бройер: Смятам, че предупрежденията, идващи от руското ръководство, включително по отношение на въздушните удари, трябва да се приемат сериозно. Те бяха взети на сериозно и видяхме резултатите от това през последните седмици. Поведението на Русия за мен е непредсказуемо, затова не мога да дам някаква точна оценка. Мога да съдя само по действията. А действията, които наблюдавахме през последните седмици, говорят сами за себе си.

ДВ: Най-острият проблем на Украйна в момента е недостигът на ракети „Пейтриът“. Украйна е поискала от Германия допълнителна доставка на ракети. Какво мислят по този въпрос в Бундесвера?

К. Бройер: Ние с генерал Сирски сме в ежедневен контакт. Той постоянно ни описва текущата ситуация и ни информира как бихме могли да помогнем. Ние постоянно оценяваме всяко негово съобщение и винаги преценяваме каква подкрепа можем да окажем. Правим това не само самостоятелно, но и в т.нар. "коалиции за способности" (в рамките на Контактната група за отбраната на Украйна - б.ред.) и в рамките на НАТО.

ДВ: Но може ли Украйна да се надява, че Германия ще достави допълнителни ракети?

К. Бройер: Това е процес, при който трябва да се прецени всичко, и точно това се случва в момента. Не мога да избързвам с изводите. Ще видим какво ще стане в следващите дни.

ДВ: Вие неведнъж сте предупреждавали за възможно руско нападение срещу НАТО в следващите няколко години. През последните дни в западните медии се появяват много съобщения, че Русия разширява военните си бази по границата с НАТО, особено в Северна Европа. Означава ли това, че през лятото на 2026 г. Русия се готви за нападение срещу НАТО?

"От 2029 нататък е възможно мащабно нападение на Русия"

К. Бройер: Аз бих казал, че анализаторите, които през последните седмици, месеци и години наблюдаваха именно такава динамика в руските въоръжени сили, са преценили правилно ситуацията и са я обобщили и анализирали точно. Именно това наблюдаваме. Виждаме, че руските въоръжени сили са съсредоточени на позиции, които без изключение са насочени към Запада. Виждаме натрупване на въоръжение от страна на руската армия и увеличаване на числеността на личния състав. Ако съберем всичко това заедно, ако съединим различните линии, анализаторите стигат до заключението – и аз се основавам именно на това – че кулминационният момент може да настъпи през 2029 г. От този момент нататък е възможно мащабно нападение на Русия срещу страните от НАТО. Съзнателно не казвам, че това непременно ще се случи, но такава възможност съществува. И като военен аз, разбира се, винаги трябва да мисля за най-лошия сценарий. Точно този сценарий означава, че трябва да сме подготвени. И ние се подготвяме.

ДВ: Бундесверът наскоро обяви, че иска да привлече украински инструктори, които да обучават германски военнослужещи – най-вече в управлението на безпилотни летателни апарати. Има ли вече първи резултати?

"Черпим опит от украинските въоръжени сили"

К. Бройер: Става дума не само за дронове, но и за цялостно обучение. Ние обменяме опит, включително в рамките на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, което министърът на отбраната на Германия Борис Писториус сключи в Украйна. Именно то служи като основа за този обмен. Да, ние черпим опит от украинските въоръжени сили. И считам, че е добре, че го приложим в Бундесвера.

Автори: Роман Гончаренко | Наталия Позднякова