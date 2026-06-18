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Генерал: "Рано е да говорим за прелом във войната в Украйна"

Генерал: "Рано е да говорим за прелом във войната в Украйна"

18 Юни, 2026 07:09 1 475 27

  • украйна-
  • бундесвер-
  • русия-
  • война-
  • нато-
  • владимир путин-
  • карстен бройер

С какво може да е свързана активността на Русия по границите със Северна Европа, ще получи ли Украйна ракети от Германия? ДВ разговаря с германския генерал Карстен Бройер.

Генерал: "Рано е да говорим за прелом във войната в Украйна" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

*Генерал Карстен Бройер е главен инспектор на Бундесвера – длъжност, която в други армии съответства на началник на Генералния щаб.

ДВ: Генерал Бройер, много западни експерти в момента говорят за повратна точка във войната на Русия срещу Украйна. От украинското правителство твърдят, че численото превъзходство на руските войски вече не е предимство. Каква е вашата оценка? Има ли повратна точка във войната?

"Впечатлява ме смелостта на украинците"

Карстен Бройер: В момента наблюдаваме това много внимателно. Нека кажа още веднъж – всеки ден ме впечатлява с каква смелост се сражават украинските войници. Впечатлява ме и с каква упоритост украинският народ ден след ден се противопоставя на агресора. Това, което виждаме, което преживяваме, което научаваме от новините, до известна степен укрепва нашите надежди и очаквания, че Украйна отново ще успее да спечели предимство на бойното поле и да се противопостави още по-решително на руската агресия. Но в момента е все още твърде рано да даваме окончателна оценка. Мисля, че трябва да изчакаме малко. Въпреки това считам, че технологичното развитие, което наблюдавахме в Украйна през последните седмици и месеци, както и новите разработки, които вече оказват реално влияние на бойното поле, са решаващ фактор.

ДВ: Това означава ли, че все още не можем да говорим за прелом във войната?

К. Бройер: Мисля, че да. Макар това да желае всеки, който наблюдава тази война. Мисля, че истински прелом би настъпил, ако Русия сложи край на войната. А тя може да го направи всеки ден.

ДВ: Руският президент Путин неведнъж даде ясно да се разбере, че възнамерява да продължи войната, а не да води преговори. Какво очаквате през следващите месеци?

"Цел на руската армия са западните държави"

К. Бройер: Онова, което постоянно наблюдавам и собственият опит ме учи, че цел на руската армия са западните държави. Естествено, това ни тревожи. Що се отнася до украинския фронт, там в момента се наблюдава именно тази тенденция, за която споменахте. И се надявам, че тя ще се запази и занапред.

ДВ: Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Александър Сирски предупреди за реална опасност от ново руско нападение срещу столицата Киев. Какво мислите по този въпрос? Виждате ли признаци, че Русия може отново да се опита да я атакува, примерно през Беларус?

"Предупрежденията от Русия трябва да се взимат на сериозно"

К. Бройер: Смятам, че предупрежденията, идващи от руското ръководство, включително по отношение на въздушните удари, трябва да се приемат сериозно. Те бяха взети на сериозно и видяхме резултатите от това през последните седмици. Поведението на Русия за мен е непредсказуемо, затова не мога да дам някаква точна оценка. Мога да съдя само по действията. А действията, които наблюдавахме през последните седмици, говорят сами за себе си.

ДВ: Най-острият проблем на Украйна в момента е недостигът на ракети „Пейтриът“. Украйна е поискала от Германия допълнителна доставка на ракети. Какво мислят по този въпрос в Бундесвера?

К. Бройер: Ние с генерал Сирски сме в ежедневен контакт. Той постоянно ни описва текущата ситуация и ни информира как бихме могли да помогнем. Ние постоянно оценяваме всяко негово съобщение и винаги преценяваме каква подкрепа можем да окажем. Правим това не само самостоятелно, но и в т.нар. "коалиции за способности" (в рамките на Контактната група за отбраната на Украйна - б.ред.) и в рамките на НАТО.

ДВ: Но може ли Украйна да се надява, че Германия ще достави допълнителни ракети?

К. Бройер: Това е процес, при който трябва да се прецени всичко, и точно това се случва в момента. Не мога да избързвам с изводите. Ще видим какво ще стане в следващите дни.

ДВ: Вие неведнъж сте предупреждавали за възможно руско нападение срещу НАТО в следващите няколко години. През последните дни в западните медии се появяват много съобщения, че Русия разширява военните си бази по границата с НАТО, особено в Северна Европа. Означава ли това, че през лятото на 2026 г. Русия се готви за нападение срещу НАТО?

"От 2029 нататък е възможно мащабно нападение на Русия"

К. Бройер: Аз бих казал, че анализаторите, които през последните седмици, месеци и години наблюдаваха именно такава динамика в руските въоръжени сили, са преценили правилно ситуацията и са я обобщили и анализирали точно. Именно това наблюдаваме. Виждаме, че руските въоръжени сили са съсредоточени на позиции, които без изключение са насочени към Запада. Виждаме натрупване на въоръжение от страна на руската армия и увеличаване на числеността на личния състав. Ако съберем всичко това заедно, ако съединим различните линии, анализаторите стигат до заключението – и аз се основавам именно на това – че кулминационният момент може да настъпи през 2029 г. От този момент нататък е възможно мащабно нападение на Русия срещу страните от НАТО. Съзнателно не казвам, че това непременно ще се случи, но такава възможност съществува. И като военен аз, разбира се, винаги трябва да мисля за най-лошия сценарий. Точно този сценарий означава, че трябва да сме подготвени. И ние се подготвяме.

ДВ: Бундесверът наскоро обяви, че иска да привлече украински инструктори, които да обучават германски военнослужещи – най-вече в управлението на безпилотни летателни апарати. Има ли вече първи резултати?

"Черпим опит от украинските въоръжени сили"

К. Бройер: Става дума не само за дронове, но и за цялостно обучение. Ние обменяме опит, включително в рамките на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, което министърът на отбраната на Германия Борис Писториус сключи в Украйна. Именно то служи като основа за този обмен. Да, ние черпим опит от украинските въоръжени сили. И считам, че е добре, че го приложим в Бундесвера.

Автори: Роман Гончаренко | Наталия Позднякова


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиги

    5 26 Отговор
    Нашите генерали и военни сравнение с украинските ,все едно са е ,каменната ера. То и за това Радев не може да си намери място защото Украйна е по достойнс за Нато и по подготвена.

    Коментиран от #3, #4, #8, #19

    07:13 18.06.2026

  • 2 Аз пък да ви кажа...!

    27 2 Отговор
    Признавам мнението само,на един друг генерал...!
    Генерал-Гном Атанасов...!

    Коментиран от #18

    07:13 18.06.2026

  • 3 Радев-ясен!

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тиги":

    Ами я кажи какво ти е мнението за...
    ...Генерал Борисов...?!
    Или за Н-ка,като за мъртвеца-
    Или само хубаво,или-нишо...?!

    07:16 18.06.2026

  • 4 Абе

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тиги":

    То пък едно нато😀 счлен да го сочиш.

    07:17 18.06.2026

  • 5 Без име

    14 4 Отговор
    Какви бази има Русия на собствената си територия??? На извънземни ли?

    07:17 18.06.2026

  • 6 оня с коня

    28 1 Отговор
    ас се сещам за един немски генерал къде е подписвал капитулацията на германия

    тоя ми се види същия , но не съм сигурен дали няма да му трепери ръката докато подписва

    Коментиран от #10

    07:19 18.06.2026

  • 7 ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР

    25 1 Отговор
    Се мъчи да представи желаното за действително.

    07:19 18.06.2026

  • 8 Искаш на фронта?

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тиги":

    Бягай в Украйна при украинските генерали. За една седмица си труп.

    07:24 18.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 1 Отговор
    кви генерали имаме само...спокоен съм

    07:27 18.06.2026

  • 10 Тоя ли...?!

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Тоя,като се наведе да подписва капитулацията и пенсионерската му глава, ще се забие в бюрото,от натежалата тежест на стотиците му дрънкулки,окачени по него...!

    07:28 18.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тико

    14 1 Отговор
    Къде има ВСУ превъзходство? В Лиман , Константиновка или Добропиля?

    07:29 18.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 седянка

    4 0 Отговор
    повече давайте такива кенерали.. да се смее ли човек или да реве..тъкмо и укроинци да разберат че всичко е загубено..а уж трябваше да вдъхва кураж на укрокамикадзе..А през това време наредена евакуация на населението в много райони в днепропетровска област..ЩО ТАКА?..господа нпо агенти чуждо влияние..

    07:39 18.06.2026

  • 16 дядото

    6 0 Отговор
    а на този дядо му на каква позиция е бил в хитлерова германия

    07:41 18.06.2026

  • 17 дядо на този

    2 1 Отговор
    инспектор..как го ритаха по време на 2св. война, а момичета в Берлин извънредно раждаха през 1946г..много бебета проплакаха и те все приличаха на народи на СССР..нямаше прошка..Сталин позволи хора да се отпуснат..

    07:43 18.06.2026

  • 18 То това не

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз пък да ви кажа...!":

    Е човек! ПЕДЯ ЧОВЕК ПЕДЯ ЛЪЖА!

    07:44 18.06.2026

  • 19 Обратен обрат

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тиги":

    В Украйна воюват мародери и терористи, които ще бъдат избити.

    07:44 18.06.2026

  • 20 Град София

    4 0 Отговор
    МНОГО УШМУЛЕН ТОЯ ГЕНЕРАЛ! ОТ СТАРЧЕСКИЯТ ДОМ ЛИ СА ГО ДОКАРАЛИ!

    Коментиран от #21

    07:45 18.06.2026

  • 21 Бас хващам!

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Град София":

    Че тоя ,,генерал",не е помирисвал никога истински барут...!
    Цял живот е изкарал на бюро и ,ако му връчат дори и само един взвод,няма да знае как да го ръководи в боя...!
    Ама иначе сме много силни в теоретичните военни анализи...!

    07:51 18.06.2026

  • 22 горски

    5 0 Отговор
    Украйна още малко и ще победи,а пък Русия ще напада Запада и събира войски.Малко шизофренично звучи ,не смятате ли......

    Коментиран от #24

    07:54 18.06.2026

  • 23 име

    2 0 Отговор
    Нама украински войници. Има буцифицирани клетници, които ги пращат на отстрел като десанта при Кринки, само за да може хунтата да се хвали из западвите медии че прави офанзиви. И наемници или "доброволци". Министъра на отбраната на Бандеристан каза преди няколко седмици че си поставили за цел да увеличат чуждестранните клетници поне до 30, акон не и до 50%. А урсула обеща да осигури на хунтата още клетници, да депортира спасили се от буцификацията украинци, щото бандерите са на привършване.

    07:57 18.06.2026

  • 24 Ами ДА...!

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "горски":

    Така си е...
    Човекът от снимката е на...шизофренична възраст...

    07:58 18.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Признаха ли

    3 0 Отговор
    си, че са в ежедневен контакт? И после нато не воювало с Русия...

    08:01 18.06.2026

  • 27 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Перемогите на пе.деругите?🦧🦍🥳🤣🖕

    08:01 18.06.2026